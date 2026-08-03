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истории. При этом он охотно общался на темы, которые нас интересовали в процессе экскурсии, такие как местные современные тенденции, практические советы, рекомендации. Он также учел наш интерес к архитектуре и отдельно подготовил ряд интересных фактов по этому поводу и скорректировал маршрут!



В общем очень рекомендуем и обязательно обратимся к нему снова когда вернемся в эту очаровательную страну!