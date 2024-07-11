читать дальше на вокзале и провёл отличную экскурсию по району ГЭС и окрестностям. Была возможность заглянуть в посёлок Черёмушки, где живут работники станции, а также другие места. Очень рекомендую организатора экскурсий Сергея и желаем только процветания и успехов в этом интересном деле! Добавлю: после экскурсии на ГЭС спонтанно записались на экскурсию на Салбыкский курган и Бородинскую пещеру: очень насыщенная и интересная экскурсия! Невероятные виды!

Большое спасибо за экскурсию на СШГЭС! С нами был гид Евгений, который любезно нас встретил в удобное для нас время