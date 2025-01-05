2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Город Синтра - настоящее сокровище Португалии

Путешествие по Синтре: Королевский дворец, Дворец Пена и Кинта да Регалейра. История, архитектура и тайны масонов. Входные билеты оплачиваются отдельно
Синтра - удивительный город, который веками привлекал португальских королей и знаменитостей. На этой индивидуальной экскурсии можно выбрать два культурно-исторических памятника для посещения.

Королевский дворец с его великолепными комнатами и королевской кухней,
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Дворец Пена, известный как «замок Белоснежки», и мистический Кинта да Регалейра, где проводили свои тайные встречи масоны.

Путешествие в Синтру подарит вам незабываемые впечатления и позволит погрузиться в атмосферу Средневековья. Приезжайте и откройте для себя этот удивительный город

5
9 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Посещение исторических дворцов
  • 🗝️ Узнать тайны масонов
  • 🚗 Удобный трансфер
  • 📜 Погружение в историю
  • 🌳 Прогулка по «райскому саду»
Город Синтра - настоящее сокровище Португалии
Город Синтра - настоящее сокровище Португалии
Город Синтра - настоящее сокровище Португалии

Что можно увидеть

  • Королевский дворец
  • Дворец Пена
  • Кинта да Регалейра

Описание экскурсии

Королевский дворец

Вы узнаете об истории создания его великолепных комнат и огромной королевской кухни, где до сих пор хранится посуда, в которой готовились яства для королей и их именитых гостей.

Дворец Пена

Его иногда называют «замок Белоснежки». В стенах этого уникального по своей красоте архитектурного шедевра до сих пор находятся личные вещи королевской семьи. Оказавшись в этом замке, вы будто отправляетесь на машине времени в далёкое прошлое и сами становитесь участниками происходивших в этих местах событий.

Кинта да Регалейра

В этом мистическом замке долгое время проживал предводитель португальских масонов. Прилегающий к нему «райский сад» полон таинственных знаков и укромных мест. Именно в нём масоны проводили свои тайные встречи.

Посещение Синтры раскрасит ваш визит Португалии непередаваемыми красками. Приезжайте!

Организационные детали

  • Если экскурсия проводится на вашем автомобиле, то вы отвечаете за поиск и оплату парковочных мест. Стоимость экскурсии не меняется
  • Цена может меняться в зависимости от продолжительности экскурсии
  • Вход во дворцы, монументы и музеи (по желанию) оплачивается отдельно, стоимость варьируется от 4 до 14 евро
  • Все детали оговариваются дополнительно для удовлетворения ваших пожеланий и ожиданий по цене

Дополнительные расходы:

Возможна организация трансфера из Лиссабона до Синтры и обратно с посещением мыса Кабо де Рока на нашем авто. Доплата за 5 человек в среднем составит 200 евро

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваша команда гидов в Синтре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 338 туристов
Португалия — мой дом, обожаю ее за радушие, теплоту и душевность! Люблю путешествовать по стране находя все новые и новые интересные места не указанные в путеводителях, чтобы потом показать их вам. С удовольствием встречу вас в Португалии и организую незабываемое знакомство с этой прекрасной страной в компании гидов, любящих ее всей душой! Пишите!:-) С Наилучшими пожеланиями, Maria

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
2
1
Ирина
Сумасшедшая Синтра, потрясающая экскурсия, интересная, приятная Елена. Мы в Синтре второй раз, но как первый. Снова все интересно, без напряга. Были семьей 10 человек от 6 до 62 лет, дождливая погода и всем понравилось. Большое спасибо Елена.
Сумасшедшая Синтра, потрясающая экскурсия, интересная, приятная Елена. Мы в Синтре второй раз, но как первый. Снова
Сумасшедшая Синтра, потрясающая экскурсия, интересная, приятная Елена. Мы в Синтре второй раз, но как первый. Снова
Сумасшедшая Синтра, потрясающая экскурсия, интересная, приятная Елена. Мы в Синтре второй раз, но как первый. Снова
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Светлана
Экскурсия с Еленой нам очень понравилась! Основные впечатления от посещения дворца и усадьбы Регалейра - места, в котором хочется фотографировать буквально все. Без Елены мы бы не поняли и не узнали большого количества интересных фактов и историй. На экскурсии были с детьми 7, 10 и 12 лет, им тоже было интересно, 4 часа экскурсии достойно выдержали.
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П
Чудесный гид Елена! Остались в восторге все - я, муж и 13 летний подросток (что редкость 🙈). Спасибо огромное за проведенное с нами время и за рекомендации по ресторанам ♥️
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Екатерина
Мы приехали в Синтру с детьми (5 и 8 лет). И хотели не просто посмотреть ее красоты а узнать что-то интересное и запоминающееся из истории этого места. Нашим гидом была
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Алена, она увлекательно из простыми словами рассказывала и объясняла детям о Ригалейра, увлекала их секретностью и таинственностью места, при этом экскурсия была структурирована и информативна. Всем очень понравилось, старший сын жаждет еще раз попасть на экскурсию у Алены:)
Взрослым было так же интересно и на возникающие вопросы были получены исчерпывающие ответы.

Спасибо большое! В следующий раз отправимся в дворец Пена 🤍

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Екатерина
Отличная экскурсия, очень познавательная и легкая. Олена замечательный гид - представила перед нами загадочную и волшебную Синтру во всей красе. Ну, а про мыс Cabo da Roca мне даже нечего
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сказать - это надо видеть своими глазами. Все великолепие природы предстает перед вами как на ладони, аж дух захватывает!)) В общем, обязательно посетите Португалию)) Отдельное спасибо Марии за прекрасную организацию, все очень четко, емко и с душой)) Девочки, вы большие молодцы, мы очень благодарны!)) Удачи и успехов вам во всех делах!))

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Г
Великолепная экскурсия со знающим, доброжелательным и обаятельным экскурсоводом Зинаидой. Получили массу информации и общее представление о Синтре - то есть именно то, что просили. Визиты в,Королевский дворец и замок масонов были слегка перенасыщены деталями, но общее впечатление от этого не пострадало. Огромное спасибо и всячески рекомендуем.
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