Начнём наше знакомство с Мадейрой с прогулки по её столице — Фуншалу. Пройдёмся по ухоженным садам, уютным площадям и аутентичным переулкам исторического центра. Заглянем на красочный фермерский рынок, где отведаем необычных островных фруктов, затем направимся в дегустационный зал, чтобы попробовать местные вина и культовый напиток жителей Мадейры — поншу.

Прогуляемся по колоритной улице Санта-Мария, известной своими расписными дверьми и атмосферными ресторанами. Экскурсия продлится около 4 часов и завершится у станции фуникулёра — отсюда при желании можно самостоятельно продолжить маршрут и подняться в тропический парк Монте.