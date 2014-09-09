4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Maria
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Maria – представитель гидов
Родина Vinho do Porto ― город Порту
144 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Родина Vinho do Porto ― город Порту
Родина Vinho do Porto ― город Порту

Многие полагают, что портвейн – это дешевый алкогольный напиток ужасного качества, который до сих пор еще иногда можно увидеть на прилавках вино-водочных магазинов с сомнительной репутацией. Так вот – это не так! Убедиться в этом можно в городе Порту – на Родине настоящего портвейна, а если говорить правильно – Vinho do Porto.

Город Порту дал название прекрасной стране под названием Португалия, а также знаменитому портвейну. Предлагаем отправиться на прогулку в ходе которой мы обязательно посетим невероятно красивую Торре-душ-Клеригуш – самую высокую церковную башню страны. Далее мы поднимемся на вершину холма Пена Винтоза, откуда весь Порту виден как на ладони.

Мы пройдемся по узким, старинным улочкам, полюбуемся зданиями, облицованными израсцами, увидим шедевры португальского барокко, а также почтим своим вниманием особо примечательные строения, как, например, дом, где XIV веке родился Великий Энрике Мореплаватель. Можно часами рассказывать об этом уникальном и очень значимом человеке в истории Португалии. Сын португальского короля Жуана I и Филиппы Ланкастерской, исследователь, колонизатор, крестоносец, миссионер, создатель первой навигационной школы, а так же инициатор и организатор морских экспедиций, положивших начало золотому веку Великих географических открытий. Это лишь самое малое, что можно сказать об этом удивительном человеке.

Не обойдется наша экскурсия и без прогулки по набережной Рибейра – самому романтичному и оживленному месту в городе. Рибейра  состоит из целой галереи крутых улочек и переулков, внутренних двориков и кофейных террас. Квартал остается жилым, но все-таки сегодня Каиш-да-Рибейра – это своеобразный музей под открытым небом. Здесь можно увидеть остатки крепостной стены, когда-то оборонявшей Порту от захватчиков. Фасады домов выложены знаменитой цветной португальской плиткой азулежу, отчего кажется, что стены покрылись разноцветной каменной чешуей.

На набережной пришвартованы небольшие старинные корабли. Когда-то на них перевозили портвейн. На одном из таких корабликов мы и отправимся в небольшое путешествие по реке Доуру, чтобы полюбоваться потрясающей панорамой Порту и Вилы Нова да Гайя, которая находится на другой стороне реки. Вот уже больше 300 лет здесь находятся знаменитые хранилища вина с крупно выведенными именами портвейных домов: Graham’s, Taylor’s, Noval,  Sandeman, Fonseca и других.

В хранилище Graham’s находятся огромные погреба XIX века для бочковой выдержки портвейнов. По закону портвейная компания может ежегодно продавать лишь треть своих стоков, поэтому бочки с вином – настоящая долгосрочная инвестиция, “золотой запас” любого производителя. Погреба открыты для бесплатных посещений, во время тура предусмотрены остановки у специально оборудованных стендов, на которых представлены география виноградников, история и особенности производства, а также разные стили портвейнов.

В хранилище существует специальный отсек с собранием старых бутылок. Некоторым из них более ста лет. В финале этого увлекательного визита нам предстоит дегустация. К этому моменту вы уже будете немного разбираться в портвейне: молодой и выдержанный, руби и тони, возрастом от 10 до 40 лет, винтажный общий и винтажный отдельной кинты – это примеры разных видов напитка, именуемого Vinho do Porto.

Возвратившись обратно в Порту по великолепному мосту, построенному самим Густавом Эйфилем, мы напоследок заглянем в старейшее местное кафе XIX века Majestic, где радушные официанты предложат вам ароматный кофе, вместе с тающими во рту булочками.

Жизнелюбивый и радостный Порту является своеобразным пейзажем редкой красоты и исторической важности. Именно поэтому в 2001г. он был отнесён ЮНЕСКО к Всемирному наследию.

Прекрасный Порту ждет вас! В путь!

Приезжайте!

*вход во дворцы, монументы и музеи /по желанию туристов/ оплачивается отдельно
/стоимость варьируется от 4 – 14 евро/

*дегустация Vinho do Porto оплачивается отдельно

*предоставление транспорта /по желанию туристов/ оговаривается и оплачивается отдельно

*цена тура меняется от изменения продолжительности тура /по желанию туристов/

*при необходимости и по запросу туристов, трансфер до города Порту для туристов оплачивается отдельно

*все детали тура оговариваются дополнительно для удовлетворения всех ваших пожеланий по туру и ожиданий по цене

Родина Vinho do Porto ― город Порту
Родина Vinho do Porto ― город Порту
Родина Vinho do Porto ― город Порту
Родина Vinho do Porto ― город Порту
Родина Vinho do Porto ― город Порту
Родина Vinho do Porto ― город Порту
Родина Vinho do Porto ― город Порту
Родина Vinho do Porto ― город Порту
Родина Vinho do Porto ― город Порту
Родина Vinho do Porto ― город Порту
Родина Vinho do Porto ― город Порту
Родина Vinho do Porto ― город Порту

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Maria
Maria
Португалия — мой дом, обожаю ее за радушие, теплоту и душевность! Люблю путешествовать по стране находя все новые и новые интересные места не указанные в путеводителях, чтобы потом показать их вам. С удовольствием встречу вас в Португалии и организую незабываемое знакомство с этой прекрасной страной в компании гидов, любящих ее всей душой! Пишите! :-) С Наилучшими пожеланиями, Maria
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

9 сентября 2014
Экскурсия с Олесей очень понравилась. Помимо того, что она очень интересно рассказывала про Порту, да и про всю Португалию в целом, она ответила на все наши вопросы, касающиеся кухни, обучения, сувениров...На экскурсию было отведено 4 часа, но она провела с нами гораздо больше времени
28 июля 2014
Экскурсия с Олесей очень понравилась. Олеся очень много знает про Порту и очень интересно рассказывает. Поэтому все время без перерыва было очень интересно. Плюс обязательно советую прокатиться на кораблике по заливу с Олесей, и конечно же дегустация портвейна в заключении. Большое спасибо за экскурсию.
6 мая 2014
Всегда приятно написать что то хорошее. Вот и в Порту нам повезло - Лилия оказалась не только очень приятным и осведомленным человеком, отлично ориентирующимся в вопросах искусствоведения, но и хорошо знающей город, его историю. Ее рассказы и ответы на все наши вопросы помогли хорошо сориентироваться в Порту, так что дальше в оставшиеся дни мы уже легко бродили по горду, будучи в курсе его исторического пути, но без путаницы в голове от массы выплеснутой из путеводителей информации. А множество советов, касающихся обустройства жизни туриста, помогло остаток отпуска првести с наибольшим комфортом. Огромное спасибо, Лилия :-)
Алина
15 января 2014
Спасибо огромное за экскурсию! Это было познавательно, увлекательно и очень разнообразно. Отличнейшая Олеся, которая была нашим гидом, и четкая и внимательная Мария, которая все организовала. Прекрасная идея посмотреть город на машине, а потом уже погулять пешком по конкретным понравившимся местам - мы много всего умудрились успеть.

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