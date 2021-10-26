Отзыв на: Порту и город портвейна Вила Нова де Гайя Ю Юлия 5 Экскурсия очень понравилась, даже не смотря на то что все время шёл дождь. Было очень интересно, профессионально и ничего лишнего. Город мне очень понравился. Екатерину, как гида, рекомендую всем, точно останетесь довольны. От нас большое спасибо и всех благ.

Отзыв на: Знакомьтесь, Порту! А Андрей 5 Интересно и живо

Отзыв на: Добро пожаловать в Порту! Д Джей 5 Ольга показала что она профессиональный гид и провела отличную экскурсию

Отзыв на: Порту и город портвейна Вила Нова де Гайя Т Татьяна 5 Отличная экскурсия! Очень рекомендую!

Отзыв на: Знакомьтесь, Порту! Л Лидия 5 Экскурсия с Сергеем нам очень понравилась. Как будто вы гуляете по городу с другом, который в нём живёт, но в то же время с большим знанием истории и множества интересных фактов. Сергей очень хороший гид и приятный в общении человек. Рекомендуем.

Отзыв на: Калейдоскоп Порту А Александр 5 Замечательная экскурсия и очень интересный человек. Особенно понравилась кулинарно винная часть - на несколько часов побыли местными жителями, останавливаясь и выпивая по стакану зелёного вина или перекусывая традиционным пирожком с треской

Отзыв на: Калейдоскоп Порту Н Надежда 5 Спасибо, все было очень хорошо, как всегда, с Tripster.

Отзыв на: Неподражаемый Порту Е Елена 5 Светлана отличный рассказчик, увлекает рассказом с первой минуты, много знает про Порто и главное, - его винные регионы. Светлана профессиональный сомелье и очень помогла нам в выборе лучших виноделен, самых лучших ресторанов в Порто и его регионах. Рекомендуем Светлану на все 100%

Отзыв на: Калейдоскоп Порту К Ксения 5 Пожалуй это была одна из лучших экскурсий в нашей жизни. Гуляли с подружками по Порту с Тамилой и совсем не смотрели на время. Полностью погрузились в атмосферу города, прогулялись как по главным достопримечательностям, так и по тихим и незаметным улочкам и получили массу приятных впечатлений! Тамила очень душевная, добрая и открытая. Нам невероятно повезло!