Молодёжный тур на сказочную Мадейру: треккинги в горах, релакс на берегу океана и отдых на вилле
Встретить закат у маяка, подняться на высшую точку острова, искупаться в вулканическом бассейне
Начало: Аэропорт Фуншала, точное время и место по договорё...
2 ноя в 10:00
29 дек в 10:00
€1150 за человека
Столица, запад и восток: индивидуальное путешествие по Мадейре
Искупаться в природных вулканических бассейнах, постоять над облаками и погулять по лавровому лесу
Начало: Фуншал, 10:00, у входа в отель Pestana Casino
25 ноя в 09:30
26 ноя в 09:30
€790 за всё до 6 чел.
Сказочная Мадейра: уютные городки, треккинг в горах, океан и дегустации вина
Подняться на Пику-ду-Ариейру, попробовать местные напитки и увидеть инопланетные пейзажи
Начало: Аэропорт Мадейры, время вашего рейса
26 апр в 14:00
7 июн в 14:00
85 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Мадейре в категории «На машине»
Самые популярные туры этой рубрики на Мадейре
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур на Мадейре в октябре 2025
Сейчас на Мадейре в категории "На машине" можно забронировать 3 тура от 790 до 85 000.
Туры на русском языке на Мадейре (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год на машине, цены от €790. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь