2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Из сказочной Синтры на край света — мыс Cabo da Roca

Maria
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Maria – представитель гидов
Из сказочной Синтры на край света — мыс Cabo da Roca
144 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Из сказочной Синтры на край света — мыс Cabo da Roca
Из сказочной Синтры на край света — мыс Cabo da Roca

Волшебный город Синтра — настоящее сокровище Португалии! Это потрясающее по своей красоте место со времен средневековья являлось излюбленным местом Португальских королей, а также артистов и знаменитостей со всего мира.

Приглашаем вас на незабываемую прогулку по Синтре, в ходе которой вы познакомитесь с королевским дворцом и узнаете об истории создания самых великолепных его комнат и огромной королевской кухни, где до сих пор хранится посуда, в которой готовились яства для королей и их именитых гостей.

Далее, подкрепившись фирменной выпечкой, производимой исключительно кулинарами Синтры, мы отправимся к возвышающемуся над городом Palácio Pana или, как его еще называют, “замку Белоснежки”. В стенах этого уникального по своей красоте архитектурного шедевра до сих пор лежат на прежних местах личные вещи королевской семьи. Оказавшись в этом замке, вы будто отправляетесь на машине времени в далекое прошлое и сами становитесь участниками всех происходивших в этих местах событий.

В ходе нашей прогулки мы посетим легендарную, окутанную тайнами Quinta da Regaleira, где долгое время проживал предводитель португальских массонов, и прилегающий к ней “райский сад” полный мистических знаков и укромных мест, где массоны проводили свои тайные встречи.

Покинув Синтру, мы отправимся в самую западную точку Европейского континента, мыс Cabo da Roca, посетив который вы с полной уверенностью сможете утверждать, что побывали на краю света. Именно этот мыс был последней точкой суши, который видели отважные португальские первооткрыватели, отправляясь в неизвестность. Как написал про мыс Cabo da Roca знаменитый Луиш Камоенш, “Здесь заканчивается земля и начинается море”.

Посещение Синтры и мыса Cabo da Roca раскрасит ваш визит Португалии непередаваемыми красками!

Приезжайте!

Организационные детали

Дополнительные расходы:

  • Это автомобильная экскурсия. Тур может быть на вашем авто или на заказном. Цена на предоставление транспортных услуг зависит от количества человек в группе, класса выбранного вами транспорта, а также протяжённости тура и варьируется в среднем от 120 – 180 евро. Напишите нам все ваши пожелания и мы с удовольствием рассчитаем точную стоимость специально для вас.
  • Если экскурсия проводится на вашем автомобиле, то вы отвечаете за поиск и оплату парковочных мест.
  • Вход во дворцы, монументы и музеи (по желанию туристов) оплачивается отдельно, стоимость варьируется от 4 – 14 евро.

Цена тура может меняться от изменения продолжительности тура (по желанию туристов).

Все детали тура оговариваются дополнительно для удовлетворения всех ваших пожеланий по туру и ожиданий по цене.

Из сказочной Синтры на край света — мыс Cabo da Roca
Из сказочной Синтры на край света — мыс Cabo da Roca
Из сказочной Синтры на край света — мыс Cabo da Roca
Из сказочной Синтры на край света — мыс Cabo da Roca
Из сказочной Синтры на край света — мыс Cabo da Roca
Из сказочной Синтры на край света — мыс Cabo da Roca
Из сказочной Синтры на край света — мыс Cabo da Roca
Из сказочной Синтры на край света — мыс Cabo da Roca
Из сказочной Синтры на край света — мыс Cabo da Roca
Из сказочной Синтры на край света — мыс Cabo da Roca

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Maria
Maria
Португалия — мой дом, обожаю ее за радушие, теплоту и душевность! Люблю путешествовать по стране находя все новые и новые интересные места не указанные в путеводителях, чтобы потом показать их вам. С удовольствием встречу вас в Португалии и организую незабываемое знакомство с этой прекрасной страной в компании гидов, любящих ее всей душой! Пишите! :-) С Наилучшими пожеланиями, Maria
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Екатерина
4 апреля 2015
Отличная экскурсия, очень познавательная и легкая. Олена замечательный гид - представила перед нами загадочную и волшебную Синтру во всей красе. Ну, а про мыс Cabo da Roca мне даже нечего сказать - это надо видеть своими глазами. Все великолепие природы предстает перед вами как на ладони, аж дух захватывает!)) В общем, обязательно посетите Португалию)) Отдельное спасибо Марии за прекрасную организацию, все очень четко, емко и с душой)) Девочки, вы большие молодцы, мы очень благодарны!)) Удачи и успехов вам во всех делах!))
Татьяна
20 августа 2014
Большое спасибо Марии за четкую организацию и прекрасную содержательную экскурсию в Синтру. Мы остались очень довольны. Наш гид Олена произвела на нас с дочкой впечатление открытого и интересующегося человека, для которого Португалия стала родной и любимой страной - мы от души интересно и приятно провели день. Спасибо!!!

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