Почувствовать баланс возле Висячего камня и полюбоваться захватывающими видами с пика Птица
Прогуляетесь вокруг высокогорного озера Светлое, полюбуетесь захватывающими видами с пика Птица и преодолеете легендарный перевал Художников.
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Описание
Организационные детали
Туристам с собой нужно иметь минимальный набор снаряжения: рюкзак, коврик, спальник, желательно палатку, КЛМ, предметы личной гигиены, удобную обувь. Если вы не располагаете каким либо снаряжением, мы можем дать вам его в аренду.
Программа тура по дням
Озеро Светлое
Встретимся в Абакане и поедем вместе в природный парк «Ергаки». Маршрут начнётся от визит-центра. Сегодня дойдём до озера Светлое, поставим там палатки и отдохнём.
Водопад Тушканчик и озеро Мраморное
После завтрака у нас будет радиальный выход к водопаду Тушканчик и Мраморному озеру. Там устроим привал-обед, а вечером вернёмся в лагерь на ужин.
Перевал Птица и пик Птица
Сегодня вас ждёт восхождение на пик Птица. После завтрака отправимся в радиальный поход, преодолеем перевал Птица и достигнем высоты 2152 метров.
Перевал Тушканчик и Висячий Камень
После завтрака вас ждёт чудо-природы — Висячий камень, который очень эффектно смотрится на фотографиях. Преодолеем перевал Тушканчик, подкрепимся и пойдём дальше. Установим лагерь в живописном месте, поужинаем и отдохнём.
Озеро Художников
Позавтракаем и отправимся к озеру Художников. Преодолеем одноимённый перевал и устроим привал в живописном месте на озере.
Озеро Радужное, перевал Красноярцев и гора Кит
После завтрака выходим к озеру Радужное, преодолеваем перевал Красноярцев и оказываемся возле горы Кит. Приготовьтесь к фантастическим видам!
Отъезд
Наше путешествие подходит к концу. Завтракаем, собираем лагерь и отправляемся в обратный путь в Абакан.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Абакан, стоянка около АДМ (Абаканский дворец молодежи)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.