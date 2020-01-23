9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Архитектурные контрасты и потрясающие ракурсы с лучших крыш Старого города

Светлана
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Светлана – ваш гид
Иногда, чтобы взлететь над городской суетой, достаточно подняться на крышу! Крыши Фуншала всегда очаровательны, позитивны, в любую погоду радуют глаз теплыми цветами и своими то замысловатыми, то совсем простыми формами и конструкциями.

Вы подниметесь на самые впечатляющие крыши города, взглянете с новых ракурсов на уже известные достопримечательности и обязательно поддадитесь обаянию Фуншала, слушая живую музыку на крыше-кафе с чашечкой горячего кофе.
35 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 4.5 часов
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча возле театрального кафе
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У этой экскурсии9 отзывов
5
Прогулка по крышам Фуншала
Прогулка по крышам Фуншала

Что вас ожидает

Контрасты Фуншала с городских крыш
Я проведу вас по своим любимым крышам, которые позволят представить Фуншал во всем его разнообразии. Вы побываете на галерее и уникальной крыше церкви колледжа иезуитов, которые впечатляет как снаружи, так и внутри. Подниметесь на крышу самого высокого дома в Старом городе, лучшее место для потрясающих панорамных снимков Фуншала! Заглянете на крышу фабрики вышивки (Мадейра всегда славилась своими искусными вышивальщицами) и восхититесь роскошным видом океана с крыши-паркинга. А в завершение нашей прогулки – выпьете отличный кофе на крыше-ресторане, где вас ждут приветственный коктейль и отличный джаз.

Архитектурный калейдоскоп острова
С крыш острова отлично просматриваются все три центра города, его застройка и архитектура. Я расскажу вам, что общего между декоративными элементами крыш Фуншала и Санкт-Петербурга, почему герб, фонтаны и соборы Португалии украшает астрономический прибор, как используются крыши в домах островитян и многое другое! И конечно, поговорим об архитектуре Фуншала: о её стилях, традициях и новизне.

Организационные детали

  • Для похода по нашему маршруту необходимо заранее подумать об удобной обуви, солнцезащитных очках, фотоаппарате и наличии питьевой воды.
  • Эта экскурсия не предусматривает прогулок с детьми до 10 лет, а также прогулок в нетрезвом виде.
Прогулка по крышам Фуншала
Прогулка по крышам Фуншала
Прогулка по крышам Фуншала
Прогулка по крышам Фуншала
Прогулка по крышам Фуншала
Прогулка по крышам Фуншала
Прогулка по крышам Фуншала
Прогулка по крышам Фуншала
Прогулка по крышам Фуншала
Прогулка по крышам Фуншала

Экскурсия проводится в пятницу в 15:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 7 человек.
  • Местов встречи для начала тура возле театрального кафе.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Светлана
Светлана
Добрый день! Меня зовут Светлана. После празднования пятидесятилетия в моей жизни произошли изменения. Я стала рисовать! А работа гидом из хобби стала профессией. А еще, приехав на 10 дней на Мадейру, я осталась здесь, думаю, навсегда. Я обожаю остров, комфорт, джаз, вкусную еду и приятные компании. На Трипстере я решила предложить совершенно необычные прогулки: особенный гастрономический тур, встреча рассвета под живую музыку в самой высокой точке острова, арт-каникулы для всей семьи. На острове Мадейра невозможно не творить и не радоваться жизни, ведь это остров художников. И непременно надо дать шанс тому, кто всегда хотел, но никогда не смел сделать первый шаг в мир живописи. Хотите праздник и душевное общение? Обращайтесь!
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9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

23 января 2020
Громадное спасибо Светлане за море (нет, за океан!) интересной информации, позитива и любви к Мадейре! Все очень понравилось, прогулка по крышам даже превзошла или ожидания! Я узнала массу интересных деталей про город. Теперь я точно вернусь на остров! И обязательно еще раз выберу экскурсии Светланы.
13 января 2020
Доброе время суток. Без Светланы нет Фуншала !
6 января 2020
Выражаем огромную благодарность гиду Светлане за чудесную романтическую прогулку по крышам Фуншала. Мы увидели жизнь города с высоты, узнали много интересного и необычного об острове, о городе и жизни местных жителей,, получили самые лучшие впечатления и фотографии от Светланы!!! От всей души рекомендуем!!
Светлана
4 января 2020
Идите, идите на эту экскурсию. Узнаете очень много интересного о Фуншале. Посмотрите на закат с живописной крыши отеля. Увидите потаенные уголки города. Светлана увлеченный человек, любящий этот город. Огромное спасибо!
30 ноября 2019
Светлана, большое спасибо за увлекательную прогулку по крышам Фуншала, Вашу заботу и приятный сюрприз в конце прогулки! Очень понравилось узнавать с Вами город именно с высоты, гулять по узким улочкам , при этом легко и непринуждённо узнавать от Вас много интересного о жизни не только Фуншала, но и всего острова!
14 ноября 2019
Прогулка по крышам Фуншала’’ можно описать тремя #Н#{незабываема,невероятна,неординарна}/// хотите чего-то необычного в Фуншале ищите Светлану, она вам это покажет,расскажет и оставит на память,в прямом смысле этого слова, невероятные виды города, закат солнца и ночной Фуншал ,все это мы увезли в своей памяти, сердце и в потрясающих фоточках!!!! А ещё историю , быт ,настроение и традиции острова и все это в очень душевной обстановке , за чашечкой ароматного кофе и вкусных конфет ручной работы с настоящего чёрного шоколада и перчика чилли!!!!!Светлана - человек влюблённый в остров,харизматичный,творческий ,много знающий!!! Гид который остаётся в памяти на всегда!!!!
26 августа 2019
Были с супругой на экскурсии, которую проводила Светлана - гид с многогранными познаниями в области истории, искусства, быта и местных особенностей жизни. Очень душевная и познавательная атмосфера знакомства с городом незаметно растопила несколько жарких летних часов посреди старой столицы Мадейры. Советую всем туристам, планирующим отдых на острове, воспользоваться данной возможностью поближе узнать обо всем, что связано с Фуншалом!
24 августа 2019
На острове были раньше. Светлана - это, безусловно, находка для путешественников, которые ценят профессионализм и возможность посмотреть на вроде бы знакомые места, но с неожиданно другой стороны. Мы много путешествовали, было много гидов хороших и разных, но такие, как Светлана, запоминаются навсегда! Прогулка по крышам Фуншала - это как раз такой случай! Спасибо Светлане! Приедем еще!
16 августа 2019
Светлане огромное спасибо за великолепную экскурсию! Дочь в совершеннейшем восторге.
Прогулка по крышам Фуншала оставила неизгладимые впечатления!

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