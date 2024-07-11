Групповые экскурсии Абакана

Найдено 3 экскурсии в категории «Групповые» в Абакане, цены от 3 200 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
Экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС
6 отзывов
6 часов
Групповая
до 19 чел.
Лучший выбор
Индивидуальная экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС: техническое чудо России
Погрузитесь в мир гидроинженерии и природы с экскурсией на Саяно-Шушенскую ГЭС. Уникальный опыт и незабываемые впечатления гарантированы
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно в 08:00
Завтра в 09:00
28 июл в 09:00
от 3 200 за человека
Древняя обсерватория «Сундуки»
2 отзыва
9 часов
Групповая
до 19 чел.
Путешествие к древней обсерватории «Сундуки»: магия и история
Погрузитесь в мир древних тайн и шаманских обрядов с экскурсией в обсерваторию «Сундуки». Откройте для себя уникальные петроглифы и великолепные виды
Начало: Заберем в пределах города Абакана
Расписание: Ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
28 июл в 08:00
от 4 500 за человека
Индивидуальная экскурсия на Висячий Камень, Ергаки
2 отзыва
14 часов
Групповая
до 19 чел.
Экскурсия к Висячему Камню в Ергаках: Чудо Саян, доступное каждому
Погрузитесь в мир природных чудес с индивидуальной экскурсией к Висячему Камню. Незабываемое приключение ждет вас
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно в 08:00
28 июл в 08:00
29 июл в 08:00
от 3 800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    11 июля 2024
    Экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС
    Отличная экскурсия
  • А
    Анастасия
    7 июля 2024
    Экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС
    Большое спасибо за экскурсию на СШГЭС! С нами был гид Евгений, который любезно нас встретил в удобное для нас время
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    на вокзале и провёл отличную экскурсию по району ГЭС и окрестностям. Была возможность заглянуть в посёлок Черёмушки, где живут работники станции, а также другие места. Очень рекомендую организатора экскурсий Сергея и желаем только процветания и успехов в этом интересном деле! Добавлю: после экскурсии на ГЭС спонтанно записались на экскурсию на Салбыкский курган и Бородинскую пещеру: очень насыщенная и интересная экскурсия! Невероятные виды!

  • Е
    Екатерина
    12 июня 2024
    Экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС
    Завораживающие степи и холмы Хакасии, мощь и сила Саянских гор, ну и конечно сама ГЭС! Впечатляющая поездка. Всё организовано на должном уровне. Отдельное спасибо Антонине Семёновне, знающий гид, значительно расширила наши познания в истории
  • о
    оксана
    25 июля 2022
    Древняя обсерватория «Сундуки»
    экскурсия интересная - всем советую.
  • Д
    Дарья
    31 мая 2022
    Древняя обсерватория «Сундуки»
    Экскурсия - просто космос! Это было первое "сильное" место, встреченное в Хакасии. Погода была чудесной, солнечной, но не жаркой. Дорога
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    уже была красивой, но когда пошла по музею под открытым небом - обомлела. . Такие скалы, выступы, истории, виды во все стороны! Музейный гид рассказала всё и даже больше, провели даже маленький обряд, услышали легенду, оценили акустику места и т. д.

Ответы на вопросы от путешественников по Абакану в категории «Групповые»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Абакане
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС
  2. Древняя обсерватория «Сундуки»
  3. Индивидуальная экскурсия на Висячий Камень, Ергаки
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  2. Саяно-Шушенская ГЭС
  3. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Абакану в июле 2024
Сейчас в Абакане в категории "Групповые" можно забронировать 3 экскурсии от 3 200 до 4 500. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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