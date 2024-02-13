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Авторский тур
8 дней
Ивановские озера
Начало: Россия, Республика Хакасия, Абакан
20 июня в 10:00
11 июля в 10:00
от 75 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Сибирские каникулы
Начало: Россия, Республика Хакасия, Абакан
20 июня в 10:00
27 июня в 10:00
от 75 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Сибирские каникулы. Тур на 8 дней
Начало: Россия, Республика Хакасия, Абакан
20 июня в 10:00
27 июня в 10:00
110 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Ергаки без рюкзаков. Тур на 8 дней
Начало: г. Абакан
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
35 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Сакральная Хакасия. Осенне-зимний тур
Начало: Россия, Республика Хакасия, Абакан
7 янв в 10:00
21 янв в 10:00
от 57 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг налегке по тропам парка «Ергаки» с проживанием в гостинице
Увидеть «жемчужину Сибири» с лазурными озёрами среди кедров, каменным городом и дикой тайгой
Начало: Абакан, аэропорт/ж. - д. вокзал, 11:00-11:30
7 июля в 11:00
14 июля в 11:00
53 400₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Сокровища природного парка «Ергаки»: треккинг с рюкзаками и проживанием в палатках
Увидеть дикие места Сибири, пожить у горных озёр, подняться на вершины, послушать тишину и природу
Начало: Г. АБАКАН.Ж. - д. вокзал, 8:00
29 июня в 08:00
31 июля в 08:00
38 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Таёжные водопады парка «Ергаки»: треккинг налегке с проживанием в палатках
Сбежать от цивилизации на 3 дня в край сибирских кедров, пихт, гор и покрытых мхом скал
Начало: Г. АБАКАН.Ж. - д. вокзал, 8:00
29 июня в 08:00
27 июля в 08:00
25 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
В сердце Западных Саян: фантастический поход в «Ергаки», Абакан
Готовы ли вы к приключению в сердце Сибири? Вас ждут впечатляющие скалы, чистейшие озёра и величественные водопады парка «Ергаки»
Начало: Абакан, 10:00
30 июня в 08:00
12 июля в 08:00
22 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Сибирские Альпы: поход в «Ергаки» - уникальное приключение в Абакане
Погрузитесь в мир неповторимой красоты Ергаков, где каждый шаг открывает виды, оставляющие в душе неизгладимые впечатления
Начало: Абакан, стоянка около АДМ (Абаканский дворец молод...
24 июня в 08:00
1 июля в 08:00
38 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Заповедная земля Сибири: уникальный поход по Ергакам
Откройте для себя красоту сибирской природы в уникальном походе по парку «Ергаки». Завораживающие пейзажи и чистый воздух ждут вас
Начало: Абакан, ж. - д. вокзал, 07:00
21 июня в 08:00
28 июня в 08:00
19 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Сказочные Саяны: треккинг в природном парке «Ергаки» в Абакане
Приглашаем на незабываемое приключение по живописным тропам Ергаков, где каждый шаг открывает великолепие природы Саян
Начало: Абакан, ж. - д. вокзал, аэропорт, утро
7 июля в 10:00
14 июля в 10:00
53 400₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Туда, где высятся Саяны: тур-знакомство с Хакасией
Побывать на Саяно-Шушенской ГЭС, познакомиться с традициями хакасов и полюбоваться Енисеем
Начало: Аэропорт Абакана, 09:00 (по местному времени).Ж. -...
17 июня в 09:00
6 июля в 09:00
38 700₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Природные чудеса Хакасии: урочище Сундуки, Ивановские озёра, Каменный лес и Долина царей
Увидеть причудливые Ширинские столбы, искупаться в озере Шира и побывать у Туимского провала
Начало: Аэропорт Абакана, 09:00 (по местному времени).Ж. -...
20 июня в 09:00
9 июля в 09:00
58 700₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена13 февраля 2024Организация тура безупречна. Прекрасные отели, трансфер, питание в ресторанах национальной и традиционной кухни. Отдельное спасибо водителю- гиду Андрею Анатольевичу за
- ГГалина29 августа 2023Огромное спасибо, Вам Юля и всей вашей команде за организацию интересных туров! "Сибирские каникулы" Оказались очень активными, насыщенными, увлекательными! Все очень
- ТТатьяна28 августа 2023Организаторы тура - большие молодцы! Всё продуманно и просчитано. Мы получили истинное наслаждение от общения с персоналом и людьми, которые нас сопровождали в течении тура. Горничные, администраторы, официанты, экскурсоводы, водители. Сердечное спасибо всем, кто помогал нам отдохнуть.
- ААнна28 августа 2023Принимающая сторона - волшебные слова в ходе путешествия. Хорошо продуманный маршрут, волшебный гид Станислав.
- ААнна28 августа 2023Отличные каникулы! Организация выше всяких похвал. Море природной красоты и потрясающие эмоции обеспечены. Особая благодарность гиду Станиславу!
- ООльга16 августа 2023Прекрасное место для отдыха, чтобы оторваться от городской суеты. Горы, тайга, грибы, ягоды. Свежий воздух, вода, которую можно пить из
- ЕЕлена15 августа 2023Великолепный тур, очень сбалансированный: здесь и история, и знакомство с народами Сибири, и активная составляющая. И город, и природа.
- ВВалентин15 августа 2023Всë понравилось, еда супер, горы супер, гиды супер, всë кайф.
- ЛЛюбовь28 июля 2023Тур "Ергаки без рюкзаков" оправдал мои ожидания. Рюкзаки действительно пригодились только дважды в первый и последний день, остальные выходы были
- ККонстантин6 июля 2022Из Красноярска - к центру АзииПотрясающий тур. За10 дней увидел такое разнообразие ландшафтов, климатических зон и культур, что трудно поверить что такое вообще возможно. И все это наряду с организацией тура, продуманной до мелочей. В общем, полный восторг
Ответы на вопросы от путешественников по Абакану в категории «Можно с детьми»
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