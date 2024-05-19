Выездные экскурсии из Порту

Найдено 10 экскурсий в категории «Выездные» в Порту на русском языке, цены от €74. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Португальская сказка о Зеленом вине
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
6 отзывов
Португальская сказка о Зеленом вине: уникальное путешествие и дегустация
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по зеленым склонам Миню, где вы узнаете секреты знаменитого Зеленого вина
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
180 за всё до 7 чел.
Гимарайнш и усадьба с винодельней - атмосферный день в Северной Португалии
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Гимарайнш и усадьба с винодельней: погружение в атмосферу Северной Португалии
Погрузитесь в мир португальской истории и виноделия: от древнего Гимарайнша до усадьбы 17 века с дегустацией вин
Начало: В холле вашего отеля или по договоренности
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
190 за всё до 5 чел.
Колыбель Португалии: Гимарайнш и Брага (индивидуальная пешеходная)
Индивидуальная
7 часов
Колыбель Португалии: путешествие по Гимарайншу и Браге
Погрузитесь в историю Португалии с эксклюзивной экскурсией в Гимарайнш и Брагу. Откройте для себя вековые традиции и архитектурные шедевры
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
425 за всё до 4 чел.
В гости к виноделам
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия к виноделам Порту: история, дегустация и восхищение
Погрузитесь в мир портвейна и истории на эксклюзивной автомобильной экскурсии. Откройте для себя вековые традиции и вкус изысканных вин
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
425 за всё до 4 чел.
Португальская Венеция: Авейру
Индивидуальная
7 часов
Португальская Венеция: Индивидуальная экскурсия в Авейру из Порту
Погрузитесь в атмосферу Португальской Венеции, исследуя Авейру на автомобиле. Живописные каналы и исторические изразцы ждут вас
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
425 за всё до 4 чел.
Индивидуальная автомобильная экскурсия: «Сказка леса Буссако»
Индивидуальная
7 часов
Путешествие в лес Буссако: роскошный дворец и уникальное вино
Отправьтесь в заповедный лес Буссако, где вас ждут дворец-отель, монастырские тропы и уникальное вино. Погрузитесь в атмосферу средневековья и роскоши
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
425 за всё до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия в Пезу-да-Регуа и Амаранти
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия в Пезу-да-Регуа и Амаранти: архитектура, вино, история
Погрузитесь в мир португальского барокко и лучших винодельческих регионов Европы с индивидуальной экскурсией
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
425 за всё до 4 чел.
По винодельням с почётным сомелье Португалии
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
По винодельням с почётным сомелье Португалии
Погрузитесь в мир португальского виноделия с опытным сомелье. Посетите две винодельни, попробуйте лучшие вина и узнайте о жизни Магеллана
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
от 450 за всё до 10 чел.
Из Порту - в Брагу и Гимарайнш
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
Из Порту - в Брагу и Гимарайнш: групповой тур
Посетите Брагу и Гимарайнш, чтобы узнать о первых королях Португалии и насладиться португальским барокко. Комфортный транспорт и опытные гиды
Начало: У парка Jardim da Cordoaria
Расписание: в четверг в 09:00
13 июня в 09:00
20 июня в 09:00
74 за человека
Авейру, Коимбра и Томар: из Порту в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
Авейру, Коимбра и Томар: из Порту в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу старинных городов Центральной Португалии. Яркие лодки Авейру, университет Коимбры и замок тамплиеров в Томаре ждут вас
Начало: У сада Jardim da Cordoaria
Расписание: в пятницу в 09:00
14 июня в 08:45
21 июня в 08:45
80 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    19 мая 2024
    Гимарайнш и усадьба с винодельней - атмосферный день в Северной Португалии
    У нас был отличный день с Юлией. Мы в последний момент решили изменить маршрут и заехать тоже в Брагу. Юля
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    без проблем быстро поменяла маршрут подогнать его к нашим желаниям. Она интересно рассказывала всю дорогу и потом ещё прислала много имейлов с дополнительной информацией. Мы получили удовольствие.

  • П
    Петр
    23 марта 2024
    Гимарайнш и усадьба с винодельней - атмосферный день в Северной Португалии
    Потрясающей красоты парк, прилегающий к усадьбе с винодельней, обязательно съездите! Гимараеш тоже интересен - старинный городок, без которого невозможно представить
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    себе историю страны. Мы поднялись на фуникулере на гору Пенья - и опять необыкновенный природный парк с поросшими мхом валунами ледниковой поры. Благодаря Юлии эта поездка стала одним из лучших наших дней в Португалии. Искренне рекомендую

    Потрясающей красоты парк, прилегающий к усадьбе с винодельней, обязательно съездите! Гимараеш тоже интересен - старинный городокПотрясающей красоты парк, прилегающий к усадьбе с винодельней, обязательно съездите! Гимараеш тоже интересен - старинный городокПотрясающей красоты парк, прилегающий к усадьбе с винодельней, обязательно съездите! Гимараеш тоже интересен - старинный городок
  • Д
    Дарья
    19 ноября 2023
    Гимарайнш и усадьба с винодельней - атмосферный день в Северной Португалии
    Поездка выдалась прекрасной! По всем прогнозам должен был быть проливной дождь, но нам повезло. Маршрут составлен прекрасно, мы совсем не
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    устали, а прошли очень много: посетили винодельню с прекрасным садом, попробовали хорошее вино и отличный сыр, обошли весь Гимарайш под ненавязчивые и увлекательные рассказы гида Юлии, которая владеет огромным количеством информации о истории Португалии. Ни на минуту не пожалели о своем выборе!

  • А
    Алина
    31 июля 2023
    Португальская сказка о Зеленом вине
    Очень понравилось! Гид умничка! Интересно и много рассказывал. Рекомендую.
    Очень понравилось! Гид умничка! Интересно и много рассказывал. РекомендуюОчень понравилось! Гид умничка! Интересно и много рассказывал. РекомендуюОчень понравилось! Гид умничка! Интересно и много рассказывал. РекомендуюОчень понравилось! Гид умничка! Интересно и много рассказывал. РекомендуюОчень понравилось! Гид умничка! Интересно и много рассказывал. РекомендуюОчень понравилось! Гид умничка! Интересно и много рассказывал. РекомендуюОчень понравилось! Гид умничка! Интересно и много рассказывал. РекомендуюОчень понравилось! Гид умничка! Интересно и много рассказывал. РекомендуюОчень понравилось! Гид умничка! Интересно и много рассказывал. РекомендуюОчень понравилось! Гид умничка! Интересно и много рассказывал. Рекомендую
  • Ж
    Жанна
    5 июля 2023
    Португальская сказка о Зеленом вине
    Компания друзей из 4 человек чудесно провела время в сопровождении Влада на экскурсии. Вовремя забрали от гостиницы на комфортном и
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    чистом автомобиле. Дорога на винодельню сопровождалась рассказом, ответами на наши вопросы. Парк на винодельне покорил красотой, Влад нам все пояснял, посвятил в тонкости жизни и работы на винодельческом частном предприятии. Поговорили и об истории, и об экономике, о жизненном укладе. Влад открытый, приятный, знающий гид. Всё прошло, как было заявлено. Очень понравилось! Благодарим!

  • Е
    Елена
    5 апреля 2019
    Португальская сказка о Зеленом вине
    Великолепная экскурсия, гид очень интересно рассказывал не только об усадьбе, в которую мы направлялись, но и о Португалии, людях, обычаях. Усадьба и парк изумительно хороши. Всем рекомендую. Совершенно иное впечатление о Порту складывается. Огромное, огромное спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Порту в категории «Выездные»

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  1. Португальская сказка о Зеленом вине
  2. Гимарайнш и усадьба с винодельней - атмосферный день в Северной Португалии
  3. Колыбель Португалии: Гимарайнш и Брага (индивидуальная пешеходная)
  4. В гости к виноделам
  5. Португальская Венеция: Авейру
Какие места ещё посмотреть в Порту
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Порту в июне 2024
Сейчас в Порту в категории "Выездные" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 74 до 450. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии по окрестностям Порту и местам Португалии в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии
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