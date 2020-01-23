9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Контрасты Фуншала с городских крыш

Я проведу вас по своим любимым крышам, которые позволят представить Фуншал во всем его разнообразии. Вы побываете на галерее и уникальной крыше церкви колледжа иезуитов, которые впечатляет как снаружи, так и внутри. Подниметесь на крышу самого высокого дома в Старом городе, лучшее место для потрясающих панорамных снимков Фуншала! Заглянете на крышу фабрики вышивки (Мадейра всегда славилась своими искусными вышивальщицами) и восхититесь роскошным видом океана с крыши-паркинга. А в завершение нашей прогулки – выпьете отличный кофе на крыше-ресторане, где вас ждут приветственный коктейль и отличный джаз.

Архитектурный калейдоскоп острова

С крыш острова отлично просматриваются все три центра города, его застройка и архитектура. Я расскажу вам, что общего между декоративными элементами крыш Фуншала и Санкт-Петербурга, почему герб, фонтаны и соборы Португалии украшает астрономический прибор, как используются крыши в домах островитян и многое другое! И конечно, поговорим об архитектуре Фуншала: о её стилях, традициях и новизне.