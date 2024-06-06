1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4.5 часа
Укротившая Енисей: экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС из Абакана
Познайте величие Саяно-Шушенской ГЭС, исследуя историю и культуру Хакасии в увлекательном путешествии
Начало: У Дворца Молодежи в Абакане
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
11 часов
Золотое кольцо Хакасии: от Шушенского до Хуртуях-Тас за 1 день
Вас ждет путешествие по самым живописным и загадочным местам Хакасии, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
18 600₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие в загадочные Оглахты
Рассмотреть древние петроглифы и насладиться чарующими видами степи и Красноярского водохранилища
11 июня в 10:30
12 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия «Про Абакан с любовью»: путешествие через столетия и культуры
Узнать главное о столице Хакасии и попробовать традиционные сладости
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
5 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие в Долину царей и Бородинскую пещеру: история и приключения
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по древним местам Хакасии, где каждый камень хранит истории прошлого
Завтра в 10:30
11 июня в 08:00
15 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
В гости к Саянам
Погулять по горам, полюбоваться фантастическими видами и увидеть Саяно-Шушенскую ГЭС
Начало: По согласованию
18 июня в 08:00
1 авг в 08:00
17 400₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по Абакану + этнический спа-ритуал "Ағазы Чазыда" ("Степная яблоня")
Погрузиться в хакасскую культуру и испытать необычные ощущения
Начало: В удобном для вас месте
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
16 000₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Путешествие по волшебной Хакасии
Невероятные курганы, археологические ценности и отмена законов физики
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММартина6 июня 2024Экскурсоводом у нас была Елена, оставила очень приятные впечатления. Мы узнали столько нового и интересного! На все вопросы Елена отвечала охотно и подробно.
- ЛЛариса4 июня 2024Экскурсия была интересной, насыщена информацией, исторической в том числе конечно, о земле Хакаской, посмотрела великолепные пейзажи. Рекомендую людям, которые любят
- ААнна22 мая 2024Ездили на Саяно-Шушенскую ГЭС! Огромную благодарность выражаем организатору Сергею и гиду Артему! Экскурсия была максимально комфортная и интересная. На ГЭС
- ААнастасия4 мая 2024Оперативная организация экскурсии за 11 часов до начала)) Забрали из аэропорта и по завершении вернули в аэропорт. Гид Артем предоставил исчерпывающую информацию по посещаемым объектам в нескучном формате. Будем рекомендовать!
- ООльга30 апреля 2024Экскурсия очень понравилась. Узнали много интересного, получили кучу положительных эмоций. Долина царей и пещера впечатлили своей мощью и энергией. Надежда профессионал своего дела, рассказала, показала, провела с нами ритуалы, напоила вкусным чаем с вкусняшками.
- ННаталия23 апреля 2024Очень давно хотела посмотреть знаменитую Саяно-Шушенскую ГЭС и наконец, получилось прилететь в Абакан. Так как была ограничена во времени и
- ЕЕлена21 апреля 2024Брала экскурсию «Золотое кольцо Хакасии». Программа очень понравилась! Огромная благодарность Надежде. Надежда подбирает индивидуальный подход к каждому, учитывая все пожелания!
- ВВалентин16 апреля 2024Интересная экскурсия, подстраивается под интересы туристов. Заинтересовали и открыли много интересных деталей, рекомендуем! И если вернемся в регион обязательно обратимся!
- ММарина4 марта 2024Замечательный экскурсовод Надежда познакомила нас с Абаканом и его историей. Высокопрофессиональный мастер своего дела, патриот своей малой Родины. Очень позитивная, доброжелательная к путешественникам. По нашей просьбе организовала и провела нам обзорную экскурсию по Минусинску. Благодарим и будем рады новой встречи!
- ООлеся29 февраля 2024Добрый день. Были в командировке на пару дней в Абакане. Было свободное время до самолёта, хотелось побольше узнать про город.
Ответы на вопросы от путешественников по Абакану в категории «Летние»
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