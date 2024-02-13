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понравилось: и места где побывали, и экскурсии, и природа Хакасии и Тувы, конечно впечатлили Саяны и бескрайние степные просторы, ну и конечно же люди! Организовано было все отлично проживание, питание, все переезды (огромное спасибо водителю Игорю за его терпение и мастерство). И группа у нас подобралась очень хорошая (сплошной позитив). Мы не скучали, благодаря нашему гиду Станиславу! Это классный, с юмором человек, Он очень много нам рассказывал об истории края и много всяких житейских историй! От тура восторг полный! Спасибо вам большое! Будем искать маршруты на следующий год!