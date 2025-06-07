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Столица, запад и восток: индивидуальное путешествие по Мадейре
Искупаться в природных вулканических бассейнах, постоять над облаками и погулять по лавровому лесу
Начало: Фуншал, 10:00, у входа в отель Pestana Casino
«Продолжим купанием в природных вулканических бассейнах Порту Мониш, после чего загадаем желание у таинственной скалы Рибейра-да-Жанела и сделаем фото у водопада в Сан-Висенти»
7 июн в 10:00
14 июн в 10:00
€711
€790 за всё до 6 чел.
Треккинг по Мадейре с морской прогулкой, дегустациями мадеры и медового пирога
Исследовать пешие тропы, природные и архитектурные жемчужины острова и искупаться в открытом океане
Начало: Международный аэропорт Мадейры, точное время встре...
«Вы обойдёте весь остров, сможете сравнить несколько пляжей и увидите все знаковые природные и рукотворные достопримечательности»
10 окт в 10:00
€1550 за человека
Сказочная Мадейра: уютные городки, треккинг в горах, океан и дегустации вина
Подняться на Пику-ду-Ариейру, попробовать местные напитки и увидеть инопланетные пейзажи
Начало: Аэропорт Мадейры, время вашего рейса
«Вы увидите красные инопланетные пейзажи Понта-ду-Рошту, полюбуетесь традиционными домиками с соломенными крышами в Сантане и взойдёте на Пику-ду-Ариейру»
15 июн в 10:00
13 июл в 10:00
75 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Мадейре в категории «Природа и пейзажи»
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