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Индивидуальная автомобильная экскурсия: «Сказка леса Буссако»

Елена Б.
Елена Б. – Гид из Порту
Мы отправимся в заповедный средневековый лес 🌳 Буссако, раскинувшийся на небольшой горе в окрестностях Коимбры.

Погуляем по тайным монашеским тропам, насладимся живописными пейзажами и посетим тематическую экспозицию.

Главное «блюдо» нашей программы — осмотр роскошного дворца-отеля Palacio de Bucaco, в котором останавливаются знаменитости и политические деятели.

Попробуете уникальное местное вино 🍷 и сделаете множество красивых 🤩 фотографий.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €425 за экскурсию

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Индивидуальная автомобильная экскурсия: «Сказка леса Буссако»
Индивидуальная автомобильная экскурсия: «Сказка леса Буссако»

Что вы увидите

  • Буссако
На индивидуальной автомобильной экскурсии 🧭 участники попадают в настоящую сказку. В самой гуще заповедного леса, что находится в горах ⛰️ Серра-ду-Буссако, затерялся один из самых удивительных и очаровательных европейских дворцов. Величественная резиденция окружена ореолом тайны и окружена экзотической растительностью.
Строение называют архитектурной фантазией, поскольку оно необычно для этих мест. А странные деревья 🌳 и кусты были специально доставлены из разных частей света. Этот проект затеяли монахи-кармелиты в 1628 году. Они превратили обычный лес в необычный заповедник, организовали уединенные гроты и беседки. Сейчас Дворец Буссако превращен в шикарный отель 🏨, где созданы уникальные условия для отдыха в тишине, уюте и роскоши. Отель давно привлек внимание представителей богемы со всего мира. Его посещали знаменитые актеры и политические деятели. Только там подается гостям уникальное вино 🍷 Буссако. Во время индивидуальной экскурсии представится возможность отведать и купить это знаменитое вино.
В окружающем отель парке сохранились монастырские постройки. Работает музей 🖼 с экспозицией «Монастырь босоногих кармелитов».
Что входит
  • транспорт
  • гид
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Индивидуальная автомобильная экскурсия: «Сказка леса Буссако»
Индивидуальная автомобильная экскурсия: «Сказка леса Буссако»
Индивидуальная автомобильная экскурсия: «Сказка леса Буссако»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Елена Б.
Елена Б.
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