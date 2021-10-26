Все экскурсии в Мадейре
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Мадейре – доступно 27 экскурсий на 2021 год, 164 ⭐ отзыва, цены от €27. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Мадейре почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Португалии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
8ч 30м
€170
за 1-7 чел.
Обзорная экскурсия по северо-восточной части Мадейры
Вы посетите Пику Алто (Pico Alto) который расположен в экологическом парке Мадейры, из лесной зоны через...
Время обговаривается, для Вашего удобства. Ориентировочный выезд с Вашего отеля 10.00
Индивидуальная экскурсия
4ч
€144
за 1-7 чел.
Обзорная экскурсия в долину монахинь (Curral das Freiras) острова Мадейра
Экскурсия по центральной цасти Мадейры на всегда останется в Вашей памяти, как светлое и приятное воспоминание...
Время обговаривается, для Вашего удобства. Ориентировочный выезд с отеля проживания 10.00
Индивидуальная экскурсия
8ч
€238
за 1-4 чел.
Первозданная природа западной Мадейры
Панорамы мыса Кабо Жиран, горное плато, вулканические бассейны и знакомство с местной кухней
Индивидуальная экскурсия
8ч 30м
€170
за 1-7 чел.
Обзорная экскурсия западной части острова Мадейра
Экскурсия начинается с небольшого городка Камара де Лобуш, городок Рибейра Брава, поднимаемся на плато...
Время обговаривается, для Вашего удобства. Ориентировочный выезд с Вашего отеля 10.00
8ч
€45
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Ах, Мадейра!
Красивое и познавательное путешествие в мини-группе по западу райского острова
в понедельник, среду и пятницу в 09:00
5ч
€123
за 1 чел.
8ч
€45
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Мадейра — кусочек рая на Земле
Дивное путешествие по востоку острова в мини-группе
в среду и пятницу в 09:30
3ч
€27
за 1 чел.
Индивидуальная экскурсия
7ч
€155
за 1-4 чел.
Сказочные леса Мадейры
Насладиться фантастическими пейзажами лаврового леса Лаурисильва и узнать о природе острова
4ч
€27
за 1 чел.
Индивидуальная экскурсия
8ч
€238
за 1-4 чел.
Восточная Мадейра — от леса к пустыне
Панорамы пика Арейро, уютный Машику, мыс Святого Лаврентия, пески Сахары и дегустация вин
Индивидуальная экскурсия
7ч 30м
€175
за 1-6 чел.
Волшебные пейзажи северной Мадейры
Рыбацкая деревушка, сказочные леса, ветряные мельницы и природные бассейны за один день
4ч 30м
€35
за 1 чел.
Прогулка по крышам Фуншала
Архитектурные контрасты и потрясающие ракурсы с лучших крыш Старого города
в пятницу в 15:00
Индивидуальная экскурсия
7ч
€225
за 1-3 чел.
Восточная часть острова Мадейра
Красивейшие панорамы, истории о мореплавателях и природные достопримечательности острова
Индивидуальная экскурсия
7ч 30м
€188
за 1-7 чел.
Живописная Мадейра: путешествие по западной части острова
Объехать красивейшие деревушки, утёсы и смотровые площадки под историю об острове
Индивидуальная экскурсия
7ч 30м
€188
за 1-4 чел.
Восток Мадейры — пасторальные пейзажи
Забраться выше облаков, прогуляться по роскошному парку, узнать об истории острова и его легендах
Индивидуальная экскурсия
9ч
€235
за 1-3 чел.
Красоты северо-западной Мадейры
Морские утесы, живописные виды и лавовые бассейны
Индивидуальная экскурсия
7ч
€238
за 1-4 чел.
«Долина монахинь» в жерле вулкана
Спуститься на машине в застывший кратер, увидеть бескрайний океан и полюбоваться горными пейзажами
Индивидуальная экскурсия
8ч
€180
за 1-3 чел.
Дикая Мадейра: держим курс на север!
Мощные волны Атлантики, соломенные крыши Сантаны и пейзажи острова в стороне от туристических троп
Индивидуальная экскурсия
9ч
€215
за 1-3 чел.
Влюбиться в Мадейру за один день!
Посетить культовые места и сокровенные уголки острова и узнать о нем увлекательные истории
Индивидуальная экскурсия
5ч 30м
€180
за 1-6 чел.
Мадейра для детей
Подружиться с животными на ферме, пройти по эко-тропе, выстроить песчаные замки и поиграть в пиратов
Индивидуальная экскурсия
7ч
€160
за 1-4 чел.
Из древнего Фуншала в первобытную долину
Влюбиться в столицу Мадейры, попробовать местное вино и отправиться за счастьем в Куррал-даш-Фрейраш
Индивидуальная экскурсия
8ч
€235
за 1-4 чел.
Любуемся с вершины на Мадейру, где горы обнимают облака
Полюбоваться панорамными видами с 14 смотровых площадок острова и проехать через 5 климатических зон
Индивидуальная экскурсия
5ч
€180
за всё
Арт-прогулка по Фуншалу
Знакомимся с художниками Мадейры и рисуем свою картину маслом
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Последние отзывы «Экскурсии Мадейры»
- Отзыв на: Ах, Мадейра!ЕЕкатерина26 октября 2021Интересная и познавательная экскурсия на северо-западное побережье острова. Благодаря рассказам Михаила удалось многое узнать как об истории, так и о Современной жизни острова. Очень рекомендую!
- Отзыв на: Мадейра — кусочек рая на ЗемлеMMikhail21 октября 2021Большое спасибо Михаилу за экскурсию. Благодаря тому, что он живет на острове уже 20 лет, прекрасно знает язык его рассказы о Мадейре очень интересные и запоминающиеся. Ни в одном путеводителе и ни на одном сайте Вы таких сведений и не найдёте! Татьяна 20 октября 2021
- Отзыв на: Сказочные леса МадейрыЖЖанна18 октября 2021Экскурсия очень понравилась. Было познавательно и интересно. Юрий отличный гид, много информации о флоре и фауне подает в интересной форме. Очень понравилось, что учитывались индивидуальные пожелания. Рекомендую всем!
- Отзыв на: Мадейра — кусочек рая на ЗемлеВВиктория17 октября 2021Мы посетили с Михаилом запад и восток острова. Благодарны ему за те эмоции (от увиденного и услышанного кружится голова), которые он нам подарил. Формат экскурсии очень интересный: слушая историю острова, мы пили вкусный кофе в горном кафе, собирали маракуйю, смаковали инжир и с каждым км пройденной дороги все больше и больше влюблялись в Мадейру. Мы побывали там, где не ступала нога обычного туриста. С первой минуты нашего знакомства, мы думали, что мы просто в гостях у нашего друга- настолько Михаил к себе расположил. Интересный рассказчик, эрудирован и очень приятный в общении человек. Надеемся на скорую встречу с Михаилом и рекомендуем его, как профессионального, влюблённого в остров Мадейру гида
- ВВиталий10 октября 2021Если нужно увидеть многообразие Мадейры в за небольшой промежуток времени, получить незабываемые впечатления и океан эмоций — вы однозначно по адресу. Экскурсию проводил Кирилл на комфортном седане, навыки вождения — потрясающие, так легко по серпантинах вверх-вниз мы ещё не катались, ни разу не укачало (есть склонность к такому). Экскурсия индивидуальна — двух одинаковых не бывает) Можно попросить о посещении желаемых достопримечательностей или что-то быстро осмотреть и поехать дальше, выделить больше времени на другие места. О нашем гиде — знания Кирилла о Мадейре нам показались безграничны — история, культура, флора и фауна, нынешняя жизнь и быт на Мадейре. Всё и даже больше сможет рассказать Кирилл, нам было очень интересно слушать. Стоит сказать, что нам понравилась как северо-западная так и восточная часть острова, рекомендуем посмотреть и то, и другое, очень разные впечатления и виды, любителям природы и фото точно понравиться) Как нам показалось, мы увидели практически всё и самое удивительное — всё понравилось! В чём огромная заслуга Кирилла, поэтому смело рекомендуем и, конечно, большее спасибо за классные воспоминания о Мадейре. PS. Почитайте немного о маршрутах и достопримечательностях заранее, чтобы уделить больше внимания интересующих лично вас местах, зависнуть в некоторых локациях можно очень надолго, хоть и кажется что времени на всё предостаточно, но будьте осторожны - время летит незаметно))
- Отзыв на: Прогулка по крышам ФуншалаЕЕлена9 октября 2021Светлана отличный экскурсовод! Она в корне изменила наше представление о Фуншале. ОГРОМНАЯ ЕЙ БЛАГОДАРНОСТЬ!
- Отзыв на: Ах, Мадейра!ЕЕлена6 октября 2021Михаил - прекрасный рассказчик, отлично знает и очень любит остров и заряжает этой любовью всех:) Экскурсия с Михаилом - настоящее увлекательное происшествие, после которого остров видишь уже совершенно другими глазами… Несмотря на десятичасовой формат, экскурсия не была утомительной. Каждая минута была интересной, насыщенной информацией. Это был лучший способ познакомиться с островом. Очень рекомендую всем, особенно тем, кто интересуется не только местными обычаями, кухней и историей, а любит и восхищается природой, Благодаря Михаилу узнала, насколько многообразна и уникальна природа острова. Спасибо за яркие впечатления и теплые воспоминания!
- Отзыв на: «Долина монахинь» в жерле вулканаВВиктория3 октября 2021Спасибо Ирине и Кириллу за прекрасную экскурсию. А от маршрута,, Первозданная природа западной Мадейры.,, я осталась в полном восторге.
- ЕЕвгений1 октября 2021Шикарнейшая экскурсия! Исколесили половину острова, заезжали в такие места, что просто не мог поверить. Все качественно, много интересных фактов, нет четкого тайминга, все подстроено под клиента!
- DDenys27 сентября 2021Большое спасибо за приятный отдых! Все прошло великолепно, только позитивные эмоции!