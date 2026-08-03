Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие по Синтре - исторический центр и дворцы
Восхититься великолепными дворцами и очароваться атмосферными улочками
Начало: На жд вокзале Синтры
10 авг в 09:30
11 авг в 09:30
от €170 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Душевный день в Синтре и окрестностях
Восемь счастливых часов, наполненных лучшими пейзажами, незабываемыми вкусами и теплыми беседами
Начало: Ваш отель
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €490 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Прогулка с историком: что такое Синтра?
Откройте для себя тайны Синтры с опытным историком. Прогулка по средневековым улочкам и дворцам оставит незабываемые впечатления
Начало: В парке Jardim Correnteza
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от €160 за всё до 3 чел.
-
3%
Мини-группа
до 8 чел.
Прогулка по древней, мистической, вечнозеленой Синтре
Погрузитесь в атмосферу древней Синтры, где история и мистика переплетаются среди зелени и архитектурных шедевров
Начало: у входа в королевский дворец
Расписание: в понедельник и пятницу в 09:30
10 авг в 09:30
14 авг в 09:30
€29
€30 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Синтра времён Средневековья
Прогулка по Синтре перенесёт вас в эпоху Средневековья. Откройте тайны древних крепостей и насладитесь местными сладостями
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
от €175 за всё до 5 чел.
Билеты
Дворец Пена в Синтре: билет и аудиоэкскурсия
Исследовать португальское чудо в своём темпе - с помощью приложения на смартфоне
Начало: У входа в парк «Пена»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 10:30
€40 за билет
Индивидуальная
до 6 чел.
Город Синтра - настоящее сокровище Португалии
Путешествие по Синтре: Королевский дворец, Дворец Пена и Кинта да Регалейра. История, архитектура и тайны масонов. Входные билеты оплачиваются отдельно
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
от €280 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Мыс Рока - вечер на краю мира
Проехать по Лиссабонской Ривьере и проводить день на самом западе Европы
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
от €250 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотосессия у мыса Рока и на пляже Медведицы
Сделать яркие снимки - и навсегда запомнить этот день в Португалии
Начало: По договорённости с организатором
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €310 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Секреты Лунной горы
Погрузитесь в историю Синтры и узнайте её секреты! Вас ждут уникальные достопримечательности и увлекательные рассказы о масонах и тайных орденах
Начало: От места вашего проживания
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от €750 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Поездка в Синтру и на мыс Рока
Начало: Лиссабон или Синтра
Расписание: каждый день в удобное для путешественника время
€450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Королевские дворцы Лиссабона и деревня Азеньяш-ду-Мар
Начало: Уточняется после бронирования
Расписание: Понедельник 09:00
€280 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
Синтра: шаг за шагом
Начало: Муниципалитет Синтра
€79 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Магия Синтры: легенды, дворцы и традиционные угощения
Начало: Ав. Др. Мигель Бомбарда, 2710-590 Синтра
Расписание: С понедельника по воскресенье с 9:00
€150 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Это была наша вторая экскурсия с Денисом, первая была по Лиссабону. Денис спокойный и обстоятельный рассказчик, с обширными профессиональными знаниями
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И
Было просто восхитительно!
Я вообще не любитель экскурсий, больше люблю путешествовать сама, но эта поездка была просто потрясающая, как будто гуляешь
Я вообще не любитель экскурсий, больше люблю путешествовать сама, но эта поездка была просто потрясающая, как будто гуляешь
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К
Экскурсия была просто суперской!
Алексей заехал за нами в отель рано утром и мы отправились по тропам вокруг замков, обсуждая жизнь
Алексей заехал за нами в отель рано утром и мы отправились по тропам вокруг замков, обсуждая жизнь
+2
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Г
Замечательная экскурсия с Юлией по Синтре! Нам всё очень понравилось. Маршрут отлично продуман, мы узнали много новых и интересных исторических (и не только!) фактов. Общение было очень приятным, в непринужденной и располагающей манере. 4,5 часа пролетели совершенно незаметно!
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И
Это место оказалось гораздо лучше, чем я думала, превзошло мои ожидания.
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И
Очень понравилась экскурсия. Время пролетело незаметно, а рассказ был невероятно живым и интересным!
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Юлия - прекрасный знающий свое дело гид, а еще очень сдержанная и понимающая. На платформе одна из немногих, у кого
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К
Это место просто сказочное, даже лучше, чем на фото. Виды, плитка азулежу и вся атмосфера поражают. Только советую выделить целый день, чтобы спокойно обойти весь парк, а потом уже отправляться смотреть другие достопримечательности Синтры.
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Г
Были на экскурсии у Юлии 06.06. Регалейра-Синтра-Национальный дворец. Очень интересно! Юлия - кладезь увлекательных историй о Португалии. Браво!
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М
Очень здорово провела время, советую всем, кто хочет попробовать. Обязательно вернусь сюда еще.
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Всего 171 отзыв в Синтре
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Ответы на вопросы от путешественников по Синтре
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