На индивидуальной автомобильной экскурсии 🧭 участники попадают в настоящую сказку. В самой гуще заповедного леса, что находится в горах ⛰️ Серра-ду-Буссако, затерялся один из самых удивительных и очаровательных европейских дворцов. Величественная резиденция окружена ореолом тайны и окружена экзотической растительностью.

Строение называют архитектурной фантазией, поскольку оно необычно для этих мест. А странные деревья 🌳 и кусты были специально доставлены из разных частей света. Этот проект затеяли монахи-кармелиты в 1628 году. Они превратили обычный лес в необычный заповедник, организовали уединенные гроты и беседки. Сейчас Дворец Буссако превращен в шикарный отель 🏨, где созданы уникальные условия для отдыха в тишине, уюте и роскоши. Отель давно привлек внимание представителей богемы со всего мира. Его посещали знаменитые актеры и политические деятели. Только там подается гостям уникальное вино 🍷 Буссако. Во время индивидуальной экскурсии представится возможность отведать и купить это знаменитое вино.

В окружающем отель парке сохранились монастырские постройки. Работает музей 🖼 с экспозицией «Монастырь босоногих кармелитов».