4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Родина Vinho do Porto - город Порту

Погрузитесь в атмосферу Порту: от исторических улочек до великолепных винных погребов с дегустацией
Представляем уникальную возможность погрузиться в историю и культуру Порту, города, давшего название всей стране.

Начните свое путешествие с посещения Торре-душ-Клеригуш, самой высокой церковной башни в Португалии, которая предлагает непревзойденные виды на
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город.

Прогулка по старинным улочкам, усыпанным изразцами, позволит вам ощутить дух прошлых веков, а здания в стиле португальского барокко расскажут о богатой истории региона.

Набережная Рибейра, сердце городской жизни, привлекает своими уютными кофейнями и живописными видами.

Далее, путешествие приведет вас к знаменитым винным погребам, где вы сможете насладиться дегустацией легендарного портвейна, узнать о его производстве и истории.

Эта экскурсия - идеальный способ исследовать Порту, его культуру и традиции, оставив в душе яркие впечатления и незабываемые моменты

5
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные достопримечательности
  • 🍷 Дегустация портвейна
  • 🏰 Исторические здания
  • 🌉 Прогулка по мосту Луиша I
  • 🚤 Путешествие по реке Доуру
Родина Vinho do Porto - город Порту
Родина Vinho do Porto - город Порту
Родина Vinho do Porto - город Порту

Что можно увидеть

  • Торре-душ-Клеригуш
  • Холм Пена Винтоза
  • Набережная Рибейра
  • Мост Луиша I
  • Винные хранилища

Описание экскурсии

Достопримечательности города

  • Мы посетим невероятно красивую Торре-душ-Клеригуш — самую высокую церковную башню страны.
  • Поднимемся на вершину холма Пена Винтоза, откуда весь Порту виден как на ладони.
  • Пройдемся по узким, старинным улочкам, полюбуемся зданиями, облицованными изразцами.
  • Увидим шедевры португальского барокко, а также почтим своим вниманием особо примечательные строения. Одно из них — дом, где родился Великий Энрике Мореплаватель.

Набережная Рибейра

Не обойдется наша экскурсия и без прогулки по набережной Рибейра — самому романтичному и оживленному месту в городе. Рибейра состоит из целой галереи крутых улочек и переулков, внутренних двориков и кофейных террас. Квартал остается жилым, несмотря на то, что теперь это своеобразный музей под открытым небом. На набережной пришвартованы небольшие старинные корабли, на которых когда-то перевозили портвейн.

Мир португальских вин

Мы можем отправиться в небольшое путешествие по реке Доуру, чтобы полюбоваться потрясающей панорамой Порту и Вилы Нова да Гайя. Вот уже больше 300 лет здесь находятся знаменитые винные хранилища, с крупно выведенными именами портвейных домов: Graham’s, Taylor’s, Noval, Sandeman, Fonseca и других. В финале этого увлекательного визита мы можем запланировать дегустацию.

Обратно в Порту возвратимся по легендарному мосту Луиша I, построенному в 1881-86 гг Теофилом Сейрингом, учеником и компаньоном Густава Эйфеля.

Организационные детали

  • Продолжительности экскурсии можно корректировать по вашему желанию
  • Просим вас сообщить заранее все ваши пожелания, чтобы мы подготовили маршрут, соответствующий вашим ожиданиям

Дополнительные расходы

  • Вход во дворцы, монументы и музеи
  • Дегустация Vinho do Porto (оговаривается заранее)
  • Предоставление транспорта или трансфера (оговаривается заранее)
  • прогулка по реке Доуро на лодке

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваша команда гидов в Порту
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 338 туристов
Португалия — мой дом, обожаю ее за радушие, теплоту и душевность! Люблю путешествовать по стране находя все новые и новые интересные места не указанные в путеводителях, чтобы потом показать их вам. С удовольствием встречу вас в Португалии и организую незабываемое знакомство с этой прекрасной страной в компании гидов, любящих ее всей душой! Пишите!:-) С Наилучшими пожеланиями, Maria

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
Е
Всегда приятно написать что то хорошее. Вот и в Порту нам повезло - Лилия оказалась не только очень приятным и осведомленным человеком, отлично ориентирующимся в вопросах искусствоведения, но и хорошо
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знающей город, его историю. Ее рассказы и ответы на все наши вопросы помогли хорошо сориентироваться в Порту, так что дальше в оставшиеся дни мы уже легко бродили по горду, будучи в курсе его исторического пути, но без путаницы в голове от массы выплеснутой из путеводителей информации. А множество советов, касающихся обустройства жизни туриста, помогло остаток отпуска првести с наибольшим комфортом. Огромное спасибо, Лилия:-)

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Алина
Спасибо огромное за экскурсию! Это было познавательно, увлекательно и очень разнообразно. Отличнейшая Олеся, которая была нашим гидом, и четкая и внимательная Мария, которая все организовала. Прекрасная идея посмотреть город на машине, а потом уже погулять пешком по конкретным понравившимся местам - мы много всего умудрились успеть.
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Владимир
Ирина очень опытный и знающий португальский экскурсовод. Вызывает большое уважение её обьём знаний в деле производства вин Но более всего подкупает искреннее желание помочь не запутаться в богатом семействе портвейнов и выбрать заветную покупка для приятных воспоминаний о городе Порто!
Наша высокая оценка и уважение Ирине!
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Д
Экскурсия с Олесей очень понравилась. Олеся очень много знает про Порту и очень интересно рассказывает. Поэтому все время без перерыва было очень интересно. Плюс обязательно советую прокатиться на кораблике по заливу с Олесей, и конечно же дегустация портвейна в заключении. Большое спасибо за экскурсию.
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Е
Экскурсия с Олесей очень понравилась. Помимо того, что она очень интересно рассказывала про Порту, да и про всю Португалию в целом, она ответила на все наши вопросы, касающиеся кухни, обучения, сувениров… На экскурсию было отведено 4 часа, но она провела с нами гораздо больше времени
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