Начнём день с посещения мыса Гаражау и статуи Христа, откуда открываются виды на бухту Фуншала. Далее отправимся в Машику — первую португальскую гавань на острове.

Продолжим маршрут к Понта-ду-Рошту, где нас ждёт необычный пейзаж из красных скал и вулканических образований. В Порто-да-Круж состоится дегустация мадерийского рома и понши (включено в стоимость).

Затем заедем в Сантану, чтобы увидеть традиционные домики с соломенными крышами. После — прогулка через лавровый лес в Рибейру-Фрио.

Финальной точкой станет подъём на Пику-ду-Ариейру (1818 м), где откроется панорама гор и неба. Обратный путь пройдёт через южные долины острова. Перепад высот 900 м, восхождение займёт 4–6 часов.