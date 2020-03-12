2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Все сливки Порту

Начнём прогулку с модерновой площади Алиадуш в парижском стиле. От неё доберёмся до вокзала Сан-Бенту — коронного символа Порту: его стены выложены красивейшим панно из классической португальской плитки, а если подойти ближе, можно рассмотреть сцены из истории страны. По дороге вы заглянете в церковь св. Антония Конгрегадуш — самое сердце католичества в городе, а затем возьмём курс на холм Пена Вентоза, с которого когда-то начинал строиться Порту, и где стоит самое старое сооружение — кафедральный собор. Кроме того, вы пересечёте знаменитый мост дона Луиша I, погуляете по городу Вила-Нова-ди-Гая, не спеша пройдёте по набережной реки Доуру, полюбуетесь образцом готики, церковью Сан-Франсишку, заглянете в семейный погреб отведать правильного португальского портвейна — и увидите ещё парочку достойных достопримечательностей :)

История Порту: тогда/сейчас

Если захотите, я с удовольствием погружу вас в историю страны и в частности города: вы узнаете о Португалии с римских времён, увлечётесь рассказами о периоде географических открытий, послушаете о расцветах и падениях Порту и поймёте, какое место в стране занимает религия. Или же я сделаю акцент на современной жизни португальцев: на том, как они отдыхают, что любят есть, какие необычные традиции до сих пор бережно хранят и чем отличаются от русского человека. Вас ждут старинные легенды, не уступающие по сюжету голливудским фильмам, а также просто любопытные факты о Порту, которые несомненно доставят вам удовольствие.