Приглашаю вас на экскурсию по Синтре — городу, входящему в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Мы прогуляемся по тенистым аллеям, откроем загадки величественных дворцов и попробуем знаменитые местные сладости.
Полюбуемся панорамными пейзажами и погрузимся в атмосферу легенд и истории этого волшебного уголка Португалии.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Описание экскурсииУвлекательное путешествие по Синтре: откройте тайны «Лунной горы» Приглашаю вас на увлекательную экскурсию по Синтре – городу, который заслуженно входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот живописный уголок Португалии веками вдохновлял поэтов, художников и королей. Здесь аристократы со всего мира отстраивали свои дворцы и усадьбы, и сегодня мы можем наслаждаться красотой архитектуры, утопающей в диких лесах Синтры. Мы прогуляемся по тенистым аллеям, где скрываются легенды о древних рыцарях, тайных обществах и загадочных дворцах. Познакомимся с величественными дворцами, узнаем, какие тайны хранят их стены, и почему Синтру называют «Лунной горой». Не упустим возможность попробовать знаменитые местные сладости в традиционных заведениях, которые готовят здесь уже несколько веков. Полюбуемся панорамными пейзажами с лучших обзорных площадок, откуда открывается волшебный вид на Синтру и Атлантику. Эта прогулка – не просто экскурсия, а путешествие в мир легенд, истории, вкусов и атмосферы Синтры. Присоединяйтесь! Важная информация: Входные билеты во дворцы и парки, проездной билет на автобус и шаттл оплачивается отдельно. При бронировании входных билетов во дворцы за 3 дня до посещения применяется скидка 15%.
С понедельника по воскресенье с 9:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Железнодорожный вокзал
- Местные парки и сады
- Исторический центр Синтры
- Национальный дворец Palácio Nacional de Sintra
- Дворец Palácio da Pena
- Традиционные кафе
- Сувенирные лавки
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входной билет Palácio Nacional - 13€
- Входной билет Palácio da Pena - 20€
- Проездные билеты (автобус - 5, 50€ и шаттл - 3€ в обе стороны/чел)
- Дегустация
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Av. Dr. Miguel Bombarda, 2710-590 Sintra
Когда и сколько длится?
Когда: С понедельника по воскресенье с 9:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Входные билеты во дворцы и парки
- Проездной билет на автобус и шаттл оплачивается отдельно. При бронировании входных билетов во дворцы за 3 дня до посещения применяется скидка 15%
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
