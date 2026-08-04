Индивидуальная
до 5 чел.
Порту - город моего сердца
Добро пожаловать в Порту! Город с душой, где каждый дом облицован азулежу, а жители искренне улыбаются. Прогулка по улицам, площадям и смотровым площадкам
Начало: метро Aliados, возле входа в MacDonalds
10 авг в 13:00
11 авг в 09:00
от €99 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Очаровательный Порту: от вина до архитектуры
Один день в Порту подарит встречу с историей и культурой: от средневековой архитектуры до современных легенд. Узнайте, как город связан с белым носорогом
Начало: У башни Клеригуш
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от €117 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Любовь, портвейн и династический кряк
Послушать исторические байки о том, как жил и развивался Порту
Начало: У Университета Порту
Расписание: ежедневно в 10:00
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
€24 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Порту: осторожно, можно влюбиться
Погрузитесь в атмосферу Порту: от вокзала Сан-Бенту до башни Клеригуш. Узнайте секреты города и насладитесь дегустацией портвейна
Начало: В парке Jardim da Cordoaria
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от €100 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбитесь в Португалию, влюбитесь в Порту
Увидеть настоящую жизнь португальцев на прогулке по самым ярким местам города
Начало: У главного входа ж/д вокзала Sao Bento
11 авг в 09:00
12 авг в 09:30
от €115 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Порту
Погрузитесь в атмосферу Порту, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие по самым живописным местам
Начало: На Praça dos Leões (площадь Львов)
24 авг в 08:00
25 авг в 08:00
от €100 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Порту в мини-группе: увидеть самое главное
Экскурсия для тех, кто хочет увидеть ключевые локации Порту за один день. Насладитесь видами, узнайте о достопримечательностях и символах города
Начало: Возле станции метро Триндаде (Trindade)
Расписание: ежедневно в 11:30
10 авг в 11:30
11 авг в 11:30
€25 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Порту: город разных эпох
Погрузитесь в уникальную атмосферу Порту, где каждый уголок рассказывает свою историю. От величественных церквей до живописных улочек - Порту ждет вас
Начало: Возле MC Donalds Imperial
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
от €120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
По винодельням с почётным сомелье Португалии
Познакомиться с винами и портвейном и полюбоваться волшебными пейзажами в долине реки Доуру
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от €600 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Калейдоскоп Порту
Откройте для себя очарование Порту через его улочки, церкви и мосты. Уникальная возможность понять душу города через его историю и культуру
Начало: На Praça de Gomes Teixeira Porto
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от €100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Азулежу: о чём расскажут португальские стены?
Погрузитесь в мир азулежу, уникального искусства Португалии, и откройте для себя его историю и значение на этой экскурсии
Начало: На площади do Carlos Alberto
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Порту и город портвейна Вила Нова де Гайя
Индивидуальная прогулка по Порту и Вила Нова де Гайя: от площади Свободы до погребов портвейна, с историей и живописными видами
Начало: У Фонтана со львами
Сегодня в 15:30
11 авг в 10:00
от €130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Порту - любовь с первого взгляда
Увидеть «визитные карточки» города и посетить знаменитые подвалы с портвейном
Начало: Torre dos Clérigos
11 авг в 09:30
12 авг в 09:30
от €100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Первое свидание с Порту
Откройте для себя Порту, его архитектуру, историю и вкусный портвейн. Прогуляйтесь по историческим районам и насладитесь великолепными видами города
Начало: У станции метро Trindade
11 авг в 09:00
13 авг в 09:00
от €80 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Яркие эмблемы Португалии: из Порту - в Брагу и Гимарайнш
Погрузитесь в мир португальской культуры с экскурсией из Порту. Исторические города, винодельни и дегустации ждут вас
Начало: От вашего отеля
11 авг в 09:00
13 авг в 09:00
от €285 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Родина Vinho do Porto - город Порту
Погрузитесь в атмосферу Порту: от исторических улочек до великолепных винных погребов с дегустацией
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от €280 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Авейру - португальская Венеция
Откройте для себя живописные каналы Порту на традиционной лодке молисейру. Полюбуйтесь ар-нуво и узнайте секреты азулежу в комфорте Tesla Y
Сегодня в 10:00
10 авг в 08:00
от €353 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на Tesla по северу Португалии
За один день вы посетите Брагу и Гимарайнш, узнаете истории древних соборов и попробуете торт по древнеримскому рецепту. Увлекательное путешествие на Tesla
17 авг в 09:00
19 авг в 09:00
от €353 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Ар-нуво и ар-деко Порту
Индивидуальная экскурсия по Порту, где вы увидите шедевры ар-нуво и ар-деко, узнаете их историю и секреты. Увлекательное путешествие в прошлое
Начало: На площади Баталья
Сегодня в 12:00
10 авг в 10:00
от €105 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомьтесь, Порту
Погрузитесь в историю и культуру Порту, открывая главные достопримечательности и завершая дегустацией изысканного портвейна
Начало: В районе Tribunal da Relação do Porto
Завтра в 13:00
10 авг в 08:00
от €134 за всё до 5 чел.
-
25%
Индивидуальная
до 5 чел.
Комфортный Порту с портвейном в руках
Познакомиться с главными местами города в неспешном дружеском формате
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €99
€132 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Гимарайнш и усадьба с винодельней - атмосферный день в Северной Португалии
Погрузитесь в мир португальской истории и виноделия: от древнего Гимарайнша до усадьбы 17 века с дегустацией вин
Начало: В холле вашего отеля или по договоренности
11 авг в 09:00
13 авг в 09:00
от €215 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Тёмная сторона Порту: мистика, судебные процессы и магические ритуалы
Увидеть изнанку туристического города и открыть его секреты, о которых не принято говорить
Начало: В здании вокзала São Bento
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €170 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Брага и Гимарайнш из Порту: здесь родилась Португалия
Откройте для себя два исторических города: Брага с её религиозными традициями и Гимарайнш, где зародилось королевство Португалия
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €360 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Порту: винотерапия для души
Отправляйтесь на набережную Гайи, чтобы открыть для себя мир португальского вина. Узнайте о его истории и попробуйте лучшие образцы
Начало: У Largo Dom Luis I, Vila Nova de Gaia
11 авг в 10:30
12 авг в 10:30
от €50 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Бусаку - сокровище Северной Португалии
Отправиться из Порту на семейную винодельню и в резиденцию последних португальских королей
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от €410 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Неподражаемый Порту
Погрузитесь в атмосферу Порту: от исторических районов до современных вкусов портвейна. Индивидуальный подход и уникальные места
24 авг в 08:00
25 авг в 08:00
от €130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Какой же ты, Порту?
Путешествие по Порту: от исторических площадей до винных погребов. Узнайте о культуре и традициях этого удивительного города
Начало: Praça de Gomes Teixeira (Fonte dos Leões)
15 авг в 08:00
16 авг в 08:00
от €100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Винно-гастрономический Порту
Почувствовать атмосферу города через еду и портвейн. И попробовать лучшее из этого
Начало: У станции метро Trindade
24 авг в 10:00
25 авг в 10:00
от €120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
«Не портвейном единым»: по долине реки Дору в компании сомелье
Из Порту - в Амаранте и по главному винодельческому региону Португалии
10 авг в 09:30
11 авг в 09:30
от €410 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
А
Хочу выразить благодарность Анне за прекрасную экскурсию по Порту и те рекомендации по посещению мест, о которых она рассказала. Все было коротко, без воды и очень информативно.
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прекрасно и интересно провели время, спасибо, Анна
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А
Все супер, спасибо!
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Б
Плотно по информации, интересно и познавательно. Очень точно учитывается интерес слушателей к той или иной теме и чуть модернизируется маршрут. Браво! Очень рекомендую.
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П
очень интересно и информативно, весело и очень познавательно, с детьми не напрягались, спасибо 🙏
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И
Нам очень повезло попасть на такую замечательную экскурсию с лучшим сомелье Португалии! Василий - настоящий профессионал, интересный рассказчик и просто приятный человек. Было увлекательно, красиво и вкусно. Рекомендуем!
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все класно
+3
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Очень понравилась экскурсия, Михаил - прекрасный рассказчик, очень эрудированный, искренне любящий город. Маршрут составлен очень удобно, прогулка заняла 4 часа, но мы совершенно не устали Михаил рассказывал очень интересно, хотелось не пропустить ни одного слова. Очень рекомендуем!
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A
Спасибо Алексею за замечательную экскурсию по городу Порту! Было очень интересно, легко и комфортно. Маршрут подобран идеально. Впечатлил вокзал Сан-Бенту
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Отличная экскурсия по Порто! Алексей обладает исчерпывающими знаниями, широким кругозором и умеет подать информацию очень структурированно и увлекательно. Благодаря ему город открылся с совершенно новой стороны. Спасибо!
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Всего 1949 отзывов в Порту
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Ответы на вопросы от путешественников по Порту
Самые популярные экскурсии в Порту
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