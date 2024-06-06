Индивидуальные экскурсии на Мадейре с личным гидом

Найдено 18 экскурсий в категории «Индивидуальные» на Мадейре на русском языке, цены от €130. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Живописная Мадейра: путешествие по западной части острова
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
14 отзывов
Живописная Мадейра: путешествие по западной части острова
Объехать красивейшие деревушки, утёсы и смотровые площадки под историю об острове
14 июня в 09:30
16 июня в 09:00
от 188 за всё до 7 чел.
Центральная и Восточная Мадейра за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
20 отзывов
Центральная и Восточная Мадейра за 1 день
Горные вершины, панорамы Атлантического океана, уютные городки и шикарные смотровые площадки
Начало: Отель проживания туристов
10 июня в 09:00
15 июня в 09:30
186 за всё до 4 чел.
Сказочные леса Мадейры
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
34 отзыва
Сказочные леса Мадейры
Насладиться фантастическими пейзажами лаврового леса Лаурисильва и узнать о природе острова
10 июня в 09:30
15 июня в 09:30
186 за всё до 4 чел.
Восточная Мадейра - от леса к пустыне
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
27 отзывов
Восточная Мадейра - от леса к пустыне
Панорамы пика Арейро, уютный Машику, мыс Святого Лаврентия, пески Сахары и дегустация вин
Завтра в 09:30
10 июня в 08:30
257 за всё до 3 чел.
Восточная Мадейра - путешествие по следам первооткрывателей
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Восточная Мадейра - путешествие по следам первооткрывателей
Отправиться в насыщенную и увлекательную поездку по природным, видовым и колоритным местам острова
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
250 за всё до 3 чел.
Волшебные пейзажи северной Мадейры
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
2 отзыва
Волшебные пейзажи северной Мадейры
Рыбацкая деревушка, сказочные леса, ветряные мельницы и природные бассейны за один день
Начало: В вашем отеле
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 250 за всё до 6 чел.
Первозданная природа западной Мадейры
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
62 отзыва
Первозданная природа западной Мадейры
Панорамы мыса Кабо Жиран, горное плато, вулканические бассейны и знакомство с местной кухней
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
257 за всё до 3 чел.
Знакомьтесь, Фуншал
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Знакомьтесь, Фуншал
Обзорная экскурсия по уютной столице Мадейры в дружеской компании
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
130 за всё до 3 чел.
Нескучное путешествие по Западной Мадейре
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Нескучное путешествие по Западной Мадейре
Посетить известные и сокровенные места западной части острова на дружеской авто-пешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
250 за всё до 3 чел.
«Долина монахинь» в жерле вулкана
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
«Долина монахинь» в жерле вулкана
Спуститься на машине в застывший кратер, увидеть бескрайний океан и полюбоваться горными пейзажами
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
257 за всё до 3 чел.
Невероятный Фуншал
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
6 отзывов
Невероятный Фуншал
Погружение в самобытную культуру города на прогулке по его главным достопримечательностям
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
150 за всё до 3 чел.
Влюбиться в Мадейру за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
11 отзывов
Влюбиться в Мадейру за один день
Посетить культовые места и сокровенные уголки острова и узнать о нем увлекательные истории
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
260 за всё до 3 чел.
Дикая Мадейра: держим курс на север
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Дикая Мадейра: держим курс на север
Мощные волны Атлантики, соломенные крыши Сантаны и пейзажи острова в стороне от туристических троп
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
250 за всё до 3 чел.
Мадейра для детей
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
1 отзыв
Мадейра для детей
Подружиться с животными на ферме, пройти по эко-тропе, выстроить песчаные замки и поиграть в пиратов
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
280 за всё до 6 чел.
Восток Мадейры - пасторальные пейзажи
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
12 отзывов
Восток Мадейры - пасторальные пейзажи
Забраться выше облаков, прогуляться по роскошному парку, узнать об истории острова и его легендах
14 июня в 09:30
16 июня в 09:00
от 188 за всё до 4 чел.
Арт-прогулка по Фуншалу
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
6 отзывов
Арт-прогулка по Фуншалу
Знакомимся с художниками Мадейры и рисуем свою картину маслом
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
180 за экскурсию
Восточная часть острова Мадейра
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Восточная часть острова Мадейра
Красивейшие панорамы, истории о мореплавателях и природные достопримечательности острова
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
225 за всё до 3 чел.
Западная часть острова Мадейра
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
9 отзывов
Западная часть острова Мадейра
Знакомство с природным, историческим и культурным достоянием региона
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
225 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Elena
    6 июня 2024
    Живописная Мадейра: путешествие по западной части острова
    Огромное спасибо Максиму за великолепную экскурсию! Очень много новой интересной информации, прекрасно продуманный маршрут. Мы остались очень довольны этим днем. Всенепременно поедем с ним и на другие экскурсии.
  • П
    Пётр
    25 мая 2024
    Центральная и Восточная Мадейра за 1 день
    Очень понравилась экскурсия. Эрудированный и грамотный экскурсовод структурированно давал информацию.
  • Э
    Элина
    24 мая 2024
    Влюбиться в Мадейру за один день
    Мадейра это остров в который невозможно не влюбиться, прилетая в аэропорт не понимаешь где ты находишься и что ждет тебя
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    впереди, а впереди многое. Так как пребывания на острове у нас было довольно короткое, было принято решение довериться профессионалам, и взять экскурсию. Сказать что мы довольны этим решением, не сказать ничего. Мы в восторге! Наш гид Денис,отличный профессионал своего дела, в не принужденной беседе мы смогли узнать такое колоссальное количество интереснейшей,познавательной,увлекательной,а порой и очень забавной информации,что влюбило нас в этот чудный остров еще больше. Пейзажи, которые мы наблюдали не передать словами,это нужно видеть своими глазами. Очень хорошо продуманный маршрут, за всю экскурсию ты не думаешь не о чем, ты просто отдыхаешь и получаешь удовольствие. Огромное спасибо Денису за этот потрясающий день, который был похож на встречу старых друзей. Удивительный и интереснейший человек,будем следить за ним в инстаграме и готовится к новой встрече, что бы познакомить с этим чудесным островом наших друзей!

  • Т
    Татьяна
    17 мая 2024
    Влюбиться в Мадейру за один день
    Потрясающий день в компании невероятно профессионального гида! Спасибо Денису за интересные истории и факты, крутые маршруты и красивейшие локации и, самое главное - легкую и дружескую атмосферу! Незабываемые эмоции и впечатления:)
    Потрясающий день в компании невероятно профессионального гида! Спасибо Денису за интересные истории и факты, крутые маршрутыПотрясающий день в компании невероятно профессионального гида! Спасибо Денису за интересные истории и факты, крутые маршрутыПотрясающий день в компании невероятно профессионального гида! Спасибо Денису за интересные истории и факты, крутые маршрутыПотрясающий день в компании невероятно профессионального гида! Спасибо Денису за интересные истории и факты, крутые маршрутыПотрясающий день в компании невероятно профессионального гида! Спасибо Денису за интересные истории и факты, крутые маршруты
  • Е
    Екатерина
    17 мая 2024
    Центральная и Восточная Мадейра за 1 день
    Юрий - прекрасный водитель, внимательный гид и кладезь всевозможной информации по Мадейре. Рада, что посмотрела Остров с Вашим сопровождением! Большое спасибо!
  • A
    Andre
    16 мая 2024
    Знакомьтесь, Фуншал
    Очень понравилась экскурсия. Никак не ожидали столько сюрпризов от небольшого острова затерянного на просторах Атлантики. Помимо экскурсии Татьяна дала нам несколько весьма полезных советов относительно логистики нашего дальнейшего путешествия по Мадейре.
  • Л
    Людмила
    11 мая 2024
    Центральная и Восточная Мадейра за 1 день
    С огромным теплом вспоминаем экскурсию Юрия по Мадейре! Юрий - очень эрудированный человек, чудесный рассказчик. Мы узнали на экскурсии множество интереснейших фактов о формировании острова. Также Юрий посоветовал нам классный ресторан 🔥 Вспоминаю - и слюнки текут 😋
  • s
    semyon
    26 апреля 2024
    Живописная Мадейра: путешествие по западной части острова
    интересная экскурсия. Максим хороший и знающей своё доло специалист. Не думал что за одну экскурсию увидем и узнаем так много нового и интересногоБольшое спасибо Вам, Максим
  • О
    Ольга
    22 апреля 2024
    Нескучное путешествие по Западной Мадейре
    Хочу поблагодарить Дениса, за великолепную и действительно нескучную экскурсию!!! Он не только профессионал своего дела, но и просто приятный человек.
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    Мы увидели так много красивых мест, и получили столько же интересной, и познавательной информации! Мы ни на секунду не пожалели что выбрали именно вас!!!)

  • А
    Александр
    5 апреля 2024
    Восточная Мадейра - от леса к пустыне
    Все было превосходно!!!! Рекомендую!!! Красота неописуемая 😍

Ответы на вопросы от путешественников по Мадейре в категории «Индивидуальные»

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  1. Живописная Мадейра: путешествие по западной части острова
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  3. Сказочные леса Мадейры
  4. Восточная Мадейра - от леса к пустыне
  5. Восточная Мадейра - путешествие по следам первооткрывателей
Сколько стоит экскурсия по Мадейре в июне 2024
Сейчас на Мадейре в категории "Индивидуальные" можно забронировать 18 экскурсий и билетов от 130 до 280. Туристы уже оставили гидам 221 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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