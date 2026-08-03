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апартаментах и готовите сами, то мой совет приезжайте на рынок в субботу в первой половине дня (до 14.00) - в этот день местные фермеры привозят свежие овощи и местные фрукты со своих огородов. Если вы проживаете в отеле и сами НЕ готовите, то рыбный отдел можно вообще пропустить - зачем вам смотреть на местную сырую только сегодня утром/ночью выловленную рыбу с соответствующим ароматом, если ее нельзя тут же приготовить и съесть?! 😜 Копченой и соленой местной рыбы вакумно упакованной, чтобы забрать домой, нет!! Что действительно классно на рынке, так это 2-й этаж сектор со специями!! Там вы найдете не только отдельные местные специи, но и уже составленные наборы специй - например, для мяса, рыбы, жареной картошки, присыпка для авокадо и т. д., а также различные смеси цветочных чаев. Выбор огромен!! Все местное!! Если вас не интересуют ни семена, ни сырая рыба, ни специи, ни местные фрукты-овощи, то, в принципе, посещение рынка можно пропустить, а освободившееся время потратить на, например, ботанический сад на горе и районе Монте (в программу не входит!! а жаль). Туда идет фуникулер снизу из города. И еще момент с вышивкой (в программу тоже не входит, но фабрика находится практически напротив рынка - Татьяна может указать дорогу) - если интересуют полотенца и скатерти с вышивкой и вы готовы отдать за это немалые деньги, то ОК. Если вы ищете, однако, блузку или платье, то ценник ооочень высокий - 334€ за блузку, €570 за платье. Выбор за вами!! А Татьяна просто КЛАСС!! 👍 🥰