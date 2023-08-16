1 день

Встреча, переход в лагерь

07:30 Встреча участников на ЖД вокзале г. Абакан.

На заказном транспорте отъезжаем в Ергаки от ЖД вокзала г. Абакан (в 7:45).

10:00 Остановка в пос. Танзыбей на завтрак (через 2 часа после отъезда от ЖД вокзала).

Переезд на начало тропы, начало маршрута.

Сегодня будет переход в кемпинговый лагерь.

После проведение очередного инструктажа с инструктором, который вас встретит на тропе, выдвигаемся в кемпинговый лагерь.

Расстояние от трассы до лагеря - 6,3 км.

В пути будут делаться остановки каждые 15-20 минут, чтобы восстановить силы и попить воду.

Размещение в кемпинговых палатках на деревянных настилах.

Обед.

Экскурсия на озеро Светлое.

Озеро находится на высоте 1500 метров над уровнем моря и является визитной карточкой ПП Ергаки.

Над озером возвышаются скалы Птица и Звездный.

Ужин.

Вечер знакомств у костра.

Баня для участников с возможностью купания в горном ручье Медвежий.

Протяженность: пешком – 6,3 км. Время в пути: пешком – 3 часа, на автобусе – 3 часа.