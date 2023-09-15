Совершить путешествие во времени, взглянуть на город с высоты и оценить вкус портвейна
Город, подаривший название целой стране, одновременно пребывает в нескольких эпохах — и мы все их посетим! Увидим Порту сверху и изнутри, пройдёмся по главным достопримечательностям и поговорим о важных исторических событиях.
Вы обнаружите, что Порту словно сошёл с полотен художников: его живописные улочки и дома, мосты и церкви так и желают попасть в объективы ваших камер.
Вы обнаружите, что Порту словно сошёл с полотен художников: его живописные улочки и дома, мосты и церкви так и желают попасть в объективы ваших камер.
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Описание
Что вас ожидает
Мы окунёмся в историю королевской династии, начав с союза между Португалией и Англией и помпезного бракосочетания Жуана I и Филиппы Ланкастерской, благодаря которым на свет появился принц-первооткрыватель Энрике Мореплаватель.
Я расскажу и об обычных жителях Порту и городских традициях, а также об особенностях быта и предпочтениях в еде: вы узнаете о настоящем портвейне и традиционном блюде — «маленькой француженке».
Вы увидите:
- Вокзал São Bento — один из самых прекрасных в мире, где живописные панно из азулежу увлекают в глубины истории города и Португалии в целом.
- Башню Клеригуш в стиле барокко — знаменитый ориентир для кораблей и самое высокое здание в сердце Порту.
- Церкви Кармы и Кармелиток, а затем — обзорную площадку, с которой открывается невероятный вид на город.
- Книжный магазин Livraria Lello, возле которого круглый год собирается очередь из путешественников со всех уголков мира.
- Еврейский квартал со сказочными домиками и клубком витиеватых улочек, которые приведут нас к набережной реки Доуру.
- Город портвейнов Вила Нова де Гая, где при желании вы сможете продегустировать портвейн из традиционной семейной винодельни.
Организационные детали
Дополнительные расходы (по желанию): дегустация портвейна и покупка местных лакомств — 5-10 евро.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле MC Donalds Imperial
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Olga — ваш гид в Порту
Приветствую вас, дорогие гости нашей невероятной страны! Меня зовут Ольга, и с детства меня манил дух приключений. Со временем моя мечта о путешествиях начала осуществляться: объехав практически всю Европу, мы с семьей остановили свой выбор на прекрасном городе на севере Португалии. Порту влюбил нас в себя с первого взгляда — да и как не влюбиться в такой уютный город, наполненный светом и теплом? Каждый раз, встречая своих друзей в нашем далёком уголке на краю Европы, я думала, что хочу разделить свою любовь к Порту с как можно большим количеством людей. Давайте же расправим паруса и отправимся в путешествие по волнам исторических событий и чудесным улочкам Порту!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
15 сен 2023
Ольга - прекрасный гид! Очень приятная и лёгкая в общении и что чувствуется - влюблённая в Порту:)
Экскурсия прошла действительно в удовольствие) Особенно отмечу классный маршрут: красивые улочки, смотровая, необычные памятники, легенды и исторические факты - всё продумано до мелочей и грамотно умещается всего в 3 часа. Очень сильно рекомендую, если хотите посмотреть всё лучшее сразу) Я осталась в восторге от экскурсии!)
Экскурсия прошла действительно в удовольствие) Особенно отмечу классный маршрут: красивые улочки, смотровая, необычные памятники, легенды и исторические факты - всё продумано до мелочей и грамотно умещается всего в 3 часа. Очень сильно рекомендую, если хотите посмотреть всё лучшее сразу) Я осталась в восторге от экскурсии!)
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