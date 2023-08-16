Можно различить и голову с ниспадающими длинными волосами, и сложенные на груди руки, и ноги этого горного великана.
А еще увидите Висячий камень и скалу Птица, повстречаетесь с Динозавром, поднимитесь на водопад Мраморный и полюбуетесь сказочной панорамой со скалы Видовка.
июн
июн
июн
июл
июл
июл
июл
даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча, переход в лагерь
07:30 Встреча участников на ЖД вокзале г. Абакан.
На заказном транспорте отъезжаем в Ергаки от ЖД вокзала г. Абакан (в 7:45).
10:00 Остановка в пос. Танзыбей на завтрак (через 2 часа после отъезда от ЖД вокзала).
Переезд на начало тропы, начало маршрута.
Сегодня будет переход в кемпинговый лагерь.
После проведение очередного инструктажа с инструктором, который вас встретит на тропе, выдвигаемся в кемпинговый лагерь.
Расстояние от трассы до лагеря - 6,3 км.
В пути будут делаться остановки каждые 15-20 минут, чтобы восстановить силы и попить воду.
Размещение в кемпинговых палатках на деревянных настилах.
Обед.
Экскурсия на озеро Светлое.
Озеро находится на высоте 1500 метров над уровнем моря и является визитной карточкой ПП Ергаки.
Над озером возвышаются скалы Птица и Звездный.
Ужин.
Вечер знакомств у костра.
Баня для участников с возможностью купания в горном ручье Медвежий.
Протяженность: пешком – 6,3 км. Время в пути: пешком – 3 часа, на автобусе – 3 часа.
Водопад и озеро Мраморное
09:00 Завтрак.
Важно акклиматизировать к часовом поясу, поэтому сегодня поспим подольше и прогуляемся поменьше.
10:00 Экскурсия на водопад Мраморный.
Это, пожалуй, самая простая экскурсия всей программы.
В одну сторону 4 км, а в пути, 2,5 ч.
При хорошей погоде мы позагораем на водопаде, сделаем яркие фотографии на фоне большой воды, которая спадает с высоты 35 метров!
Подъем на озеро Мраморное.
Здесь настоящие альпийские луга, каскады водопадов и возвышающие пики Птицы, Курсантов и Молодежный.
Возвращение в кемпинг.
Отдых.
Свободная программа.
Песни у костра, настольные игры.
Оз. Золотарное, гора Динозавр
07:00 Ранний подъем.
Завтрак.
Выход на экскурсию "Гора Динозавр".
Мы разделимся на две основные группы: первая будет стремиться взойти на гору Динозавр (2221м), а вторая - сопроводит первых до озера Золотарное и при хорошей погоде прогуляется на перевал Пикантный, где вблизи увидит скалу Зуб Дракона!
Маршрут длинный - 20 км в обе стороны.
Здесь открываются дальние пейзаж парка - озера Безрыбные, Ледовое, скалы Парус, Экстаз и другие.
А само озеро Золотарное - это какая-то"голубая лагуна".
В жаркую погоду так и хочется занырнуть, искупаться!
Вернемся в лагерь мы поздно.
Сразу к ужину.
Баня.
г. Тушканчик, Висячий камень
07:00 Ранний подъем.
Завтрак.
План А - это подъем на одну из красивейших видовок, куда мало кто водит - гора Тушканчик.
Отсюда открывается пейзаж на 360 градусов на весь Араданский хребет и хребет Ергаки.
Подъем не сложный.
Это также единственное ближайшее место, где растет Сагаан-Даля - энергетический чай с очень вкусным ароматом.
План Б - Висячий камень.
Маршрут лежит через живописный перевал Тушканчик.
Время в пути туда-обратно составляет 8-9 часов.
18:00 Возвращение в лагерь.
Ужин.
Свободная программа.
Дневка
Это запасной день на случай непогоды в горах.
Если какая-то экскурсия сорвалась из-за проливного ливня, то мы воспользуемся запасным днем, чтобы прогуляться на экскурсию.
А если все дни были замечательными по погоде, то сегодня вы просто насладитесь таежным пением птиц, отдохнете, покупаетесь в озерах и в бане!
Вечером баня.
Прощальный костер и ужин.
Делимся эмоциями о прошедшей недели отдыха.
Перевал Птица, ск. Парабола
07:00 Подъем, зарядка
08:00 Ранний завтрак.
По плану сегодня мы поднимаемся, пожалуй, на самую красивую видовку природного парка Ергаки - перевал Птица.
Отсюда открывается пейзаж на скалу Парабола, Зуб Дракона, озеро Горных духов и еще очень много красивых видов!
Дух захватывает!
Подъем идет по хорошей тропе, в среднем составляет 3,5 ч.
Спуск еще 2 часа.
Свободная программа.
Ужин.
Свободная программа.
г. Видовая, ск. Звездочка и Слоники
08:00 Подъем, зарядка.
09:00 Завтрак выход на экскурсию г. Видовая.
Сегодня легкая прогулка на 5 часов.
Мы пройдем через смотровые площадки оз. Светлого - одного из самых больших в парке Ергаки, откуда открывается визитная карточка - скалы Звездный и Птица.
После чего поднимемся на г. Видовая (1920м), откуда открываются нам уже известные озеро Золотарное, г. Динозавра и другие пейзажи с нового ракурса.
После перекуса спустимся на скалы Слоники и подойдем вплотную к скале Звездочка - копия "большого брата" - пик Звездный.
17:00 Возвращение в лагерь.
Свободная программа до ужина.
Ужин.
Развлекательная часть программы: волейбол, настольные игры и другие активности.
Возвращение в Абакан
07:00 Ранний подъем.
Рекомендуем собирать вещи с вечера.
07:30 Завтрак.
08:00 Выход из кемпингового лагеря к заказному транспорту на трассу.
Путь составляет 6,3 км и в среднем занимает 2,5 часа.
Отправление в г. Абакан на заказном транспорте.
Время в пути 3 часа.
Если вам необходимо вернуться в г. Красноярск, то возможно заказать трансфер за одополнительную плату.
Проживание
Тур предусматривает проживание в обустроенном кемпинговом лагере.
Варианты проживания
Кемпинг
Основные палатки стоят на деревянных настилах. В лагере 4-местные кемпинговые палатки, в которые можно входить в полный рост взрослому человеку. Внутри палатка делится на секции по 2 человека. В лагере деревянный чистый туалет, умывальник, кухня. Размещение в палатках происходит по половому признаку (мужское/женское, независимо от того с кем вы приехали, в том числе дети живут мальчики с мальчиками, девочки с девочками).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что входит
- Трансфер Абакан-Ергаки-Абакан
- Проживание в кемпинговом лагере (7 ночей)
- Питание на активной части маршрута и в лагере
- Баня на дровах (готовят все участники)
- Регистрация группы в визит-центре Ергаки
- Регистрация группы в МЧС ПП Ергаки
- Услуги аттестованных инструктор-проводников
- Услуги повара
- Услуги портеров для общественного груза
- Средства защиты от диких животных
Что не входит
- Авиа - и ж/д билеты до г. Абакан и обратно
- Питание в придорожных кафе
- Дополнительные услуги (бронируются и оплачиваются заранее, при покупке тура):аренда спальника - 3 000 руб. /все днизаброска рюкзака до 10 кг - 3 000 руб. (квота ограничена, уточняйте возможность этой услуги) спуск рюкзака к автобусу до 10 кг - 2 000 руб. (квота ограничена, уточняйте возможность этой услуги)
- Аренда спальника - 3 000 руб. /все дни
- Заброска рюкзака до 10 кг - 3 000 руб. (квота ограничена, уточняйте возможность этой услуги)
- Спуск рюкзака к автобусу до 10 кг - 2 000 руб. (квота ограничена, уточняйте возможность этой услуги)
- Страховка от НС в горах - от 400р/чел
- Услуга трансфера от/до Красноярска - 3 200 руб. /чел. в одну сторону
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Экипировка:
- Треккинговые ботинки – 1 пара. Защита голеностопа, водонепроницаемы, ударостойкий материал, хорошая подошва (резина). Если нет такой обуви, то подойдут кирзовые сапоги/берцы, а также резиновые сапоги/галоши в сочетании с шерстяными носками.
- Кроссовки, сандалии/тапочки – 1 пара. Переобуваться в базовом лагере после переходов, чтобы ноги отдыхали. Также их можно использовать для экскурсий в «сухие» дни.
- Куртка ветрозащитная с капюшоном – 1 шт. Желательна мембранная ткань, которая отталкивает влагу и позволяет дышать коже. Можно заменить обычными ветровками, легкими куртками в сочетании с дождевиком.
- Брюки ветрозащитные – 1 шт. Желательна мембранная ткань, которая отталкивает влагу и позволяет дышать коже.
- Термобелье (лёгкое) – 1 комплект. Спать в спальнике комфортно в термобелье. А также надевать под брюки, кофту.
- Шапочка. Панама/кепка/бафф от солнца – 1 шт. Вечером бывает прохладно + защита головы от Солнца.
- Термоноски – 1 пара. Если хорошие термоноски, то они быстро сушатся на теле от выделения собственного тепла. Поэтому достаточно 1-2 пар. Если же таких нет, то желательно по одной паре носков на каждый день.
- Носки теплые – 1 пара. Обязательно иметь всегда одну сухую пару теплых носков для ночёвки в спальнике.
- Майка/футболка, легкие брюки, шорты – 2 шт. Как выходит Солнце, становится достаточно жарко Одеваемся по-летнему. Клещей в Ергаках нет.
- Сменное нижнее белье – 3 шт.
- Купальник – 1 шт. По желанию можно будет искупаться в ледниковых озерах, позагорать на Солнце (горный загар намного дольше держится, чем морской!).
- Полотенце – 1 шт. После купания, после бани.
Снаряжение:
- Рюкзак экспедиционный – 50-80 л. Основной рюкзак потребуется для перехода от трассы до базового лагеря – это 7 км в гору (3-4 часа пути). Дорога хорошая. Дальше этот же рюкзак можно использовать для переноса сухпайка, сменной одежды, дождевика во время экскурсий.
- Накидка на рюкзак от дождя. Удобная вещь для защиты от дождя и грязи.
- Спальный мешок. Комфортная температура от 0С.
- Коврик пенополиуретановый. На двух ковриках спать теплее.
- Фонарь налобный. Обязательно вставить новые батарейки. Пригодится вечером для перемещения по лагерю.
- Очки солнцезащитные. Желательно с чехлом, чтобы не разбились. Солнце яркое. Комфортно иметь очки с фактором защиты 3+.
- Палки треккинговые. Кому-то подходят, а кому-то только мешают. Но признано, что такие палки снижают на 30% нагрузку на коленные суставы.
Дополнительно:
- Паспорт (на детей – свидетельство о рождении).
- Кружка, ложка, чашка – 1 комплект. Керамические тарелки/кружки брать не надо. Металлический и пластиковый материал посуды!
- Зубная щетка, зубная паста.
- Бутылка для воды/гидратор – 1-1,5 л. Для экскурсий. Воду можно будет набирать почти во всех ручьях!
- Спички в герметичной упаковке, зажигалка.
- Нож.
- Крем и помада от загара – с максимальным фактором защиты.
- Личная аптечка + витамины. Аптечка от «любимых» болезней. Пластырь шириной 2-3 см для профилактики мозолей.
- Фотоаппарат.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какая погода в Ергаках?
Климат района резко континентальный. От слова "совсем резкий". За каждые полчаса погода может моментально поменяться от ясной и солнечной до грозовой и прохладной. Бывает в июле и град выпадает. Но в целом, до конца июня, как правило, стоит сухая и жаркая погода.
В июле дожди идут с различной продолжительностью чуть ли не каждый день. До середины августа преобладают сухие дни. В конце августа – могут начаться дожди и даже пойти снег. Но в последние годы на этот период времени (конец августа) приходятся самые солнечные, сухие и хорошие дни.
Средняя температура днем +22С. Средняя температура ночью +9С.
Есть клещи? И какие другие насекомые могут быть?
Клещей в Ергаках в принципе нет. Они здесь не выживают из-за влажного климата и высоты. А вот как начинает таять снег, так просыпаются комары и оводы – это середина-конец июня. Затем их активность резко спадает и становится намного комфортней.
Зачем резиновые сапоги?
В районе Ергаки очень влажный воздух, таежная почва. После дождя поднимаются реки, озера и тропинки превращаются на мгновение в грязевое месиво. Резиновые сапоги – идеальная обувь для Ергак. Но сейчас есть отличное решение – чехлы на ботинки, стоят от 100 руб. до 400 руб. (одеваются поверх ваших любимых ботинок) – и вы чувствуете себя достаточно комфорта в сырую погоду.
Включена ли страховка в стоимость тура?
В стоимость тура не включена страховка. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Что такое настилы?
Деревянные настилы – это сколоченные доски, которые отделяют палатку от земли. Тем самым, вы не будете испытывать дискомфорта от неровности камней, корней и холодной земли по ночам. Под каждой палаткой в нашем лагере установлены настилы!
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Незначительный минус - в палатках холоднее, чем хотелось бы. Брала с собой проверенный спальник с рекомендованной температурой комфорта, но впервые приходилось укутываться в него с головой каждую ночь. В список вещей для поездки стоит добавить больше теплых вещей, например, из флиса. И переставить палатки плотнее к настилам, чтобы не было зазоров.