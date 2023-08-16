Ергаки без рюкзаков. Кемпинг-тур

Групповой тур в Абакане
5
3 отзыва
Отправляясь в путешествие в Ергаки, Вы увидите собственными глазами Спящего Саяна – это уникальное творение природы представляет собой цепь скал, которая очень похожа на спящего человека.

Можно различить и голову с ниспадающими длинными волосами, и сложенные на груди руки, и ноги этого горного великана.

А еще увидите Висячий камень и скалу Птица, повстречаетесь с Динозавром, поднимитесь на водопад Мраморный и полюбуетесь сказочной панорамой со скалы Видовка.
Ергаки без рюкзаков. Кемпинг-тур
Ергаки без рюкзаков. Кемпинг-тур
Ергаки без рюкзаков. Кемпинг-тур
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

Перевал Птица
Перевал Птица
Нам откроются удивительные виды на озеро Горных духов, Мраморное, Светлое.
Мраморный водопад
Мраморный водопад
Сделаем очень красивые фотографии и искупаемся в самом водопаде
Висячий камень
Висячий камень
Сделаем оригинальные фото с визитной карточкой природного парка
Озеро Светлое
Озеро Светлое
Визитная карточка Ергак. Здесь возвышаются горы Птица и Звездный

Программа тура по дням

1 день

Встреча, переход в лагерь

07:30 Встреча участников на ЖД вокзале г. Абакан.

На заказном транспорте отъезжаем в Ергаки от ЖД вокзала г. Абакан (в 7:45).

10:00 Остановка в пос. Танзыбей на завтрак (через 2 часа после отъезда от ЖД вокзала).

Переезд на начало тропы, начало маршрута.

Сегодня будет переход в кемпинговый лагерь.

После проведение очередного инструктажа с инструктором, который вас встретит на тропе, выдвигаемся в кемпинговый лагерь.

Расстояние от трассы до лагеря - 6,3 км.

В пути будут делаться остановки каждые 15-20 минут, чтобы восстановить силы и попить воду.

Размещение в кемпинговых палатках на деревянных настилах.

Обед.

Экскурсия на озеро Светлое.

Озеро находится на высоте 1500 метров над уровнем моря и является визитной карточкой ПП Ергаки.

Над озером возвышаются скалы Птица и Звездный.

Ужин.

Вечер знакомств у костра.

Баня для участников с возможностью купания в горном ручье Медвежий.

Протяженность: пешком – 6,3 км. Время в пути: пешком – 3 часа, на автобусе – 3 часа.

Встреча, переход в лагерьВстреча, переход в лагерьВстреча, переход в лагерьВстреча, переход в лагерь
2 день

Водопад и озеро Мраморное

09:00 Завтрак.

Важно акклиматизировать к часовом поясу, поэтому сегодня поспим подольше и прогуляемся поменьше.

10:00 Экскурсия на водопад Мраморный.

Это, пожалуй, самая простая экскурсия всей программы.

В одну сторону 4 км, а в пути, 2,5 ч.

При хорошей погоде мы позагораем на водопаде, сделаем яркие фотографии на фоне большой воды, которая спадает с высоты 35 метров!

Подъем на озеро Мраморное.

Здесь настоящие альпийские луга, каскады водопадов и возвышающие пики Птицы, Курсантов и Молодежный.

Возвращение в кемпинг.

Отдых.

Свободная программа.

Песни у костра, настольные игры.

3 день

Оз. Золотарное, гора Динозавр

07:00 Ранний подъем.

Завтрак.

Выход на экскурсию "Гора Динозавр".

Мы разделимся на две основные группы: первая будет стремиться взойти на гору Динозавр (2221м), а вторая - сопроводит первых до озера Золотарное и при хорошей погоде прогуляется на перевал Пикантный, где вблизи увидит скалу Зуб Дракона!

Маршрут длинный - 20 км в обе стороны.

Здесь открываются дальние пейзаж парка - озера Безрыбные, Ледовое, скалы Парус, Экстаз и другие.

А само озеро Золотарное - это какая-то"голубая лагуна".

В жаркую погоду так и хочется занырнуть, искупаться!

Вернемся в лагерь мы поздно.

Сразу к ужину.

Баня.

4 день

г. Тушканчик, Висячий камень

07:00 Ранний подъем.

Завтрак.

План А - это подъем на одну из красивейших видовок, куда мало кто водит - гора Тушканчик.

Отсюда открывается пейзаж на 360 градусов на весь Араданский хребет и хребет Ергаки.

Подъем не сложный.

Это также единственное ближайшее место, где растет Сагаан-Даля - энергетический чай с очень вкусным ароматом.

План Б - Висячий камень.

Маршрут лежит через живописный перевал Тушканчик.

Время в пути туда-обратно составляет 8-9 часов.

18:00 Возвращение в лагерь.

Ужин.

Свободная программа.

5 день

Дневка

Это запасной день на случай непогоды в горах.

Если какая-то экскурсия сорвалась из-за проливного ливня, то мы воспользуемся запасным днем, чтобы прогуляться на экскурсию.

А если все дни были замечательными по погоде, то сегодня вы просто насладитесь таежным пением птиц, отдохнете, покупаетесь в озерах и в бане!

Вечером баня.

Прощальный костер и ужин.

Делимся эмоциями о прошедшей недели отдыха.

6 день

Перевал Птица, ск. Парабола

07:00 Подъем, зарядка

08:00 Ранний завтрак.

По плану сегодня мы поднимаемся, пожалуй, на самую красивую видовку природного парка Ергаки - перевал Птица.

Отсюда открывается пейзаж на скалу Парабола, Зуб Дракона, озеро Горных духов и еще очень много красивых видов!

Дух захватывает!

Подъем идет по хорошей тропе, в среднем составляет 3,5 ч.

Спуск еще 2 часа.

Свободная программа.

Ужин.

Свободная программа.

7 день

г. Видовая, ск. Звездочка и Слоники

08:00 Подъем, зарядка.

09:00 Завтрак выход на экскурсию г. Видовая.

Сегодня легкая прогулка на 5 часов.

Мы пройдем через смотровые площадки оз. Светлого - одного из самых больших в парке Ергаки, откуда открывается визитная карточка - скалы Звездный и Птица.

После чего поднимемся на г. Видовая (1920м), откуда открываются нам уже известные озеро Золотарное, г. Динозавра и другие пейзажи с нового ракурса.

После перекуса спустимся на скалы Слоники и подойдем вплотную к скале Звездочка - копия "большого брата" - пик Звездный.

17:00 Возвращение в лагерь.

Свободная программа до ужина.

Ужин.

Развлекательная часть программы: волейбол, настольные игры и другие активности.

г. Видовая, ск. Звездочка и Слоникиг. Видовая, ск. Звездочка и Слоникиг. Видовая, ск. Звездочка и Слоникиг. Видовая, ск. Звездочка и Слоники
8 день

Возвращение в Абакан

07:00 Ранний подъем.

Рекомендуем собирать вещи с вечера.

07:30 Завтрак.

08:00 Выход из кемпингового лагеря к заказному транспорту на трассу.

Путь составляет 6,3 км и в среднем занимает 2,5 часа.

Отправление в г. Абакан на заказном транспорте.

Время в пути 3 часа.

Если вам необходимо вернуться в г. Красноярск, то возможно заказать трансфер за одополнительную плату.

Проживание

Тур предусматривает проживание в обустроенном кемпинговом лагере.

Варианты проживания

Кемпинг

7 ночей

Основные палатки стоят на деревянных настилах. В лагере 4-местные кемпинговые палатки, в которые можно входить в полный рост взрослому человеку. Внутри палатка делится на секции по 2 человека. В лагере деревянный чистый туалет, умывальник, кухня. Размещение в палатках происходит по половому признаку (мужское/женское, независимо от того с кем вы приехали, в том числе дети живут мальчики с мальчиками, девочки с девочками).

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер Абакан-Ергаки-Абакан
  • Проживание в кемпинговом лагере (7 ночей)
  • Питание на активной части маршрута и в лагере
  • Баня на дровах (готовят все участники)
  • Регистрация группы в визит-центре Ергаки
  • Регистрация группы в МЧС ПП Ергаки
  • Услуги аттестованных инструктор-проводников
  • Услуги повара
  • Услуги портеров для общественного груза
  • Средства защиты от диких животных
Что не входит
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Абакан и обратно
  • Питание в придорожных кафе
  • Дополнительные услуги (бронируются и оплачиваются заранее, при покупке тура):аренда спальника - 3 000 руб. /все днизаброска рюкзака до 10 кг - 3 000 руб. (квота ограничена, уточняйте возможность этой услуги) спуск рюкзака к автобусу до 10 кг - 2 000 руб. (квота ограничена, уточняйте возможность этой услуги)
  • Аренда спальника - 3 000 руб. /все дни
  • Заброска рюкзака до 10 кг - 3 000 руб. (квота ограничена, уточняйте возможность этой услуги)
  • Спуск рюкзака к автобусу до 10 кг - 2 000 руб. (квота ограничена, уточняйте возможность этой услуги)
  • Страховка от НС в горах - от 400р/чел
  • Услуга трансфера от/до Красноярска - 3 200 руб. /чел. в одну сторону
Место начала и завершения?
г. Абакан
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Экипировка:

  1. Треккинговые ботинки – 1 пара. Защита голеностопа, водонепроницаемы, ударостойкий материал, хорошая подошва (резина). Если нет такой обуви, то подойдут кирзовые сапоги/берцы, а также резиновые сапоги/галоши в сочетании с шерстяными носками.
  2. Кроссовки, сандалии/тапочки – 1 пара. Переобуваться в базовом лагере после переходов, чтобы ноги отдыхали. Также их можно использовать для экскурсий в «сухие» дни.
  3. Куртка ветрозащитная с капюшоном – 1 шт. Желательна мембранная ткань, которая отталкивает влагу и позволяет дышать коже. Можно заменить обычными ветровками, легкими куртками в сочетании с дождевиком.
  4. Брюки ветрозащитные – 1 шт. Желательна мембранная ткань, которая отталкивает влагу и позволяет дышать коже.
  5. Термобелье (лёгкое) – 1 комплект. Спать в спальнике комфортно в термобелье. А также надевать под брюки, кофту.
  6. Шапочка. Панама/кепка/бафф от солнца – 1 шт. Вечером бывает прохладно + защита головы от Солнца.
  7. Термоноски – 1 пара. Если хорошие термоноски, то они быстро сушатся на теле от выделения собственного тепла. Поэтому достаточно 1-2 пар. Если же таких нет, то желательно по одной паре носков на каждый день.
  8. Носки теплые – 1 пара. Обязательно иметь всегда одну сухую пару теплых носков для ночёвки в спальнике.
  9. Майка/футболка, легкие брюки, шорты – 2 шт. Как выходит Солнце, становится достаточно жарко Одеваемся по-летнему. Клещей в Ергаках нет.
  10. Сменное нижнее белье – 3 шт.
  11. Купальник – 1 шт. По желанию можно будет искупаться в ледниковых озерах, позагорать на Солнце (горный загар намного дольше держится, чем морской!).
  12. Полотенце – 1 шт. После купания, после бани.

Снаряжение:

  1. Рюкзак экспедиционный – 50-80 л. Основной рюкзак потребуется для перехода от трассы до базового лагеря – это 7 км в гору (3-4 часа пути). Дорога хорошая. Дальше этот же рюкзак можно использовать для переноса сухпайка, сменной одежды, дождевика во время экскурсий.
  2. Накидка на рюкзак от дождя. Удобная вещь для защиты от дождя и грязи.
  3. Спальный мешок. Комфортная температура от 0С.
  4. Коврик пенополиуретановый. На двух ковриках спать теплее.
  5. Фонарь налобный. Обязательно вставить новые батарейки. Пригодится вечером для перемещения по лагерю.
  6. Очки солнцезащитные. Желательно с чехлом, чтобы не разбились. Солнце яркое. Комфортно иметь очки с фактором защиты 3+.
  7. Палки треккинговые. Кому-то подходят, а кому-то только мешают. Но признано, что такие палки снижают на 30% нагрузку на коленные суставы.

Дополнительно:

  1. Паспорт (на детей – свидетельство о рождении).
  2. Кружка, ложка, чашка – 1 комплект. Керамические тарелки/кружки брать не надо. Металлический и пластиковый материал посуды!
  3. Зубная щетка, зубная паста.
  4. Бутылка для воды/гидратор – 1-1,5 л. Для экскурсий. Воду можно будет набирать почти во всех ручьях!
  5. Спички в герметичной упаковке, зажигалка.
  6. Нож.
  7. Крем и помада от загара – с максимальным фактором защиты.
  8. Личная аптечка + витамины. Аптечка от «любимых» болезней. Пластырь шириной 2-3 см для профилактики мозолей.
  9. Фотоаппарат.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какая погода в Ергаках?

Климат района резко континентальный. От слова "совсем резкий". За каждые полчаса погода может моментально поменяться от ясной и солнечной до грозовой и прохладной. Бывает в июле и град выпадает. Но в целом, до конца июня, как правило, стоит сухая и жаркая погода.

В июле дожди идут с различной продолжительностью чуть ли не каждый день. До середины августа преобладают сухие дни. В конце августа – могут начаться дожди и даже пойти снег. Но в последние годы на этот период времени (конец августа) приходятся самые солнечные, сухие и хорошие дни.

Средняя температура днем +22С. Средняя температура ночью +9С.

Есть клещи? И какие другие насекомые могут быть?

Клещей в Ергаках в принципе нет. Они здесь не выживают из-за влажного климата и высоты. А вот как начинает таять снег, так просыпаются комары и оводы – это середина-конец июня. Затем их активность резко спадает и становится намного комфортней.

Зачем резиновые сапоги?

В районе Ергаки очень влажный воздух, таежная почва. После дождя поднимаются реки, озера и тропинки превращаются на мгновение в грязевое месиво. Резиновые сапоги – идеальная обувь для Ергак. Но сейчас есть отличное решение – чехлы на ботинки, стоят от 100 руб. до 400 руб. (одеваются поверх ваших любимых ботинок) – и вы чувствуете себя достаточно комфорта в сырую погоду.

Включена ли страховка в стоимость тура?

В стоимость тура не включена страховка. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Что такое настилы?

Деревянные настилы – это сколоченные доски, которые отделяют палатку от земли. Тем самым, вы не будете испытывать дискомфорта от неровности камней, корней и холодной земли по ночам. Под каждой палаткой в нашем лагере установлены настилы!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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О
16 авг 2023
Прекрасное место для отдыха, чтобы оторваться от городской суеты. Горы, тайга, грибы, ягоды. Свежий воздух, вода, которую можно пить из любого ручья. После подъема в горы, вечером ждёт баня, ручей, костер, гитара и звёздное небо… а главное - связи нет СОВСЕМ! Полная перезагрузка!
Прекрасное место для отдыха, чтобы оторваться от городской суеты. Горы, тайга, грибы, ягоды. Свежий воздух, вода,
В
15 авг 2023
Всë понравилось, еда супер, горы супер, гиды супер, всë кайф.
Л
28 июля 2023
Тур "Ергаки без рюкзаков" оправдал мои ожидания. Рюкзаки действительно пригодились только дважды в первый и последний день, остальные выходы были радиальными, соответствовали погоде, возможностям и пожеланиям участников. На протяжении всех дней чувствовалось, что гид-инструктор Алена влюблена в Ергаки, она всячески помогала группе пережить яркие эмоции. Гид-инструктор Артем заряжал позитивом и мотивировал поверить в свои силы. Отдельная благодарность повару Анжелике, она хозяйка и сердце всей базы. Программа реализована в полной мере, знакомство с Ергаками прошло успешно, точно ещё приеду на более сложные маршруты.
Незначительный минус - в палатках холоднее, чем хотелось бы. Брала с собой проверенный спальник с рекомендованной температурой комфорта, но впервые приходилось укутываться в него с головой каждую ночь. В список вещей для поездки стоит добавить больше теплых вещей, например, из флиса. И переставить палатки плотнее к настилам, чтобы не было зазоров.
Тур &quot;Ергаки без рюкзаков&quot; оправдал мои ожидания. Рюкзаки действительно пригодились только дважды в первый и последний

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