B BROSH Прогулка по крышам Фуншала ПРЕКРАСНАЯ, ИНТЕРЕСНАЯ ЭКСКУРСИЯ!

Ю Юлия Прогулка по крышам Фуншала Экскурсия прошла очень интересно и душевно. Светлана - прекрасный рассказчик, творческий человек и гурман:) Дала нам много ценной информации, которая сделала наш отдых ещё лучше. Огромное спасибо! Надеемся, что вернёмся в Фуншал, и ещё раз погуляем со Светланой:)

S Swetlana Прогулка по крышам Фуншала читать дальше и разнообразии растений. Каждый момент похода был наполнен увлекательными рассказами, которые сделали наше восприятие Фунчала еще более глубоким и интересным. Особенно понравилась дегустация местных деликатесов, которая добавила приятную нотку к нашему путешествию. Рекомендую всем, кто хочет узнать больше о Фунчале и насладиться его великолепными видами! Экскурсия по крышам Фунчала была просто невероятной! Светлана прекрасно провела эту экскурсию, делая акцент на уникальной истории города, его архитектуре

М Марина Прогулка по крышам Фуншала читать дальше открываются примерно одинаковые виды. А на самую высокую точку в башне собора надо подниматься по винтовой лестнице по большому количеству ступеней, и не всем это под силу. Но об этом не заявлено в описании экскурсии. Было бы лучше знать об этом заранее. Очень понравились винные и дегустационный залы. Без экскурсии даже и не знали бы, что туда можно и нужно заглянуть. С одной из крыш поймали очень красивое освещение города в лучах заходящего солнца. Получились прекрасные фотографии. Спасибо! Экскурсия хорошая, но называть ее «Прогулкой по крышам» с акцентом на «крышах» не совсем справедливо. Со всех невысоких крыш города

О Ольга Прогулка по крышам Фуншала Прекрасная прогулка по Фуншалу. Спасибо Светлане.

Р Руслан Прогулка по крышам Фуншала Спасибо большое Светлане за экскурсию и список местечек для посещения ❤️

I Irina Прогулка по крышам Фуншала Рекомендую эту прогулку!!!

Светлана отлично рассказывает и отвечает на все вопросы.

Замечательная идея разглядывать город с высоты!!!

Еще раз благодарим Светлану!!! 🌺

Ю Юлия Прогулка по крышам Фуншала Очень интересный материал и маршрут. Виды просто потрясающие!!! Всем советую!)

И Ирина Прогулка по крышам Фуншала Прекрасная пешеходная экскурсия по Фуншалу. Мы с мужем накануне уже походили по городу, но именно со Светланой здесь стало интересно. Спасибо за прекрасную прогулку!

Ирина и Григорий

В Владимир Прогулка по крышам Фуншала читать дальше жителях. Много занимательного узнали о архитектуре города. Светлана- прекрасный гид, готовый ответить на любой вопрос о Фуншале и Мадейре. Спасибо за прогулку-беседу. Замечательная экскурсия-прогулка по Фуншалу. Возможность увидеть город с других ракурсы и узнать много интересного и познавательного о истории города, его

К Ксения Прогулка по крышам Фуншала Просто замечательно! Счастлива, что нашла такого приятного и знающего так много о Мадейре экскурсовода

Буду рекомендовать всем

К Ксения Прогулка по крышам Фуншала Нам очень понравилась прогулка! Светлана рассказала нам многое о Фуншале, его истории и об фактах жизни на современной Мадейре. Она также ответила на все наши вопросы и порекомендовала места к посещению.

J Jelena Прогулка по крышам Фуншала Прогулка по крышам фуншала произвела неизгладимое впечатление! Правильно построена экскурсия. Интересный и познавательный рассказ гида Светланы! Сумела ответить на все интересующие нас вопросы. Всех кто выберет эту экскурсию ждёт много интересного и необычного! Впечатление о прогулке?! Восторг и отличное настроение!

A Alevtina Прогулка по крышам Фуншала Спасибо. Очень интересная экскурсия. Замечательный рассказчик. Светлана отвечала на все вопросы. Экскурсия превзошла все ожидания. Ещё раз ей спасибо.

А Анна Прогулка по крышам Фуншала читать дальше увидеть вблизи те места, на которые будут виды). Самостоятельно на большинство крыш не попасть, так как либо вы о них не знаете, либо неудобно просто так заходить, например, в чужой отель. Светлана ищет подход ко всем клиентам, а в качестве бонуса скидывает фотографии Очень хорошая экскурсия, чтобы начать или завершить знакомство с Фуншалом (но прикольнее идти не в первый день, чтобы немного успеть

Н Надежда Прогулка по крышам Фуншала Прогулка покрышам нам очень понравилась,необычная экскурсия. Полюбовались видом города с разных точек,узнали много интересных мест. Спасибо,Светлана!

А Анна Прогулка по крышам Фуншала Великолепная, насыщенная,яркая и эмоциональная прогулка,так много нового,неожиданного увидели и узнали Огромная благодарность гиду, Светлане. Браво!!!!,сказал мой молчаливый муж))))Мы обязательно продолжим!!

Л Люба Прогулка по крышам Фуншала читать дальше уже "посмаковать" медленно его красоту. Это не первое знакомство, это когда уже понимаешь, что лёгкий флирт переходит в глубокое чувство. Виды потрясающие, Светлана большими мазками набоасывает культуру и историю города. 4 часа экскурсии пролетели просто незаметно. Но вы должны быть готовы ходить. Вряд-ли подойдёт совсем маленьким детям, но лет с 10-11 - да, может быть: Светлана рассказывает много городских легенд, историй … - того, что даёт "шарм города". Было бы неплохо, как мне кажется, расширить экскурсию дегустацией Малеры в том винном доме, про который Светлана так красиво и "вкусно" рассказывает во время экскурсии Экскурсия удивительная, самобытная и очень необычная. Но туда стоит идти, если вы хотите познакомиться с Фуншалом "не в общем", а

Ю Юрий Прогулка по крышам Фуншала читать дальше информацией о городе и острове, с мимолетными лирическими и историческими отступлениями, — а тут их на каждом шагу! — показалась просто волшебной! Когда слышишь голос человека, влюбленного в свое дело и место, где это дело происходит, невольно присоединяешься, пристраиваешься к этой любви, ведь нам, сознаемся, так часто не хватает ее, этой любви… Было ярко, экзотично, вкусно для зрения, слуха и вкуса, порой какие-то ошеломляющие вспархивания над замечательным городом, и все время — в унисон! Настоящая прогулка с доброй знакомой.

Рекомендую всем.

Желаем Светлане новых замыслов для экскурсионных сценариев. Viva Madeira! Юрий, Латвия Экскурсия по крышам Фуншала впечатлила и окончательно влюбила в Мадейру. Во многом, благодаря потрясающей Светлане, нашему гиду. Прогулка, аранжированная разнообразной