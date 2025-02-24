Описание тура
Вы когда-нибудь мечтали попробовать сёрфинг? Отправиться в поход в джунгли или спеть свою любимую песню у костра в пустыне под звездным небом?
Мы воплотим вашу мечту в реальность!
Мы - уникальный проект сёрф-лагерей для взрослых на Мадейре, в Марокко, Португалии, Хорватии, на Бали и Шри-Ланке. Мы влюбляем в сёрфинг, объединяем людей и создаем воспоминания на всю жизнь!
С нами вы научитесь серфингу с 0, познакомитесь с культурой страны, займётесь йогой и дыхательными практиками на берегу океана, будете петь песни под гитару, а также вас ждут тимбилдинги и игры, прямо как в детском лагере.
Наша миссия:
Делать наших клиентов счастливыми. Создавать безопасную, комфортную и дружескую атмосферу в турах, позволяя каждому участнику быть самим собой - настоящим!
Наши преимущества:
-Мы всегда на 100% честны с нашими клиентами
-Мы служим нашим клиентам
-Мы любим и принимаем каждого участника таким, какой он есть
-Мы быстро и грамотно решаем форс-мажорные обстоятельства
-Мы пропагандируем здоровый образ жизни, спорт, путешествия, творчество, свободу, дружбу, баланс духовного и материального
-Мы проводим игры, упражнения и тренинги для развития в человеке творческих, командных и лидерских качеств
Погнали с нами!
Программа тура по дням
Мадейра, привет
12:00-13:00 - Прилёт на Мадейру
13:00 - 14:00 - Аренда автомобилей
14:00-15:00 - Обед
15:30-16:30 - Заселение на шикарную виллу
17:30-19:00 - Свободное время или поездка к статуе Христа
19:30 - Ужин в местном ресторане
21:00-22:00 - Вечер знакомств, настолки, игры на сплочение
Серфинг, хайкинг и океан
07:30 - Выезд из виллы
08:00 - 10:00 - Серфинг + свободное время на пляже
10:30-11:30 - Завтрак
12:30 - Поездка в магазин (перекус на хайкинг)
13:30 - 19:00 - Хайкинг по невероятно красивой тропе Понта-де-Сан-Лоренсу (7 км)
19:00 - 19:30 - Купание после хайка
20:30 - Возвращение в дом и ужин дома
Поездка на северо-запад острова и картинг
08:30 - Зарядка
09:00 - Завтрак
10:30 - Выезд из виллы
11:00-12:00 - Картинг
12:30-15:00 - Посещение древнего и волшебного леса Фанал
15:30 - Обед
16:30-18:00 - Купание в вулканических бассейнах
18:30 - Посещение маленькой деревни с невероятными видами
19:30 - Заезжаем в супермаркет и едем вместе готовить вкусный ужин
21:00 - Тимбилдинг, настолки, игры на сплочение
Поездка в Фуншал и посещение парка Монте
08:30 - Зарядка
09:00 - Вкусный завтрак
10:30 - Выезд с виллы в фуншал
11:00-13:00 - Экскурсия по Фуншалу с русскоговорящим гидом
13:30-14:30 - Обед
14:30 - 18:00 - Прогулка по тропическому саду Монте
18:00 - 19:30 Возвращение в дом и ужин
21:00 - Вечерние активности - игры, общение
Водопады, пляж и закат в горах
06:30 - Зарядка
07:00 - Завтрак
07:45 - Выезд из виллы
08:30-15:00 - Пойдем на красивейшие природные тропы с невероятными водопадами - Левада Кальдейрау Верде
15:15 - 16:30 - Обед, посещение усадьбы и прогулка
16:45 - 19:00 - Время на пляже
19:00 - 20:00 - Провожаем закат на горе Пику-ду-Ариейру
20:30 - Ужин
Хайкинг и закат на пляже
06:30 - Зарядка
07:00 - Завтрак
08:00 - Выезд из виллы
09:00-13:00 - Хайкинг по тропе Пику-Руйву
14:00-15:00 - Пикник на природе (можно и в кафе)
15:30-15:45 - Посещение стеклянной площадки над океаном
16:00 - 18:00 - Встречаем закат на пляже
19:30 - Приготовим совместный ужин на вилле
21:00 - Тимбилдинг, настолки, игры на сплочение
Посещение Ашадаш-да-Круш, Жардин-ду-Мар и Кальета
08:00-09:00 - Завтрак и выезд из дома
10:00-12:00 - Поход к Ашадаш-да-Круз - райский уголок среди скал
12:00-13:00 - Поднимаемся к маяку с невроятными видами
13:30 - Попьём кофе в кофейне Gato Legal
14:00-15:30 - Посещение Жардин-ду-Марб обед в кафе Joes Bar
16:00-18:30 - Едем на пляж Кальета - пляжный отдых с мороженым
19:00 - Ужин в местном ресторанчике
21:00 - Прощальный вечер
Отъезд
Завтрак и выезд из дома, по пути сдача авто и дорога в аэропорт
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Уроки серфинга на лучших пляжах Мадейры
- Проживание в стильном доме с бассейном, бильярдом и зоной барбекю
- Аренда автомобилей и топливо для поездок
- Купание в природных бассейнах Порту-Монишь
- Хайкинг по самым живописным маршрутам острова
- Экскурсия по Фуншалу с гидом
- Практики на сплочение
- Полное сопровождение на протяжении всего тура
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Питание
- Страховка
О чём нужно знать до поездки
Климат на Мадейре мягкий, но переменчивый: днём может быть тепло и солнечно, а в горах — прохладно и влажно. Рекомендуем взять лёгкую одежду, тёплый слой (худи/ветровку) и удобную обувь для хайкинга.
Для сёрфинга всё необходимое оборудование и гидрокостюмы предоставляются, с собой понадобятся только купальник/плавки.
Программа включает прогулки и хайкинг по природным маршрутам, поэтому важно быть готовым к активному формату отдыха.
В качестве сувениров с острова часто привозят местное вино, мёд, экзотические фрукты и изделия ручной работы.
Пожелания к путешественнику
После внесения предоплаты за тур, мы пришлем вам ссылку на анкету, которую обязательно заполнить в течение 1-3 дней. За 1-2 недели до поездки мы добавим вас в чат путешествия и пришлем список необходимых вещей.
Визы
Виза не нужна:
При наличии внж/шенгенской визы/гражданам Евросоюза.
Виза нужна:
Если вы из России или других стран Снг. Мы поможем с оформлением визы после внесения предоплаты за тур.