2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Порту - город моего сердца

Добро пожаловать в Порту! Город с душой, где каждый дом облицован азулежу, а жители искренне улыбаются. Прогулка по улицам, площадям и смотровым площадкам
Добро пожаловать в музей под открытым небом - Порту! Это поистине город с душой, где собрана коллекция изумительных построек, где каждый дом облицован яркой азулежу, а жители искренне улыбаются прохожим.

Экскурсия
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начнётся с площади Алиадуш в парижском стиле и продолжится на вокзале Сан-Бенту, стены которого украшены панно из классической португальской плитки. Вы посетите церковь св. Антония Конгрегадуш, холм Пена Вентоза и кафедральный собор.

Прогулка по мосту дона Луиша I и набережной реки Доуру, посещение города Вила-Нова-ди-Гая и дегустация портвейна в семейном погребе. Исторические факты и современные традиции Порту ждут вас на этой увлекательной экскурсии

5
80 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход
  • 🏛 Богатая история и культура
  • 🍷 Дегустация портвейна
  • 🌉 Уникальные достопримечательности
  • 😊 Дружелюбные местные жители
  • 📸 Отличные фотомоменты
Порту - город моего сердца
Порту - город моего сердца
Порту - город моего сердца

Что можно увидеть

  • Площадь Алиадуш
  • Вокзал Сан-Бенту
  • Церковь св. Антония Конгрегадуш
  • Холм Пена Вентоза
  • Кафедральный собор
  • Мост дона Луиша I
  • Вила-Нова-ди-Гая
  • Набережная реки Доуру
  • Церковь Сан-Франсишку

Описание экскурсии

Все сливки Порту

Начнём прогулку с модерновой площади Алиадуш в парижском стиле. От неё доберёмся до вокзала Сан-Бенту — коронного символа Порту: его стены выложены красивейшим панно из классической португальской плитки, а если подойти ближе, можно рассмотреть сцены из истории страны. По дороге вы увидите церковь св. Антония Конгрегадуш — самое сердце католичества в городе, а затем холм Пена Вентоза, с которого когда-то начинал строиться Порту, и где стоит самое старое сооружение — кафедральный собор.
Также посетим церковь Клеригуш, где я подробно расскажу про алтари. Выйдем на обзорную площадку, вы увидите знаменитый мост дона Луиша I, и город портвейна Вила-Нова-ди-Гая.
Пройдём на площадь Львов, увидим университет города, знаменитый книжный магазин и ещё пару достойных достопримечательностей.
По моим рекомендациям не спеша пройдёте по набережной реки Доуру, полюбуетесь образцом готики, церковью Сан-Франсишку, заглянете в семейный погреб отведать правильного португальского портвейна:)

История Порту: тогда/сейчас

Если захотите, я с удовольствием погружу вас в историю страны и в частности города: вы узнаете о Португалии с римских времён, увлечётесь рассказами о периоде географических открытий, послушаете о расцветах и падениях Порту и поймёте, какое место в стране занимает религия. Также поговорим про современную жизнь португальцев: как они отдыхают, что любят есть, какие необычные традиции до сих пор бережно хранят и чем отличаются от нас. Вас ждут старинные легенды, не уступающие по сюжету голливудским фильмам, а также просто любопытные факты о Порту, которые несомненно доставят вам удовольствие.

Организационные детали

Дополнительные расходы: еда и напитки — по желанию

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
метро Aliados, возле входа в MacDonalds
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Порту
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 627 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Анна. Я познакомилась с Португалией много лет назад. Порту стал для меня любовью с первого взгляда. Я увлекаюсь историей Португалии. Обожаю знакомится и общаться с новыми людьми.
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Я очень активная и коммуникабельная, экскурсия со мной никогда не будет скучной. Гости города будут чувствовать себя комфортно и расслаблено. Я предпочитаю живое и легкое общение и покажу вам все главные достопримечательности города, расскажу про историю и архитектуру, а также посоветую отличные рестораны и не только.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 80 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
80
4
3
2
1
Надежда
экскурсия очень понравилась, много полезной информации, а также рекомендации по локациям города, мы влюбились! очень рекомендую
экскурсия очень понравилась, много полезной информации, а также рекомендации по локациям города, мы влюбились! очень рекомендую
экскурсия очень понравилась, много полезной информации, а также рекомендации по локациям города, мы влюбились! очень рекомендую
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А
Хочу выразить благодарность Анне за прекрасную экскурсию по Порту и те рекомендации по посещению мест, о которых она рассказала. Все было коротко, без воды и очень информативно.
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О
На днях посетили Порту в сопровождении Анны и я влюбилась в этот чудесный город,благодаря невероятному гиду:)
ПЛЮСЫ:
-Очень структурировано;
-Правильно спланированный маршрут:пешие участки как-то правильно чередовались с местами для отдыха,при этом Анна продолжала
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свой рассказ и это повествование отлично сочеталось с местом отдыха;
-Анна настолько легко адаптируется под темперамент спутников,что через несколько минут создаются ощущение,что знакомы много лет:)
-Великолепное владение историческими фактами,но не перегружено;
-Интереснейшие истории из современности;
-Подсказки по ресторанам-просто топ!
МИНУСЫ:
-НИКАКИХ!,кроме того,что все быстро закончилось,но это поправимо,потому что свой следующий,более длительный визит в Порту я проведу в сопровождении Анны:))
От всего сердца благодарю за общение:)

Анна
Анна
Ответ организатора:
Большое спасибо за такой приятный отзыв! Взаимно, мне было очень приятно, легко и комфортно в Вашей компании) с удовольствием буду ждать Ваш следующий визит!
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Gleb
прекрасно и интересно провели время, спасибо, Анна
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Мария
Спасибо большое Анне за замечательную экскурсию по Порту!
Узнали много из истории Португалии, интересных фактов из жизни города Порту. Анна рассказывает легко и профессионально. И маршрут экскурсии построен очень удачно, мы успели посмотреть много архитектурных шедевров с разных ракурсов за 2,5 часа.
Анна дала много рекомендаций, где что еще посмотреть интересного.
Спасибо большое!
Спасибо большое Анне за замечательную экскурсию по Порту!
Спасибо большое Анне за замечательную экскурсию по Порту!
Спасибо большое Анне за замечательную экскурсию по Порту!
Спасибо большое Анне за замечательную экскурсию по Порту!
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Людмила
Лучшая экскурсия по Порту! Анна очень приятный человек и прекрасный гид 💛 Мы с семьей были в восторге! ✨
Лучшая экскурсия по Порту! Анна очень приятный человек и прекрасный гид 💛 Мы с семьей были в восторге! ✨
Лучшая экскурсия по Порту! Анна очень приятный человек и прекрасный гид 💛 Мы с семьей были в восторге! ✨
Лучшая экскурсия по Порту! Анна очень приятный человек и прекрасный гид 💛 Мы с семьей были в восторге! ✨
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