Отзыв на: Путешествие по Синтре — исторический центр и дворцы А Агата 5 Очень яркая, информативная экскурсия. Юля отличный гид. С ней мы попали в сказку длиной в 4 часа. Рекомендую!

Отзыв на: Путешествие по Синтре — исторический центр и дворцы Н Наталья 5 Экскурсия по Синтре была очень увлекательной. Юлия очень хорошо и интересно подает материал, в легкой и доступной форме. Нам очень понравилось.

Отзыв на: Прогулка по древней, мистической, вечнозеленой Синтре A Anastasija 5 Мы семьей стараемся много путешествовать по разным городам мира и в каждом городе стараемся взять экскурсию, чтобы проникнуться местной историей и культурой. И можем с 100% уверенностью сказать, что данная экскурсия была одной из самых интересных и захватывающих. Отдельно хотелось бы отметить то, что Юлия своими рассказами заинтересовала не только взрослых, но и детей (10 и 13 лет).

Отзыв на: Путешествие по Синтре — исторический центр и дворцы И Илья 5 Все прошло отлично. Скорректировали маршрут и порядок под погоду, в итоге и не промокли, и узнали огромное количество интересного. Юлия, спасибо!

Отзыв на: Прогулка по древней, мистической, вечнозеленой Синтре Ю Юлия 5 Спасибо гиду Наталье за чудесную прогулку по Синтре! Наталья - замечательный рассказчик, она сумела захватить все наше внимание и заставила забыть про время. Мы очень много узнали не только про Синтру, но и про то, как живут португальцы, про их обычаи, праздники, местную кухню. Экскурсию однозначно рекомендую, понравится всем!

Отзыв на: Прогулка по древней, мистической, вечнозеленой Синтре С Стелла 5 Гуляли по Синтре в январе 2020 года с гидом Натальей: хорошо рассказывает, видно, что ей самой интересно то, о чем она нам говорит. Было познавательно и приятно посмотреть Синтру и послушать рассказ о достопримечательностях этого милого места. Спасибо, Наталья! Вы отлично разнообразили наш досуг в Португалии.

Отзыв на: Мыс Рока — вечер на краю мира Н Наталья 5 Экскурсия замечательная! Посетили много красивых и интересных мест до мыса Рока, и полюбовались закатом на краю света! Сказочно! Гид непрерывно рассказывал очень интересные и познавательные истории, факты о Португалии и о местах, которых проезжали и где останавливались. Узнала много нового! Любовалась красотой этих чудесных мест! Испытала массу положительных эмоций! Очень советую поездки с гидом, это большое преимущество!

Отзыв на: Синтра времён Средневековья O OLGA 5 Интересно, хорошо составлен маршрут. Наталия приятный человек и отличный рассказчик. Наш маршрут был построен с максимальным комфортом, что очень важно для экскурсии с ребенком. Спасибо ещё раз и успехов! Рекомендуем!

Отзыв на: Душевный день в Синтре и окрестностях A Arkadiy 5 Если вы хотите постоять в очередях и взгдянуть на красоты Синтры из за спин других туристов- это экскурсия не для Вас. Алексей провел нас безлюдными тропами, покзал достопримечательности с неожиданного ракурса и интересно рассказал об увиденом. Было очень приятно встретить человека, который делает свое дело с удовольствием. Обед в местном семейном ресторане был ещё одним приятным сюрпризом, если вы не закажете осьминога - вы много потеряете! Рекомендую позаботится о правильной экипировке. В остальном -смело положитесь на Алексея