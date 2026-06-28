2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

начнётся с площади Алиадуш в парижском стиле и продолжится на вокзале Сан-Бенту, стены которого украшены панно из классической португальской плитки. Вы посетите церковь св. Антония Конгрегадуш, холм Пена Вентоза и кафедральный собор. Прогулка по мосту дона Луиша I и набережной реки Доуру, посещение города Вила-Нова-ди-Гая и дегустация портвейна в семейном погребе. Исторические факты и современные традиции Порту ждут вас на этой увлекательной экскурсии

Описание экскурсии

Все сливки Порту

Начнём прогулку с модерновой площади Алиадуш в парижском стиле. От неё доберёмся до вокзала Сан-Бенту — коронного символа Порту: его стены выложены красивейшим панно из классической португальской плитки, а если подойти ближе, можно рассмотреть сцены из истории страны. По дороге вы увидите церковь св. Антония Конгрегадуш — самое сердце католичества в городе, а затем холм Пена Вентоза, с которого когда-то начинал строиться Порту, и где стоит самое старое сооружение — кафедральный собор.

Также посетим церковь Клеригуш, где я подробно расскажу про алтари. Выйдем на обзорную площадку, вы увидите знаменитый мост дона Луиша I, и город портвейна Вила-Нова-ди-Гая.

Пройдём на площадь Львов, увидим университет города, знаменитый книжный магазин и ещё пару достойных достопримечательностей.

По моим рекомендациям не спеша пройдёте по набережной реки Доуру, полюбуетесь образцом готики, церковью Сан-Франсишку, заглянете в семейный погреб отведать правильного португальского портвейна:)

История Порту: тогда/сейчас

Если захотите, я с удовольствием погружу вас в историю страны и в частности города: вы узнаете о Португалии с римских времён, увлечётесь рассказами о периоде географических открытий, послушаете о расцветах и падениях Порту и поймёте, какое место в стране занимает религия. Также поговорим про современную жизнь португальцев: как они отдыхают, что любят есть, какие необычные традиции до сих пор бережно хранят и чем отличаются от нас. Вас ждут старинные легенды, не уступающие по сюжету голливудским фильмам, а также просто любопытные факты о Порту, которые несомненно доставят вам удовольствие.

Организационные детали

Дополнительные расходы: еда и напитки — по желанию