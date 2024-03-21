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Авторский тур
8 дней
Тува и горы. Тур комфорт
Начало: Россия, Республика Хакасия, Абакан
27 июня в 10:00
11 июля в 10:00
от 69 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Пешеходный тур в Ергаки на 4 дня
Начало: Россия, Республика Хакасия, Абакан
27 июня в 10:00
11 июля в 10:00
от 37 000₽ за человека
скидка
5%
Авторский тур
7 дней
Треккинг в Ергаки. Тур на 7 дней
Начало: Республика Хакасия, Абакан
7 июля в 10:00
14 июля в 10:00
5340050 730₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Ергаки. Жемчужина Саян
Начало: г. Абакан
1 июля в 10:00
35 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Ергаки. Зуб Дракона
Начало: Республика Хакасия, Абакан
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
24 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Ергаки без рюкзаков. Тур на 8 дней
Начало: г. Абакан
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
35 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Все Ергаки налегке за 8 дней
Начало: г. Красноярск / г. Абакан
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 50 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг налегке по тропам парка «Ергаки» с проживанием в гостинице
Увидеть «жемчужину Сибири» с лазурными озёрами среди кедров, каменным городом и дикой тайгой
Начало: Абакан, аэропорт/ж. - д. вокзал, 11:00-11:30
7 июля в 11:00
14 июля в 11:00
53 400₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Сокровища природного парка «Ергаки»: треккинг с рюкзаками и проживанием в палатках
Увидеть дикие места Сибири, пожить у горных озёр, подняться на вершины, послушать тишину и природу
Начало: Г. АБАКАН.Ж. - д. вокзал, 8:00
29 июня в 08:00
31 июля в 08:00
38 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Таёжные водопады парка «Ергаки»: треккинг налегке с проживанием в палатках
Сбежать от цивилизации на 3 дня в край сибирских кедров, пихт, гор и покрытых мхом скал
Начало: Г. АБАКАН.Ж. - д. вокзал, 8:00
29 июня в 08:00
27 июля в 08:00
25 000₽ за человека
Авторский тур
12 дней
Продвинутый поход в Ергаки: отвесные скалы и водопады
Покорите непростые тропы Ергаков, где каждый шаг открывает виды на величественные гранитные пики и кристально чистые озера
Начало: Абакан
15 июня в 08:00
18 авг в 08:00
30 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
В сердце Западных Саян: фантастический поход в «Ергаки», Абакан
Готовы ли вы к приключению в сердце Сибири? Вас ждут впечатляющие скалы, чистейшие озёра и величественные водопады парка «Ергаки»
Начало: Абакан, 10:00
30 июня в 08:00
12 июля в 08:00
22 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Сибирские Альпы: поход в «Ергаки» - уникальное приключение в Абакане
Погрузитесь в мир неповторимой красоты Ергаков, где каждый шаг открывает виды, оставляющие в душе неизгладимые впечатления
Начало: Абакан, стоянка около АДМ (Абаканский дворец молод...
24 июня в 08:00
1 июля в 08:00
38 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Заповедная земля Сибири: уникальный поход по Ергакам
Откройте для себя красоту сибирской природы в уникальном походе по парку «Ергаки». Завораживающие пейзажи и чистый воздух ждут вас
Начало: Абакан, ж. - д. вокзал, 07:00
21 июня в 08:00
28 июня в 08:00
19 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Сказочные Саяны: треккинг в природном парке «Ергаки» в Абакане
Приглашаем на незабываемое приключение по живописным тропам Ергаков, где каждый шаг открывает великолепие природы Саян
Начало: Абакан, ж. - д. вокзал, аэропорт, утро
7 июля в 10:00
14 июля в 10:00
53 400₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья21 марта 2024Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но меня любезно подождали, что
- ИИван19 марта 2024Первый раз брал горнолыжный тур и не разу не пожалел, все было организованно хорошо, все вовремя и по расписанию. Отличный
- ДДанетта5 марта 2024Организатор все сделал чтобы нам было хорошо!
- ААлла27 февраля 2024Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
- ЕЕлена13 февраля 2024Организация тура безупречна. Прекрасные отели, трансфер, питание в ресторанах национальной и традиционной кухни. Отдельное спасибо водителю- гиду Андрею Анатольевичу за
- ДДмитрий22 января 2024Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий
- ДДмитрий22 января 2024Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт -
- ТТатьяна28 августа 2023Организаторы тура - большие молодцы! Всё продуманно и просчитано. Мы получили истинное наслаждение от общения с персоналом и людьми, которые нас сопровождали в течении тура. Горничные, администраторы, официанты, экскурсоводы, водители. Сердечное спасибо всем, кто помогал нам отдохнуть.
- ААнна28 августа 2023Принимающая сторона - волшебные слова в ходе путешествия. Хорошо продуманный маршрут, волшебный гид Станислав.
- ТТатьяна28 августа 2023Только вернулись из тура. Море впечатлений и только со знаком плюс. Отлично и профессионально организован тур. Всё продуманно до мелочей.
Ответы на вопросы от путешественников по Абакану в категории «Пешеходные»
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