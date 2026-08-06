32 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Я приглашаю вас увидеть, узнать и полюбить живописнейший уголок Португалии — Синтру! Белые башни Королевского дворца расскажут его средневековую историю, а гуляя по роскошным залам, вы полюбуетесь знаменитыми азулежу. В

историческом центре вас ждёт неспешная прогулка мимо аутентичных лавочек и кафе. И, наконец, вас встретит изысканный неоготический дворец Кинта да Регалейра: здесь вы узнаете о его тайнах, прогуляетесь по парку с фонтанами и гротами и даже спуститесь в загадочный колодец.

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Описание билета

Наше первое знакомство с очаровательным пригородом португальской столицы Синтрой начнется у ж/д вокзала откуда мы прогуляемся до Национального Королевского Дворца, элегантные интерьеры которого перенесут нас в далекую эпоху средневековья. В этом дворце вы увидите редкие типы антикварных изразцов, называемых в Португалии азулежу, красивую мебель и посуду, расписные потолки и гобелены.

После путешествия по дворцу мы пройдемся по миниатюрным улочкам исторического центра, где в маленьких лавочках продаются симпатичные сувениры, а в уютных кафетериях можно продегустировать местную выпечку с ароматной чашкой кофе.

Далее в наших планах будет осмотр архитектурного комплекса Кинта да Регалейра, состоящего из красивого дворца и изысканного парка начала XX века с его загадочными подземными туннелями, узорчатыми беседками и скамейками с эзотерической символикой а также таинственным подземным колодцем в который нам предстоит спуститься чтобы попытаться разгадать загадку которую таит в себе эта усадьба.

Организационные детали

В стоимость не включены входные билеты: Национальный Дворец да Вила — €13/чел., Дворец и парк Регалейра — €20/чел. Есть скидки пенсионерам (старше 66 лет) и детям.