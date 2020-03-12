2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Порту — город моего сердца!

Старинный книжный, живописный вокзал Сан-Бенту, мост Луиша I — и много-много ярких историй о городе

Anna
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Anna – ваш гид
Добро пожаловать в музей под открытым небом — Порту! Это поистине город с душой, где собрана коллекция изумительных построек, где каждый дом облицован яркой азулежу, а жители искренне улыбаются прохожим. Я приоткрою для вас красоту Порту на улицах, площадях и со смотровых площадок. А также дам попробовать его на вкус — в семейных винных погребах.
€60
54 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча — метро Aliados
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Порту — город моего сердца!
Порту — город моего сердца!

Что вас ожидает

Все сливки Порту
Начнём прогулку с модерновой площади Алиадуш в парижском стиле. От неё доберёмся до вокзала Сан-Бенту — коронного символа Порту: его стены выложены красивейшим панно из классической португальской плитки, а если подойти ближе, можно рассмотреть сцены из истории страны. По дороге вы заглянете в церковь св. Антония Конгрегадуш — самое сердце католичества в городе, а затем возьмём курс на холм Пена Вентоза, с которого когда-то начинал строиться Порту, и где стоит самое старое сооружение — кафедральный собор. Кроме того, вы пересечёте знаменитый мост дона Луиша I, погуляете по городу Вила-Нова-ди-Гая, не спеша пройдёте по набережной реки Доуру, полюбуетесь образцом готики, церковью Сан-Франсишку, заглянете в семейный погреб отведать правильного португальского портвейна — и увидите ещё парочку достойных достопримечательностей :)

История Порту: тогда/сейчас
Если захотите, я с удовольствием погружу вас в историю страны и в частности города: вы узнаете о Португалии с римских времён, увлечётесь рассказами о периоде географических открытий, послушаете о расцветах и падениях Порту и поймёте, какое место в стране занимает религия. Или же я сделаю акцент на современной жизни португальцев: на том, как они отдыхают, что любят есть, какие необычные традиции до сих пор бережно хранят и чем отличаются от русского человека. Вас ждут старинные легенды, не уступающие по сюжету голливудским фильмам, а также просто любопытные факты о Порту, которые несомненно доставят вам удовольствие.

Организационные детали

Дополнительные расходы: дегустация портвейна (около 2 евро), фуникулер (около 6 евро), еда и напитки — все расходы по желанию

Порту — город моего сердца!
Порту — город моего сердца!
Порту — город моего сердца!
Порту — город моего сердца!
Порту — город моего сердца!
Порту — город моего сердца!
Порту — город моего сердца!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — метро Aliados.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Anna
Anna
Здравствуйте! Меня зовут Анна. Мне 32 года. Я познакомилась с Португалией 11 лет назад. Порту — стал для меня любовью с первого взгляда. Я увлекаюсь историей Португалии. Обожаю знакомится и общаться с новыми людьми. Я очень активная и коммуникабельная, экскурсия со мной никогда не будет скучной. Гости города будут чувствовать себя комфортно и расслаблено. Я предпочитаю живое и легкое общение и покажу вам самые тайные уголки города, расскажу его историю и легенды.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

12 марта 2020
Блестящая экскурсия, Анна смогла влюбить нас в Порту, 3+ часа пролетели как 20 минут. И мы очень признательны Анне за рекомендации по музеям и ресторанам, которые "не поместились" в экскурсию. Очень рекомендуем!
1 марта 2020
Все было прекрасно. Экскурсовод Татьяна. Маршрут выбран идеально, все успели, все посмотрели, даже дегустацию портвейна посетили, Таня профессионально про портвейн рассказала, так что мы очень довольны. Рекомендуем Татьяну для экскурсий.

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