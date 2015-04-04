2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Волшебный город Синтра — настоящее сокровище Португалии! Это потрясающее по своей красоте место со времен средневековья являлось излюбленным местом Португальских королей, а также артистов и знаменитостей со всего мира.

Приглашаем вас на незабываемую прогулку по Синтре, в ходе которой вы познакомитесь с королевским дворцом и узнаете об истории создания самых великолепных его комнат и огромной королевской кухни, где до сих пор хранится посуда, в которой готовились яства для королей и их именитых гостей.

Далее, подкрепившись фирменной выпечкой, производимой исключительно кулинарами Синтры, мы отправимся к возвышающемуся над городом Palácio Pana или, как его еще называют, “замку Белоснежки”. В стенах этого уникального по своей красоте архитектурного шедевра до сих пор лежат на прежних местах личные вещи королевской семьи. Оказавшись в этом замке, вы будто отправляетесь на машине времени в далекое прошлое и сами становитесь участниками всех происходивших в этих местах событий.

В ходе нашей прогулки мы посетим легендарную, окутанную тайнами Quinta da Regaleira, где долгое время проживал предводитель португальских массонов, и прилегающий к ней “райский сад” полный мистических знаков и укромных мест, где массоны проводили свои тайные встречи.

Покинув Синтру, мы отправимся в самую западную точку Европейского континента, мыс Cabo da Roca, посетив который вы с полной уверенностью сможете утверждать, что побывали на краю света. Именно этот мыс был последней точкой суши, который видели отважные португальские первооткрыватели, отправляясь в неизвестность. Как написал про мыс Cabo da Roca знаменитый Луиш Камоенш, “Здесь заканчивается земля и начинается море”.

Посещение Синтры и мыса Cabo da Roca раскрасит ваш визит Португалии непередаваемыми красками!

Приезжайте!