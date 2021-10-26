Все экскурсии в Порту
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Порту – доступно 34 экскурсии на 2021 год, 936 ⭐ отзывов, цены от €37. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Порту почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Португалии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
Индивидуальная экскурсия
3ч
€50
за 1-4 чел.
Порту - «северная столица» Португалии
Порту - именно тот город, в который влюбляешься с первого взгляда, а покидая его, хочешь вернуться...
Каждый день в 10:00
Индивидуальная экскурсия
3ч
€70
за 1-5 чел.
пн -вс (в зависимости от расписания) с 9:00 до 20:00
Индивидуальная экскурсия
3ч
€45
за 1-4 чел.
Очень популярно сейчас
Добро пожаловать в Порту!
Главные достопримечательности, нетривиальные факты и повседневная жизнь города на обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
7ч
€425
за 1-4 чел.
Колыбель Португалии: Гимарайнш и Брага (индивидуальная пешеходная)
Индивидуальная автомобильная экскурсия в Гимарайнш и Брагу
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
4ч
€60
за 1-4 чел.
Калейдоскоп Порту
Погрузиться в историю, увидеть красивейшие церкви и полюбоваться панорамами
Индивидуальная экскурсия
7ч
€425
за 1-4 чел.
В гости к виноделам
Индивидуальная автомобильная экскурсия на винодельню
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
€91
за 1-5 чел.
Знакомьтесь, Порту!
Обзорная экскурсия по главным местам города и удивительные истории о его прошлом и настоящем
Индивидуальная экскурсия
7ч
€425
за 1-4 чел.
Португальская Венеция: Авейру
Индивидуальная автомобильная экскурсия в Авейру
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
€78
за 1-10 чел.
Очень популярно сейчас
Неподражаемый Порту
Прогуляться по живописной Рибейре и посмотреть на город с лучших смотровых площадок
Индивидуальная экскурсия
4ч
€304
за 1-10 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия по Порту
Индивидуальная обзорная пешеходная экскурсия по Порту
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
75€68
за 1-5 чел.
Порту — город моего сердца!
Старинный книжный, живописный вокзал Сан-Бенту, мост Луиша I — и много-много ярких историй о городе
Индивидуальная экскурсия
7ч
€425
за 1-4 чел.
Индивидуальная автомобильная экскурсия: "Сказка леса Буссако"
Мы отправимся в заповедный средневековый лес Буссако, раскинувшийся на небольшой горе в окрестностях...
По договоренности.
Индивидуальная экскурсия
4ч
€104
за 1-4 чел.
Лучшие смотровые площадки Порту
Нескучные истории и головокружительные виды черепичного города на необычной обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
7ч
€425
за 1-4 чел.
Индивидуальная экскурсия в Пезу-да-Регуа и Амаранти
Индивидуальная автомобильная экскурсия в Пезу-да-Регуа и Амаранти - это возможность поближе познакомиться...
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
4ч
72€62
за 1-4 чел.
Влюбитесь в Португалию, влюбитесь в Порту
Увидеть настоящую жизнь португальцев на прогулке по самым ярким местам города
Индивидуальная экскурсия
2ч
€140
за 1-5 чел.
любой свободный день с 9.00 утра
Индивидуальная экскурсия
3ч
€65
за 1-4 чел.
Порту и город портвейна Вила Нова де Гайя
Пройти по знаковым местам города и узнать его секреты — от вина до Гарри Поттера
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
€90
за 1-7 чел.
Португальская сказка о Зеленом вине!
Дегустация зеленых вин и португальских сыров
Индивидуальная экскурсия
4ч
€144
за 1-10 чел.
Родина Vinho do Porto ― город Порту
Знакомство с достопримечательностями города и португальским виноделием
Индивидуальная экскурсия
3ч
€50
за 1-4 чел.
Приветливый Порту
Посетить самые интересные места старинного города и попробовать легендарный портвейн
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€65
за 1-5 чел.
Вкусный Порту!
Попробовать главные деликатесы португальской кухни в любимых ресторанчиках местных жителей
Индивидуальная экскурсия
5ч
€37
за 1-3 чел.
Первое свидание с Порту
Колорит живописных кварталов на насыщенной обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
3ч
80€68
за 1-4 чел.
Порту — любовь с первого взгляда
Увидеть «визитные карточки» города и посетить знаменитые подвалы с портвейном
Индивидуальная экскурсия
4ч
€120
за 1-7 чел.
Яркий Порту и крепкий портвейн
Прогулка по историческим местам города и дегустация португальского портвейна в старых погребах
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Последние отзывы «Экскурсии Порту»
- ЮЮлия26 октября 2021Экскурсия очень понравилась, даже не смотря на то что все время шёл дождь. Было очень интересно, профессионально и ничего лишнего. Город мне очень понравился. Екатерину, как гида, рекомендую всем, точно останетесь довольны. От нас большое спасибо и всех благ.
- Отзыв на: Знакомьтесь, Порту!ААндрей17 октября 2021Интересно и живо
- Отзыв на: Добро пожаловать в Порту!ДДжей14 октября 2021Ольга показала что она профессиональный гид и провела отличную экскурсию
- ТТатьяна11 октября 2021Отличная экскурсия! Очень рекомендую!
- Отзыв на: Знакомьтесь, Порту!ЛЛидия11 октября 2021Экскурсия с Сергеем нам очень понравилась. Как будто вы гуляете по городу с другом, который в нём живёт, но в то же время с большим знанием истории и множества интересных фактов. Сергей очень хороший гид и приятный в общении человек. Рекомендуем.
- ААлександр11 октября 2021Замечательная экскурсия и очень интересный человек. Особенно понравилась кулинарно винная часть - на несколько часов побыли местными жителями, останавливаясь и выпивая по стакану зелёного вина или перекусывая традиционным пирожком с треской
- ННадежда4 октября 2021Спасибо, все было очень хорошо, как всегда, с Tripster.
- Отзыв на: Неподражаемый ПортуЕЕлена4 октября 2021Светлана отличный рассказчик, увлекает рассказом с первой минуты, много знает про Порто и главное, - его винные регионы. Светлана профессиональный сомелье и очень помогла нам в выборе лучших виноделен, самых лучших ресторанов в Порто и его регионах. Рекомендуем Светлану на все 100%
- ККсения3 октября 2021Пожалуй это была одна из лучших экскурсий в нашей жизни. Гуляли с подружками по Порту с Тамилой и совсем не смотрели на время. Полностью погрузились в атмосферу города, прогулялись как по главным достопримечательностям, так и по тихим и незаметным улочкам и получили массу приятных впечатлений! Тамила очень душевная, добрая и открытая. Нам невероятно повезло!
- ИИрина21 сентября 2021Экскурсия очень понравилась, было очень интересно и познавательно с Катериной. Знакомство с городом было на высоте!