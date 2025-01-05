2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Синтра - удивительный город, который веками привлекал португальских королей и знаменитостей. На этой индивидуальной экскурсии можно выбрать два культурно-исторических памятника для посещения.Королевский дворец с его великолепными комнатами и королевской кухней,

Дворец Пена, известный как «замок Белоснежки», и мистический Кинта да Регалейра, где проводили свои тайные встречи масоны. Путешествие в Синтру подарит вам незабываемые впечатления и позволит погрузиться в атмосферу Средневековья. Приезжайте и откройте для себя этот удивительный город

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Королевский дворец

Вы узнаете об истории создания его великолепных комнат и огромной королевской кухни, где до сих пор хранится посуда, в которой готовились яства для королей и их именитых гостей.

Дворец Пена

Его иногда называют «замок Белоснежки». В стенах этого уникального по своей красоте архитектурного шедевра до сих пор находятся личные вещи королевской семьи. Оказавшись в этом замке, вы будто отправляетесь на машине времени в далёкое прошлое и сами становитесь участниками происходивших в этих местах событий.

Кинта да Регалейра

В этом мистическом замке долгое время проживал предводитель португальских масонов. Прилегающий к нему «райский сад» полон таинственных знаков и укромных мест. Именно в нём масоны проводили свои тайные встречи.

Посещение Синтры раскрасит ваш визит Португалии непередаваемыми красками. Приезжайте!

Организационные детали

Если экскурсия проводится на вашем автомобиле, то вы отвечаете за поиск и оплату парковочных мест. Стоимость экскурсии не меняется

Цена может меняться в зависимости от продолжительности экскурсии

Вход во дворцы, монументы и музеи (по желанию) оплачивается отдельно, стоимость варьируется от 4 до 14 евро

Все детали оговариваются дополнительно для удовлетворения ваших пожеланий и ожиданий по цене

Дополнительные расходы:

Возможна организация трансфера из Лиссабона до Синтры и обратно с посещением мыса Кабо де Рока на нашем авто. Доплата за 5 человек в среднем составит 200 евро