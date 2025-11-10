Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаю вас на экскурсию по Синтре — городу, входящему в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.



Екатерина Ваш гид в Синтре Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 4 часа Размер группы 1-4 человека Когда С понедельника по воскресенье с 9:00 €150 за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии Увлекательное путешествие по Синтре: откройте тайны «Лунной горы» Приглашаю вас на увлекательную экскурсию по Синтре – городу, который заслуженно входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот живописный уголок Португалии веками вдохновлял поэтов, художников и королей. Здесь аристократы со всего мира отстраивали свои дворцы и усадьбы, и сегодня мы можем наслаждаться красотой архитектуры, утопающей в диких лесах Синтры. Мы прогуляемся по тенистым аллеям, где скрываются легенды о древних рыцарях, тайных обществах и загадочных дворцах. Познакомимся с величественными дворцами, узнаем, какие тайны хранят их стены, и почему Синтру называют «Лунной горой». Не упустим возможность попробовать знаменитые местные сладости в традиционных заведениях, которые готовят здесь уже несколько веков. Полюбуемся панорамными пейзажами с лучших обзорных площадок, откуда открывается волшебный вид на Синтру и Атлантику. Эта прогулка – не просто экскурсия, а путешествие в мир легенд, истории, вкусов и атмосферы Синтры. Присоединяйтесь! Важная информация: Входные билеты во дворцы и парки, проездной билет на автобус и шаттл оплачивается отдельно. При бронировании входных билетов во дворцы за 3 дня до посещения применяется скидка 15%.

