Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомьтесь, Фуншал
Фуншал - сердце Мадейры. Погрузитесь в его историю, прогуляйтесь по живописным улицам, посетите кафедральный собор и рынок с экзотическими фруктами
10 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от €150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Живописная Мадейра: путешествие по западной части острова
Объехать красивейшие деревушки, утёсы и смотровые площадки под историю об острове
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от €300 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Первозданная природа западной Мадейры
Сказочный лавровый лес, горное плато, вулканические бассейны и знакомство с местной кухней
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
от €296 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Восточная Мадейра - от леса к пустыне
Панорамы пика Арейро, уютный Машику, мыс Святого Лаврентия, пески Сахары и дегустация рома
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
от €296 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Северо-западная Мадейра на авто
Рыбацкий городок, горные перевалы, водопады, природные бассейны и скала над океаном за 1 день
Начало: В Фуншале
10 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от €300 за всё до 3 чел.
Групповая
до 24 чел.
Западная часть острова Мадейра
Рыбацкие деревушки, мыс Кабу-Жиран, лавровый лес и Фата Невесты за 1 день
Начало: У отеля Pestana CR7 Funchal
Расписание: в среду в 09:00
12 авг в 09:00
19 авг в 09:00
€57 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Центральная и Восточная Мадейра за 1 день
Горные вершины, панорамы Атлантического океана, уютные городки и шикарные смотровые площадки
Начало: Отель проживания туристов (если отель находится в ...
Завтра в 09:30
10 авг в 09:30
от €270 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Невероятный Фуншал
Проедем по необычным улицам старого Фуншала, посетим главный собор, рынок с экзотическими фруктами и лавки с изделиями из пробкового дерева
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €190 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Восток Мадейры - пасторальные пейзажи
Забраться выше облаков, прогуляться по роскошному парку, узнать об истории острова и его легендах
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от €300 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
«Долина монахинь» в жерле вулкана
Спуститься на машине в застывший кратер, увидеть бескрайний океан и полюбоваться горными пейзажами
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
от €296 за всё до 3 чел.
Групповая
до 24 чел.
Восточная часть острова Мадейра
Пику-ду-Арейру, домики с соломенными крышами, прибрежные скалы и Атлантика - за 1 день
Начало: У отеля Pestana CR7
Расписание: в пятницу в 09:00
14 авг в 09:00
21 авг в 09:00
€57 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Сказочные леса Мадейры
Насладиться фантастическими пейзажами лаврового леса Лаурисильва и узнать о природе острова
Начало: Отель проживания туристов (если отель находится в ...
Завтра в 09:30
10 авг в 09:30
от €270 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Западная часть острова Мадейра
Откройте для себя западную часть Мадейры: Камара ды Лобос, Рибейра Брава и Сау Висенте ждут вас с уникальными винами, старинными церквями и лавовыми бассейнами
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €270 за всё до 3 чел.
Групповая
до 20 чел.
Пешком по Фуншалу - столице Мадейры
Неспешно, вдохновляюще и с любовью
Начало: На проспекте Авенида Са Карнейру
Расписание: во вторник и субботу в 10:00
11 авг в 10:00
18 авг в 10:00
€30 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Волшебные пейзажи северной Мадейры
Проедьте по живописным местам северной Мадейры, узнайте тайны местных жителей и насладитесь потрясающими видами. Погружение в атмосферу острова гарантировано
Начало: В вашем отеле
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от €365 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Восточная часть острова Мадейра
Путешествие по восточному побережью Мадейры: смотровая площадка Pico de Facho, песчаный пляж Мачико, гора Санту да Серра и дикий лес Лауриссилва
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:00
от €270 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Западная Мадейра: уютные городки и невероятные пейзажи
Откройте для себя Западную Мадейру: уютные городки, лавовые бассейны и смотровые площадки. Уникальные традиции и легенды ждут вас
13 авг в 08:00
14 авг в 08:00
от €310 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Восток Мадейры - выше облаков
Индивидуальная экскурсия по востоку Мадейры подарит незабываемые впечатления от горных вершин, лавровых лесов и исторических городов острова
13 авг в 08:00
14 авг в 08:00
от €310 за всё до 3 чел.
Групповая
до 24 чел.
Рассвет на Пику-ду-Арейру - из Фуншала и Канису
Красиво встретить утро в горах Мадейры
Начало: У отеля Pestana CR7
Расписание: в воскресенье в 05:45
16 авг в 05:45
23 авг в 05:45
€57 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Мадейра для детей
Веселое путешествие для детей на Мадейре: ферма с животными, левада «босые ноги», пляжные игры и кормление лебедей в парке. Уникальный опыт для всей семьи
10 авг в 09:30
11 авг в 09:30
от €400 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Влюбиться в Мадейру за один день
Погрузитесь в атмосферу Мадейры за один день! Вас ждут колоритные городки, величественные виды и интересные факты о жизни острова
Начало: У вашего отеля
7 окт в 09:30
8 окт в 09:30
от €420 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Нескучное путешествие по Западной Мадейре
Начните с рыбацкой деревни Камара-де-Лобуш, пройдите по стеклянному балкону и посетите высокогорное плато Паул де Серра. Увидите старинную часовню и водопад
Начало: У вашего отеля
7 окт в 10:00
8 окт в 10:00
от €420 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Восточная Мадейра - путешествие по следам первооткрывателей
Путешествие по восточной Мадейре: статуя Христа, лавровый лес, домики Сантаны, мыс Сао Лоренсо и городок рома. 150 км с 10 остановками
7 окт в 10:00
8 окт в 10:00
от €420 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Дикая Мадейра: держим курс на север
Авторский маршрут по северу Мадейры откроет для вас самобытный уклад местных жителей и живописные уголки острова. Откройте неизведанную сторону Мадейры
7 окт в 10:00
8 окт в 10:00
от €420 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Морская прогулка вдоль побережья Мадейры
Уникальная возможность увидеть Мадейру с воды: величественные утёсы, живописные деревни и дельфины ждут вас на этой индивидуальной прогулке
Начало: В порту Фуншала
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €275 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
А
Спасибо Татьяне за прекрасный день в Фуншал, отлично организованный маршрут и интересный рассказ, погружающий вас в жизнь и историю города и острова!
Время пролетело незаметно, но прогулка надолго останется в памяти!
Рекомендую экскурсию всем, кому интересен Фуншал и весь остров.
Время пролетело незаметно, но прогулка надолго останется в памяти!
Рекомендую экскурсию всем, кому интересен Фуншал и весь остров.
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Е
Было потрясающе! Гид Владимир потрясающий рассказчик, интерес не ослабевал всю поездку. Маршрут составлен отлично, куча впечатлений за 8 часов -
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все класно
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экскурсия соответвовала ожиданиям, все хорошо. обычно мы берем индивидуальные, но на наши даты не нашли, поэтому не всегда были в
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Это была моя вторая экскурсия с Татьяной по Мадейре и вновь 5+!!😍 По поводу рынка - если вы проживаете в
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Огромное СПАСИБО Татьяне!! Отличный гид, интересная экскурсия, «напиток богов» вообще бомба!! 😉😜🤣 Очень рекомендую Татьяну всем, кто хочет за 1
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Е
Благодарим за очень интересный и познавательный тур по Восточной Мадейре! Это было наше первое знакомство с этой частью острова, и
+7
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J
полностью доволен
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Потрясающая экскурсия! Все очень комфортно, мы просто не заметили как пробежало время! Отличные локации, бесподобные виды, по дороге Максим рассказывал
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Яркие места,потрясающие впечатления!! спасибо огромное!!!
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Всего 418 отзывов на Мадейре
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Ответы на вопросы от путешественников по Мадейре
Самые популярные экскурсии на Мадейре
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 25:
Сколько стоит экскурсия по Мадейре в августе 2026
Сейчас на Мадейре можно забронировать 25 экскурсий и билетов от 30 до 420. Туристы уже оставили гидам 418 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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