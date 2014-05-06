4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Представляем уникальную возможность погрузиться в историю и культуру Порту, города, давшего название всей стране.Начните свое путешествие с посещения Торре-душ-Клеригуш, самой высокой церковной башни в Португалии, которая предлагает непревзойденные виды на

город. Прогулка по старинным улочкам, усыпанным изразцами, позволит вам ощутить дух прошлых веков, а здания в стиле португальского барокко расскажут о богатой истории региона. Набережная Рибейра, сердце городской жизни, привлекает своими уютными кофейнями и живописными видами. Далее, путешествие приведет вас к знаменитым винным погребам, где вы сможете насладиться дегустацией легендарного портвейна, узнать о его производстве и истории. Эта экскурсия - идеальный способ исследовать Порту, его культуру и традиции, оставив в душе яркие впечатления и незабываемые моменты

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Достопримечательности города

Мы посетим невероятно красивую Торре-душ-Клеригуш — самую высокую церковную башню страны.

Поднимемся на вершину холма Пена Винтоза, откуда весь Порту виден как на ладони.

Пройдемся по узким, старинным улочкам, полюбуемся зданиями, облицованными изразцами.

Увидим шедевры португальского барокко, а также почтим своим вниманием особо примечательные строения. Одно из них — дом, где родился Великий Энрике Мореплаватель.

Набережная Рибейра

Не обойдется наша экскурсия и без прогулки по набережной Рибейра — самому романтичному и оживленному месту в городе. Рибейра состоит из целой галереи крутых улочек и переулков, внутренних двориков и кофейных террас. Квартал остается жилым, несмотря на то, что теперь это своеобразный музей под открытым небом. На набережной пришвартованы небольшие старинные корабли, на которых когда-то перевозили портвейн.

Мир португальских вин

Мы можем отправиться в небольшое путешествие по реке Доуру, чтобы полюбоваться потрясающей панорамой Порту и Вилы Нова да Гайя. Вот уже больше 300 лет здесь находятся знаменитые винные хранилища, с крупно выведенными именами портвейных домов: Graham’s, Taylor’s, Noval, Sandeman, Fonseca и других. В финале этого увлекательного визита мы можем запланировать дегустацию.

Обратно в Порту возвратимся по легендарному мосту Луиша I, построенному в 1881-86 гг Теофилом Сейрингом, учеником и компаньоном Густава Эйфеля.

Организационные детали

Продолжительности экскурсии можно корректировать по вашему желанию

Просим вас сообщить заранее все ваши пожелания, чтобы мы подготовили маршрут, соответствующий вашим ожиданиям

Дополнительные расходы