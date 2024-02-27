Ергаки. Жемчужина Саян

Групповой тур в Абакане
4.4
3 отзыва
Это действительно очень красивые места и, прежде всего, Ергаки потрясают своим ландшафтом. Именно ландшафтными формами.

Очень выразительными и неповторимыми формами горных вершин, цирков, гребней и отдельных пиков и останцов.

А ещё добавьте сюда настоящую тайгу с кедрами, пихтами и елями, множество горных озёр с чистейшей водой. Вот и получается, что Ергаки это одно из мест, которое обязательно нужно посетить.
Ергаки. Жемчужина Саян
Ергаки. Жемчужина Саян
Ергаки. Жемчужина Саян
Ближайшие даты:
1
июл

Программа тура по дням

1 день

визит центр Ергаки - озеро Светлое

Встреча у ж/д вокзала в городе Абакан в 7:00 утра.

Пересаживаемся на автобус и едем 230 км до природного парка Ергаки.

Отсюда начнем свой путь по экотропе до туристической стоянки «Озеро Светлое».

Переход в 6 км (с рюкзаками!) займет около 2 часов.

Тут мы поставим наш лагерь.

После обеда отправимся на обзорную экскурсию вокруг озера «Светлое», одно из самых крупных высокогорных озер парка Ергаки.

Вечером нас ждёт знакомство и невероятная красота саянского неба.

Автобус: 230 км. Пешком: 6 км с рюкзаками, 8 км налегке. Питание: обед, ужин.

визит центр Ергаки - озеро Светлоевизит центр Ергаки - озеро Светлоевизит центр Ергаки - озеро Светлое
2 день

Озеро Светлое - водопад Тушканчик - озеро Мраморное - водопад Тушканчик - озеро Светлое

Сегодня мы отправимся по «мраморному» пути.

Нам посчастливится увидеть водопад Мраморный (Тушканчик), одноименное озеро расположенное в живописной долине между пиками Птица, Молодежный и Учителей.
И вернёмся до нашей стоянки, тем же путем.

Пешком: 12 км налегке. Питание: завтрак, обед, ужин.

Озеро Светлое - водопад Тушканчик - озеро Мраморное - водопад Тушканчик - озеро СветлоеОзеро Светлое - водопад Тушканчик - озеро Мраморное - водопад Тушканчик - озеро СветлоеОзеро Светлое - водопад Тушканчик - озеро Мраморное - водопад Тушканчик - озеро Светлое
3 день

озеро Светлое - перевал Птица - пик Птица (2152м) - перевал Птица - озеро Светлое

Сегодня мы поднимемся на самую высокую точку нашего путешествия и восхитимся прекрасным видом пика Птица (2152 м) до которого мы дойдем через перевал Птица (1А).

Побываем непосредственной близости пика Звездный (2265 м), самой высокой точкой парка Ергаки.

И вернёмся до нашей стоянки, тем же путем.

Пешком: 9 км налегке. Питание: завтрак, обед, ужин.

озеро Светлое - перевал Птица - пик Птица (2152м) - перевал Птица - озеро Светлоеозеро Светлое - перевал Птица - пик Птица (2152м) - перевал Птица - озеро Светлоеозеро Светлое - перевал Птица - пик Птица (2152м) - перевал Птица - озеро Светлое
4 день

Озеро Светлое - перевал Тушканчик - Перекресток - Висячий камень - Перекресток

Сегодня у нас смена лагеря.

После завтрака, мы соберем палатки и покинем уже привычную нам стоянку на озере Светлое.

И выдвинемся с рюкзаками в сторону Висячего Камня, через перевал Тушканчик до туристической стоянки Перекресток, в долине реки Нижняя Буйба.

После установки лагеря, отправимся на обзорную экскурсию до знаменитого Висячего камня.

Когда видишь это многотонную махину, невольно удивляешься природному балансу и гармонии.

Кажется, что каменная глыба вот-вот потеряет хрупкое равновесие и скатится в пропасть.

Пешком: 9 км с рюкзаками, 5 км налегке. Питание: завтрак, обед, ужин.

Озеро Светлое - перевал Тушканчик - Перекресток - Висячий камень - ПерекрестокОзеро Светлое - перевал Тушканчик - Перекресток - Висячий камень - ПерекрестокОзеро Светлое - перевал Тушканчик - Перекресток - Висячий камень - Перекресток
5 день

Перекресток - перевал Художников (1А) - оз. Художников - водопад Горных Духов - оз. Горных Духов - оз. Художников - перевал Художников (1А) - Перекресток

Сегодня очень насыщенный день.

За 12 км пешей экскурсии мы увидим одну из самых красивейших жемчужин – о. Художников.

Сидя под раскинувшимся кедром на острове посреди озера, хочется творить.

Рядом с этим местом находится не менее знаменитое озеро Горных духов.

Местные старожилы поговаривают, что назвали озеро так из-за того, что каждую полную луну из его вод выходит прекрасная Алико и долго ходит по берегу — ищет своего спасителя, который своим пением околдовал горных духов и мог вылечить любой недуг.

Пешком: 12 км налегке. Питание: завтрак, обед, ужин.

Перекресток - перевал Художников (1А) - оз. Художников - водопад Горных Духов - оз. Горных Духов - оз. Художников - перевал Художников (1А) - ПерекрестокПерекресток - перевал Художников (1А) - оз. Художников - водопад Горных Духов - оз. Горных Духов - оз. Художников - перевал Художников (1А) - ПерекрестокПерекресток - перевал Художников (1А) - оз. Художников - водопад Горных Духов - оз. Горных Духов - оз. Художников - перевал Художников (1А) - Перекресток
6 день

Перекресток - Оз. Радужное - перевал Красноярцев - перевал Спящий Саян - перевал Промежуточный (1а) - Перекресток - база отдыха

Сегодня мы дойдем до легендарного перевала, который будоражит фантазию и дышит легендами — Спящий Саян (1670 м).

Путь наш лежит через озеро Радужное, которое станет ещё одной достопримечательностью сегодняшнего пути.

Вернемся через перевал Промежуточный, мимо скалы Орешек.

Соберем лагерь и совершим небольшой переход до базы отдыха, где разместимся и сходим в жаркую баньку (доп. плата).

Пешком: 8 км налегке. Питание: завтрак, обед.

Перекресток - Оз. Радужное - перевал Красноярцев - перевал Спящий Саян - перевал Промежуточный (1а) - Перекресток - база отдыхаПерекресток - Оз. Радужное - перевал Красноярцев - перевал Спящий Саян - перевал Промежуточный (1а) - Перекресток - база отдыхаПерекресток - Оз. Радужное - перевал Красноярцев - перевал Спящий Саян - перевал Промежуточный (1а) - Перекресток - база отдыха
7 день

Отъезд

В этот день мы прощаемся с парком.

Грузимся в автобус, который довезет нас до города Абакан.

По дороге делимся впечатлениями и немного грустим, потому что мы так быстро привыкли друг к другу за эти семь дней.

Примерное прибытие на ЖД вокзал до 18-00.

Автобус: 230 км. Питание: завтрак.

ОтъездОтъездОтъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в трехместных палатках и на базе отдыха в последнюю ночь.

Варианты проживания

Палатка

5 ночей

проживание в 3-х местных палатках

База отдыха

1 ночь

последняя ночь — на базе отдыха (3-4-5 местные номера, душ и туалет в номере).

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер Абакан - национальный парк «Ергаки» - Абакан
  • Проживание на базе отдыха в последнюю ночь
  • Питание на маршруте
  • Завтрак на базе отдыха
  • Нахождение на территории национального парка Ергаки
  • Работа инструкторов
  • Аренда группового снаряжения (палатки, тенты, газовые горелки, газовые баллоны)
  • Групповая аптечка, средства связи и навигации
  • Консультации по подбору одежды, покупке билетов
  • Фирменный бафф
Что не входит
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Абакан и обратно
  • Питание в дороге
  • Страховка от несчастного случая
  • Ужин и баня на базе отдыха
Место начала и завершения?
г. Абакан
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Снаряжение:

  • спальный мешок (комфорт +5);
  • коврик туристический;
  • палки треккинговые;
  • рюкзак 70–90 л;
  • накидка на рюкзак от дождя;
  • хоба (сидушка, она же подпопник);
  • гермо пакеты для вещей.

2. Одежда и обувь:

  • ботинки треккинговые (голеностоп фиксирован, толстая подошва);
  • сандалии (с фиксированной пяткой);
  • куртка ветро- и влагозащитная;
  • штаны ветро- и влагозащитные;
  • дождевик (лучше мембрана, бюджетный одноразовый вариант – полиэтиленовый);
  • куртка или жилетка утепленная;
  • бафф, панама/кепка;
  • кофта утепленная (флисовая);
  • футболка либо рубашка с длинным рукавом;
  • 1–2 футболки (лучше синтетические);
  • носки треккинговые (2 пары, синтетические) + обычные носки;
  • штаны ходовые легкие, можно ещё шорты;
  • комплект термобелья влагоотводящего;
  • купальные принадлежности.

3. Что взять еще:

  • 1 литр сухарей (можно уложить в тетрапак из под сока на 1 л.)
  • тарелка, ложка, кружка (не керамические), нож, спички
  • аптечка личная, в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора) + эластичный бинт, стерильный бинт – 2 шт., перекись водорода, пластырь рулонный на тканевой основе широкий
  • средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, туалетная бумага, принадлежности для девочек и пр.)
  • термос (0,5 – 1 литр)
  • бутылка для воды или гидратор
  • очки солнцезащитные, не пропускающие ультрафиолет
  • крем от загара SPF 20-30
  • помада гигиеническая
  • фонарик (лучше налобный) + зап. комплект батареек

4. Документы:

  • паспорт;
  • полис страхования от н/с;
  • деньги на сувениры и дополнительные расходы.

5. Дополнительно:

  • фотоаппарат (видеокамера);
  • набор ниток с иголкой;
  • веревка 5 м диаметром 5 мм (для просушки одежды, ремонта).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
2
3
2
1
А
27 фев 2024
Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
Д
22 янв 2024
Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.
Из пожеланий - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.
Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.
Д
22 янв 2024
Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт - огромное им спасибо за всё. А вот водителя Альберта, сэкономившего на "зимней" резине, и который не стал ремонтировать печку, из-за чего отменилась последняя часть маршрута(Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт), мне похвалить не за что.
Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Дмитрий!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что произошла такая ситуация с организацией экскурсии по маршруту Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт. Мы передадим Ваш отзыв о работе водителя нашим коллегам в регионе. Обязательно проведём работу.

Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!

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