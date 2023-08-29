Уникальные музеи с гастрономией местных блюд, чабанская стоянка, буддийские артефакты, золото Скифов и музыка хоомей.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
В Долину царей к древним посланиям
Встреча в аэропорту города.
Раннее заселение в отель за дополнительную плату.
Завтрак.
Встреча с гидом в холле отеля.
10:00 Выезд на экскурсионную программу:
Посещение Республиканского музея зала каменных изваяний.
Большой бутик местных уникальных сувениров.
Музей под открытым небом Оглахты.
На Оглахты находится самое большое скопление петроглифов, к которым ведет лестница в 965 ступеней. Великолепная фотозона для панорамных фотографий.
Ланч.
Экскурсия на Салбыкский курган, который находится в Долине царей, именно эта долина была выбрана древними для возведения десятков курганов знати на одной территории.
Одно из самых сакральных и загадочных мест в Хакасии.
Ужин в кафе города.
Продолжительность маршрута: около 9 часов, включая дорогу.
Рекомендации гостям: удобная обувь, головной убор от солнца, дождевик, средства защиты от насекомых (клещ, комар).
Территория сильных людей
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Выезд на экскурсионную программу:
Экскурсия на площадку Саяно-Шушенской ГЭС – крупнейшую электростанцию России;
Без посещения гребня плотины.
Прогулка по Енисею.
Обед.
Гастрономия сибирской кухни в блюдах из продуктов региона.
Заселение в отель «Гладенькая».
Свободное время.
Ужин в ресторане отеля.
Продолжительность маршрута: около7-8 часов, включая дорогу.
Рекомендации гостям: удобная обувь, головной убор от солнца, дождевик, средства защиты от насекомых (клещ,комар), купальные принадлежности.
Истоки русских традиций
Завтрак. Освобождение номеров.
Экскурсия в Шушенское – старинное сибирское село, музей деревянного зодчества России под открытым небом.
Обед в духе русской деревенской кухни.
Вы попробуете настоящие соленые грибы и малосольные деревенские огурчики, домашнее жаркое на сметане и знаменитые шушенские пироги и блины.
Выезд с п. Шушенское в горы Ергаки.
Транзитная остановка на знаменитом таежном рынке Танзыбей.
Вы можете купить таежные целебные сборы, травы, сувениры.
Заселение на базу отдыха Ергаки 3*.
Ужин в кафе.
Гастрономия таежной кухни: блюда из дичи, речной рыбы, выпечка с таежными ягодами.
По желанию гости за дополнительную плату могут воспользоваться услугами СПА* (баня, сауна, бассейн).
Продолжительность маршрута: около 7-8 часов, включая дорогу.
Рекомендации гостям: удобная одежда для длительных переездов, теплая одежда в горы: ветровки, обувь, купальники для посещения спа зоны по желанию.
Природный артефакт «Висячий камень»
Завтрак.
Выход на активную программу в горы Ергаки: «Висячий камень».
Он является самым знаменитым висячим камнем в России, каменная глыба весом почти 600 тонн, длиной 17 метров, которая застыла над пропастью в природном парке Ергаки.
Висячий Камень считается чудом природы.
Трекинг до Висячего камня 14 км (туда и братно).
Тропа частично оборудована перилами.
Ланч на природе (ланч-боксы).
Возвращение на базу Ергаки.
Ужин в кафе.
По желанию вы можете воспользоваться услугами СПА: баня, сауна, бассейн (за дополнительную плату).
Продолжительность маршрута: около8 часов, включая дорогу.
Важно:
При бронировании тура на даты 14.05, 21.05, 28.05, 04.06 экскурсия на «Висячий камень» может быть отменена, в связи с плохим состоянием тропы.
Маршрут сложный для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, лиц старшего возраста и со слабой физической подготовкой. Тропа идет вверх по частично оборудованной тропе, частично по горному куруму и болотистой местности.
Рекомендация гостям: трекинговая обувь (сменная обувь), удобная спортивная одежда, непромокаемая куртка или дождевик, небольшой рюкзак на лямках, головной убор от солнца, индивидуальная аптечка.
Погружение в кочевую культуру
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Выезд на программу в Туву.
Республика Тува – кладезь истинных народных традиций, сохранившихся в современном мире. Здесь сосредоточены не только природные, археологические объекты, но и множество объектов культуры, музеев, памятников, шаманские клиники и юрты кочевников.
По прибытию в г. Кызыл обед в кафе.
Экскурсия в Тувинский национальный музыкальный центр, знакомство с исполнителями традиционного тувинского горлового пения –«хоомей».
Обзорная экскурсия по городу с посещением:
- сквера «Центр Азии» на красивой набережной Енисея;
- площади Арата, где находится символ города – Буддийский молитвенный барабан;
- Буддийского храма.
Размещение в отеле.
Ужин.
Продолжительность маршрута: 11 часов. Общий километраж дня 400 км (комфортная дорога).
Рекомендации гостям: удобная одежда для длительных переездов.
Священное место для монахов и монгольских ханов
Завтрак в отеле.
Выезд на активную программу:
Священное место Бурган-Изи (След Будды).
На том месте на горе установлен субурган «Дючен Лхабаб», что означает «Снисхождение с небес Будды Шакьямуни».
Культовое место паломничества последователей, одного из основных течений буддизма – Ламаизма.
Считается, что в мире на сегодняшний день существуют три следа, и один из них находится в Туве. След Будды является отпечатком, одной или обеих ног первого буддиста, достигшего нирваны.
Восхождение по священной лестнице к Следу Будды
Дургенский каньон с водопадом и панорамной площадкой.
Массивные скалы, утопающие в девственных лесах, и стремительная горная река, несущая свои воды по каньону.
Обед из местной рыбки на гриле, чай и лепешки.
Посещение юрты кочевников – Чабанская стоянка.
Знакомство с носителями тувинской культуры, старейшинами рода.
Ужин в тувинских традициях.
Национальные блюда: баранина, приготовленная по традиционным рецептам, местные тушеные овощи, тувинские буузы из говядины или баранины, молодой сыр, печенье боорзаки с тувинским чаем с молоком и солью.
Возвращение в отель.
Продолжительность маршрута: 11 часов. Общий километраж дня 280 км (частично асфальт, частично полевая дорога).
Рекомендации гостям: головной убор, солнцезащитный крем, удобная обувь, репелленты(клещ), дождевик, городской рюкзак для личных вещей.
Этническая Тува в золоте скифов
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Выезд на экскурсионную программу.
Посещение Национального музея Тувы, выставка «Скифское золото».
Национальный музей Тувы – достояние Республики, с огромным позолоченным куполом и с коллекцией золотого запаса древнего кургана. Более тысячи уникальных золотых украшений находятся в фонде музея.
Посещение крупнейшего в России буддийского монастыря "Тубтен Шедруб Линг".
Обед в кафе.
Выезд в г. Абакан.
Прибытие в г. Абакан.
Размещение в отеле.
Гастрономический ужин.
Продолжительность маршрута: 10 часов. Общий километраж дня 400 км (комфортная дорога).
Рекомендации гостям: удобная одежда для длительных переездов.
Отъезд
Трансфер в аэропорт.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
з/о «Гладенькая»4*, отель «Кызыл Гранд и СПА»5* (г. Кызыл), отель «Азия» 4*, отель «Ергаки»3*:
- Одноместное размещение - 90 000 рублей с человека.
- Двухместное размещение - 85 000 рублей с человека.
з/о «Гладенькая»4*, отель «Буян Бадырги»3*(г. Кызыл), отель «Абакан», отель «Ергаки»3*:
- Одноместное размещение - 87 000 рублей с человека.
- Двухместное размещение - 77 000 рублей с человека.
з/о «Гладенькая»4*, отель «Буян-Бадырги»3* г. Кызыл, отель «Персона»3*, отель «Ергаки»3*:
- Одноместное размещение - 85 000 рублей с человека.
- Двухместное размещение - 75 000 рублей с человека.
Варианты проживания
Загородный отель «Гладенькая» в г. Саяногорск
Загородный отель «Гладенькая» находится в окружении гор. К услугам гостей крытый бассейн, оздоровительный спа-центр, сауна, хаммам и гидромассажная ванна. Горнолыжные трассы пролегают всего в 9 км.
В числе удобств всех номеров бесплатный Wi-Fi, балкон, телевизор с плоским экраном, паркетный пол и мини-бар. Собственная ванная комната укомплектована феном, купальными халатами и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. В номерах подключен бесплатный Wi-Fi.
Отель «Кызыл Гранд и Спа (Азимут)» 5* в г. Кызыл
Отель «AZIMUT Кызыл» с рестораном, фитнес-центром, баром и общим лаунджем расположен в городе Кызыле. В этом 5-звездочном отеле к услугам гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации, доставка еды и напитков в номер, а также частная парковка на прилегающей территории.
Номера отеля оснащены кондиционером. В числе удобств — письменный стол, чайник, сейф, телевизор с плоским экраном, а также собственная ванная комната с душем. В некоторых номерах есть мини-кухня с микроволновой печью, холодильником и мини-баром. Гостям отеля «AZIMUT Кызыл» предоставляются постельное белье и полотенца.
Важно: нет возможности проживания в номере с 2-мя раздельными кроватями, только двуспальная кровать, посещение спа и бассейна строго от 18 лет.
По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак и завтрак «шведский стол».
Отель Буян Бадырги 3
Отель находится на улице Московской в небольшом городе Кызыл. Персонал разговаривает на нескольких языках. Уборка осуществляется своевременно, без задержек.
Богатый номерной фонд предоставляет вашему вниманию следующие категории "Люкс","Стандарт","Студио","Улучшенный люкс", в которых вы сможете отдохнуть с комфортом. В ванной комнате есть все принадлежности для личной гигиены.
Гости, которые придерживаются определенной диеты, есть специальное меню. В баре предоставляется большой ассортимент напитков. По запросу завтрак подается в номер.
Провести деловые встречи, переговоры, семинары вы сможете в конференц-зале, со всей нужной техникой.
В шаговой доступности есть ресторан "Буян-Бадыргы", кафе "Пицца-Роллы" и гастроном "Южный" и "Звезда" находятся в шаговой доступности.
Отель «Азия» 4* в г. Абакан
Отель «Азия» расположен в городе Абакан. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и ресторан. При отеле работает бар и обустроена бесплатная частная парковка.
Во всех номерах установлен телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. В некоторых из них имеется гостиная зона, где можно отдохнуть и расслабиться. Среди удобств — чайник. Собственная ванная комната.
Отель «Абакан» 4
Этот отель расположен в центре Абакана, в 15 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, бизнес-центр и круглосуточная стойка регистрации.
В числе удобств номеров телевизор с плоским экраном, холодильник и собственная ванная комната с феном, туалетно-косметическими принадлежностями, тапочками и халатами.
В ресторане отеля Mama Roma подают блюда итальянской кухни. Также для гостей сервируют завтрак «шведский стол» и обед по меню. Гости могут выпить напиток в лобби-баре и заказать доставку еды и напитков в номер.
Отель «Персона» 3
В республике Хакасия в Абакане находится гостиница «Персона». Разнообразие услуг, а также качественное обслуживание на протяжении уже многих лет, послужили залогом успеха, для того, чтобы наработать большое количество постоянных клиентов, а также хорошие отзывы. Гости могут воспользоваться такими услугами как парковка, трансфер или вызов такси.
Номерной фонд представляет собой категории, которые поделены в зависимости от вместимости человек, комфортности и соответственно стоимости. В любом случае, каждый из них чист, комфортен и обустроен так, что чувствуется домашний уют. Все это для того, чтобы даже при длительном проживании, каждый постоялец остался доволен.
В ресторане подаются изысканные блюда, приготовленные квалифицированными поварами, которые трудятся для того, чтобы Вы были сыты в течение дня.
Поблизости находятся несколько театров, достопримечательности, церкви, магазины и сувенирные лавки. До многих известных мест Вы сможете добраться вызвав такси или сев на автобус.
База отдыха «Ергаки»
Путешествовать экономно — легко: отель «База Отдыха Ергаки» расположен в Абакане. Этот отель находится неподалёку от центра города.
Скоротать вечер или приятно провести время перед сном в уютной атмосфере можно в баре. Кафе отеля — удобное место для перекуса. Если вы путешествуете на машине, припарковаться можно будет на парковке рядом. Гостям также доступны следующие услуги: массажный кабинет и баня. В отеле для любителей зимних видов спорта есть следующие услуги: катание на лыжах, лыжная школа, прокат лыжной экипировки и сноуборд. Скучно не будет, ведь в отеле к услугам отдыхающих развлекательные мероприятия и площадка для барбекю. Дети будут рады! Работает детская игровая комната.
База Отдыха расположена в городе Абакан. Этот отель находится в пешей доступности от центра города. В отеле Сотрудники круглосуточной стойки регистрации будут рады помочь вам советом. Не допускается курение на территории отеля.
Что есть в номерах: В номере вы найдёте телевизор. Оснащение зависит от выбранной категории номера.
Для занятий спортом есть Настольный теннис. Для прекрасного отдыха есть Баня; Массаж.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что входит
- Транспорт
- Услуги гида
- Проживание
- Питание (трехразовое по программе)
- Входные билеты
- Встреча в аэропорту или ж/д вокзале
- Страховка
Что не входит
- Авиа - и ж/д билеты до г. Абакана и обратно
- Дополнительный личный трансфер
- Раннее заселение в отель с 08:00 ч
- Дополнительные услуги и развлечения
- Личные траты
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- трекинговая обувь (сменная обувь);
- удобная спортивная одежда;
- запасные шорты, штаны,;
- непромокаемая облегченная куртка;
- небольшой городской рюкзак;
- головной убор от солнца;
- дождевик;
- средства защиты от насекомых (клещ, комар);
- средства защиты от солнца;
- индивидуальные аптечки;
- купальники (в летнее время, в осеннее время для спа-зоны в отеле Кызыл Гранд Спа по желанию);
- полотенца (в летнее время);
- герметичная упаковка для телефонов и фотоаппаратуры;
- документы, наличные деньги, т. к в некоторых сувенирных лавках затруднена оплата банковскими картами.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Обязательно ли участвовать в трекинге?
Маршрут сложный для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, лиц старшего возраста и со слабой физической подготовкой. Тропа идет вверх по частично оборудованной тропе, частично по горному куруму и болотистой местности.
Вы можете погулять по окрестностям и подождать возвращение группы.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
"Сибирские каникулы" Оказались очень активными, насыщенными, увлекательными! Все очень понравилось: и места где побывали, и экскурсии, и природа Хакасии и Тувы, конечно впечатлили Саяны и бескрайние степные просторы, ну и конечно же люди!
Организовано было все отлично проживание, питание, все переезды (огромное спасибо водителю Игорю за его терпение и мастерство).
И группа у нас подобралась очень хорошая (сплошной позитив).
Мы не скучали, благодаря нашему гиду Станиславу! Это классный, с юмором человек, Он очень много нам рассказывал об истории края и много всяких житейских историй!
От тура восторг полный!
Спасибо вам большое!
Будем искать маршруты на следующий год!
Особая благодарность гиду Станиславу!