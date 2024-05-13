Приглашаем провести активный отпуск на острове Мадейра с проживанием на вилле и трёхразовым питанием. Вы обойдёте весь остров, сможете сравнить несколько пляжей и увидите все знаковые природные и рукотворные достопримечательности. Отправитесь на морскую прогулку на корабле и выйдете в открытый океан, где есть вероятность встретить дельфинов, китов и черепах. Продегустируете сорта знаменитой мадеры и попробуете традиционное угощение — медовый пирог.

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Описание

Организационные детали

После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы также необходимо будет внести 35% стоимости тура непосредственно организатору, а оставшуюся часть — за месяц до начала поездки.

В случае отмены тура:

более, чем за 35 дней до начала тура, — полный возврат предоплаты, внесённой непосредственно организатору;

менее, чем за 35 дней до начала тура, — полная оплата, внесённая непосредственно организатору, не возвращается.

Возраст участников — 10+

С собой в тур необходимо взять треккинговые кроссовки, тёплую и непромокаемую одежду, фонарик, термос, лёгкую походную кружку, купальные принадлежности, полотенце и рюкзак для транспортировки личных вещей на треке.