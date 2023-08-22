1 день

Прибытие в Красноярск. Обзорная экскурсия

Прибытие в Красноярск.

Трансфер в отель.

Заселение в отель «Novotel» 4* в центре Красноярска (ул. Карла Маркса 123).

Отдых.

Завтрак.

В 12:45 Встреча в фойе отеля с гидом.

13:00-14:00 Обед в ресторане сибирской кухни «Булгаков».

14:00-17:00 Обзорная экскурсия по Красноярску.

Во время обзорной экскурсии вы увидите самые интересные места города: площадь Мира с прекрасным видом на Енисей, гору Караульную, с которой город виден как на ладони.

Также вы посетите часовню Параскевы Пятницы – символ города Красноярска. Часовня изображена на десятирублевой банкноте.

Вы проедите по старым улицам, узнаете, откуда пришли их названия, как менялся и рос Красноярск.

В декабре-январе можно посетить Центральную городскую елку.

На специально построенных для горожан и гостей города площадках можно покататься на горках, каретах и упряжках, посмотреть красивейшие ледяные скульптуры, поводить хороводы, встретить сибирского Деда Мороза и Снегурочку.

Ужин самостоятельно.

Размещение в отеле «Novotel» 4*. Завтрак в отеле, обед в ресторане, ужин самостоятельно. Километраж дня – 60 км на автобусе.