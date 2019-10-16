7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Увидеть знаменитый пригород Лиссабона в необычном свете

Наталия
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Наталия – ваш гид
Синтра — место летнего отдыха королей и представителей элиты, которое всегда ассоциируется с роскошными дворцами и парками.

Но получить удовольствие от знакомства с этим городком можно и просто прогулявшись по узким и тенистым улочкам, где каждый дом хранит свои тайны и истории.

Вы совершите восхождение в горы по комфортному пешему маршруту, любуясь по дороге великолепными видами со смотровых площадок и гигантскими мегалитами, побываете в древней крепости, а в самом знаменитом кафе Синтры насладитесь вкусом кофе и легендарного пирожного.
105 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 5 человек
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У этой экскурсии7 отзывов
5
Синтра времён Средневековья
Синтра времён Средневековья

Что вас ожидает

Средневековая Синтра: город с высоты
Во время восхождения в горы по маршруту с потрясающими видами вы погрузитесь в прошлое и увидите Синтру времён Средневековья. По пути вам откроются знаменитые усадьбы Сасетти, поместья Блейстер и Регалейра, окружённые реликтовыми лесами и мегалитами, которым более 60 миллионов лет. Поднявшись на вершину, вы попадёте в древнюю крепость, где увидите исторический центр Синтры и дворец Пена с высоты птичьего полёта. Там мы поговорим об артезианских источниках, таинственной смерти одного из португальских королей и средневековом быте самой крепости: как её обороняли, где люди жили, а где хранили продукты, а также раскроем секрет старых гробниц.

Легендарный десерт
В Синтре, в отличие от Лиссабона, нет такого кафе, которое было бы меккой для сладкоежек, любящих популярные заведения. Но, как и в любом другом регионе Португалии, здесь есть свой десерт. В одном из самых старых кафе, в уютной и домашней обстановке в окружении тряпичных кукол и керамических чайничков на столах вы попробуете знаменитое миндальное пирожное. В начале XX века именно в этом заведении с видом на старейший дворец Синтры впервые стали готовить этот десерт.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная и не подходит для маленьких детей и людей, испытывающих трудности при передвижении.
  • Вход в крепость — 9 евро с человека дополнительно.
  • Кофе и пирожные оплачиваются путешественниками.
Синтра времён Средневековья
Синтра времён Средневековья
Синтра времён Средневековья

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталия
Наталия
Роман с Португалией начался 17 лет назад, но каждый день я открываю новые интересные факты, истории, легенды о любимой стране. Пробую ее на вкус, запах и цвет и с удовольствием знакомлю с этим своих путешественников. Предлагаю уникальные маршруты по стране, при разработке которых руководствуюсь вашими пожеланиями и интересами. В наличии комфортабельный транспорт для индивидуальных туристов и групп.
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

16 октября 2019
Интересно, хорошо составлен маршрут. Наталия приятный человек и отличный рассказчик. Наш маршрут был построен с максимальным комфортом, что очень важно для экскурсии с ребенком. Спасибо ещё раз и успехов! Рекомендуем!
22 августа 2019
Великолепная экскурсия! Мы посетили Национальный музей в Синтре, поднялись в замок мавров. Наталия великолепный, грамотный гид. Очень много и интересно нам рассказала все по теме экскурсии, ответила нам на все наши вопросы о Синтре, Португалии.
21 мая 2019
Очень интересная и информативная экскурсия, четыре часа пролетели практически незаметно. Мы узнали много нового из истории Португалии. Большое спасибо Наталье!
9 мая 2019
Очень понравилась! спасибо. Наталья замечательный гид, интересный, образованный человек!
6 июля 2018
Наталия прекрасный профессиональный гид. Экскурсия прошла интересно, узнали много нового, посетили те места, куда сами бы не добрались. Очень рекомендую Наталию как гида: информацию расказывала очень четко, громко и понятно, отвечала на все вопросы. Видно что очень начитанный и образованный человек. Спасибо.
28 июня 2018
Наташа сумела заинтересовать всех участников нашей сложной группы (4-82г)
Всё произошло согласно предварительной договорённости, включая организацию транспорта.

У всех остались чудесные впечатления :) Спасибо
20 июня 2018
Экскурсия очень понравилась ! Наталия великолепный и очень интересный расказчик, сделала индивидуальную экскурсию, исходя из наших пожеланий и интересов. Наталия очень интересный и увлечённый своей работой человек, с очень глубокими и разносторонними знаниями из истории Португалии и Синтры в частности. Очень легко и ненавязчиво рассказывает. Отвечает на любые вопросы по истории Португалии. Очень приятный и лёгкий в общении человек. Наталия проводит экскурсии не только по Синтре , но и по другим городам Португалии. Всем рекомендуем брать экскурсии именно с Наталией, думаю, что Вам понравится.

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Восхититься великолепными дворцами и очароваться атмосферными улочками
Я приглашаю вас увидеть, узнать и полюбить живописнейший уголок Португалии — Синтру! Белые башни Королевского дворца расскажут его средневековую историю, а гуляя по роскошным залам, вы полюбуетесь знаменитыми азулежу. В историческом центре вас ждёт неспешная прогулка мимо аутентичных лавочек и кафе. И, наконец, вас встретит изысканный неоготический дворец Кинта да Регалейра: здесь вы узнаете о его тайнах, прогуляетесь по парку с фонтанами и гротами и даже спуститесь в загадочный колодец.

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