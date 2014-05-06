4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Мы посетим невероятно красивую Торре-душ-Клеригуш — самую высокую церковную башню страны.
Поднимемся на вершину холма Пена Винтоза, откуда весь Порту виден как на ладони.
Пройдемся по узким, старинным улочкам, полюбуемся зданиями, облицованными изразцами.
Увидим шедевры португальского барокко, а также почтим своим вниманием особо примечательные строения. Одно из них — дом, где родился Великий Энрике Мореплаватель.
Набережная Рибейра
Не обойдется наша экскурсия и без прогулки по набережной Рибейра — самому романтичному и оживленному месту в городе. Рибейра состоит из целой галереи крутых улочек и переулков, внутренних двориков и кофейных террас. Квартал остается жилым, несмотря на то, что теперь это своеобразный музей под открытым небом. На набережной пришвартованы небольшие старинные корабли, на которых когда-то перевозили портвейн.
Мир португальских вин
Мы можем отправиться в небольшое путешествие по реке Доуру, чтобы полюбоваться потрясающей панорамой Порту и Вилы Нова да Гайя. Вот уже больше 300 лет здесь находятся знаменитые винные хранилища, с крупно выведенными именами портвейных домов: Graham’s, Taylor’s, Noval, Sandeman, Fonseca и других. В финале этого увлекательного визита мы можем запланировать дегустацию.
Обратно в Порту возвратимся по легендарному мосту Луиша I, построенному в 1881-86 гг Теофилом Сейрингом, учеником и компаньоном Густава Эйфеля.
Организационные детали
Продолжительности экскурсии можно корректировать по вашему желанию
Просим вас сообщить заранее все ваши пожелания, чтобы мы подготовили маршрут, соответствующий вашим ожиданиям
Дополнительные расходы
Вход во дворцы, монументы и музеи
Дегустация Vinho do Porto (оговаривается заранее)
Предоставление транспорта или трансфера (оговаривается заранее)
прогулка по реке Доуро на лодке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Порту
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 338 туристов
Португалия — мой дом, обожаю ее за радушие, теплоту и душевность!
Люблю путешествовать по стране находя все новые и новые интересные места не указанные в путеводителях, чтобы потом показать их вам.
С удовольствием встречу вас в Португалии и организую незабываемое знакомство с этой прекрасной страной в компании гидов, любящих ее всей душой!
Пишите!:-)
С Наилучшими пожеланиями,
Maria
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Евгений
Всегда приятно написать что то хорошее. Вот и в Порту нам повезло - Лилия оказалась не только очень приятным и осведомленным человеком, отлично ориентирующимся в вопросах искусствоведения, но и хорошо читать дальшеуменьшить
знающей город, его историю. Ее рассказы и ответы на все наши вопросы помогли хорошо сориентироваться в Порту, так что дальше в оставшиеся дни мы уже легко бродили по горду, будучи в курсе его исторического пути, но без путаницы в голове от массы выплеснутой из путеводителей информации. А множество советов, касающихся обустройства жизни туриста, помогло остаток отпуска првести с наибольшим комфортом. Огромное спасибо, Лилия:-)
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Алина
Спасибо огромное за экскурсию! Это было познавательно, увлекательно и очень разнообразно. Отличнейшая Олеся, которая была нашим гидом, и четкая и внимательная Мария, которая все организовала. Прекрасная идея посмотреть город на машине, а потом уже погулять пешком по конкретным понравившимся местам - мы много всего умудрились успеть.
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Владимир
Ирина очень опытный и знающий португальский экскурсовод. Вызывает большое уважение её обьём знаний в деле производства вин Но более всего подкупает искреннее желание помочь не запутаться в богатом семействе портвейнов и выбрать заветную покупка для приятных воспоминаний о городе Порто! Наша высокая оценка и уважение Ирине!
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Д
Дмитрий
Экскурсия с Олесей очень понравилась. Олеся очень много знает про Порту и очень интересно рассказывает. Поэтому все время без перерыва было очень интересно. Плюс обязательно советую прокатиться на кораблике по заливу с Олесей, и конечно же дегустация портвейна в заключении. Большое спасибо за экскурсию.
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Е
Елена
Экскурсия с Олесей очень понравилась. Помимо того, что она очень интересно рассказывала про Порту, да и про всю Португалию в целом, она ответила на все наши вопросы, касающиеся кухни, обучения, сувениров… На экскурсию было отведено 4 часа, но она провела с нами гораздо больше времени
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