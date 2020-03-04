32 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Восхититься великолепными дворцами и очароваться атмосферными улочками

Юлия
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Юлия – ваш гид
Я приглашаю вас увидеть, узнать и полюбить живописнейший уголок Португалии — Синтру! Белые башни Королевского дворца расскажут его средневековую историю, а гуляя по роскошным залам, вы полюбуетесь знаменитыми азулежу.

В историческом центре вас ждёт неспешная прогулка мимо аутентичных лавочек и кафе.

И, наконец, вас встретит изысканный неоготический дворец Кинта да Регалейра: здесь вы узнаете о его тайнах, прогуляетесь по парку с фонтанами и гротами и даже спуститесь в загадочный колодец.
91 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4.5 часов
До 8 человек
Встреча на жд вокзале Синтры
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У этой экскурсии32 отзыва
4.97
Путешествие по Синтре — исторический центр и дворцы
Путешествие по Синтре — исторический центр и дворцы

Что вас ожидает

Наше первое знакомство с очаровательным пригородом португальской столицы Синтрой начнется у ж/д вокзала откуда мы прогуляемся до Национального Королевского Дворца, элегантные интерьеры которого перенесут нас в далекую эпоху средневековья. В этом дворце вы увидите редкие типы антикварных изразцов, называемых в Португалии азулежу, красивую мебель и посуду, расписные потолки и гобелены.

После путешествия по дворцу мы пройдемся по миниатюрным улочкам исторического центра, где в маленьких лавочках продаются симпатичные сувениры, а в уютных кафетериях можно продегустировать местную выпечку с ароматной чашкой кофе.

Далее в наших планах будет осмотр архитектурного комплекса Кинта да Регалейра, состоящего из красивого дворца и изысканного парка начала XX века с его загадочными подземными туннелями, узорчатыми беседками и скамейками с эзотерической символикой а также таинственным подземным колодцем в который нам предстоит спуститься чтобы попытаться разгадать загадку которую таит в себе эта усадьба.

Организационные детали

В стоимость не включены входные билеты: Национальный Дворец да Вила — 10€/чел., Дворец и парк Регалейра — 10€/чел. Есть скидки пенсионерам (старше 66 лет) и детям.

Путешествие по Синтре — исторический центр и дворцы
Путешествие по Синтре — исторический центр и дворцы
Путешествие по Синтре — исторический центр и дворцы
Путешествие по Синтре — исторический центр и дворцы
Путешествие по Синтре — исторический центр и дворцы
Путешествие по Синтре — исторический центр и дворцы
Путешествие по Синтре — исторический центр и дворцы
Путешествие по Синтре — исторический центр и дворцы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на жд вокзале Синтры.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юлия
Юлия
Дорогие путешественники! Спасибо, что заглянули на мою страничку! Меня зовут Юлия и уже почти 16 лет я живу в замечательной стране — Португалии. Так сложилась судьба, что я вышла замуж за португальца и мне пришлось оставить любимый Санкт-Петербург, чтобы переехать в маленький курортный городок в пригороде Лиссабона. Еще с детства эта страна первооткрывателей казалась мне загадочной и таинственной, но я даже не мечтала о том, чтобы когда-нибудь здесь оказаться. Мое первое образование - библиограф детской литературы. А здесь, благодаря интересу к культуре и португальскому языку, я закончила факультет Туристической информации в Высшей школе туризма и гостиничного дела (ESHTE). Хотела бы предложить вам прогулки по Лиссабону и окрестностям в непринужденной и дружеской форме. Надеюсь передать вам часть моих знаний и любви к стране, ставшей моим вторым домом. И, главное, не только погрузить вас в атмосферу города, познакомить с основными моментами его истории, но также рассказать и о кухне, традициях и жизни португальцев. Очень надеюсь на встречу с вами!!
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32 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Марина
4 марта 2020
Прекрасная Синтра! Очень советую брать экскурсию и гида тоже советую. Есть места, где обязательно нужно слышать комментарии . Юля очень помогла еше и в советах нашей самостоятельной поездки в Кашкайш.
Еше раз спасибо, Юля!
15 февраля 2020
Юлия - отличный гид. Очень интересно было её слушать. Грамотная и четкая речь, знание истории, личное обаяние. Непременно обращусь к ней снова при следующем посещении Португалии.
3 февраля 2020
Юлия - профессионал своего дела. Прогулка была настолько интересной, что мы не заметили ни дождя, ни как пролетело четыре часа. Исторические личности в ее рассказах предстают старыми знакомыми, и даже каждое растение этого города - сада обретает имя и историю. Спасибо)!
27 ноября 2019
Прекрасное место, очень повезло с гидом.
10 октября 2019
Узнали много интересного из рассказа Юли , посмотрели прекрасные дворцы и сказочный парк
5 октября 2019
Спасибо за профессионализм, интересно проведённую экскурсию. Советуем.
Татьяна
11 сентября 2019
Юлия просто прекрасный рассказчик! Провела с нашей чуднОй компанией больше положенного... места показала красивые, легенды рассказала увлекательные, шутила к месту (а это знаете ли талант нужно иметь) .... искренне рекомендую Юлию для прогулки по Синтре! Вы почувствуете себя своим в конце дня... и во многом будет заслуга Юлии! Спасибо Вам большое!
Татьяна
20 августа 2019
Спасибо Юлие за очень приятную экскурсию по Синтре. День у нас был очень насыщенный, все расписано по времени, но Юля четко организовала встречу и провела очень увлекательную экскурсию с интересными подробностями. Общение было приятным и теплым, всем рекомендую такого прекрасного гида!
10 июля 2019
Прекрасная экскурсия
10 июля 2019
Очень хорошая экскурсия по двум дворцам Синтры с гидом Юлией. Юлия хороший рассказчик и гид. Но эта экскурсия только приоткрывает занавес лишь над одной маленькой частью Синтры. Остальные достопримечательности нужно тоже обязательно смотреть. Мы смогли осмотреть самостоятельно в этот день только дворец Пена, потому, что на экскурсии по Синтре нужно потратить минимум 2 дня.
Ещё 22 отзыва

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