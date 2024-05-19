1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Португальская сказка о Зеленом вине: уникальное путешествие и дегустация
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по зеленым склонам Миню, где вы узнаете секреты знаменитого Зеленого вина
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
€180 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Гимарайнш и усадьба с винодельней: погружение в атмосферу Северной Португалии
Погрузитесь в мир португальской истории и виноделия: от древнего Гимарайнша до усадьбы 17 века с дегустацией вин
Начало: В холле вашего отеля или по договоренности
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
€190 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Колыбель Португалии: путешествие по Гимарайншу и Браге
Погрузитесь в историю Португалии с эксклюзивной экскурсией в Гимарайнш и Брагу. Откройте для себя вековые традиции и архитектурные шедевры
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€425 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия к виноделам Порту: история, дегустация и восхищение
Погрузитесь в мир портвейна и истории на эксклюзивной автомобильной экскурсии. Откройте для себя вековые традиции и вкус изысканных вин
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
€425 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Португальская Венеция: Индивидуальная экскурсия в Авейру из Порту
Погрузитесь в атмосферу Португальской Венеции, исследуя Авейру на автомобиле. Живописные каналы и исторические изразцы ждут вас
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
€425 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие в лес Буссако: роскошный дворец и уникальное вино
Отправьтесь в заповедный лес Буссако, где вас ждут дворец-отель, монастырские тропы и уникальное вино. Погрузитесь в атмосферу средневековья и роскоши
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€425 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия в Пезу-да-Регуа и Амаранти: архитектура, вино, история
Погрузитесь в мир португальского барокко и лучших винодельческих регионов Европы с индивидуальной экскурсией
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€425 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
По винодельням с почётным сомелье Португалии
Погрузитесь в мир португальского виноделия с опытным сомелье. Посетите две винодельни, попробуйте лучшие вина и узнайте о жизни Магеллана
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
от €450 за всё до 10 чел.
Мини-группа
8 часов
Из Порту - в Брагу и Гимарайнш: групповой тур
Посетите Брагу и Гимарайнш, чтобы узнать о первых королях Португалии и насладиться португальским барокко. Комфортный транспорт и опытные гиды
Начало: У парка Jardim da Cordoaria
Расписание: в четверг в 09:00
13 июня в 09:00
20 июня в 09:00
€74 за человека
Мини-группа
8 часов
Авейру, Коимбра и Томар: из Порту в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу старинных городов Центральной Португалии. Яркие лодки Авейру, университет Коимбры и замок тамплиеров в Томаре ждут вас
Начало: У сада Jardim da Cordoaria
Расписание: в пятницу в 09:00
14 июня в 08:45
21 июня в 08:45
€80 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна19 мая 2024У нас был отличный день с Юлией. Мы в последний момент решили изменить маршрут и заехать тоже в Брагу. Юля
- ППетр23 марта 2024Потрясающей красоты парк, прилегающий к усадьбе с винодельней, обязательно съездите! Гимараеш тоже интересен - старинный городок, без которого невозможно представить
- ДДарья19 ноября 2023Поездка выдалась прекрасной! По всем прогнозам должен был быть проливной дождь, но нам повезло. Маршрут составлен прекрасно, мы совсем не
- ААлина31 июля 2023Очень понравилось! Гид умничка! Интересно и много рассказывал. Рекомендую.
- ЖЖанна5 июля 2023Компания друзей из 4 человек чудесно провела время в сопровождении Влада на экскурсии. Вовремя забрали от гостиницы на комфортном и
- ЕЕлена5 апреля 2019Великолепная экскурсия, гид очень интересно рассказывал не только об усадьбе, в которую мы направлялись, но и о Португалии, людях, обычаях. Усадьба и парк изумительно хороши. Всем рекомендую. Совершенно иное впечатление о Порту складывается. Огромное, огромное спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Порту в категории «Выездные»
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Сейчас в Порту в категории "Выездные" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 74 до 450. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии по окрестностям Порту и местам Португалии в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии