Все экскурсии в Синтре
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Синтре – доступно 7 экскурсий на 2021 год, 66 ⭐ отзывов, цены от €20. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Синтре почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Португалии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
5ч
€90
за 1-3 чел.
Синтра. Шаг за шагом
Давайте вместе отправимся в город португальских королей , где располагаются самые загадочные королевские...
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
4ч
€98
за 1-5 чел.
Путешествие по Синтре — исторический центр и дворцы
Восхититься великолепными дворцами и очароваться атмосферными улочками
3ч 30м
€20
за 1 чел.
Прогулка по древней, мистической, вечнозеленой Синтре
Увидеть достопримечательности города на пешеходной экскурсии и заглянуть в усадьбу Регалейра
в среду, пятницу и воскресенье в 10:00
Индивидуальная экскурсия
4ч
€144
за 1-6 чел.
Индивидуальная экскурсия
4ч
€105
за 1-5 чел.
Синтра времён Средневековья
Увидеть знаменитый пригород Лиссабона в необычном свете
Индивидуальная экскурсия
6ч
€250
за 1-4 чел.
Душевный день в Синтре и окрестностях
Восемь счастливых часов, наполненных лучшими пейзажами, незабываемыми вкусами и теплыми беседами
Индивидуальная экскурсия
2ч
€105
за 1-6 чел.
Мыс Рока — вечер на краю мира
Проехать по Лиссабонской Ривьере и проводить день на самом западе Европы
Последние отзывы «Экскурсии Синтры»
- ААгата15 октября 2021Очень яркая, информативная экскурсия. Юля отличный гид. С ней мы попали в сказку длиной в 4 часа. Рекомендую!
- ННаталья13 сентября 2021Экскурсия по Синтре была очень увлекательной. Юлия очень хорошо и интересно подает материал, в легкой и доступной форме. Нам очень понравилось.
- AAnastasija5 июля 2021Мы семьей стараемся много путешествовать по разным городам мира и в каждом городе стараемся взять экскурсию, чтобы проникнуться местной историей и культурой. И можем с 100% уверенностью сказать, что данная экскурсия была одной из самых интересных и захватывающих. Отдельно хотелось бы отметить то, что Юлия своими рассказами заинтересовала не только взрослых, но и детей (10 и 13 лет).
- ИИлья25 марта 2020Все прошло отлично. Скорректировали маршрут и порядок под погоду, в итоге и не промокли, и узнали огромное количество интересного. Юлия, спасибо!
- ЮЮлия6 марта 2020Спасибо гиду Наталье за чудесную прогулку по Синтре! Наталья - замечательный рассказчик, она сумела захватить все наше внимание и заставила забыть про время. Мы очень много узнали не только про Синтру, но и про то, как живут португальцы, про их обычаи, праздники, местную кухню. Экскурсию однозначно рекомендую, понравится всем!
- ССтелла4 февраля 2020Гуляли по Синтре в январе 2020 года с гидом Натальей: хорошо рассказывает, видно, что ей самой интересно то, о чем она нам говорит. Было познавательно и приятно посмотреть Синтру и послушать рассказ о достопримечательностях этого милого места. Спасибо, Наталья! Вы отлично разнообразили наш досуг в Португалии.
- Отзыв на: Мыс Рока — вечер на краю мираННаталья17 октября 2019Экскурсия замечательная! Посетили много красивых и интересных мест до мыса Рока, и полюбовались закатом на краю света! Сказочно! Гид непрерывно рассказывал очень интересные и познавательные истории, факты о Португалии и о местах, которых проезжали и где останавливались. Узнала много нового! Любовалась красотой этих чудесных мест! Испытала массу положительных эмоций! Очень советую поездки с гидом, это большое преимущество!
- Отзыв на: Синтра времён СредневековьяOOLGA16 октября 2019Интересно, хорошо составлен маршрут. Наталия приятный человек и отличный рассказчик. Наш маршрут был построен с максимальным комфортом, что очень важно для экскурсии с ребенком. Спасибо ещё раз и успехов! Рекомендуем!
- Отзыв на: Душевный день в Синтре и окрестностяхAArkadiy13 октября 2019Если вы хотите постоять в очередях и взгдянуть на красоты Синтры из за спин других туристов- это экскурсия не для Вас. Алексей провел нас безлюдными тропами, покзал достопримечательности с неожиданного ракурса и интересно рассказал об увиденом. Было очень приятно встретить человека, который делает свое дело с удовольствием. Обед в местном семейном ресторане был ещё одним приятным сюрпризом, если вы не закажете осьминога - вы много потеряете! Рекомендую позаботится о правильной экипировке. В остальном -смело положитесь на Алексея
- Отзыв на: Душевный день в Синтре и окрестностяхOOleg9 октября 2019Очень интересная и необычно построенная экскурсия, знающий и внимательный гид. Особенное спасибо за горячий чай и собственноручно приготовленные пирожные на подъёме в парке Синтры и бутылку замечательного португальского вина из стеклянных фужеров на вершине в Peninha. Все очень понравилось. Рекомендуем. Олег и Лариса.