32 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Путешествие по Синтре - исторический центр и дворцы

Восхититься великолепными дворцами и очароваться атмосферными улочками
Я приглашаю вас увидеть, узнать и полюбить живописнейший уголок Португалии — Синтру! Белые башни Королевского дворца расскажут его средневековую историю, а гуляя по роскошным залам, вы полюбуетесь знаменитыми азулежу. В
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историческом центре вас ждёт неспешная прогулка мимо аутентичных лавочек и кафе.

И, наконец, вас встретит изысканный неоготический дворец Кинта да Регалейра: здесь вы узнаете о его тайнах, прогуляетесь по парку с фонтанами и гротами и даже спуститесь в загадочный колодец.

5
86 отзывов
Путешествие по Синтре - исторический центр и дворцы
Путешествие по Синтре - исторический центр и дворцы
Путешествие по Синтре - исторический центр и дворцы

Описание билета

Наше первое знакомство с очаровательным пригородом португальской столицы Синтрой начнется у ж/д вокзала откуда мы прогуляемся до Национального Королевского Дворца, элегантные интерьеры которого перенесут нас в далекую эпоху средневековья. В этом дворце вы увидите редкие типы антикварных изразцов, называемых в Португалии азулежу, красивую мебель и посуду, расписные потолки и гобелены.

После путешествия по дворцу мы пройдемся по миниатюрным улочкам исторического центра, где в маленьких лавочках продаются симпатичные сувениры, а в уютных кафетериях можно продегустировать местную выпечку с ароматной чашкой кофе.

Далее в наших планах будет осмотр архитектурного комплекса Кинта да Регалейра, состоящего из красивого дворца и изысканного парка начала XX века с его загадочными подземными туннелями, узорчатыми беседками и скамейками с эзотерической символикой а также таинственным подземным колодцем в который нам предстоит спуститься чтобы попытаться разгадать загадку которую таит в себе эта усадьба.

Организационные детали

В стоимость не включены входные билеты: Национальный Дворец да Вила — €13/чел., Дворец и парк Регалейра — €20/чел. Есть скидки пенсионерам (старше 66 лет) и детям.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На жд вокзале Синтры
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Синтре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 1392 туристов
Я много лет назад променяла дождливый Санкт-Петербург на солнечный курорт под Лиссабоном — и ни разу не пожалела. Судьба привела меня сюда через роман с португальцем, а осталась я благодаря
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любви к этой тёплой и уютной стране. Вас ждёт прогулка с подругой, которая не только знает, но и чувствует страну душой. Это будет живой коктейль из знаний, истории, традиций и местных лайфхаков. Как бывший библиограф, я обожаю копаться в деталях, а как дипломированный гид — дарить впечатления и эмоции. Забудьте про занудные даты! Мы просто поговорим о Лиссабоне, как о старом добром знакомом. Я покажу, чем живут и чем гордятся сами португальцы, откуда открывается лучший вид на город и почему он навсегда остаётся в сердце, как романтичные мелодии фаду. Давайте вместе гулять по маленьким улочкам, любоваться золотыми крышами и азулежу, пробовать ликёр с пирожными паштел-де-ната и со вкусом чувствовать жизнь по-португальски.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 86 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
84
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Светлана
Юлия организовала замечательную экскурсию по Синтре! Мы успели посмотреть все! Юлия очень внимательный, душевный экскурсовод, она учла все наши пожелания и смогла организовать экскурсию так, что мы успели посмотреть два
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дворца и нисколько не устать! Блия провела с нами более пяти часов, нашей компании из пяти человек (возраст разный от 15 до 65 лет) было настолько интересно, что еле успели на поезд до Лиссабона)) 🩷 Спасибо огромное Юлии, было познавательно, весело, без скучных и сухих фактов, это не было пересказыванием учебника истории. Было ощущение прогулки со старым другом, который прожил всю жизнь в Португалии. Спасибо! Рекомендуем экскурсии с Юлией ♥️♥️♥️

Юлия организовала замечательную экскурсию по Синтре! Мы успели посмотреть все! Юлия очень внимательный, душевный экскурсовод, она
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Г
Замечательная экскурсия с Юлией по Синтре! Нам всё очень понравилось. Маршрут отлично продуман, мы узнали много новых и интересных исторических (и не только!) фактов. Общение было очень приятным, в непринужденной и располагающей манере. 4,5 часа пролетели совершенно незаметно!
Замечательная экскурсия с Юлией по Синтре! Нам всё очень понравилось. Маршрут отлично продуман, мы узнали много
Замечательная экскурсия с Юлией по Синтре! Нам всё очень понравилось. Маршрут отлично продуман, мы узнали много
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Инна
Благодаря гиду у нас самое большое количество совместных фото именно с Синтры! Не побоялась плохой погоды! очень все было интересно и увлекательно! рекомендую! Перестроила под нас маршрут!
Благодаря гиду у нас самое большое количество совместных фото именно с Синтры! Не побоялась плохой погоды!
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Anna
Юлия - прекрасный знающий свое дело гид, а еще очень сдержанная и понимающая. На платформе одна из немногих, у кого нет запрета на присутствие на экскурсии детей. Ребенок с нами
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был, но это нисколько ее не смутило и, более того, не отвлекало (надеюсь). Юлия заранее уточнила наши пожелания по прогулке. В ходе экскурсии делилась фактами, своими впечатлениям. По ее наводке мы отдельно попали еще в Biester Palace. В общем, получилось легкое мероприятие, не считая количества пройденных пролетов в Синтре:)

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Екатерина
Прекрасно прогулялись с Юлией по Синтре и Регалейре. Компания была разновозрастная и все остались довольны! Отлельная благодарность, что Юлия с пониманием отнеслась и перенесла время экскурсии по нашей просьбе.
Прекрасно прогулялись с Юлией по Синтре и Регалейре. Компания была разновозрастная и все остались довольны! Отлельная
Прекрасно прогулялись с Юлией по Синтре и Регалейре. Компания была разновозрастная и все остались довольны! Отлельная
Прекрасно прогулялись с Юлией по Синтре и Регалейре. Компания была разновозрастная и все остались довольны! Отлельная
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Зоя
Эта экскурсия оказалась настоящим путешествием в сказку и историю. Время протелело незаметно, Юлия очень талантливый рассказчик, с чувством юмора и хорошим стилем подачи материала. Помимо основной программы, она ответила на множество наших вопросов, указывала на интересные детали, порекомендовала отличные места для самостоятельного посещения. Горячо рекомендую начать своё знакомство с Синтрой именно с этой экскурсии и именно с Юлией!
Эта экскурсия оказалась настоящим путешествием в сказку и историю. Время протелело незаметно, Юлия очень талантливый рассказчик,
Эта экскурсия оказалась настоящим путешествием в сказку и историю. Время протелело незаметно, Юлия очень талантливый рассказчик,
Эта экскурсия оказалась настоящим путешествием в сказку и историю. Время протелело незаметно, Юлия очень талантливый рассказчик,
Эта экскурсия оказалась настоящим путешествием в сказку и историю. Время протелело незаметно, Юлия очень талантливый рассказчик,
Эта экскурсия оказалась настоящим путешествием в сказку и историю. Время протелело незаметно, Юлия очень талантливый рассказчик,
Эта экскурсия оказалась настоящим путешествием в сказку и историю. Время протелело незаметно, Юлия очень талантливый рассказчик,
Эта экскурсия оказалась настоящим путешествием в сказку и историю. Время протелело незаметно, Юлия очень талантливый рассказчик,
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