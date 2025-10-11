Мои заказы

Групповые экскурсии Мадейры

Найдено 3 экскурсии в категории «Групповые» на Мадейре на русском языке, цены от €40. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Прогулка по крышам Фуншала
Пешая
2.5 часа
47 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Прогулка по крышам Фуншала: групповой тур по Мадейре
Поднимитесь на крыши Фуншала и насладитесь захватывающими видами города и океана, слушая живую музыку и наслаждаясь чашечкой кофе
Начало: Возле театрального кафе
Расписание: в пятницу в 15:00
28 ноя в 15:00
5 дек в 15:00
€40 за человека
Западная часть острова Мадейра
На автобусе
7.5 часов
Групповая
до 15 чел.
Западная часть острова Мадейра
Рыбацкие деревушки, мыс Кабу-Жиран, лавровый лес и Фата Невесты за 1 день
Начало: У отеля Pestana CR7 Funchal
Расписание: в среду в 09:15
18 фев в 09:15
25 фев в 09:15
€54 за человека
Восточная часть острова Мадейра
На автобусе
7 часов
Групповая
до 15 чел.
Восточная часть острова Мадейра
Пику-ду-Арейру, домики с соломенными крышами, прибрежные скалы и Атлантика - за 1 день
Начало: У отеля Pestana CR7
Расписание: в пятницу в 09:00
20 фев в 09:00
27 фев в 09:00
€54 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • B
    BROSH
    11 октября 2025
    Прогулка по крышам Фуншала
    ПРЕКРАСНАЯ, ИНТЕРЕСНАЯ ЭКСКУРСИЯ!
  • Ю
    Юлия
    21 апреля 2025
    Прогулка по крышам Фуншала
    Экскурсия прошла очень интересно и душевно. Светлана - прекрасный рассказчик, творческий человек и гурман:) Дала нам много ценной информации, которая сделала наш отдых ещё лучше. Огромное спасибо! Надеемся, что вернёмся в Фуншал, и ещё раз погуляем со Светланой:)
  • S
    Swetlana
    6 апреля 2025
    Прогулка по крышам Фуншала
    Экскурсия по крышам Фунчала была просто невероятной! Светлана прекрасно провела эту экскурсию, делая акцент на уникальной истории города, его архитектуре
    читать дальше

    и разнообразии растений. Каждый момент похода был наполнен увлекательными рассказами, которые сделали наше восприятие Фунчала еще более глубоким и интересным. Особенно понравилась дегустация местных деликатесов, которая добавила приятную нотку к нашему путешествию. Рекомендую всем, кто хочет узнать больше о Фунчале и насладиться его великолепными видами!

  • М
    Марина
    24 марта 2025
    Прогулка по крышам Фуншала
    Экскурсия хорошая, но называть ее «Прогулкой по крышам» с акцентом на «крышах» не совсем справедливо. Со всех невысоких крыш города
    читать дальше

    открываются примерно одинаковые виды. А на самую высокую точку в башне собора надо подниматься по винтовой лестнице по большому количеству ступеней, и не всем это под силу. Но об этом не заявлено в описании экскурсии. Было бы лучше знать об этом заранее. Очень понравились винные и дегустационный залы. Без экскурсии даже и не знали бы, что туда можно и нужно заглянуть. С одной из крыш поймали очень красивое освещение города в лучах заходящего солнца. Получились прекрасные фотографии. Спасибо!

  • О
    Ольга
    15 марта 2025
    Прогулка по крышам Фуншала
    Прекрасная прогулка по Фуншалу. Спасибо Светлане.
    Прекрасная прогулка по Фуншалу. Спасибо Светлане.
  • Р
    Руслан
    3 января 2025
    Прогулка по крышам Фуншала
    Спасибо большое Светлане за экскурсию и список местечек для посещения ❤️
  • I
    Irina
    31 августа 2024
    Прогулка по крышам Фуншала
    Рекомендую эту прогулку!!!
    Светлана отлично рассказывает и отвечает на все вопросы.
    Замечательная идея разглядывать город с высоты!!!
    Еще раз благодарим Светлану!!! 🌺
    Рекомендую эту прогулку!!!Рекомендую эту прогулку!!!
  • Ю
    Юлия
    3 августа 2024
    Прогулка по крышам Фуншала
    Очень интересный материал и маршрут. Виды просто потрясающие!!! Всем советую!)
  • И
    Ирина
    28 июня 2024
    Прогулка по крышам Фуншала
    Прекрасная пешеходная экскурсия по Фуншалу. Мы с мужем накануне уже походили по городу, но именно со Светланой здесь стало интересно. Спасибо за прекрасную прогулку!
    Ирина и Григорий
  • В
    Владимир
    30 марта 2024
    Прогулка по крышам Фуншала
    Замечательная экскурсия-прогулка по Фуншалу. Возможность увидеть город с других ракурсы и узнать много интересного и познавательного о истории города, его
    читать дальше

    жителях. Много занимательного узнали о архитектуре города. Светлана- прекрасный гид, готовый ответить на любой вопрос о Фуншале и Мадейре. Спасибо за прогулку-беседу.

  • К
    Ксения
    6 января 2024
    Прогулка по крышам Фуншала
    Просто замечательно! Счастлива, что нашла такого приятного и знающего так много о Мадейре экскурсовода
    Буду рекомендовать всем
  • К
    Ксения
    31 декабря 2023
    Прогулка по крышам Фуншала
    Нам очень понравилась прогулка! Светлана рассказала нам многое о Фуншале, его истории и об фактах жизни на современной Мадейре. Она также ответила на все наши вопросы и порекомендовала места к посещению.
  • J
    Jelena
    29 октября 2023
    Прогулка по крышам Фуншала
    Прогулка по крышам фуншала произвела неизгладимое впечатление! Правильно построена экскурсия. Интересный и познавательный рассказ гида Светланы! Сумела ответить на все интересующие нас вопросы. Всех кто выберет эту экскурсию ждёт много интересного и необычного! Впечатление о прогулке?! Восторг и отличное настроение!
    Прогулка по крышам фуншала произвела неизгладимое впечатление! Правильно построена экскурсия. Интересный и познавательный рассказ гида Светланы! Сумела ответить на все интересующие нас вопросы. Всех кто выберет эту экскурсию ждёт много интересного и необычного! Впечатление о прогулке?! Восторг и отличное настроение!
  • A
    Alevtina
    29 октября 2023
    Прогулка по крышам Фуншала
    Спасибо. Очень интересная экскурсия. Замечательный рассказчик. Светлана отвечала на все вопросы. Экскурсия превзошла все ожидания. Ещё раз ей спасибо.
  • А
    Анна
    16 октября 2023
    Прогулка по крышам Фуншала
    Очень хорошая экскурсия, чтобы начать или завершить знакомство с Фуншалом (но прикольнее идти не в первый день, чтобы немного успеть
    читать дальше

    увидеть вблизи те места, на которые будут виды). Самостоятельно на большинство крыш не попасть, так как либо вы о них не знаете, либо неудобно просто так заходить, например, в чужой отель. Светлана ищет подход ко всем клиентам, а в качестве бонуса скидывает фотографии

  • Н
    Надежда
    30 сентября 2023
    Прогулка по крышам Фуншала
    Прогулка покрышам нам очень понравилась,необычная экскурсия. Полюбовались видом города с разных точек,узнали много интересных мест. Спасибо,Светлана!
  • А
    Анна
    29 июля 2023
    Прогулка по крышам Фуншала
    Великолепная, насыщенная,яркая и эмоциональная прогулка,так много нового,неожиданного увидели и узнали Огромная благодарность гиду, Светлане. Браво!!!!,сказал мой молчаливый муж))))Мы обязательно продолжим!!
  • Л
    Люба
    25 февраля 2023
    Прогулка по крышам Фуншала
    Экскурсия удивительная, самобытная и очень необычная. Но туда стоит идти, если вы хотите познакомиться с Фуншалом "не в общем", а
    читать дальше

    уже "посмаковать" медленно его красоту. Это не первое знакомство, это когда уже понимаешь, что лёгкий флирт переходит в глубокое чувство. Виды потрясающие, Светлана большими мазками набоасывает культуру и историю города. 4 часа экскурсии пролетели просто незаметно. Но вы должны быть готовы ходить. Вряд-ли подойдёт совсем маленьким детям, но лет с 10-11 - да, может быть: Светлана рассказывает много городских легенд, историй … - того, что даёт "шарм города". Было бы неплохо, как мне кажется, расширить экскурсию дегустацией Малеры в том винном доме, про который Светлана так красиво и "вкусно" рассказывает во время экскурсии

  • Ю
    Юрий
    31 декабря 2022
    Прогулка по крышам Фуншала
    Экскурсия по крышам Фуншала впечатлила и окончательно влюбила в Мадейру. Во многом, благодаря потрясающей Светлане, нашему гиду. Прогулка, аранжированная разнообразной
    читать дальше

    информацией о городе и острове, с мимолетными лирическими и историческими отступлениями, — а тут их на каждом шагу! — показалась просто волшебной! Когда слышишь голос человека, влюбленного в свое дело и место, где это дело происходит, невольно присоединяешься, пристраиваешься к этой любви, ведь нам, сознаемся, так часто не хватает ее, этой любви… Было ярко, экзотично, вкусно для зрения, слуха и вкуса, порой какие-то ошеломляющие вспархивания над замечательным городом, и все время — в унисон! Настоящая прогулка с доброй знакомой.
    Рекомендую всем.
    Желаем Светлане новых замыслов для экскурсионных сценариев. Viva Madeira! Юрий, Латвия

    
  • М
    Мария
    12 декабря 2022
    Прогулка по крышам Фуншала
    Замечательная экскурсия. Мы в восторге. Огромное спасибо Светлане не только за интересную экскурсию но и за массу очень интересных фактов об истории и настоящей жизни Фуншала. Получились замечательные фото на память.
    Очень рекомендуем.

