Авторский тур на Мадейру: сёрфинг и хайкинг

Описание тура

Вы когда-нибудь мечтали попробовать сёрфинг? Отправиться в поход в джунгли или спеть свою любимую песню у костра в пустыне под звездным небом?

Мы воплотим вашу мечту в реальность!

Мы - уникальный проект сёрф-лагерей для взрослых на Мадейре, в Марокко, Португалии, Хорватии, на Бали и Шри-Ланке. Мы влюбляем в сёрфинг, объединяем людей и создаем воспоминания на всю жизнь!

С нами вы научитесь серфингу с 0, познакомитесь с культурой страны, займётесь йогой и дыхательными практиками на берегу океана, будете петь песни под гитару, а также вас ждут тимбилдинги и игры, прямо как в детском лагере.

Наша миссия:

Делать наших клиентов счастливыми. Создавать безопасную, комфортную и дружескую атмосферу в турах, позволяя каждому участнику быть самим собой - настоящим!

Наши преимущества:

-Мы всегда на 100% честны с нашими клиентами

-Мы служим нашим клиентам

-Мы любим и принимаем каждого участника таким, какой он есть

-Мы быстро и грамотно решаем форс-мажорные обстоятельства

-Мы пропагандируем здоровый образ жизни, спорт, путешествия, творчество, свободу, дружбу, баланс духовного и материального

-Мы проводим игры, упражнения и тренинги для развития в человеке творческих, командных и лидерских качеств

Погнали с нами!

Программа тура по дням

1 день

Мадейра, привет

  • 12:00-13:00 - Прилёт на Мадейру

  • 13:00 - 14:00 - Аренда автомобилей

  • 14:00-15:00 - Обед

  • 15:30-16:30 - Заселение на шикарную виллу

  • 17:30-19:00 - Свободное время или поездка к статуе Христа

  • 19:30 - Ужин в местном ресторане

  • 21:00-22:00 - Вечер знакомств, настолки, игры на сплочение

2 день

Серфинг, хайкинг и океан

  • 07:30 - Выезд из виллы

  • 08:00 - 10:00 - Серфинг + свободное время на пляже

  • 10:30-11:30 - Завтрак

  • 12:30 - Поездка в магазин (перекус на хайкинг)

  • 13:30 - 19:00 - Хайкинг по невероятно красивой тропе Понта-де-Сан-Лоренсу (7 км)

  • 19:00 - 19:30 - Купание после хайка

  • 20:30 - Возвращение в дом и ужин дома

3 день

Поездка на северо-запад острова и картинг

  • 08:30 - Зарядка

  • 09:00 - Завтрак

  • 10:30 - Выезд из виллы

  • 11:00-12:00 - Картинг

  • 12:30-15:00 - Посещение древнего и волшебного леса Фанал

  • 15:30 - Обед

  • 16:30-18:00 - Купание в вулканических бассейнах

  • 18:30 - Посещение маленькой деревни с невероятными видами

  • 19:30 - Заезжаем в супермаркет и едем вместе готовить вкусный ужин

  • 21:00 - Тимбилдинг, настолки, игры на сплочение

4 день

Поездка в Фуншал и посещение парка Монте

  • 08:30 - Зарядка

  • 09:00 - Вкусный завтрак

  • 10:30 - Выезд с виллы в фуншал

  • 11:00-13:00 - Экскурсия по Фуншалу с русскоговорящим гидом

  • 13:30-14:30 - Обед

  • 14:30 - 18:00 - Прогулка по тропическому саду Монте

  • 18:00 - 19:30 Возвращение в дом и ужин

  • 21:00 - Вечерние активности - игры, общение

5 день

Водопады, пляж и закат в горах

  • 06:30 - Зарядка

  • 07:00 - Завтрак

  • 07:45 - Выезд из виллы

  • 08:30-15:00 - Пойдем на красивейшие природные тропы с невероятными водопадами - Левада Кальдейрау Верде

  • 15:15 - 16:30 - Обед, посещение усадьбы и прогулка

  • 16:45 - 19:00 - Время на пляже

  • 19:00 - 20:00 - Провожаем закат на горе Пику-ду-Ариейру

  • 20:30 - Ужин

6 день

Хайкинг и закат на пляже

  • 06:30 - Зарядка

  • 07:00 - Завтрак

  • 08:00 - Выезд из виллы

  • 09:00-13:00 - Хайкинг по тропе Пику-Руйву

  • 14:00-15:00 - Пикник на природе (можно и в кафе)

  • 15:30-15:45 - Посещение стеклянной площадки над океаном

  • 16:00 - 18:00 - Встречаем закат на пляже

  • 19:30 - Приготовим совместный ужин на вилле

  • 21:00 - Тимбилдинг, настолки, игры на сплочение

7 день

Посещение Ашадаш-да-Круш, Жардин-ду-Мар и Кальета

  • 08:00-09:00 - Завтрак и выезд из дома

  • 10:00-12:00 - Поход к Ашадаш-да-Круз - райский уголок среди скал

  • 12:00-13:00 - Поднимаемся к маяку с невроятными видами

  • 13:30 - Попьём кофе в кофейне Gato Legal

  • 14:00-15:30 - Посещение Жардин-ду-Марб обед в кафе Joes Bar

  • 16:00-18:30 - Едем на пляж Кальета - пляжный отдых с мороженым

  • 19:00 - Ужин в местном ресторанчике

  • 21:00 - Прощальный вечер

8 день

Отъезд

Завтрак и выезд из дома, по пути сдача авто и дорога в аэропорт

Варианты проживания

2-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Уроки серфинга на лучших пляжах Мадейры
  • Проживание в стильном доме с бассейном, бильярдом и зоной барбекю
  • Аренда автомобилей и топливо для поездок
  • Купание в природных бассейнах Порту-Монишь
  • Хайкинг по самым живописным маршрутам острова
  • Экскурсия по Фуншалу с гидом
  • Практики на сплочение
  • Полное сопровождение на протяжении всего тура
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Питание
  • Страховка
О чём нужно знать до поездки

Климат на Мадейре мягкий, но переменчивый: днём может быть тепло и солнечно, а в горах — прохладно и влажно. Рекомендуем взять лёгкую одежду, тёплый слой (худи/ветровку) и удобную обувь для хайкинга.

Для сёрфинга всё необходимое оборудование и гидрокостюмы предоставляются, с собой понадобятся только купальник/плавки.

Программа включает прогулки и хайкинг по природным маршрутам, поэтому важно быть готовым к активному формату отдыха.

В качестве сувениров с острова часто привозят местное вино, мёд, экзотические фрукты и изделия ручной работы.

Пожелания к путешественнику

После внесения предоплаты за тур, мы пришлем вам ссылку на анкету, которую обязательно заполнить в течение 1-3 дней. За 1-2 недели до поездки мы добавим вас в чат путешествия и пришлем список необходимых вещей.

Визы

Виза не нужна:

При наличии внж/шенгенской визы/гражданам Евросоюза.

Виза нужна:

Если вы из России или других стран Снг. Мы поможем с оформлением визы после внесения предоплаты за тур.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Pavel
Pavel — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Предприниматель, путешественник и духовный искатель. Организовал более 25 серф-туров в Марокко, Португалию и на Шри-Ланку, объединяя людей вокруг волн, свободы и приключений. Знаю как влюбить вас в серфинг даже если вы новичок, создать в туре дружескую атмосферу лагеря для взрослых, позволяя каждому быть собой и погрузить вас в культуру страны так, чтобы вы запомнили путешествие на всю жизнь!

