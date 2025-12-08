Мои заказы

Молодёжный тур на сказочную Мадейру: треккинги в горах, релакс на берегу океана и отдых на вилле

Встретить закат у маяка, подняться на высшую точку острова, искупаться в вулканическом бассейне
Начинаем наше приключение на Мадейре — обещаем много крутых локаций для ваших фото, гастрономические удовольствия, активные прогулки с захватывающими видами и, конечно, пляжный отдых.

Мы посетим колоритный рынок Фуншала и встретим
читать дальше

фламинго в тропическом саду, по горным тропам доберёмся до самой высокой точки острова и почувствуем себя героями «Властелина колец», гуляя по таинственному Волшебному лесу.

На высоте 590 метров полюбуемся бушующим океаном и виноградниками со смотровой площадки со стеклянным полом, поднимемся на мыс Сан-Лоренсу и окунёмся в бассейны, сформированные лавой. А ещё заглянем в старинную деревушку Сантана, расслабимся на пляжах и попробуем местную кухню. Жить будем на виллах с террасой и бассейном, где можно позагорать в свободное время.

Молодёжный тур на сказочную Мадейру: треккинги в горах, релакс на берегу океана и отдых на вилле
Молодёжный тур на сказочную Мадейру: треккинги в горах, релакс на берегу океана и отдых на вилле
Молодёжный тур на сказочную Мадейру: треккинги в горах, релакс на берегу океана и отдых на вилле

Описание тура

Организационные детали

Авиабилеты вам необходимо приобрести самостоятельно. Мы подскажем, на какие рейсы покупать билеты, и, если нужно, поможем купить билеты онлайн или оффлайн.

Какая ожидается погода?
Средняя температура воздуха на Мадейре не опускается ниже 15 градусов днем, а в январе составляет от +18 до +23 градусов, летом поднимается до +30 градусов. При этом стоит понимать, что в горах во время трекинга может быть всего несколько градусов тепла.

После подтверждения участия вы получите чек-лист со всей информацией о вещах, которые стоит взять в путешествие, а также будете добавлены в чат, где будут все участники группы, и получите анкету-опрос, чтобы лучше познакомиться с вами и вашими ожиданиями.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и заселение

Встретим вас в аэропорту, отвезём в отель и отправимся в ресторан, где познакомимся и продегустируем местную кухню.

Встреча и заселениеВстреча и заселениеВстреча и заселение
2 день

Рынок «Меркадо-дош-Лаврадореш», прогулка по Фуншалу, парк Монте с фламинго

Позавтракаем с видом на Атлантический океан и поедем в Фуншал. Первой остановкой станет знаменитый рынок «Меркадо-душ-Лаврадореш», где можно попробовать экзотические мадейрийские фрукты. Затем нас ждёт экскурсия с местным жителем, который покажет самые интересные уголки города и расскажет о его истории.

После прогулки пообедаем в проверенном ресторане, где подают свежие морепродукты и блюда океанской кухни.

Во второй половине дня поднимемся на фуникулёре в живописный парк «Монте», расположенный на вершине города. Здесь живут фламинго, а ухоженные аллеи утопают в растительности со всех концов света. Спуститься можно необычным способом — на деревянных санях toboggan.

Вечер проведём в живописном месте рядом с нашими апартаментами.

Рынок «Меркадо-дош-Лаврадореш», прогулка по Фуншалу, парк Монте с фламингоРынок «Меркадо-дош-Лаврадореш», прогулка по Фуншалу, парк Монте с фламингоРынок «Меркадо-дош-Лаврадореш», прогулка по Фуншалу, парк Монте с фламингоРынок «Меркадо-дош-Лаврадореш», прогулка по Фуншалу, парк Монте с фламингоРынок «Меркадо-дош-Лаврадореш», прогулка по Фуншалу, парк Монте с фламинго
3 день

Водопад Анхес, подъём на высшую точку острова и прогулка по Волшебному лесу

После завтрака отправимся к водопаду Анхес. Здесь начнётся наш треккинг к высшей точке острова по горным тропам с захватывающими панорамами. Маршрут рассчитан на путешественников с базовой физической подготовкой, уровень сложности ниже среднего, а общая протяжённость пути — около 6 км туда и обратно.

Пообедаем и отправимся в древний Лаурисилва, или Волшебный лес. Его причудливые деревья с мхами и витыми стволами словно сошли со страниц фантастических историй — «Хроник Нарнии», «Хоббита» или «Властелина колец».

К вечеру вернёмся в апартаменты и поужинаем в местном ресторане, делясь впечатлениями о прожитом дне.

Водопад Анхес, подъём на высшую точку острова и прогулка по Волшебному лесуВодопад Анхес, подъём на высшую точку острова и прогулка по Волшебному лесуВодопад Анхес, подъём на высшую точку острова и прогулка по Волшебному лесу
4 день

Рыбацкая деревня, смотровая площадка со стеклянным полом и пляжный отдых

Сегодня мы отправимся в колоритную рыбацкую деревню. Здесь попробуем пончо — традиционный напиток островитян, приготовленный по старинному рецепту.

Далее нас ждёт впечатляющая смотровая площадка Кабо-Жирао. С высоты 590 метров над уровнем моря открывается захватывающий вид на океан и террасные виноградники. Для самых смелых предусмотрена стеклянная площадка, с которой можно взглянуть прямо под ноги — на бушующие волны у подножия скалы.

После этого отправимся отдыхать на пляж. Здесь можно просто насладиться солнцем и морским воздухом, а по желанию — заняться серфингом или полететь на параплане над побережьем.

Рыбацкая деревня, смотровая площадка со стеклянным полом и пляжный отдыхРыбацкая деревня, смотровая площадка со стеклянным полом и пляжный отдых
5 день

Мыс Сан-Лоренсу, треккинг и дикий пляж

Сегодня отправимся на восточный край Мадейры — мыс Сан-Лоренсу. Это место поражает своей мощью: узкий каменный полуостров рассекает океан, открывая виды сразу на две стороны острова.

Во время трека предусмотрена остановка на диком пляже — здесь можно искупаться в прозрачной воде среди скал и гор. Не забудьте взять с собой купальники и полотенце.

По возвращении у желающих будет возможность отправиться в морскую прогулку на фотоохоту за китами и дельфинами (за доплату).

Мыс Сан-Лоренсу, треккинг и дикий пляжМыс Сан-Лоренсу, треккинг и дикий пляжМыс Сан-Лоренсу, треккинг и дикий пляжМыс Сан-Лоренсу, треккинг и дикий пляжМыс Сан-Лоренсу, треккинг и дикий пляж
6 день

Вулканические бассейны, пляж с чёрным песком и закат у маяка

Поедем на северную часть острова. Этот регион знаменит своими природными вулканическими бассейнами, сформированными потоками застывшей лавы, и дикими пляжами с тёмным песком.

Мы посетим два комплекса природных бассейнов, где можно искупаться в прозрачной океанской воде, защищённой каменными стенами от волн. Затем отправимся на вулканический пляж, чтобы прогуляться вдоль побережья и насладиться атмосферой этого удивительного места.

Встретим закат у маяка. Здесь создаётся ощущение, будто земля обрывается прямо в океан: впереди — только небо, море и 350-метровая высота над волнами.

Для желающих будет доступна дополнительная опция — винная дегустация на виноградниках (за доплату).

Вулканические бассейны, пляж с чёрным песком и закат у маякаВулканические бассейны, пляж с чёрным песком и закат у маякаВулканические бассейны, пляж с чёрным песком и закат у маякаВулканические бассейны, пляж с чёрным песком и закат у маяка
7 день

Свободный день

Сегодня вы можете выбрать, как провести день: полежать на пляже, погулять по Фуншалу, заглянуть в ресторан или остаться загорать на шезлонге прямо на террасе наших апартаментов. А для любителей активного отдыха предлагаем хайкинг по леваде «25 источников» длиной около 8 км. Финальной точкой станет озеро, в которое стекают 25 небольших ручейков, и водопад, спрятанный среди гор и леса. Многие называют это место сердцем острова.

Свободный деньСвободный деньСвободный день
8 день

Левада Балкоеш, деревня Сантана и отъезд

После завтрака отправимся на короткую прогулку по леваде Балкоеш — одной из самых живописных оросительных каналов острова.

Посетим деревню Сантана — колоритное место, где сохранились старинные треугольные хижины с соломенными крышами, ставшие одним из символов Мадейры. Здесь можно прогуляться по улочкам, заглянуть в ремесленные лавки и купить памятные сувениры.

Затем отвезём вас в аэропорт.

Левада Балкоеш, деревня Сантана и отъездЛевада Балкоеш, деревня Сантана и отъездЛевада Балкоеш, деревня Сантана и отъезд

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€1150
Для бронирования достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и ужины
  • Трансферы по маршруту
  • Аренда транспортного средства со страховым покрытием, топливо на весь маршрут, платные парковки
  • Подбор рейсов, помощь в бронировании
  • Сопровождение турлидером с опытом работы более 4-х лет
  • Входные билеты по программе
Что не входит в цену
  • Билеты до Фуншала и обратно
  • Обеды - от €25 в день
  • Доплата за 1-местное размещение
  • Каньонинг - €85
  • Сёрфинг - €60
  • Параплан - €150
  • Сплав в поисках дельфинов и китов - €50
  • Винная дегустация - €20
  • Туристическая страховка на срок путешествия
  • Стоимость тура зависит от даты бронирования:
  • При бронировании за 6+ месяцев - €1000
  • При бронировании за 2-6 месяцев - €1150
  • При бронировании меньше чем за 2 месяца - €1250
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Фуншала, точное время и место по договорённости
Завершение: Аэропорт Фуншала, время вашего вылета
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Даниил
Даниил — ваша команда гидов на Мадейре
Меня зовут Даниил, я являюсь создателем проекта. Работаю турлидером 5 лет и посетил 32 страны, 25 из них — в качестве сопровождающего групп. 4 года я работал ведущим праздников и 2 года
читать дальше

в Беларуси. А по образованию я повар, никогда не оставлю вас голодными. За жизнь я свозил в путешествие более 1000 человек в разные уголки мира — это около 100 автобусных и авторских туров вместе. В моей жизни было много разного опыта, прежде чем я почувствовал готовность создать свой собственный туристический проект, о котором мечтал последние 3 года. Я хочу показать и увидеть вместе как можно больше красивых, чудесных мест нашей планеты. Помочь тем, кто ищет классную компанию со схожими ценностями, близких по духу людей, объединяя их в своих путешествиях. В тур с вами поеду я или другие тур-лидеры из нашей команды

Тур входит в следующие категории Мадейры

Похожие туры из Мадейры

Сказочная Мадейра: уютные городки, треккинг в горах, океан и дегустации вина
На машине
6 дней
Сказочная Мадейра: уютные городки, треккинг в горах, океан и дегустации вина
Подняться на Пику-ду-Ариейру, попробовать местные напитки и увидеть инопланетные пейзажи
Начало: Аэропорт Мадейры, время вашего рейса
26 апр в 14:00
7 июн в 14:00
95 000 ₽ за человека
Треккинг по Мадейре в мини-группе с проживанием на вилле и дегустациями
Пешая
9 дней
Треккинг по Мадейре в мини-группе с проживанием на вилле и дегустациями
Исследовать пешие тропы и жемчужины острова, отправиться на корабле в океан и отведать вина и пирога
Начало: Международный аэропорт Мадейры, точное время встре...
11 мая в 10:00
10 окт в 10:00
€1500 за человека
Столица, запад и восток: индивидуальное путешествие по Мадейре
На машине
3 дня
Столица, запад и восток: индивидуальное путешествие по Мадейре
Искупаться в природных вулканических бассейнах, постоять над облаками и погулять по лавровому лесу
Начало: Фуншал, 10:00, у входа в отель Pestana Casino
13 дек в 10:00
14 дек в 10:00
€790 за всё до 6 чел.
На нашем сайте есть и другие авторские туры на Мадейре
Все туры из Мадейры