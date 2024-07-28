Однодневные – экскурсии в Порту

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Порту на русском языке, цены от €190. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Гимарайнш и усадьба с винодельней - атмосферный день в Северной Португалии
На машине
4 отзыва
7 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Гимарайнш и усадьба с винодельней: погружение в атмосферу Северной Португалии
Погрузитесь в мир португальской истории и виноделия: от древнего Гимарайнша до усадьбы 17 века с дегустацией вин
Начало: В холле вашего отеля или по договоренности
10 авг в 09:00
19 авг в 09:00
190 за всё до 5 чел.
По винодельням с почётным сомелье Португалии
На машине
1 отзыв
9 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
По винодельням с почётным сомелье Португалии
Погрузитесь в мир португальского виноделия с опытным сомелье. Посетите две винодельни, попробуйте лучшие вина и узнайте о жизни Магеллана
7 авг в 09:30
8 авг в 09:30
от 450 за всё до 3 чел.
Путешествие на Tesla по северу Португалии
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Браге и Гимарайншу
За один день вы посетите Брагу и Гимарайнш, узнаете истории древних соборов и попробуете торт по древнеримскому рецепту. Увлекательное путешествие на Tesla
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
260 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    28 июля 2024
    По винодельням с почётным сомелье Португалии
    Отличная экскурсия, топ программа, замечательные вина и места. Василий супер!
  • А
    Анна
    12 июня 2024
    Гимарайнш и усадьба с винодельней - атмосферный день в Северной Португалии
    Шикарная экскурсия, красивые локации, очень интересно и познавательно, прекрасный гид!!!! Всем рекомендуем. Спасибо большое еще раз))))
  • А
    Анна
    19 мая 2024
    Гимарайнш и усадьба с винодельней - атмосферный день в Северной Португалии
    У нас был отличный день с Юлией. Мы в последний момент решили изменить маршрут и заехать тоже в Брагу. Юля
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    без проблем быстро поменяла маршрут подогнать его к нашим желаниям. Она интересно рассказывала всю дорогу и потом ещё прислала много имейлов с дополнительной информацией. Мы получили удовольствие.

  • П
    Петр
    23 марта 2024
    Гимарайнш и усадьба с винодельней - атмосферный день в Северной Португалии
    Потрясающей красоты парк, прилегающий к усадьбе с винодельней, обязательно съездите! Гимараеш тоже интересен - старинный городок, без которого невозможно представить
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    себе историю страны. Мы поднялись на фуникулере на гору Пенья - и опять необыкновенный природный парк с поросшими мхом валунами ледниковой поры. Благодаря Юлии эта поездка стала одним из лучших наших дней в Португалии. Искренне рекомендую

    Потрясающей красоты парк, прилегающий к усадьбе с винодельней, обязательно съездите! Гимараеш тоже интересен - старинный городокПотрясающей красоты парк, прилегающий к усадьбе с винодельней, обязательно съездите! Гимараеш тоже интересен - старинный городокПотрясающей красоты парк, прилегающий к усадьбе с винодельней, обязательно съездите! Гимараеш тоже интересен - старинный городок

Ответы на вопросы от путешественников по Порту в категории «Однодневные»

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  1. Гимарайнш и усадьба с винодельней - атмосферный день в Северной Португалии
  2. По винодельням с почётным сомелье Португалии
  3. Путешествие на Tesla по северу Португалии
Какие места ещё посмотреть в Порту
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Порту в августе 2024
Сейчас в Порту в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 190 до 450. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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