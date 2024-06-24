Сибирские Альпы: поход в «Ергаки»

Почувствовать баланс возле Висячего камня и полюбоваться захватывающими видами с пика Птица

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Ответы на вопросы
«Ергаки» — это удивительное разнообразие ландшафтных форм, пики и перевалы, горные гребни и останцы. Вы увидите множество озёр с чистейшей горной водой, настоящую тайгу с кедрами, пихтами и елями.

Прогуляетесь вокруг высокогорного озера Светлое, полюбуетесь захватывающими видами с пика Птица и преодолеете легендарный перевал Художников.
Сибирские Альпы: поход в «Ергаки»
Сибирские Альпы: поход в «Ергаки»
Сибирские Альпы: поход в «Ергаки»
Сибирские Альпы: поход в «Ергаки»
Сибирские Альпы: поход в «Ергаки»
Сибирские Альпы: поход в «Ергаки»
Сибирские Альпы: поход в «Ергаки»
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Туристам с собой нужно иметь минимальный набор снаряжения: рюкзак, коврик, спальник, желательно палатку, КЛМ, предметы личной гигиены, удобную обувь. Если вы не располагаете каким либо снаряжением, мы можем дать вам его в аренду.

Программа тура по дням

1 день

Озеро Светлое

Встретимся в Абакане и поедем вместе в природный парк «Ергаки». Маршрут начнётся от визит-центра. Сегодня дойдём до озера Светлое, поставим там палатки и отдохнём.

Озеро СветлоеОзеро СветлоеОзеро СветлоеОзеро Светлое
2 день

Водопад Тушканчик и озеро Мраморное

После завтрака у нас будет радиальный выход к водопаду Тушканчик и Мраморному озеру. Там устроим привал-обед, а вечером вернёмся в лагерь на ужин.

Водопад Тушканчик и озеро МраморноеВодопад Тушканчик и озеро МраморноеВодопад Тушканчик и озеро МраморноеВодопад Тушканчик и озеро Мраморное
3 день

Перевал Птица и пик Птица

Сегодня вас ждёт восхождение на пик Птица. После завтрака отправимся в радиальный поход, преодолеем перевал Птица и достигнем высоты 2152 метров.

4 день

Перевал Тушканчик и Висячий Камень

После завтрака вас ждёт чудо-природы — Висячий камень, который очень эффектно смотрится на фотографиях. Преодолеем перевал Тушканчик, подкрепимся и пойдём дальше. Установим лагерь в живописном месте, поужинаем и отдохнём.

Перевал Тушканчик и Висячий КаменьПеревал Тушканчик и Висячий КаменьПеревал Тушканчик и Висячий КаменьПеревал Тушканчик и Висячий Камень
5 день

Озеро Художников

Позавтракаем и отправимся к озеру Художников. Преодолеем одноимённый перевал и устроим привал в живописном месте на озере.

Озеро ХудожниковОзеро ХудожниковОзеро ХудожниковОзеро Художников
6 день

Озеро Радужное, перевал Красноярцев и гора Кит

После завтрака выходим к озеру Радужное, преодолеваем перевал Красноярцев и оказываемся возле горы Кит. Приготовьтесь к фантастическим видам!

7 день

Отъезд

Наше путешествие подходит к концу. Завтракаем, собираем лагерь и отправляемся в обратный путь в Абакан.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Абакан, стоянка около АДМ (Абаканский дворец молодежи)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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