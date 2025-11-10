Столица, запад и восток: индивидуальное путешествие по Мадейре
Искупаться в природных вулканических бассейнах, постоять над облаками и погулять по лавровому лесу
За 3 дня на острове вы подниметесь к облакам на вершину Пику-ду-Арейру, заглянете в изумрудные леса Фанал и пройдёте по леваде, откуда открываются панорамы нетронутых долин.
Мы побываем на смотровой площадке
с прозрачным полом над высоким обрывом и посетим рыбацкую деревушку Камара-ди-Лобуш, прославленную живописными бухтами и красочными лодками.
В Фуншале прогуляемся по ухоженным садам, уютным площадям и аутентичным переулкам исторического центра.
Вы увидите знаменитые соломенные домики в деревне Сантана, попробуете ром, продегустируете экзотические фрукты и поншу. Это путешествие наполнено видами, захватывающими дух, аутентичной атмосферой и яркими эмоциями.
В поездку по западной стороне взять купальник, лёгкую куртку, удобную обувь для лесных прогулок. В поездку по восточной стороне — куртку и закрытую удобную обувь для Левады. Возможна организация трансфера из/в аэропорт по запросу.
Программа тура по дням
1 день
Фуншал: от городских росписей до винных традиций
Начнём наше знакомство с Мадейрой с прогулки по её столице — Фуншалу. Пройдёмся по ухоженным садам, уютным площадям и аутентичным переулкам исторического центра. Заглянем на красочный фермерский рынок, где отведаем необычных островных фруктов, затем направимся в дегустационный зал, чтобы попробовать местные вина и культовый напиток жителей Мадейры — поншу.
Прогуляемся по колоритной улице Санта-Мария, известной своими расписными дверьми и атмосферными ресторанами. Экскурсия продлится около 4 часов и завершится у станции фуникулёра — отсюда при желании можно самостоятельно продолжить маршрут и подняться в тропический парк Монте.
2 день
Запад Мадейры: скалы, водопады и лавовые купальни
Сегодня нас ждёт насыщенный 8-часовой маршрут по западной части острова. Начнём в рыбацкой деревне Камара-ди-Лобуш, прославленной живописными бухтами и лодками. Далее поднимемся на смотровую платформу, возвышающуюся почти на 600 метров над океаном, и пройдёмся по прозрачному полу над пропастью.
Затем отправимся в волшебный лавровый лес, окутанный густыми облаками. Продолжим купанием в природных вулканических бассейнах Порту Мониш, после чего загадаем желание у таинственной скалы Рибейра-да-Жанела и сделаем фото у водопада в Сан-Висенти.
3 день
Восточная Мадейра: сквозь облака и яркие фасады
Заключительный день посвятим исследованию восточной части острова. Начнём с поездки на вершину Пику-ду-Ариейру — третью по высоте точку Мадейры, где облака буквально лежат под ногами. Затем прогуляемся по живописной леваде Balcões и окажемся на панорамной площадке со стеклянным полом, нависающей над пенной кромкой океана.
Сделаем фото на фоне традиционных соломенных домиков в деревне Сантана и попробуем местный ром в Порту-да-Круж. Завершим день на мысе Понта-де-Сау-Лоуренсу, где скалы обрываются в океан. На обратном пути проедем под посадочной полосой местного аэропорта, техническим шедевром острова.
Экскурсионное обслуживание профессиональным гидом по программе
Входные билеты на смотровую площадку Cabo Girão и на Леваду Balcões
Услуги водителя
Что не входит в цену
Проживание
Питание
Входные билеты в лавовый бассейн Porto Moniz
Виза
Где начинаем и завершаем?
Начало: Фуншал, 10:00, у входа в отель Pestana Casino
Завершение: Фуншал, 17:30, у отеля проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид на Мадейре
Провела экскурсии для 295 туристов
Добрый день! Меня зовут Светлана. После празднования пятидесятилетия в моей жизни произошли изменения. Я стала рисовать! А работа гидом из хобби стала профессией. А еще, приехав на 10 дней на
Мадейру, я осталась здесь, думаю, навсегда. Я обожаю остров, комфорт, джаз, вкусную еду и приятные компании. На Трипстере я решила предложить совершенно необычные прогулки: особенный гастрономический тур, встреча рассвета под живую музыку в самой высокой точке острова, арт-каникулы для всей семьи. На острове Мадейра невозможно не творить и не радоваться жизни, ведь это остров художников. И непременно надо дать шанс тому, кто всегда хотел, но никогда не смел сделать первый шаг в мир живописи. Хотите праздник и душевное общение? Обращайтесь!