Порту: город разных эпох

Совершить путешествие во времени, взглянуть на город с высоты и оценить вкус портвейна

5
1 отзыв
Описание
Фото
Отзывы
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Город, подаривший название целой стране, одновременно пребывает в нескольких эпохах — и мы все их посетим! Увидим Порту сверху и изнутри, пройдёмся по главным достопримечательностям и поговорим о важных исторических событиях.

Вы обнаружите, что Порту словно сошёл с полотен художников: его живописные улочки и дома, мосты и церкви так и желают попасть в объективы ваших камер.
Порту: город разных эпох
Порту: город разных эпох
Порту: город разных эпох
Порту: город разных эпох
Порту: город разных эпох
Порту: город разных эпох
Порту: город разных эпох
Порту: город разных эпох
Порту: город разных эпох
Порту: город разных эпох
Порту: город разных эпох
Порту: город разных эпох
Порту: город разных эпох
Ближайшие даты:
13
окт
14
окт
16
окт
17
окт
19
окт
20
окт
23
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы окунёмся в историю королевской династии, начав с союза между Португалией и Англией и помпезного бракосочетания Жуана I и Филиппы Ланкастерской, благодаря которым на свет появился принц-первооткрыватель Энрике Мореплаватель.

Я расскажу и об обычных жителях Порту и городских традициях, а также об особенностях быта и предпочтениях в еде: вы узнаете о настоящем портвейне и традиционном блюде — «маленькой француженке».

Вы увидите:

  • Вокзал São Bento — один из самых прекрасных в мире, где живописные панно из азулежу увлекают в глубины истории города и Португалии в целом.
  • Башню Клеригуш в стиле барокко — знаменитый ориентир для кораблей и самое высокое здание в сердце Порту.
  • Церкви Кармы и Кармелиток, а затем — обзорную площадку, с которой открывается невероятный вид на город.
  • Книжный магазин Livraria Lello, возле которого круглый год собирается очередь из путешественников со всех уголков мира.
  • Еврейский квартал со сказочными домиками и клубком витиеватых улочек, которые приведут нас к набережной реки Доуру.
  • Город портвейнов Вила Нова де Гая, где при желании вы сможете продегустировать портвейн из традиционной семейной винодельни.

Организационные детали

Дополнительные расходы (по желанию): дегустация портвейна и покупка местных лакомств — 5-10 евро.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле MC Donalds Imperial
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Елена
15 сен 2023
Ольга - прекрасный гид! Очень приятная и лёгкая в общении и что чувствуется - влюблённая в Порту:)
Экскурсия прошла действительно в удовольствие) Особенно отмечу классный маршрут: красивые улочки, смотровая, необычные памятники, легенды и исторические факты - всё продумано до мелочей и грамотно умещается всего в 3 часа. Очень сильно рекомендую, если хотите посмотреть всё лучшее сразу) Я осталась в восторге от экскурсии!)

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Порту

Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Летние
Обзорные
Монастыри, церкви, храмы
Святые места
Набережная
Популярные места

Похожие туры из Порту

Первое свидание с Порту
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
269 отзывов
Первое свидание с Порту
Колорит живописных кварталов на насыщенной обзорной экскурсии
у станции метро Trindade
16 окт
18 окт
19 окт
29 окт
50 за всё до 4 чел.
Порту - город моего сердца
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
30 отзывов
Порту - город моего сердца
Старинный книжный, живописный вокзал Сан-Бенту, мост Луиша I - и много-много ярких историй о городе
метро Aliados, возле входа в MacDonalds
22 окт
23 окт
24 окт
25 окт
90 за всё до 5 чел.
Порту и город портвейна Вила Нова де Гайя
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
168 отзывов
Порту и город портвейна Вила Нова де Гайя
Пройти по знаковым местам города и узнать его секреты - от вина до Гарри Поттера
у Фонтана со львами
15 окт
21 окт
22 окт
23 окт
90 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Порту. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Порту
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ