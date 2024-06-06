читать дальше

хотелось посмотреть побольше интересных мест за короткое время, забронировала экскурсию ‘Золотое кольцо Хакасии’. Моим гидом была Надежда, она как местный житель, рассказала и показала много всего интересного! Очень чувствуется любовь к месту, в котором живет Надежда, потому что ей удалось влюбить меня в Хакасию) Надежда показала основные достопримечательности Абакана, потом мы посетили Шушенское, продегустировали местные сыры, поднялись на мраморный карьер с панорамным видом на красивые горы Саяны, ГЭС, Хуртуях-Тас, заезжали на форелевую ферму. Дорога не сложная, так как делали остановки и разбавляли чаепитием со сладостями. Маршрут может быть подстроен под ваши предпочтения и интересы. Если хотите провести познавательный и интересный день в Хакасии, обращайтесь к Надежде, масса впечатлений гарантирована!