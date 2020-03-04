32 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Наше первое знакомство с очаровательным пригородом португальской столицы Синтрой начнется у ж/д вокзала откуда мы прогуляемся до Национального Королевского Дворца, элегантные интерьеры которого перенесут нас в далекую эпоху средневековья. В этом дворце вы увидите редкие типы антикварных изразцов, называемых в Португалии азулежу, красивую мебель и посуду, расписные потолки и гобелены.
После путешествия по дворцу мы пройдемся по миниатюрным улочкам исторического центра, где в маленьких лавочках продаются симпатичные сувениры, а в уютных кафетериях можно продегустировать местную выпечку с ароматной чашкой кофе.
Далее в наших планах будет осмотр архитектурного комплекса Кинта да Регалейра, состоящего из красивого дворца и изысканного парка начала XX века с его загадочными подземными туннелями, узорчатыми беседками и скамейками с эзотерической символикой а также таинственным подземным колодцем в который нам предстоит спуститься чтобы попытаться разгадать загадку которую таит в себе эта усадьба.
В стоимость не включены входные билеты: Национальный Дворец да Вила — 10€/чел., Дворец и парк Регалейра — 10€/чел. Есть скидки пенсионерам (старше 66 лет) и детям.