6 часов
Групповая
до 19 чел.
Лучший выборИндивидуальная экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС: техническое чудо России
Погрузитесь в мир гидроинженерии и природы с экскурсией на Саяно-Шушенскую ГЭС. Уникальный опыт и незабываемые впечатления гарантированы
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно в 08:00
Завтра в 09:00
28 июл в 09:00
от 3 200₽ за человека
9 часов
Групповая
до 19 чел.
Путешествие к древней обсерватории «Сундуки»: магия и история
Погрузитесь в мир древних тайн и шаманских обрядов с экскурсией в обсерваторию «Сундуки». Откройте для себя уникальные петроглифы и великолепные виды
Начало: Заберем в пределах города Абакана
Расписание: Ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
28 июл в 08:00
от 4 500₽ за человека
14 часов
Групповая
до 19 чел.
Экскурсия к Висячему Камню в Ергаках: Чудо Саян, доступное каждому
Погрузитесь в мир природных чудес с индивидуальной экскурсией к Висячему Камню. Незабываемое приключение ждет вас
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно в 08:00
28 июл в 08:00
29 июл в 08:00
от 3 800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр11 июля 2024Отличная экскурсия
- ААнастасия7 июля 2024Большое спасибо за экскурсию на СШГЭС! С нами был гид Евгений, который любезно нас встретил в удобное для нас время
- ЕЕкатерина12 июня 2024Завораживающие степи и холмы Хакасии, мощь и сила Саянских гор, ну и конечно сама ГЭС! Впечатляющая поездка. Всё организовано на должном уровне. Отдельное спасибо Антонине Семёновне, знающий гид, значительно расширила наши познания в истории
- ооксана25 июля 2022экскурсия интересная - всем советую.
- ДДарья31 мая 2022Экскурсия - просто космос! Это было первое "сильное" место, встреченное в Хакасии. Погода была чудесной, солнечной, но не жаркой. Дорога
Ответы на вопросы от путешественников по Абакану в категории «Групповые»
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