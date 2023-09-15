Город, подаривший название целой стране, одновременно пребывает в нескольких эпохах — и мы все их посетим! Увидим Порту сверху и изнутри, пройдёмся по главным достопримечательностям и поговорим о важных исторических событиях. Вы обнаружите, что Порту словно сошёл с полотен художников: его живописные улочки и дома, мосты и церкви так и желают попасть в объективы ваших камер.

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Описание

Что вас ожидает

Мы окунёмся в историю королевской династии, начав с союза между Португалией и Англией и помпезного бракосочетания Жуана I и Филиппы Ланкастерской, благодаря которым на свет появился принц-первооткрыватель Энрике Мореплаватель.

Я расскажу и об обычных жителях Порту и городских традициях, а также об особенностях быта и предпочтениях в еде: вы узнаете о настоящем портвейне и традиционном блюде — «маленькой француженке».

Вы увидите:

Вокзал São Bento — один из самых прекрасных в мире, где живописные панно из азулежу увлекают в глубины истории города и Португалии в целом.

— один из самых прекрасных в мире, где живописные панно из азулежу увлекают в глубины истории города и Португалии в целом. Башню Клеригуш в стиле барокко — знаменитый ориентир для кораблей и самое высокое здание в сердце Порту.

в стиле барокко — знаменитый ориентир для кораблей и самое высокое здание в сердце Порту. Церкви Кармы и Кармелиток , а затем — обзорную площадку, с которой открывается невероятный вид на город.

, а затем — обзорную площадку, с которой открывается невероятный вид на город. Книжный магазин Livraria Lello , возле которого круглый год собирается очередь из путешественников со всех уголков мира.

, возле которого круглый год собирается очередь из путешественников со всех уголков мира. Еврейский квартал со сказочными домиками и клубком витиеватых улочек, которые приведут нас к набережной реки Доуру.

со сказочными домиками и клубком витиеватых улочек, которые приведут нас к набережной реки Доуру. Город портвейнов Вила Нова де Гая, где при желании вы сможете продегустировать портвейн из традиционной семейной винодельни.

Организационные детали

Дополнительные расходы (по желанию): дегустация портвейна и покупка местных лакомств — 5-10 евро.