32 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Наше первое знакомство с очаровательным пригородом португальской столицы Синтрой начнется у ж/д вокзала откуда мы прогуляемся до Национального Королевского Дворца, элегантные интерьеры которого перенесут нас в далекую эпоху средневековья. В этом дворце вы увидите редкие типы антикварных изразцов, называемых в Португалии азулежу, красивую мебель и посуду, расписные потолки и гобелены.

После путешествия по дворцу мы пройдемся по миниатюрным улочкам исторического центра, где в маленьких лавочках продаются симпатичные сувениры, а в уютных кафетериях можно продегустировать местную выпечку с ароматной чашкой кофе.

Далее в наших планах будет осмотр архитектурного комплекса Кинта да Регалейра, состоящего из красивого дворца и изысканного парка начала XX века с его загадочными подземными туннелями, узорчатыми беседками и скамейками с эзотерической символикой а также таинственным подземным колодцем в который нам предстоит спуститься чтобы попытаться разгадать загадку которую таит в себе эта усадьба.