7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Во время восхождения в горы по маршруту с потрясающими видами вы погрузитесь в прошлое и увидите Синтру времён Средневековья. По пути вам откроются знаменитые усадьбы Сасетти, поместья Блейстер и Регалейра, окружённые реликтовыми лесами и мегалитами, которым более 60 миллионов лет. Поднявшись на вершину, вы попадёте в древнюю крепость, где увидите исторический центр Синтры и дворец Пена с высоты птичьего полёта. Там мы поговорим об артезианских источниках, таинственной смерти одного из португальских королей и средневековом быте самой крепости: как её обороняли, где люди жили, а где хранили продукты, а также раскроем секрет старых гробниц.
Легендарный десерт
В Синтре, в отличие от Лиссабона, нет такого кафе, которое было бы меккой для сладкоежек, любящих популярные заведения. Но, как и в любом другом регионе Португалии, здесь есть свой десерт. В одном из самых старых кафе, в уютной и домашней обстановке в окружении тряпичных кукол и керамических чайничков на столах вы попробуете знаменитое миндальное пирожное. В начале XX века именно в этом заведении с видом на старейший дворец Синтры впервые стали готовить этот десерт.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не подходит для маленьких детей и людей, испытывающих трудности при передвижении
Вход в крепость — 9 евро с человека дополнительно
Кофе и пирожные оплачиваются путешественниками
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваш гид в Синтре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 474 туристов
Живу в Португалии с 2001-го года и профессионально занимаюсь туризмом с 2006-го, что позволило мне изучить страну досконально — от известных городов до укромных уголков. И по сей день я читать дальшеуменьшить
продолжаю открывать в ней что-новое.
Специализируюсь на истории, культуре и литературе Португалии. Глубокий личный интерес к этим темам и исследование источников позволяют мне раскрывать сложные связи между эпохами, людьми и местами простым и живым языком.
Моя цель — не просто показать страну, а помочь её понять, почувствовать её характер и ритм. Каждая экскурсия — это совместное путешествие и разговор. Я строю маршруты, логично соединяя эпохи, и адаптирую рассказ под интересы гостей, чтобы Португалия перестала быть точкой на карте и стала осмысленной и близкой.
Предлагаю уникальные, продуманные маршруты на комфортабельном транспорте. Для меня важны спокойный темп, внимание к деталям и опыт, который соединяет историю, культуру и личные наблюдения в цельную картину.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Неспешная увлекательная прогулка среди великолепной природы!!! Огромное спасибо Наталье за проведенную экскурсию. Узнали очень много интересного, и, главное, открыли для себя Синтру. Обязательно нужно будет вернуться дня на 3!
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A
Anna
Маршрут экскурсии Наталии был продуман до мелочей: сочетание природы, видов и исторических мест сделало прогулку разнообразной и увлекательной. Отдельно хочется отметить лёгкость подачи материала — благодаря этому экскурсия подойдёт как любителям истории, так и тем, кто просто хочет приятно провести время.
Наталия
Ответ организатора:
Спасибо большое за добрые слова и теплый отзыв:) Мне очень приятно, что вы оценили маршрут и атмосферу экскурсии. Буду рада показать вам другие уголки Португалии, до новых встреч😊
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И
Ирина
Прекрасная Наталия, отличный экскурсовод, теплый человек. В связи с проливным дождем нам пришлось выходить из положения, Наталия перестроила экскурсию, обеспечила зонтами и очень деликатно подстроилась под обстоятельства. Рекомендую 👍
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Евгений
🙏🏻👍🏻🤞🏻
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Н
Надежда
Экскурсия очень понравилась! Наталия великолепный и очень интересный расказчик, сделала индивидуальную экскурсию, исходя из наших пожеланий и интересов. Наталия очень интересный и увлечённый своей работой человек, с очень глубокими и читать дальшеуменьшить
разносторонними знаниями из истории Португалии и Синтры в частности. Очень легко и ненавязчиво рассказывает. Отвечает на любые вопросы по истории Португалии. Очень приятный и лёгкий в общении человек. Наталия проводит экскурсии не только по Синтре, но и по другим городам Португалии. Всем рекомендуем брать экскурсии именно с Наталией, думаю, что Вам понравится.
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Ольга
Наталия прекрасный профессиональный гид. Экскурсия прошла интересно, узнали много нового, посетили те места, куда сами бы не добрались. Очень рекомендую Наталию как гида: информацию расказывала очень четко, громко и понятно, отвечала на все вопросы. Видно что очень начитанный и образованный человек. Спасибо.
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