2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Добро пожаловать в Порту! Город с душой, где каждый дом облицован азулежу, а жители искренне улыбаются. Прогулка по улицам, площадям и смотровым площадкам
Добро пожаловать в музей под открытым небом - Порту! Это поистине город с душой, где собрана коллекция изумительных построек, где каждый дом облицован яркой азулежу, а жители искренне улыбаются прохожим.
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начнётся с площади Алиадуш в парижском стиле и продолжится на вокзале Сан-Бенту, стены которого украшены панно из классической португальской плитки. Вы посетите церковь св. Антония Конгрегадуш, холм Пена Вентоза и кафедральный собор.
Прогулка по мосту дона Луиша I и набережной реки Доуру, посещение города Вила-Нова-ди-Гая и дегустация портвейна в семейном погребе. Исторические факты и современные традиции Порту ждут вас на этой увлекательной экскурсии
Начнём прогулку с модерновой площади Алиадуш в парижском стиле. От неё доберёмся до вокзала Сан-Бенту — коронного символа Порту: его стены выложены красивейшим панно из классической португальской плитки, а если подойти ближе, можно рассмотреть сцены из истории страны. По дороге вы увидите церковь св. Антония Конгрегадуш — самое сердце католичества в городе, а затем холм Пена Вентоза, с которого когда-то начинал строиться Порту, и где стоит самое старое сооружение — кафедральный собор. Также посетим церковь Клеригуш, где я подробно расскажу про алтари. Выйдем на обзорную площадку, вы увидите знаменитый мост дона Луиша I, и город портвейна Вила-Нова-ди-Гая. Пройдём на площадь Львов, увидим университет города, знаменитый книжный магазин и ещё пару достойных достопримечательностей. По моим рекомендациям не спеша пройдёте по набережной реки Доуру, полюбуетесь образцом готики, церковью Сан-Франсишку, заглянете в семейный погреб отведать правильного португальского портвейна:)
История Порту: тогда/сейчас
Если захотите, я с удовольствием погружу вас в историю страны и в частности города: вы узнаете о Португалии с римских времён, увлечётесь рассказами о периоде географических открытий, послушаете о расцветах и падениях Порту и поймёте, какое место в стране занимает религия. Также поговорим про современную жизнь португальцев: как они отдыхают, что любят есть, какие необычные традиции до сих пор бережно хранят и чем отличаются от нас. Вас ждут старинные легенды, не уступающие по сюжету голливудским фильмам, а также просто любопытные факты о Порту, которые несомненно доставят вам удовольствие.
Организационные детали
Дополнительные расходы: еда и напитки — по желанию
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
метро Aliados, возле входа в MacDonalds
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Порту
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 627 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Анна. Я познакомилась с Португалией много лет назад. Порту стал для меня любовью с первого взгляда. Я увлекаюсь историей Португалии. Обожаю знакомится и общаться с новыми людьми. читать дальшеуменьшить
Я очень активная и коммуникабельная, экскурсия со мной никогда не будет скучной. Гости города будут чувствовать себя комфортно и расслаблено. Я предпочитаю живое и легкое общение и покажу вам все главные достопримечательности города, расскажу про историю и архитектуру, а также посоветую отличные рестораны и не только.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 80 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
80
4
–
3
–
2
–
1
–
Надежда
экскурсия очень понравилась, много полезной информации, а также рекомендации по локациям города, мы влюбились! очень рекомендую
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А
Алексей
Хочу выразить благодарность Анне за прекрасную экскурсию по Порту и те рекомендации по посещению мест, о которых она рассказала. Все было коротко, без воды и очень информативно.
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О
Оксана
На днях посетили Порту в сопровождении Анны и я влюбилась в этот чудесный город,благодаря невероятному гиду:) ПЛЮСЫ: -Очень структурировано; -Правильно спланированный маршрут:пешие участки как-то правильно чередовались с местами для отдыха,при этом Анна продолжала читать дальшеуменьшить
свой рассказ и это повествование отлично сочеталось с местом отдыха; -Анна настолько легко адаптируется под темперамент спутников,что через несколько минут создаются ощущение,что знакомы много лет:) -Великолепное владение историческими фактами,но не перегружено; -Интереснейшие истории из современности; -Подсказки по ресторанам-просто топ! МИНУСЫ: -НИКАКИХ!,кроме того,что все быстро закончилось,но это поправимо,потому что свой следующий,более длительный визит в Порту я проведу в сопровождении Анны:)) От всего сердца благодарю за общение:)
Анна
Ответ организатора:
Большое спасибо за такой приятный отзыв! Взаимно, мне было очень приятно, легко и комфортно в Вашей компании) с удовольствием буду ждать Ваш следующий визит!
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Gleb
прекрасно и интересно провели время, спасибо, Анна
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Мария
Спасибо большое Анне за замечательную экскурсию по Порту! Узнали много из истории Португалии, интересных фактов из жизни города Порту. Анна рассказывает легко и профессионально. И маршрут экскурсии построен очень удачно, мы успели посмотреть много архитектурных шедевров с разных ракурсов за 2,5 часа. Анна дала много рекомендаций, где что еще посмотреть интересного. Спасибо большое!
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Людмила
Лучшая экскурсия по Порту! Анна очень приятный человек и прекрасный гид 💛 Мы с семьей были в восторге! ✨