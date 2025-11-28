7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Синтра - это не только роскошные дворцы и парки, но и место, где каждый дом хранит свои тайны.Прогулка по узким улочкам, восхождение в горы с великолепными видами и посещение древней

Описание экскурсии

Средневековая Синтра: город с высоты

Во время восхождения в горы по маршруту с потрясающими видами вы погрузитесь в прошлое и увидите Синтру времён Средневековья. По пути вам откроются знаменитые усадьбы Сасетти, поместья Блейстер и Регалейра, окружённые реликтовыми лесами и мегалитами, которым более 60 миллионов лет. Поднявшись на вершину, вы попадёте в древнюю крепость, где увидите исторический центр Синтры и дворец Пена с высоты птичьего полёта. Там мы поговорим об артезианских источниках, таинственной смерти одного из португальских королей и средневековом быте самой крепости: как её обороняли, где люди жили, а где хранили продукты, а также раскроем секрет старых гробниц.

Легендарный десерт

В Синтре, в отличие от Лиссабона, нет такого кафе, которое было бы меккой для сладкоежек, любящих популярные заведения. Но, как и в любом другом регионе Португалии, здесь есть свой десерт. В одном из самых старых кафе, в уютной и домашней обстановке в окружении тряпичных кукол и керамических чайничков на столах вы попробуете знаменитое миндальное пирожное. В начале XX века именно в этом заведении с видом на старейший дворец Синтры впервые стали готовить этот десерт.

Организационные детали