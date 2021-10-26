Мы посетили с Михаилом запад и восток острова. Благодарны ему за те эмоции (от увиденного и услышанного кружится голова), которые он нам подарил. Формат экскурсии очень интересный: слушая историю острова, мы пили вкусный кофе в горном кафе, собирали маракуйю, смаковали инжир и с каждым км пройденной дороги все больше и больше влюблялись в Мадейру. Мы побывали там, где не ступала нога обычного туриста. С первой минуты нашего знакомства, мы думали, что мы просто в гостях у нашего друга- настолько Михаил к себе расположил. Интересный рассказчик, эрудирован и очень приятный в общении человек. Надеемся на скорую встречу с Михаилом и рекомендуем его, как профессионального, влюблённого в остров Мадейру гида

Отзыв на: Первозданная природа западной Мадейры

В Виталий 5

Если нужно увидеть многообразие Мадейры в за небольшой промежуток времени, получить незабываемые впечатления и океан эмоций — вы однозначно по адресу. Экскурсию проводил Кирилл на комфортном седане, навыки вождения — потрясающие, так легко по серпантинах вверх-вниз мы ещё не катались, ни разу не укачало (есть склонность к такому). Экскурсия индивидуальна — двух одинаковых не бывает) Можно попросить о посещении желаемых достопримечательностей или что-то быстро осмотреть и поехать дальше, выделить больше времени на другие места. О нашем гиде — знания Кирилла о Мадейре нам показались безграничны — история, культура, флора и фауна, нынешняя жизнь и быт на Мадейре. Всё и даже больше сможет рассказать Кирилл, нам было очень интересно слушать. Стоит сказать, что нам понравилась как северо-западная так и восточная часть острова, рекомендуем посмотреть и то, и другое, очень разные впечатления и виды, любителям природы и фото точно понравиться) Как нам показалось, мы увидели практически всё и самое удивительное — всё понравилось! В чём огромная заслуга Кирилла, поэтому смело рекомендуем и, конечно, большее спасибо за классные воспоминания о Мадейре. PS. Почитайте немного о маршрутах и достопримечательностях заранее, чтобы уделить больше внимания интересующих лично вас местах, зависнуть в некоторых локациях можно очень надолго, хоть и кажется что времени на всё предостаточно, но будьте осторожны - время летит незаметно))