Насладитесь городом на индивидуальной экскурсии по Порту: мы познакомимся с историческим центром, я расскажу истории о жизни горожан, вы увидите все исторические места, как верхней так и нижней части города, не увидев которых нельзя сказать, что вы были в Порту. И конечно, при желании, у вас будет возможность попробовать портвейн.

Описание экскурсии Городу с душой нужен душевный гид. Я к вашим услугам:) Что вас ждёт? Знакомство с историческим центром Порту, пожалуй, самый обязательный и востребованный экскурсионный маршрут. За время экскурсии вы не только получите исчерпывающую информацию относительно исторической и культурной ценности посещаемых мест, но и услышите истории, касающиеся обыденной жизни горожан (как прошлого, так и настоящего времени). Узнаете ценности и свободы, право которых на протяжении веков с таким трудом отвоёвывали горожане — за них они готовы постоять и сегодня. Узнаете о счастливых и трагических событиях города, героизме и предательстве, великолепной славе и самоотверженности, а также о том, о чём горожане предпочитают не упоминать, а лучше забыть. Увидим город с левого берега реки Дору, откуда открываются самые красивые панорамные виды. Ну, и, конечно, проведём время в уютной атмосфере одного из погребов виноделов портвейна, попробовав его разновидности. Наша экскурсия будет живой, интересной, а значит запоминающейся. В конце экскурсии я расскажу о местах, не вошедших в маршрут, но которые тоже могут быть интересными для самостоятельного посещения.

