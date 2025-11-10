Экскурсия подойдет для тех, кто любит наслаждаться моментом — через увиденное, услышанное и съеденое с кофе.
Хотя конечно, мы можем перестрость маршрут и динамику экскурсии под семьи с детьми, под путешественников желающих ходить быстее, но увидеть больше, для тех кто желает комфотную поездку на авто с выездом за переделы города Синтра на океан, на мыс Рока.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Приглашаю вас на уникальную индивидуальную экскурсию по Синтре! Синтра — это не просто город, это настоящий уголок волшебства, где история, природа и архитектура сливаются в одно целое. Я предлагаю вам уникальную возможность познакомиться с этим потрясающим местом, посетив знаменитые дворцы и усадьбы, а также насладиться великолепными видами на холмы, парки и величественные виллы 19 века, сохранившие атмосферу королевской роскоши. В ходе экскурсии мы посетим два легендарных объекта, каждый из которых расскажет свою удивительную историю:
Королевский Дворец Синтра — старейший дворец Португалии, который является ярким примером восточного влияния и исторической значимости для португальских династий. Я расскажу вам, как важен этот дворец для истории страны, и мы вместе исследуем его самые интересные уголки.
Усадьба Регалейра — дом миллионера и увлеченного мистикой человека, который был под большим влиянием Данте, тамплиеров, масонов и тайных ритуалов. Здесь каждый элемент, каждый камень имеет свою глубокую символику, и я с удовольствием расскажу вам о всех этих загадках. А окружающая природа только усиливает магическое впечатление от посещения. На экскурсии я поделюсь с вами множеством увлекательных фактов:.
- Почему христианские рыцари пришли в Синтру намного позже, чем в Лиссабон, несмотря на близость двух городов?
- Почему Дворец Синтра называют музеем плитки азулежу и каким образом уличный фонарь оказался внутри дворца?
- Какую связь имеет Дворец Синтра с Леонардо да Винчи?
- Что скрывает настоящая масонская символика в Усадьбе Регалейра, и какие ритуалы проходили на её территории? Я готов подстроить программу экскурсии под ваши пожелания. Если вы хотите более динамичную поездку, я могу заменить пешеходную экскурсию на автомобильную, включая визит на мыс Рока с потрясающими видами на океан. Мы также можем адаптировать маршрут для семей с детьми, для тех, кто хочет увидеть как можно больше за короткое время, или для любителей комфортных поездок. В процессе экскурсии сделаем паузы для того, чтобы насладиться местными сладостями и чашечкой кофе, обсудим всё, что вас интересует, и я с удовольствием отвечу на все вопросы. Каждое мгновение будет насыщено новыми открытиями и яркими впечатлениями! Свяжитесь со мной, и я подберу для вас лучший маршрут, чтобы познакомить вас с этим невероятным городом. Дайте себе возможность погрузиться в атмосферу истории, красоты и таинственности Синтры!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Здание Муниципалитета
- Местные кондитерские 18, 19, 20 и 21 века
- Мавританская крепость
- Королевский Дворец Синтра
- Бар Байрон и старейший отель
- Усадьба Регалейра
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Транспорт
- Входные билет
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Муниципалитет Синтра
Завершение: Центр города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
