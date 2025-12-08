Мы посетим колоритный рынок Фуншала и встретим
Описание тура
Организационные детали
Авиабилеты вам необходимо приобрести самостоятельно. Мы подскажем, на какие рейсы покупать билеты, и, если нужно, поможем купить билеты онлайн или оффлайн.
Какая ожидается погода?
Средняя температура воздуха на Мадейре не опускается ниже 15 градусов днем, а в январе составляет от +18 до +23 градусов, летом поднимается до +30 градусов. При этом стоит понимать, что в горах во время трекинга может быть всего несколько градусов тепла.
После подтверждения участия вы получите чек-лист со всей информацией о вещах, которые стоит взять в путешествие, а также будете добавлены в чат, где будут все участники группы, и получите анкету-опрос, чтобы лучше познакомиться с вами и вашими ожиданиями.
Программа тура по дням
Встреча и заселение
Встретим вас в аэропорту, отвезём в отель и отправимся в ресторан, где познакомимся и продегустируем местную кухню.
Рынок «Меркадо-дош-Лаврадореш», прогулка по Фуншалу, парк Монте с фламинго
Позавтракаем с видом на Атлантический океан и поедем в Фуншал. Первой остановкой станет знаменитый рынок «Меркадо-душ-Лаврадореш», где можно попробовать экзотические мадейрийские фрукты. Затем нас ждёт экскурсия с местным жителем, который покажет самые интересные уголки города и расскажет о его истории.
После прогулки пообедаем в проверенном ресторане, где подают свежие морепродукты и блюда океанской кухни.
Во второй половине дня поднимемся на фуникулёре в живописный парк «Монте», расположенный на вершине города. Здесь живут фламинго, а ухоженные аллеи утопают в растительности со всех концов света. Спуститься можно необычным способом — на деревянных санях toboggan.
Вечер проведём в живописном месте рядом с нашими апартаментами.
Водопад Анхес, подъём на высшую точку острова и прогулка по Волшебному лесу
После завтрака отправимся к водопаду Анхес. Здесь начнётся наш треккинг к высшей точке острова по горным тропам с захватывающими панорамами. Маршрут рассчитан на путешественников с базовой физической подготовкой, уровень сложности ниже среднего, а общая протяжённость пути — около 6 км туда и обратно.
Пообедаем и отправимся в древний Лаурисилва, или Волшебный лес. Его причудливые деревья с мхами и витыми стволами словно сошли со страниц фантастических историй — «Хроник Нарнии», «Хоббита» или «Властелина колец».
К вечеру вернёмся в апартаменты и поужинаем в местном ресторане, делясь впечатлениями о прожитом дне.
Рыбацкая деревня, смотровая площадка со стеклянным полом и пляжный отдых
Сегодня мы отправимся в колоритную рыбацкую деревню. Здесь попробуем пончо — традиционный напиток островитян, приготовленный по старинному рецепту.
Далее нас ждёт впечатляющая смотровая площадка Кабо-Жирао. С высоты 590 метров над уровнем моря открывается захватывающий вид на океан и террасные виноградники. Для самых смелых предусмотрена стеклянная площадка, с которой можно взглянуть прямо под ноги — на бушующие волны у подножия скалы.
После этого отправимся отдыхать на пляж. Здесь можно просто насладиться солнцем и морским воздухом, а по желанию — заняться серфингом или полететь на параплане над побережьем.
Мыс Сан-Лоренсу, треккинг и дикий пляж
Сегодня отправимся на восточный край Мадейры — мыс Сан-Лоренсу. Это место поражает своей мощью: узкий каменный полуостров рассекает океан, открывая виды сразу на две стороны острова.
Во время трека предусмотрена остановка на диком пляже — здесь можно искупаться в прозрачной воде среди скал и гор. Не забудьте взять с собой купальники и полотенце.
По возвращении у желающих будет возможность отправиться в морскую прогулку на фотоохоту за китами и дельфинами (за доплату).
Вулканические бассейны, пляж с чёрным песком и закат у маяка
Поедем на северную часть острова. Этот регион знаменит своими природными вулканическими бассейнами, сформированными потоками застывшей лавы, и дикими пляжами с тёмным песком.
Мы посетим два комплекса природных бассейнов, где можно искупаться в прозрачной океанской воде, защищённой каменными стенами от волн. Затем отправимся на вулканический пляж, чтобы прогуляться вдоль побережья и насладиться атмосферой этого удивительного места.
Встретим закат у маяка. Здесь создаётся ощущение, будто земля обрывается прямо в океан: впереди — только небо, море и 350-метровая высота над волнами.
Для желающих будет доступна дополнительная опция — винная дегустация на виноградниках (за доплату).
Свободный день
Сегодня вы можете выбрать, как провести день: полежать на пляже, погулять по Фуншалу, заглянуть в ресторан или остаться загорать на шезлонге прямо на террасе наших апартаментов. А для любителей активного отдыха предлагаем хайкинг по леваде «25 источников» длиной около 8 км. Финальной точкой станет озеро, в которое стекают 25 небольших ручейков, и водопад, спрятанный среди гор и леса. Многие называют это место сердцем острова.
Левада Балкоеш, деревня Сантана и отъезд
После завтрака отправимся на короткую прогулку по леваде Балкоеш — одной из самых живописных оросительных каналов острова.
Посетим деревню Сантана — колоритное место, где сохранились старинные треугольные хижины с соломенными крышами, ставшие одним из символов Мадейры. Здесь можно прогуляться по улочкам, заглянуть в ремесленные лавки и купить памятные сувениры.
Затем отвезём вас в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€1150
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и ужины
- Трансферы по маршруту
- Аренда транспортного средства со страховым покрытием, топливо на весь маршрут, платные парковки
- Подбор рейсов, помощь в бронировании
- Сопровождение турлидером с опытом работы более 4-х лет
- Входные билеты по программе
Что не входит в цену
- Билеты до Фуншала и обратно
- Обеды - от €25 в день
- Доплата за 1-местное размещение
- Каньонинг - €85
- Сёрфинг - €60
- Параплан - €150
- Сплав в поисках дельфинов и китов - €50
- Винная дегустация - €20
- Туристическая страховка на срок путешествия
- Стоимость тура зависит от даты бронирования:
- При бронировании за 6+ месяцев - €1000
- При бронировании за 2-6 месяцев - €1150
- При бронировании меньше чем за 2 месяца - €1250