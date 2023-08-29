Сибирские каникулы

Групповой тур в Абакане
5
3 отзыва
Мультиактивный тур по трем Сибирским регионам с ежедневными экскурсиями, походом в горы и прогулкой по Енисею.

Уникальные музеи с гастрономией местных блюд, чабанская стоянка, буддийские артефакты, золото Скифов и музыка хоомей.
Сибирские каникулы
Сибирские каникулы
Сибирские каникулы
Ближайшие даты:
30
мая
6
июн
20
июн
27
июн
4
июл
18
июл
25
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даты

Что вас ожидает:

Скопление петроглифов
Скопление петроглифов
Погуляем по музею под открытым небом Оглахты
Долина царей
Долина царей
Побываем в сакральном и загадочном месте Хакасии
Трекинг по Ергакам
Трекинг по Ергакам
Увидим самые популярные объекты природного парка
Саяно-Шушенская ГЭС
Саяно-Шушенская ГЭС
Посетим крупнейшую электростанцию России
Вкусы Сибири
Вкусы Сибири
Попробуем традиционные блюда трех регионов Сибири
Горловое пение
Горловое пение
Познакомимся с традицией этого уникального исполнения

Программа тура по дням

1 день

В Долину царей к древним посланиям

Встреча в аэропорту города.

Раннее заселение в отель за дополнительную плату.

Завтрак.

Встреча с гидом в холле отеля.

10:00 Выезд на экскурсионную программу:

Посещение Республиканского музея зала каменных изваяний.

Большой бутик местных уникальных сувениров.

Музей под открытым небом Оглахты.

На Оглахты находится самое большое скопление петроглифов, к которым ведет лестница в 965 ступеней. Великолепная фотозона для панорамных фотографий.

Ланч.

Экскурсия на Салбыкский курган, который находится в Долине царей, именно эта долина была выбрана древними для возведения десятков курганов знати на одной территории.

Одно из самых сакральных и загадочных мест в Хакасии.

Ужин в кафе города.

Продолжительность маршрута: около 9 часов, включая дорогу.

Рекомендации гостям: удобная обувь, головной убор от солнца, дождевик, средства защиты от насекомых (клещ, комар).

В Долину царей к древним посланиямВ Долину царей к древним посланиямВ Долину царей к древним посланиямВ Долину царей к древним посланиямВ Долину царей к древним посланиямВ Долину царей к древним посланиямВ Долину царей к древним посланиямВ Долину царей к древним посланиямВ Долину царей к древним посланиямВ Долину царей к древним посланиям
2 день

Территория сильных людей

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров.

Выезд на экскурсионную программу:

Экскурсия на площадку Саяно-Шушенской ГЭС – крупнейшую электростанцию России;

Без посещения гребня плотины.

Прогулка по Енисею.

Обед.

Гастрономия сибирской кухни в блюдах из продуктов региона.

Заселение в отель «Гладенькая».

Свободное время.

Ужин в ресторане отеля.

Продолжительность маршрута: около7-8 часов, включая дорогу.

Рекомендации гостям: удобная обувь, головной убор от солнца, дождевик, средства защиты от насекомых (клещ,комар), купальные принадлежности.

Территория сильных людейТерритория сильных людейТерритория сильных людейТерритория сильных людейТерритория сильных людей
3 день

Истоки русских традиций

Завтрак. Освобождение номеров.

Экскурсия в Шушенское – старинное сибирское село, музей деревянного зодчества России под открытым небом.

Обед в духе русской деревенской кухни.

Вы попробуете настоящие соленые грибы и малосольные деревенские огурчики, домашнее жаркое на сметане и знаменитые шушенские пироги и блины.

Выезд с п. Шушенское в горы Ергаки.

Транзитная остановка на знаменитом таежном рынке Танзыбей.

Вы можете купить таежные целебные сборы, травы, сувениры.

Заселение на базу отдыха Ергаки 3*.

Ужин в кафе.

Гастрономия таежной кухни: блюда из дичи, речной рыбы, выпечка с таежными ягодами.

По желанию гости за дополнительную плату могут воспользоваться услугами СПА* (баня, сауна, бассейн).

Продолжительность маршрута: около 7-8 часов, включая дорогу.

Рекомендации гостям: удобная одежда для длительных переездов, теплая одежда в горы: ветровки, обувь, купальники для посещения спа зоны по желанию.

Истоки русских традицийИстоки русских традицийИстоки русских традицийИстоки русских традицийИстоки русских традиций
4 день

Природный артефакт «Висячий камень»

Завтрак.

Выход на активную программу в горы Ергаки: «Висячий камень».

Он является самым знаменитым висячим камнем в России, каменная глыба весом почти 600 тонн, длиной 17 метров, которая застыла над пропастью в природном парке Ергаки.

Висячий Камень считается чудом природы.

Трекинг до Висячего камня 14 км (туда и братно).

Тропа частично оборудована перилами.

Ланч на природе (ланч-боксы).

Возвращение на базу Ергаки.

Ужин в кафе.

По желанию вы можете воспользоваться услугами СПА: баня, сауна, бассейн (за дополнительную плату).

Продолжительность маршрута: около8 часов, включая дорогу.

Важно:

При бронировании тура на даты 14.05, 21.05, 28.05, 04.06 экскурсия на «Висячий камень» может быть отменена, в связи с плохим состоянием тропы.

Маршрут сложный для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, лиц старшего возраста и со слабой физической подготовкой. Тропа идет вверх по частично оборудованной тропе, частично по горному куруму и болотистой местности.

Рекомендация гостям: трекинговая обувь (сменная обувь), удобная спортивная одежда, непромокаемая куртка или дождевик, небольшой рюкзак на лямках, головной убор от солнца, индивидуальная аптечка.

Природный артефакт «Висячий камень»Природный артефакт «Висячий камень»Природный артефакт «Висячий камень»Природный артефакт «Висячий камень»Природный артефакт «Висячий камень»
5 день

Погружение в кочевую культуру

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров.

Выезд на программу в Туву.

Республика Тува – кладезь истинных народных традиций, сохранившихся в современном мире. Здесь сосредоточены не только природные, археологические объекты, но и множество объектов культуры, музеев, памятников, шаманские клиники и юрты кочевников.

По прибытию в г. Кызыл обед в кафе.

Экскурсия в Тувинский национальный музыкальный центр, знакомство с исполнителями традиционного тувинского горлового пения –«хоомей».

Обзорная экскурсия по городу с посещением:

  • сквера «Центр Азии» на красивой набережной Енисея;
  • площади Арата, где находится символ города – Буддийский молитвенный барабан;
  • Буддийского храма.

Размещение в отеле.

Ужин.

Продолжительность маршрута: 11 часов. Общий километраж дня 400 км (комфортная дорога).

Рекомендации гостям: удобная одежда для длительных переездов.

Погружение в кочевую культуруПогружение в кочевую культуруПогружение в кочевую культуруПогружение в кочевую культуру
6 день

Священное место для монахов и монгольских ханов

Завтрак в отеле.

Выезд на активную программу:

Священное место Бурган-Изи (След Будды).

На том месте на горе установлен субурган «Дючен Лхабаб», что означает «Снисхождение с небес Будды Шакьямуни».

Культовое место паломничества последователей, одного из основных течений буддизма – Ламаизма.

Считается, что в мире на сегодняшний день существуют три следа, и один из них находится в Туве. След Будды является отпечатком, одной или обеих ног первого буддиста, достигшего нирваны.

Восхождение по священной лестнице к Следу Будды

Дургенский каньон с водопадом и панорамной площадкой.

Массивные скалы, утопающие в девственных лесах, и стремительная горная река, несущая свои воды по каньону.

Обед из местной рыбки на гриле, чай и лепешки.

Посещение юрты кочевников – Чабанская стоянка.

Знакомство с носителями тувинской культуры, старейшинами рода.

Ужин в тувинских традициях.

Национальные блюда: баранина, приготовленная по традиционным рецептам, местные тушеные овощи, тувинские буузы из говядины или баранины, молодой сыр, печенье боорзаки с тувинским чаем с молоком и солью.

Возвращение в отель.

Продолжительность маршрута: 11 часов. Общий километраж дня 280 км (частично асфальт, частично полевая дорога).

Рекомендации гостям: головной убор, солнцезащитный крем, удобная обувь, репелленты(клещ), дождевик, городской рюкзак для личных вещей.

Священное место для монахов и монгольских хановСвященное место для монахов и монгольских хановСвященное место для монахов и монгольских хановСвященное место для монахов и монгольских ханов
7 день

Этническая Тува в золоте скифов

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров.

Выезд на экскурсионную программу.

Посещение Национального музея Тувы, выставка «Скифское золото».

Национальный музей Тувы – достояние Республики, с огромным позолоченным куполом и с коллекцией золотого запаса древнего кургана. Более тысячи уникальных золотых украшений находятся в фонде музея.

Посещение крупнейшего в России буддийского монастыря "Тубтен Шедруб Линг".

Обед в кафе.

Выезд в г. Абакан.

Прибытие в г. Абакан.

Размещение в отеле.

Гастрономический ужин.

Продолжительность маршрута: 10 часов. Общий километраж дня 400 км (комфортная дорога).

Рекомендации гостям: удобная одежда для длительных переездов.

8 день

Отъезд

Трансфер в аэропорт.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

з/о «Гладенькая»4*, отель «Кызыл Гранд и СПА»5* (г. Кызыл), отель «Азия» 4*, отель «Ергаки»3*:

  • Одноместное размещение - 90 000 рублей с человека.
  • Двухместное размещение - 85 000 рублей с человека.

з/о «Гладенькая»4*, отель «Буян Бадырги»3*(г. Кызыл), отель «Абакан», отель «Ергаки»3*:

  • Одноместное размещение - 87 000 рублей с человека.
  • Двухместное размещение - 77 000 рублей с человека.

з/о «Гладенькая»4*, отель «Буян-Бадырги»3* г. Кызыл, отель «Персона»3*, отель «Ергаки»3*:

  • Одноместное размещение - 85 000 рублей с человека.
  • Двухместное размещение - 75 000 рублей с человека.

Варианты проживания

Загородный отель «Гладенькая» в г. Саяногорск

1 ночь

Загородный отель «Гладенькая» находится в окружении гор. К услугам гостей крытый бассейн, оздоровительный спа-центр, сауна, хаммам и гидромассажная ванна. Горнолыжные трассы пролегают всего в 9 км.

В числе удобств всех номеров бесплатный Wi-Fi, балкон, телевизор с плоским экраном, паркетный пол и мини-бар. Собственная ванная комната укомплектована феном, купальными халатами и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. В номерах подключен бесплатный Wi-Fi.

Загородный отель «Гладенькая» в г. СаяногорскЗагородный отель «Гладенькая» в г. СаяногорскЗагородный отель «Гладенькая» в г. СаяногорскЗагородный отель «Гладенькая» в г. СаяногорскЗагородный отель «Гладенькая» в г. СаяногорскЗагородный отель «Гладенькая» в г. Саяногорск

Отель «Кызыл Гранд и Спа (Азимут)» 5* в г. Кызыл

2 ночи

Отель «AZIMUT Кызыл» с рестораном, фитнес-центром, баром и общим лаунджем расположен в городе Кызыле. В этом 5-звездочном отеле к услугам гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации, доставка еды и напитков в номер, а также частная парковка на прилегающей территории.

Номера отеля оснащены кондиционером. В числе удобств — письменный стол, чайник, сейф, телевизор с плоским экраном, а также собственная ванная комната с душем. В некоторых номерах есть мини-кухня с микроволновой печью, холодильником и мини-баром. Гостям отеля «AZIMUT Кызыл» предоставляются постельное белье и полотенца.

Важно: нет возможности проживания в номере с 2-мя раздельными кроватями, только двуспальная кровать, посещение спа и бассейна строго от 18 лет.

По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак и завтрак «шведский стол».

Отель «Кызыл Гранд и Спа (Азимут)» 5* в г. КызылОтель «Кызыл Гранд и Спа (Азимут)» 5* в г. КызылОтель «Кызыл Гранд и Спа (Азимут)» 5* в г. КызылОтель «Кызыл Гранд и Спа (Азимут)» 5* в г. КызылОтель «Кызыл Гранд и Спа (Азимут)» 5* в г. КызылОтель «Кызыл Гранд и Спа (Азимут)» 5* в г. КызылОтель «Кызыл Гранд и Спа (Азимут)» 5* в г. Кызыл

Отель Буян Бадырги 3

2 ночи

Отель находится на улице Московской в небольшом городе Кызыл. Персонал разговаривает на нескольких языках. Уборка осуществляется своевременно, без задержек.

Богатый номерной фонд предоставляет вашему вниманию следующие категории "Люкс","Стандарт","Студио","Улучшенный люкс", в которых вы сможете отдохнуть с комфортом. В ванной комнате есть все принадлежности для личной гигиены.

Гости, которые придерживаются определенной диеты, есть специальное меню. В баре предоставляется большой ассортимент напитков. По запросу завтрак подается в номер.

Провести деловые встречи, переговоры, семинары вы сможете в конференц-зале, со всей нужной техникой.

В шаговой доступности есть ресторан "Буян-Бадыргы", кафе "Пицца-Роллы" и гастроном "Южный" и "Звезда" находятся в шаговой доступности.

Отель Буян Бадырги 3Отель Буян Бадырги 3Отель Буян Бадырги 3Отель Буян Бадырги 3Отель Буян Бадырги 3Отель Буян Бадырги 3Отель Буян Бадырги 3Отель Буян Бадырги 3Отель Буян Бадырги 3

Отель «Азия» 4* в г. Абакан

2 ночи

Отель «Азия» расположен в городе Абакан. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и ресторан. При отеле работает бар и обустроена бесплатная частная парковка.

Во всех номерах установлен телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. В некоторых из них имеется гостиная зона, где можно отдохнуть и расслабиться. Среди удобств — чайник. Собственная ванная комната.

Отель «Азия» 4* в г. АбаканОтель «Азия» 4* в г. АбаканОтель «Азия» 4* в г. АбаканОтель «Азия» 4* в г. АбаканОтель «Азия» 4* в г. АбаканОтель «Азия» 4* в г. Абакан

Отель «Абакан» 4

2 ночи

Этот отель расположен в центре Абакана, в 15 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, бизнес-центр и круглосуточная стойка регистрации.

В числе удобств номеров телевизор с плоским экраном, холодильник и собственная ванная комната с феном, туалетно-косметическими принадлежностями, тапочками и халатами.

В ресторане отеля Mama Roma подают блюда итальянской кухни. Также для гостей сервируют завтрак «шведский стол» и обед по меню. Гости могут выпить напиток в лобби-баре и заказать доставку еды и напитков в номер.

Отель «Абакан» 4Отель «Абакан» 4Отель «Абакан» 4Отель «Абакан» 4Отель «Абакан» 4Отель «Абакан» 4

Отель «Персона» 3

2 ночи

В республике Хакасия в Абакане находится гостиница «Персона». Разнообразие услуг, а также качественное обслуживание на протяжении уже многих лет, послужили залогом успеха, для того, чтобы наработать большое количество постоянных клиентов, а также хорошие отзывы. Гости могут воспользоваться такими услугами как парковка, трансфер или вызов такси.

Номерной фонд представляет собой категории, которые поделены в зависимости от вместимости человек, комфортности и соответственно стоимости. В любом случае, каждый из них чист, комфортен и обустроен так, что чувствуется домашний уют. Все это для того, чтобы даже при длительном проживании, каждый постоялец остался доволен.

В ресторане подаются изысканные блюда, приготовленные квалифицированными поварами, которые трудятся для того, чтобы Вы были сыты в течение дня.

Поблизости находятся несколько театров, достопримечательности, церкви, магазины и сувенирные лавки. До многих известных мест Вы сможете добраться вызвав такси или сев на автобус.

Отель «Персона» 3Отель «Персона» 3Отель «Персона» 3Отель «Персона» 3Отель «Персона» 3Отель «Персона» 3Отель «Персона» 3

База отдыха «Ергаки»

2 ночи

Путешествовать экономно — легко: отель «База Отдыха Ергаки» расположен в Абакане. Этот отель находится неподалёку от центра города.

Скоротать вечер или приятно провести время перед сном в уютной атмосфере можно в баре. Кафе отеля — удобное место для перекуса. Если вы путешествуете на машине, припарковаться можно будет на парковке рядом. Гостям также доступны следующие услуги: массажный кабинет и баня. В отеле для любителей зимних видов спорта есть следующие услуги: катание на лыжах, лыжная школа, прокат лыжной экипировки и сноуборд. Скучно не будет, ведь в отеле к услугам отдыхающих развлекательные мероприятия и площадка для барбекю. Дети будут рады! Работает детская игровая комната.

База Отдыха расположена в городе Абакан. Этот отель находится в пешей доступности от центра города. В отеле Сотрудники круглосуточной стойки регистрации будут рады помочь вам советом. Не допускается курение на территории отеля.

Что есть в номерах: В номере вы найдёте телевизор. Оснащение зависит от выбранной категории номера.

Для занятий спортом есть Настольный теннис. Для прекрасного отдыха есть Баня; Массаж.

База отдыха «Ергаки»База отдыха «Ергаки»База отдыха «Ергаки»База отдыха «Ергаки»База отдыха «Ергаки»

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
  • Проживание
  • Питание (трехразовое по программе)
  • Входные билеты
  • Встреча в аэропорту или ж/д вокзале
  • Страховка
Что не входит
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Абакана и обратно
  • Дополнительный личный трансфер
  • Раннее заселение в отель с 08:00 ч
  • Дополнительные услуги и развлечения
  • Личные траты
Место начала и завершения?
Россия, Республика Хакасия, Абакан
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • трекинговая обувь (сменная обувь);
  • удобная спортивная одежда;
  • запасные шорты, штаны,;
  • непромокаемая облегченная куртка;
  • небольшой городской рюкзак;
  • головной убор от солнца;
  • дождевик;
  • средства защиты от насекомых (клещ, комар);
  • средства защиты от солнца;
  • индивидуальные аптечки;
  • купальники (в летнее время, в осеннее время для спа-зоны в отеле Кызыл Гранд Спа по желанию);
  • полотенца (в летнее время);
  • герметичная упаковка для телефонов и фотоаппаратуры;
  • документы, наличные деньги, т. к в некоторых сувенирных лавках затруднена оплата банковскими картами.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Обязательно ли участвовать в трекинге?

Маршрут сложный для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, лиц старшего возраста и со слабой физической подготовкой. Тропа идет вверх по частично оборудованной тропе, частично по горному куруму и болотистой местности.

Вы можете погулять по окрестностям и подождать возвращение группы.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Г
29 авг 2023
Огромное спасибо, Вам Юля и всей вашей команде за организацию интересных туров!
"Сибирские каникулы" Оказались очень активными, насыщенными, увлекательными! Все очень понравилось: и места где побывали, и экскурсии, и природа Хакасии и Тувы, конечно впечатлили Саяны и бескрайние степные просторы, ну и конечно же люди!
Организовано было все отлично проживание, питание, все переезды (огромное спасибо водителю Игорю за его терпение и мастерство).
И группа у нас подобралась очень хорошая (сплошной позитив).
Мы не скучали, благодаря нашему гиду Станиславу! Это классный, с юмором человек, Он очень много нам рассказывал об истории края и много всяких житейских историй!
От тура восторг полный!
Спасибо вам большое!
Будем искать маршруты на следующий год!
Огромное спасибо, Вам Юля и всей вашей команде за организацию интересных туров!Огромное спасибо, Вам Юля и всей вашей команде за организацию интересных туров!Огромное спасибо, Вам Юля и всей вашей команде за организацию интересных туров!Огромное спасибо, Вам Юля и всей вашей команде за организацию интересных туров!Огромное спасибо, Вам Юля и всей вашей команде за организацию интересных туров!Огромное спасибо, Вам Юля и всей вашей команде за организацию интересных туров!
А
28 авг 2023
Отличные каникулы! Организация выше всяких похвал. Море природной красоты и потрясающие эмоции обеспечены.
Особая благодарность гиду Станиславу!
Отличные каникулы! Организация выше всяких похвал. Море природной красоты и потрясающие эмоции обеспечены.Отличные каникулы! Организация выше всяких похвал. Море природной красоты и потрясающие эмоции обеспечены.Отличные каникулы! Организация выше всяких похвал. Море природной красоты и потрясающие эмоции обеспечены.Отличные каникулы! Организация выше всяких похвал. Море природной красоты и потрясающие эмоции обеспечены.Отличные каникулы! Организация выше всяких похвал. Море природной красоты и потрясающие эмоции обеспечены.Отличные каникулы! Организация выше всяких похвал. Море природной красоты и потрясающие эмоции обеспечены.Отличные каникулы! Организация выше всяких похвал. Море природной красоты и потрясающие эмоции обеспечены.Отличные каникулы! Организация выше всяких похвал. Море природной красоты и потрясающие эмоции обеспечены.Отличные каникулы! Организация выше всяких похвал. Море природной красоты и потрясающие эмоции обеспечены.Отличные каникулы! Организация выше всяких похвал. Море природной красоты и потрясающие эмоции обеспечены.
Е
15 авг 2023
Великолепный тур, очень сбалансированный: здесь и история, и знакомство с народами Сибири, и активная составляющая. И город, и природа.

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