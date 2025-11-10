Мои заказы

Сказочная Мадейра: уютные городки, треккинг в горах, океан и дегустации вина

Подняться на Пику-ду-Ариейру, попробовать местные напитки и увидеть инопланетные пейзажи
Высокие горы и бескрайний океан, лавровые леса и простирающиеся до горизонта ряды виноградников, яркое тёплое солнце и колоритные городки… Всё это и многое другое ждёт вас на Мадейре! Вы увидите
красные инопланетные пейзажи Понта-ду-Рошту, полюбуетесь традиционными домиками с соломенными крышами в Сантане и взойдёте на Пику-ду-Ариейру.

Побываете в долине Монахинь и в живописном рыбацком посёлке Камара-де-Лобуш, при хорошей погоде искупаетесь в вулканических бассейнах и сделаете красивые снимки с мыса Кабу-Жиран. И, конечно, продегустируете знаменитое вино, поншу и ром.

Время начала: 14:00

Описание тура

Организационные детали

Возьмите с собой головные уборы, удобную обувь, воду, защитный крем от солнца.

Обратите внимание:

• В программе возможны небольшие изменения, связанные с погодными условиями или местными событиями, но это не повлияет на качество тура.
• Платные посещения и дегустации проводятся по вашему желанию, их стоимость может меняться.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие и заселение

По прилёте вас встретят в аэропорту и организуют комфортный трансфер в отель. После размещения у вас будет свободное время для отдыха.

Этот день создан для неспешного погружения в атмосферу острова. Вы сможете насладиться свежим океанским воздухом, прогуляться по окрестностям или просто расслабиться, наблюдая, как солнце опускается за горизонт.

Впереди — незабываемое открытие Мадейры.

Прибытие и заселение
2 день

Мыс Гаражау, Понта-ду-Рошту, дегустаци рома и понши, Сантана и подъём на Пику-ду-Ариейру

Начнём день с посещения мыса Гаражау и статуи Христа, откуда открываются виды на бухту Фуншала. Далее отправимся в Машику — первую португальскую гавань на острове.

Продолжим маршрут к Понта-ду-Рошту, где нас ждёт необычный пейзаж из красных скал и вулканических образований. В Порто-да-Круж состоится дегустация мадерийского рома и понши (включено в стоимость).

Затем заедем в Сантану, чтобы увидеть традиционные домики с соломенными крышами. После — прогулка через лавровый лес в Рибейру-Фрио.

Финальной точкой станет подъём на Пику-ду-Ариейру (1818 м), где откроется панорама гор и неба. Обратный путь пройдёт через южные долины острова. Перепад высот 900 м, восхождение займёт 4–6 часов.

Мыс Гаражау, Понта-ду-Рошту, дегустаци рома и понши, Сантана и подъём на Пику-ду-Ариейру
3 день

Прогулка по Фуншалу, рынок с деликатесами и дегустация вина Мадейра и традиционного медового пирога

Утром отправимся на прогулку по Фуншалу — главному городу на острове. Вас ждёт знакомство с его историей, архитектурой и культурой.

Пройдёмся по набережной и увидим главные достопримечательности: Кафедральный собор 15 века, одно из старейших зданий 1425 года и памятник первооткрывателю Мадейры — капитану Зарку.

Посетим городской рынок с экзотическими фруктами и дарами океана, узнаем, как выращивают бананы и маракуйю.

В завершение — дегустация вина Мадейра и традиционного медового пирога «болу ду мел».

Прогулка по Фуншалу, рынок с деликатесами и дегустация вина Мадейра и традиционного медового пирога
4 день

Долина Монахинь, смотровая Эйра-ду-Серрадо и рыбацкий посёлок Камара-де-Лобуш

Утро можно провести на одном из пляжей Мадейры — с насыпным золотым песком или вулканической галькой.

После обеда отправимся в горную часть острова. Посетим долину Монахинь, скрытую среди вершин, где в прошлом находили убежище монахини монастыря Санта-Клара.

Смотровая площадка Эйра-ду-Серрадо откроет панорамный вид на эту уединённую долину. Здесь можно попробовать местные ликёры и десерты из каштана.

Завершим маршрут в Камара-де-Лобуш — рыбацком посёлке. Прогуляемся по набережной, полюбуемся лодками и попробуем коктейль «Никита» в одном из уютных баров.

Долина Монахинь, смотровая Эйра-ду-Серрадо и рыбацкий посёлок Камара-де-Лобуш
5 день

Мыс Кабу-Жиран, перевал Энкумеада и вулканические бассейны в Порто-Мониш

Начнём день с посещения мыса Кабу-Жиран — одного из самых высоких утёсов Европы (580 м), откуда открываются впечатляющие виды. Далее поднимемся к перевалу Энкумеада, с которого видно и южное, и северное побережья острова.

Продолжим путь через реликтовые леса, охраняемые ЮНЕСКО. Древние лавровые деревья, покрытые мхом, и панорамы плато Рибейру Фриу создают атмосферу сказочного мира.

Затем отправимся в Порто-Мониш — городок на северо-западе Мадейры с вулканическими бассейнами. При подходящей погоде здесь можно будет искупаться.

Будет время на обед и знакомство с местной кухней. На обратном пути увидим водопады, услышим шум океана и заглянем в деревенский бар, где попробуем традиционную поншу (коктейль).

Мыс Кабу-Жиран, перевал Энкумеада и вулканические бассейны в Порто-Мониш
6 день

Отъезд

После завтрака — трансфер в аэропорт. До новых встреч!

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет85 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт
  • Трансферы по маршруту
  • 3 экскурсии по программе
  • Посещение дегустационного зала с легендарным вином Мадейра
Что не входит в цену
  • Билеты до Мадейры и обратно
  • Обеды и ужины
  • Виза
  • Доплата за размещение в 1-местном номере: Отель 3* - 39 000 ₽, Отель 4* - 45 000 ₽
  • При подселении в 2-местный номер скидка - 3 500 ₽
  • Входные билеты - €40 за человека
  • Расчёт в евро происходит по курсу €1 = 100 ₽:
  • Отель 3* - 95 000 ₽ = €950 за человека
  • Отель 4* - 105 000 ₽ = €1050 за человека
  • Стоимость тура указана при группе от 6 человек
  • При группе от 2 до 5 человек стоимость тура на 1 человека: Отель 3* - 125 000 ₽, Отель 4* - 135 000 ₽
Место начала и завершения?
Аэропорт Мадейры, время вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваша команда гидов на Мадейре
Провели экскурсии для 13 туристов
Уже не первый год мы радуем наших путешественников уникальными продуктами. Каждый тур — это не просто маршрут, а интереснейшее приключение и увлекательная история, наполненная удивительными моментами, и мы гордимся тем,
что можем предложить нечто особенное! У нас нет «дежурного меню»: мы создаем предложения, которые соответствуют вашим желаниям, и не заставляем вас переплачивать. Мы предлагаем туры для коротких, сильных и ярких авантюр!

Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Мадейры

