Треккинг по Мадейре в мини-группе с проживанием на вилле и дегустациями
Исследовать пешие тропы и жемчужины острова, отправиться на корабле в океан и отведать вина и пирога
Начало: Международный аэропорт Мадейры, точное время встре...
11 мая в 10:00
10 окт в 10:00
€1500 за человека
Сказочная Мадейра: уютные городки, треккинг в горах, океан и дегустации вина
Подняться на Пику-ду-Ариейру, попробовать местные напитки и увидеть инопланетные пейзажи
Начало: Аэропорт Мадейры, время вашего рейса
26 апр в 14:00
7 июн в 14:00
95 000 ₽ за человека
Молодёжный тур на сказочную Мадейру: треккинги в горах, релакс на берегу океана и отдых на вилле
Встретить закат у маяка, подняться на высшую точку острова, искупаться в вулканическом бассейне
Начало: Аэропорт Фуншала, точное время и место по договорё...
29 дек в 10:00
13 фев в 10:00
€1150 за человека
