Описание тура
Организационные детали
Возьмите с собой головные уборы, удобную обувь, воду, защитный крем от солнца.
Обратите внимание:
• В программе возможны небольшие изменения, связанные с погодными условиями или местными событиями, но это не повлияет на качество тура.
• Платные посещения и дегустации проводятся по вашему желанию, их стоимость может меняться.
Программа тура по дням
Прибытие и заселение
По прилёте вас встретят в аэропорту и организуют комфортный трансфер в отель. После размещения у вас будет свободное время для отдыха.
Этот день создан для неспешного погружения в атмосферу острова. Вы сможете насладиться свежим океанским воздухом, прогуляться по окрестностям или просто расслабиться, наблюдая, как солнце опускается за горизонт.
Впереди — незабываемое открытие Мадейры.
Мыс Гаражау, Понта-ду-Рошту, дегустаци рома и понши, Сантана и подъём на Пику-ду-Ариейру
Начнём день с посещения мыса Гаражау и статуи Христа, откуда открываются виды на бухту Фуншала. Далее отправимся в Машику — первую португальскую гавань на острове.
Продолжим маршрут к Понта-ду-Рошту, где нас ждёт необычный пейзаж из красных скал и вулканических образований. В Порто-да-Круж состоится дегустация мадерийского рома и понши (включено в стоимость).
Затем заедем в Сантану, чтобы увидеть традиционные домики с соломенными крышами. После — прогулка через лавровый лес в Рибейру-Фрио.
Финальной точкой станет подъём на Пику-ду-Ариейру (1818 м), где откроется панорама гор и неба. Обратный путь пройдёт через южные долины острова. Перепад высот 900 м, восхождение займёт 4–6 часов.
Прогулка по Фуншалу, рынок с деликатесами и дегустация вина Мадейра и традиционного медового пирога
Утром отправимся на прогулку по Фуншалу — главному городу на острове. Вас ждёт знакомство с его историей, архитектурой и культурой.
Пройдёмся по набережной и увидим главные достопримечательности: Кафедральный собор 15 века, одно из старейших зданий 1425 года и памятник первооткрывателю Мадейры — капитану Зарку.
Посетим городской рынок с экзотическими фруктами и дарами океана, узнаем, как выращивают бананы и маракуйю.
В завершение — дегустация вина Мадейра и традиционного медового пирога «болу ду мел».
Долина Монахинь, смотровая Эйра-ду-Серрадо и рыбацкий посёлок Камара-де-Лобуш
Утро можно провести на одном из пляжей Мадейры — с насыпным золотым песком или вулканической галькой.
После обеда отправимся в горную часть острова. Посетим долину Монахинь, скрытую среди вершин, где в прошлом находили убежище монахини монастыря Санта-Клара.
Смотровая площадка Эйра-ду-Серрадо откроет панорамный вид на эту уединённую долину. Здесь можно попробовать местные ликёры и десерты из каштана.
Завершим маршрут в Камара-де-Лобуш — рыбацком посёлке. Прогуляемся по набережной, полюбуемся лодками и попробуем коктейль «Никита» в одном из уютных баров.
Мыс Кабу-Жиран, перевал Энкумеада и вулканические бассейны в Порто-Мониш
Начнём день с посещения мыса Кабу-Жиран — одного из самых высоких утёсов Европы (580 м), откуда открываются впечатляющие виды. Далее поднимемся к перевалу Энкумеада, с которого видно и южное, и северное побережья острова.
Продолжим путь через реликтовые леса, охраняемые ЮНЕСКО. Древние лавровые деревья, покрытые мхом, и панорамы плато Рибейру Фриу создают атмосферу сказочного мира.
Затем отправимся в Порто-Мониш — городок на северо-западе Мадейры с вулканическими бассейнами. При подходящей погоде здесь можно будет искупаться.
Будет время на обед и знакомство с местной кухней. На обратном пути увидим водопады, услышим шум океана и заглянем в деревенский бар, где попробуем традиционную поншу (коктейль).
Отъезд
После завтрака — трансфер в аэропорт. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|85 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Индивидуальные трансферы из/в аэропорт
- Трансферы по маршруту
- 3 экскурсии по программе
- Посещение дегустационного зала с легендарным вином Мадейра
Что не входит в цену
- Билеты до Мадейры и обратно
- Обеды и ужины
- Виза
- Доплата за размещение в 1-местном номере: Отель 3* - 39 000 ₽, Отель 4* - 45 000 ₽
- При подселении в 2-местный номер скидка - 3 500 ₽
- Входные билеты - €40 за человека
- Расчёт в евро происходит по курсу €1 = 100 ₽:
- Отель 3* - 95 000 ₽ = €950 за человека
- Отель 4* - 105 000 ₽ = €1050 за человека
- Стоимость тура указана при группе от 6 человек
- При группе от 2 до 5 человек стоимость тура на 1 человека: Отель 3* - 125 000 ₽, Отель 4* - 135 000 ₽