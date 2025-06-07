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На машине 3 дня 10% Столица, запад и восток: индивидуальное путешествие по Мадейре Искупаться в природных вулканических бассейнах, постоять над облаками и погулять по лавровому лесу Начало: Фуншал, 10:00, у входа в отель Pestana Casino «Продолжим купанием в природных вулканических бассейнах Порту Мониш, после чего загадаем желание у таинственной скалы Рибейра-да-Жанела и сделаем фото у водопада в Сан-Висенти» €711 €790 за всё до 6 чел. 9 дней Треккинг по Мадейре с морской прогулкой, дегустациями мадеры и медового пирога Исследовать пешие тропы, природные и архитектурные жемчужины острова и искупаться в открытом океане Начало: Международный аэропорт Мадейры, точное время встре... «Вы обойдёте весь остров, сможете сравнить несколько пляжей и увидите все знаковые природные и рукотворные достопримечательности» €1550 за человека На машине 6 дней Сказочная Мадейра: уютные городки, треккинг в горах, океан и дегустации вина Подняться на Пику-ду-Ариейру, попробовать местные напитки и увидеть инопланетные пейзажи Начало: Аэропорт Мадейры, время вашего рейса «Вы увидите красные инопланетные пейзажи Понта-ду-Рошту, полюбуетесь традиционными домиками с соломенными крышами в Сантане и взойдёте на Пику-ду-Ариейру» 75 000 ₽ за человека Все туры Мадейры

Ответы на вопросы от путешественников по Мадейре в категории «Природа и пейзажи»

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