Мини-группа
до 7 чел.
Прогулка по крышам Фуншала: групповой тур по Мадейре
Поднимитесь на крыши Фуншала и насладитесь захватывающими видами города и океана, слушая живую музыку и наслаждаясь чашечкой кофе
Начало: Возле театрального кафе
Расписание: в пятницу в 15:00
28 ноя в 15:00
5 дек в 15:00
€40 за человека
Групповая
до 15 чел.
Западная часть острова Мадейра
Рыбацкие деревушки, мыс Кабу-Жиран, лавровый лес и Фата Невесты за 1 день
Начало: У отеля Pestana CR7 Funchal
Расписание: в среду в 09:15
18 фев в 09:15
25 фев в 09:15
€54 за человека
Групповая
до 15 чел.
Восточная часть острова Мадейра
Пику-ду-Арейру, домики с соломенными крышами, прибрежные скалы и Атлантика - за 1 день
Начало: У отеля Pestana CR7
Расписание: в пятницу в 09:00
20 фев в 09:00
27 фев в 09:00
€54 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- BBROSH11 октября 2025ПРЕКРАСНАЯ, ИНТЕРЕСНАЯ ЭКСКУРСИЯ!
- ЮЮлия21 апреля 2025Экскурсия прошла очень интересно и душевно. Светлана - прекрасный рассказчик, творческий человек и гурман:) Дала нам много ценной информации, которая сделала наш отдых ещё лучше. Огромное спасибо! Надеемся, что вернёмся в Фуншал, и ещё раз погуляем со Светланой:)
- SSwetlana6 апреля 2025Экскурсия по крышам Фунчала была просто невероятной! Светлана прекрасно провела эту экскурсию, делая акцент на уникальной истории города, его архитектуре
- ММарина24 марта 2025Экскурсия хорошая, но называть ее «Прогулкой по крышам» с акцентом на «крышах» не совсем справедливо. Со всех невысоких крыш города
- ООльга15 марта 2025Прекрасная прогулка по Фуншалу. Спасибо Светлане.
- РРуслан3 января 2025Спасибо большое Светлане за экскурсию и список местечек для посещения ❤️
- IIrina31 августа 2024Рекомендую эту прогулку!!!
Светлана отлично рассказывает и отвечает на все вопросы.
Замечательная идея разглядывать город с высоты!!!
Еще раз благодарим Светлану!!! 🌺
- ЮЮлия3 августа 2024Очень интересный материал и маршрут. Виды просто потрясающие!!! Всем советую!)
- ИИрина28 июня 2024Прекрасная пешеходная экскурсия по Фуншалу. Мы с мужем накануне уже походили по городу, но именно со Светланой здесь стало интересно. Спасибо за прекрасную прогулку!
Ирина и Григорий
- ВВладимир30 марта 2024Замечательная экскурсия-прогулка по Фуншалу. Возможность увидеть город с других ракурсы и узнать много интересного и познавательного о истории города, его
- ККсения6 января 2024Просто замечательно! Счастлива, что нашла такого приятного и знающего так много о Мадейре экскурсовода
Буду рекомендовать всем
- ККсения31 декабря 2023Нам очень понравилась прогулка! Светлана рассказала нам многое о Фуншале, его истории и об фактах жизни на современной Мадейре. Она также ответила на все наши вопросы и порекомендовала места к посещению.
- JJelena29 октября 2023Прогулка по крышам фуншала произвела неизгладимое впечатление! Правильно построена экскурсия. Интересный и познавательный рассказ гида Светланы! Сумела ответить на все интересующие нас вопросы. Всех кто выберет эту экскурсию ждёт много интересного и необычного! Впечатление о прогулке?! Восторг и отличное настроение!
- AAlevtina29 октября 2023Спасибо. Очень интересная экскурсия. Замечательный рассказчик. Светлана отвечала на все вопросы. Экскурсия превзошла все ожидания. Ещё раз ей спасибо.
- ААнна16 октября 2023Очень хорошая экскурсия, чтобы начать или завершить знакомство с Фуншалом (но прикольнее идти не в первый день, чтобы немного успеть
- ННадежда30 сентября 2023Прогулка покрышам нам очень понравилась,необычная экскурсия. Полюбовались видом города с разных точек,узнали много интересных мест. Спасибо,Светлана!
- ААнна29 июля 2023Великолепная, насыщенная,яркая и эмоциональная прогулка,так много нового,неожиданного увидели и узнали Огромная благодарность гиду, Светлане. Браво!!!!,сказал мой молчаливый муж))))Мы обязательно продолжим!!
- ЛЛюба25 февраля 2023Экскурсия удивительная, самобытная и очень необычная. Но туда стоит идти, если вы хотите познакомиться с Фуншалом "не в общем", а
- ЮЮрий31 декабря 2022Экскурсия по крышам Фуншала впечатлила и окончательно влюбила в Мадейру. Во многом, благодаря потрясающей Светлане, нашему гиду. Прогулка, аранжированная разнообразной
- ММария12 декабря 2022Замечательная экскурсия. Мы в восторге. Огромное спасибо Светлане не только за интересную экскурсию но и за массу очень интересных фактов об истории и настоящей жизни Фуншала. Получились замечательные фото на память.
Очень рекомендуем.
