Приглашаю вас на уникальную индивидуальную экскурсию по Синтре! Синтра — это не просто город, это настоящий уголок волшебства, где история, природа и архитектура сливаются в одно целое. Я предлагаю вам уникальную возможность познакомиться с этим потрясающим местом, посетив знаменитые дворцы и усадьбы, а также насладиться великолепными видами на холмы, парки и величественные виллы 19 века, сохранившие атмосферу королевской роскоши. В ходе экскурсии мы посетим два легендарных объекта, каждый из которых расскажет свою удивительную историю:

Королевский Дворец Синтра — старейший дворец Португалии, который является ярким примером восточного влияния и исторической значимости для португальских династий. Я расскажу вам, как важен этот дворец для истории страны, и мы вместе исследуем его самые интересные уголки.

Усадьба Регалейра — дом миллионера и увлеченного мистикой человека, который был под большим влиянием Данте, тамплиеров, масонов и тайных ритуалов. Здесь каждый элемент, каждый камень имеет свою глубокую символику, и я с удовольствием расскажу вам о всех этих загадках. А окружающая природа только усиливает магическое впечатление от посещения. На экскурсии я поделюсь с вами множеством увлекательных фактов:.

