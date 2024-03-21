Пешие туры-прогулки в Абакане с экскурсоводом

Найдено 15 туров в категории «Пешеходные» в Абакане, цены от 19 000 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тува и горы. Тур комфорт
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Тува и горы. Тур комфорт
Начало: Россия, Республика Хакасия, Абакан
27 июня в 10:00
11 июля в 10:00
от 69 000 за человека
Пешеходный тур в Ергаки на 4 дня
🚶 Пешая
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Пешеходный тур в Ергаки на 4 дня
Начало: Россия, Республика Хакасия, Абакан
27 июня в 10:00
11 июля в 10:00
от 37 000 за человека
Треккинг в Ергаки. Тур на 7 дней
🚶 Пешая
скидка
5%
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Треккинг в Ергаки. Тур на 7 дней
Начало: Республика Хакасия, Абакан
7 июля в 10:00
14 июля в 10:00
5340050 730 за человека
Ергаки. Жемчужина Саян
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Ергаки. Жемчужина Саян
Начало: г. Абакан
1 июля в 10:00
35 000 за человека
Ергаки. Зуб Дракона
🚶 Пешая
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Ергаки. Зуб Дракона
Начало: Республика Хакасия, Абакан
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
24 900 за человека
Ергаки без рюкзаков. Тур на 8 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Ергаки без рюкзаков. Тур на 8 дней
Начало: г. Абакан
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
35 000 за человека
Все Ергаки налегке за 8 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
8 дней
1 отзыв
Все Ергаки налегке за 8 дней
Начало: г. Красноярск / г. Абакан
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 50 000 за человека
Треккинг налегке по тропам парка «Ергаки» с проживанием в гостинице
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Треккинг налегке по тропам парка «Ергаки» с проживанием в гостинице
Увидеть «жемчужину Сибири» с лазурными озёрами среди кедров, каменным городом и дикой тайгой
Начало: Абакан, аэропорт/ж. - д. вокзал, 11:00-11:30
7 июля в 11:00
14 июля в 11:00
53 400 за человека
Сокровища природного парка «Ергаки»: треккинг с рюкзаками и проживанием в палатках
🚶 Пешая
Авторский тур
8 дней
Сокровища природного парка «Ергаки»: треккинг с рюкзаками и проживанием в палатках
Увидеть дикие места Сибири, пожить у горных озёр, подняться на вершины, послушать тишину и природу
Начало: Г. АБАКАН.Ж. - д. вокзал, 8:00
29 июня в 08:00
31 июля в 08:00
38 000 за человека
Таёжные водопады парка «Ергаки»: треккинг налегке с проживанием в палатках
🚶 Пешая
Авторский тур
3 дня
Таёжные водопады парка «Ергаки»: треккинг налегке с проживанием в палатках
Сбежать от цивилизации на 3 дня в край сибирских кедров, пихт, гор и покрытых мхом скал
Начало: Г. АБАКАН.Ж. - д. вокзал, 8:00
29 июня в 08:00
27 июля в 08:00
25 000 за человека
Продвинутый поход в «Ергаки»: гигантские скалы, обрывы и водопады
🚶 Пешая
Авторский тур
12 дней
Продвинутый поход в Ергаки: отвесные скалы и водопады
Покорите непростые тропы Ергаков, где каждый шаг открывает виды на величественные гранитные пики и кристально чистые озера
Начало: Абакан
15 июня в 08:00
18 авг в 08:00
30 000 за человека
В сердце Западных Саян: фантастический поход в «Ергаки»
🚶 Пешая
Авторский тур
8 дней
В сердце Западных Саян: фантастический поход в «Ергаки», Абакан
Готовы ли вы к приключению в сердце Сибири? Вас ждут впечатляющие скалы, чистейшие озёра и величественные водопады парка «Ергаки»
Начало: Абакан, 10:00
30 июня в 08:00
12 июля в 08:00
22 000 за человека
Сибирские Альпы: поход в «Ергаки»
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Сибирские Альпы: поход в «Ергаки» - уникальное приключение в Абакане
Погрузитесь в мир неповторимой красоты Ергаков, где каждый шаг открывает виды, оставляющие в душе неизгладимые впечатления
Начало: Абакан, стоянка около АДМ (Абаканский дворец молод...
24 июня в 08:00
1 июля в 08:00
38 000 за человека
Заповедная земля Сибири: поход по природному парку «Ергаки»
🚶 Пешая
Авторский тур
3 дня
Заповедная земля Сибири: уникальный поход по Ергакам
Откройте для себя красоту сибирской природы в уникальном походе по парку «Ергаки». Завораживающие пейзажи и чистый воздух ждут вас
Начало: Абакан, ж. - д. вокзал, 07:00
21 июня в 08:00
28 июня в 08:00
19 000 за человека
Сказочные Саяны: треккинг в природном парке «Ергаки»
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Сказочные Саяны: треккинг в природном парке «Ергаки» в Абакане
Приглашаем на незабываемое приключение по живописным тропам Ергаков, где каждый шаг открывает великолепие природы Саян
Начало: Абакан, ж. - д. вокзал, аэропорт, утро
7 июля в 10:00
14 июля в 10:00
53 400 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталья
    21 марта 2024
    Треккинг в Ергаки. Тур на 7 дней
    Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но меня любезно подождали, что
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    было очень приятно! Все прошло очень хорошо как на момент приобретения путевки, так и на момент пребывания в туре. Каникулы удались на 100%, спасибо за организацию!

    Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но
  • И
    Иван
    19 марта 2024
    Треккинг в Ергаки. Тур на 7 дней
    Первый раз брал горнолыжный тур и не разу не пожалел, все было организованно хорошо, все вовремя и по расписанию. Отличный
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    гид, Ляля, все разрулит, организаторские способности профессионала, всегда на связи и рядом на склоне. Интересно рассказывает и всегда в отличном настроении. Трансфер на комфортных автобусах Мерседес.

  • Д
    Данетта
    5 марта 2024
    Треккинг в Ергаки. Тур на 7 дней
    Организатор все сделал чтобы нам было хорошо!
    Организатор все сделал чтобы нам было хорошо!Организатор все сделал чтобы нам было хорошо!
  • А
    Алла
    27 февраля 2024
    Ергаки. Жемчужина Саян
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседник
  • Е
    Елена
    13 февраля 2024
    Пешеходный тур в Ергаки на 4 дня
    Организация тура безупречна. Прекрасные отели, трансфер, питание в ресторанах национальной и традиционной кухни. Отдельное спасибо водителю- гиду Андрею Анатольевичу за
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    безопасную езду и огромное количество информации, которой он часами делился с нами. Безусловно рекомендую съездить в этот тур. Зима придаёт туру особый колорит.

    Организация тура безупречна. Прекрасные отели, трансфер, питание в ресторанах национальной и традиционной кухни. Отдельное спасибо водителю-Организация тура безупречна. Прекрасные отели, трансфер, питание в ресторанах национальной и традиционной кухни. Отдельное спасибо водителю-Организация тура безупречна. Прекрасные отели, трансфер, питание в ресторанах национальной и традиционной кухни. Отдельное спасибо водителю-Организация тура безупречна. Прекрасные отели, трансфер, питание в ресторанах национальной и традиционной кухни. Отдельное спасибо водителю-Организация тура безупречна. Прекрасные отели, трансфер, питание в ресторанах национальной и традиционной кухни. Отдельное спасибо водителю-Организация тура безупречна. Прекрасные отели, трансфер, питание в ресторанах национальной и традиционной кухни. Отдельное спасибо водителю-Организация тура безупречна. Прекрасные отели, трансфер, питание в ресторанах национальной и традиционной кухни. Отдельное спасибо водителю-Организация тура безупречна. Прекрасные отели, трансфер, питание в ресторанах национальной и традиционной кухни. Отдельное спасибо водителю-Организация тура безупречна. Прекрасные отели, трансфер, питание в ресторанах национальной и традиционной кухни. Отдельное спасибо водителю-Организация тура безупречна. Прекрасные отели, трансфер, питание в ресторанах национальной и традиционной кухни. Отдельное спасибо водителю-
  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Ергаки. Жемчужина Саян
    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий
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    - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.

    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми
  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Ергаки. Жемчужина Саян
    Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт -
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    огромное им спасибо за всё. А вот водителя Альберта, сэкономившего на "зимней" резине, и который не стал ремонтировать печку, из-за чего отменилась последняя часть маршрута(Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт), мне похвалить не за что.

    Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю
  • Т
    Татьяна
    28 августа 2023
    Пешеходный тур в Ергаки на 4 дня
    Организаторы тура - большие молодцы! Всё продуманно и просчитано. Мы получили истинное наслаждение от общения с персоналом и людьми, которые нас сопровождали в течении тура. Горничные, администраторы, официанты, экскурсоводы, водители. Сердечное спасибо всем, кто помогал нам отдохнуть.
  • А
    Анна
    28 августа 2023
    Пешеходный тур в Ергаки на 4 дня
    Принимающая сторона - волшебные слова в ходе путешествия. Хорошо продуманный маршрут, волшебный гид Станислав.
    Принимающая сторона - волшебные слова в ходе путешествия. Хорошо продуманный маршрут, волшебный гид СтаниславПринимающая сторона - волшебные слова в ходе путешествия. Хорошо продуманный маршрут, волшебный гид СтаниславПринимающая сторона - волшебные слова в ходе путешествия. Хорошо продуманный маршрут, волшебный гид СтаниславПринимающая сторона - волшебные слова в ходе путешествия. Хорошо продуманный маршрут, волшебный гид СтаниславПринимающая сторона - волшебные слова в ходе путешествия. Хорошо продуманный маршрут, волшебный гид СтаниславПринимающая сторона - волшебные слова в ходе путешествия. Хорошо продуманный маршрут, волшебный гид СтаниславПринимающая сторона - волшебные слова в ходе путешествия. Хорошо продуманный маршрут, волшебный гид СтаниславПринимающая сторона - волшебные слова в ходе путешествия. Хорошо продуманный маршрут, волшебный гид СтаниславПринимающая сторона - волшебные слова в ходе путешествия. Хорошо продуманный маршрут, волшебный гид СтаниславПринимающая сторона - волшебные слова в ходе путешествия. Хорошо продуманный маршрут, волшебный гид Станислав
  • Т
    Татьяна
    28 августа 2023
    Тува и горы. Тур комфорт
    Только вернулись из тура. Море впечатлений и только со знаком плюс. Отлично и профессионально организован тур. Всё продуманно до мелочей.
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    Принимающие стороны на высоте. Работают на все 100. Было интересно и разнообразно. В горах нас сопровождали отличная молодёжь. Милейшая Татьяна и замечательный Дмитрий. Питание в ресторане всюду и всегда вкусно и обильно. Особое везение с гидом Станиславом и водителем Игорем. Станислав это ходячая энциклопедия, при этом всё легко и с юмором. С Игорем можно было ехать не беспокоясь о безопасности. Профессионал! Изумительная природа и чудесные люди! Рекомендую тур всем! Не сомневайтесь, не пожалеете.

Ответы на вопросы от путешественников по Абакану в категории «Пешеходные»

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