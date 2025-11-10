Насладитесь городом на индивидуальной экскурсии по Порту: мы познакомимся с историческим центром, я расскажу истории о жизни горожан, вы увидите все исторические места, как верхней так и нижней части города, не увидев которых нельзя сказать, что вы были в Порту. И конечно, при желании, у вас будет возможность попробовать портвейн.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииГороду с душой нужен душевный гид. Я к вашим услугам:) Что вас ждёт? Знакомство с историческим центром Порту, пожалуй, самый обязательный и востребованный экскурсионный маршрут. За время экскурсии вы не только получите исчерпывающую информацию относительно исторической и культурной ценности посещаемых мест, но и услышите истории, касающиеся обыденной жизни горожан (как прошлого, так и настоящего времени). Узнаете ценности и свободы, право которых на протяжении веков с таким трудом отвоёвывали горожане — за них они готовы постоять и сегодня. Узнаете о счастливых и трагических событиях города, героизме и предательстве, великолепной славе и самоотверженности, а также о том, о чём горожане предпочитают не упоминать, а лучше забыть. Увидим город с левого берега реки Дору, откуда открываются самые красивые панорамные виды. Ну, и, конечно, проведём время в уютной атмосфере одного из погребов виноделов портвейна, попробовав его разновидности. Наша экскурсия будет живой, интересной, а значит запоминающейся. В конце экскурсии я расскажу о местах, не вошедших в маршрут, но которые тоже могут быть интересными для самостоятельного посещения.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Все места, не увидев которых, нельзя сказать, что вы были в Порту:
- Исторический центр
- Левый берег реки Дору
- Винодельный погреб и др
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Посещения мест с платным входом
Где начинаем и завершаем?
Начало: R. Campo dos Mártires da Pátria 4099, Porto
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
