Начинаем наше приключение на Мадейре — обещаем много крутых локаций для ваших фото, гастрономические удовольствия, активные прогулки с захватывающими видами и, конечно, пляжный отдых.Мы посетим колоритный рынок Фуншала и встретим

фламинго в тропическом саду, по горным тропам доберёмся до самой высокой точки острова и почувствуем себя героями «Властелина колец», гуляя по таинственному Волшебному лесу. На высоте 590 метров полюбуемся бушующим океаном и виноградниками со смотровой площадки со стеклянным полом, поднимемся на мыс Сан-Лоренсу и окунёмся в бассейны, сформированные лавой. А ещё заглянем в старинную деревушку Сантана, расслабимся на пляжах и попробуем местную кухню. Жить будем на виллах с террасой и бассейном, где можно позагорать в свободное время.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание тура

Организационные детали

Авиабилеты вам необходимо приобрести самостоятельно. Мы подскажем, на какие рейсы покупать билеты, и, если нужно, поможем купить билеты онлайн или оффлайн.

Какая ожидается погода?

Средняя температура воздуха на Мадейре не опускается ниже 15 градусов днем, а в январе составляет от +18 до +23 градусов, летом поднимается до +30 градусов. При этом стоит понимать, что в горах во время трекинга может быть всего несколько градусов тепла.

После подтверждения участия вы получите чек-лист со всей информацией о вещах, которые стоит взять в путешествие, а также будете добавлены в чат, где будут все участники группы, и получите анкету-опрос, чтобы лучше познакомиться с вами и вашими ожиданиями.