Мы включили лучшие отели и туристические базы региона, премиум рестораны, которые признаны национальной ресторанной премией WHERETOEAT как лучшие в Сибири. Комфортный транспорт и высококвалифицированные гиды сделают ваш отдых комфортным и запоминающимся.
Путь этого зимнего тура, проходящего по югу Красноярского края и Хакасии, словно унизан туристическими драгоценностями: причудливые скалы «Столбы», сибирская тайга, белые вершины и хребты Западного Саяна, таежная кухня и ослепительный воздушный снег. Тур проводится под индивидуальный запрос в любые даты с декабря по апрель.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Красноярск. Обзорная экскурсия
Прибытие в Красноярск.
Трансфер в отель.
Заселение в отель «Novotel» 4* в центре Красноярска (ул. Карла Маркса 123).
Отдых.
Завтрак.
В 12:45 Встреча в фойе отеля с гидом.
13:00-14:00 Обед в ресторане сибирской кухни «Булгаков».
14:00-17:00 Обзорная экскурсия по Красноярску.
Во время обзорной экскурсии вы увидите самые интересные места города: площадь Мира с прекрасным видом на Енисей, гору Караульную, с которой город виден как на ладони.
Также вы посетите часовню Параскевы Пятницы – символ города Красноярска. Часовня изображена на десятирублевой банкноте.
Вы проедите по старым улицам, узнаете, откуда пришли их названия, как менялся и рос Красноярск.
В декабре-январе можно посетить Центральную городскую елку.
На специально построенных для горожан и гостей города площадках можно покататься на горках, каретах и упряжках, посмотреть красивейшие ледяные скульптуры, поводить хороводы, встретить сибирского Деда Мороза и Снегурочку.
Ужин самостоятельно.
Размещение в отеле «Novotel» 4*. Завтрак в отеле, обед в ресторане, ужин самостоятельно. Километраж дня – 60 км на автобусе.
Национальный парк «Столбы»
Завтрак.
10:00-14:00 Выезд на экскурсию в национальный парк «Красноярские Столбы».
Заезд на машине на территорию парка.
Национальный парк «Красноярские Столбы» – удивительный по красоте и разнообразию, потрясает масштабными и разнообразными ландшафтами, уникальной сибирской природой.
Национальный парк расположен вблизи города Красноярска.
Свое название «Столбы» получили не случайно.
Основной достопримечательностью территории Саянских отрогов стали сиенитовые скалы, по велению природы принявшие облик исполинских великанов с угадываемыми очертаниями людей, животных и мифологических существ, с уникальной структурой ходов и лазов.
Почти все скалы национального парка имеют имена.
Экскурсия по Центральной группе скал (3 км пешком).
Вы увидите живописные скалы причудливой формы: Первый, Второй, Слоник, Дед, Львиные ворота, Перья и др.
14:30 Обед в ресторане «0.75 Please Wine & Kitchen».
15:30 Посещение Краеведческого музея.
Торжественное открытие Красноярского городского общественного музея состоялось 12 февраля 1889 г.
Сегодня Красноярский краевой краеведческий музей, его коллекции, экспозиции и деятельность получили широкое международное признание.
Музейное собрание насчитывает более 480 000 единиц хранения, его археологические, этнографические и естественнонаучные коллекции имеют мировое значение.
Особенно ценна “Этнографическая коллекция коренных народов Сибири”.
Она представлена предметами эвенков, ненцев, долган, кетов, селькупов, якутов, нганасан, хакасов, тувинцев и др.
В состав коллекции входят одежда, обувь, предметы обихода, орудия охоты и рыболовства, предметы культа: одежда шаманов, принадлежности камлания.
Ужин самостоятельно.
Размещение в отеле «Novotel» 4*. Завтрак в отеле, обед в ресторане, ужин самостоятельно. Километраж дня – 3 км пешком, 20 км на авто.
Горнолыжный комплекс «Бобровый лог»
Завтрак в отеле.
10:00-14:00 Экскурсия в фан-парк «Бобровый лог», подъем на канатно-кресельной дороге к смотровой площадке с видом на Красноярск и на «Столбы» (билет на канатную дорогу оплачивается отдельно).
«Бобровый лог» – горнолыжный курорт международного уровня в черте Красноярска.
После экскурсии вы можете заняться зимними видами отдыха.
Здесь работает прокат горнолыжного и сноубордического снаряжения, 14 трасс, ледовый каток, трасса для сноутюбинга, или отправиться покорять самую длинную лестницу в России на Торгашинский хребет.
С видовых площадок открывается потрясающая панорама на горы и окрестности реки Базаихи.
Здесь Вы сможете сделать необычайно красивые фотографии.
Обед в ресторане «Хозяин Тайги» (самостоятельно).
Трансфер в банный комплекс.
16:00-19:00 Посещение русской бани, парение с профессиональным пармейстером.
Баню на Руси почитали издавна, особенно в Сибири, на Урале, на севере, там, где зимы похолоднее.
В программе «Сибирские банные традиции» под чутким руководством опытного банщика Вы получите максимум пользы от посещения парной.
Профессиональный пармейстер знает все тонкости и нюансы русской парной, ему досконально известны разные виды процедур по восстановлению и очищению организма.
После парения Вас ждет таежный чай.
19:00 Возвращение в отель.
Ужин самостоятельно.
Размещение в отеле «Novotel» 4*. Завтрак в отеле, обед и ужин самостоятельно. Километраж дня – 20 км.
Дополнительно оплачиваемые услуги: прокат горнолыжного снаряжения, ски-пассы, билеты на каток, экстремальные аттракционы (работают при температуре до -25 С).
Юг Красноярского края и Хакасия
Завтрак в отеле.
Выселение.
08:00 Выезд на юг Красноярского края.
По дороге экскурсия на смотровую площадку «Царь-Рыба» и Красноярскую ГЭС (наружный осмотр).
Обед в Абакане.
Выезд в поселок Шушенское.
Эту ночь вам предстоит провести в архитектурно-этнографическом комплексе музея-заповедника «Шушенское», он сохранил обычаи и традиции сибирской деревни конца XIX века.
Усадьбы гостиничного комплекса воссозданы с сохранением культурных стилей Приангарья и юга Красноярского края.
Реалии крестьянского быта удачно сочетаются с современным комфортом проживания.
Ужин с традиционными блюдами русской кухни.
Вечером за дополнительную плату возможно посещение бани.
Размещение в комплексе «Новая деревня». Завтрак в отеле, обед в ресторане, ужин русской кухни в кафе музея. Километраж дня – 480 км на авто.
Шушенское
Завтрак в кафе.
После завтрака вас ждет экскурсия по государственному этнографическому музею-заповеднику «Шушенское».
История музея неразрывно связана с именем В. И. Ленина, который жил в Шушенском в ссылке в 1897-1900 гг.
Вас ждет посещение настоящей сибирской деревни рубежа ХIX-XX веков.
Этот уголок старины расположен на берегу реки Шушь, недалеко от ее впадения в Енисей.
Многочисленные памятники сельского зодчества разместились на площади 7 га: крестьянские дома, торговая лавка, тюрьма, кабак, всего около 200 деревянных построек.
Это удивительное по атмосфере место, от которого захватывает дух даже у закоренелых скептиков.
Вы посетите трактир, побываете в настоящей купеческой лавке и познакомитесь с мастерством ремесленников.
Обед сибирской кухни.
Выезд в природный парк «Ергаки».
Размещение на базе отдыха «Ергаки».
База располагается на живописной территории природного парка «Ергаки», который находится в Ермаковском районе, Красноярского края.
С 2003 года база отдыха «Ергаки» дарит новые впечатления и позитивные эмоции любителям экстремального отдыха.
Красивая и экологически чистая местность, хвойная тайга, великолепные горы с различными перепадами высот, хрустальные ручьи, реки – все это живописный уголок Западного Саяна.
Ужин самостоятельно.
Размещение на турбазе «Ергаки». Завтрак в кафе, обед в музее, ужин самостоятельно. Километраж дня: 160 км.
Природный парк «Ергаки»
Завтрак в отеле.
Этот день Вы проведете на горнолыжном комплексе.
На территории базы расположены:
- Подготовленный склон – протяженность 1200 метров (по подъемнику) с перепадами высот до 250 метров;
- Прокат снаряжения – лыжи, сноуборды, санки «Ватрушки»;
- Прокат снегоходов или подъем на них;
- Двухместный бугельный подъемник;
- Услуги инструктора для детей и взрослых.
- Русские бани, фитобочка, массаж – все это позволит в полной мере расслабиться телу и душе;
- SPA-комплекс с бассейном, сауной, джакузи, пантовыми ваннами и турецкой баней;
- Кальян-бар угостит своих гостей оздоровительным и бодрящим чаем, восточными сладостями или восхитительным кальяном;
- Уютное кафе «Корчма» на 150 посадочных мест и кафе ресторанного типа «FreeRide» на 70 посадочных мест.
Дополнительно оплачиваемые услуги: аренда горнолыжного снаряжения, аренда снегоходов, аренда бани.
Размещение на турбазе «Ергаки». Завтрак в отеле, обед и ужин самостоятельно.
Хакасия
После завтрака выезд в Абакан.
Дорога пройдет мимо Саяно-Шушенской ГЭС, где будет остановка и наружный осмотр.
Обед в ресторане.
Прибытие в Абакан, осмотр достопримечательностей города.
Посещение Хакасского национального краеведческого музея им. Л. Р. Кызласова, в котором собраны интересные этнографические коллекции, включающие предметы быта и одежду, украшения коренного населения, атрибуты шаманизма.
Вы увидите уникальную коллекцию каменных изваяний – отголосков древнейших культов и верований.
Считается, что многие из этих изваяний до сих пор не утратили свою силу.
Заселение в отель «Азия» 4*.
Вечером гостей ждет ужин с национальной хакасской кухней в ресторане города.
За доплату возможно организовать концерт национального ансамбля.
Размещение в отеле «Азия» 4*. Завтрак в отеле, обед в ресторане, ужин в ресторане. Километраж дня: 340 км.
Отъезд
Трансфер в аэропорт иди ж/д вокзал г. Абакана.
Вылет из Абакана в Москву возможен авиакомпанией «Аэрофлот» или «S7».
Проживание
Тур предусматривает комфортабельное размещение в гостиницах и на турбазе по маршруту.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размера индивидуальной группы, руб:
|2 человека
|238 000
|3 человека
|199 000
|4 человека
|159 500
Доплата за одноместное размещение – 32 000 рублей.
Варианты проживания
гостиница «Novotel» 4
Расположенный в историческом и деловом центре 4-звездочный отель Novotel Красноярск Центр открывает широкие возможности для разных видов путешествий. Благодаря удобному расположению, вы за считанные минуты доберетесь до главных достопримечательностей, административных учреждений, аэропорта и вокзала. К вашим услугам - организация деловых встреч и бизнес-конференций, включая полностью оснащенные конференц-залы и бесплатный WiFi на всей территории отеля, а также бесплатный Web-уголок iMac. Адрес: г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 123
комплекс «Новая деревня» Шушенское
«Новая деревня» – архитектурно-этнографический комплекс музея-заповедника «Шушенское», который предлагает уникальную возможность для посетителей оказаться в сибирской деревне конца XIX века с ее улицами и домами, с ее обычаями и традициями. Новая деревня состоит из шести усадеб, воссозданных с сохранением культурных стилей Приангарья и юга Красноярского края, каждая из которых имеет собственную экспозицию и мифологему. Наряду с новоделами, в экспозициях домов, навесов и амбаров имеются артефакты, представляющие музейную ценность. Реалии крестьянского быта удачно сочетаются с современным комфортом проживания. Адрес: п. Шушенское, ул. Новая, 1
гостиница «Азия» 4
Бизнес-отель «Азия» - это разнообразие услуг в сочетании с гостеприимством и вниманием к современному путешественнику. Это уютные номера, расположенные в новом здании в центре города Абакан. Номера оборудованы в соответствии с современными требованиями и тенденциями гостиничной индустрии. Номерной фонд отеля «Азия» располагается на 9 этажах и состоит из 116 номеров различной категории, в том числе и несколько специальных номеров для людей с ограниченными возможностями. Гостиница открыла свои двери в 2015 году. Адрес: г. Абакан, ул. Кирова, 114, стр. 1
турбаза «Ергаки»
База отдыха «Ергаки» располагается на живописной территории природного парка «Ергаки», который находится в Ермаковском районе, Красноярского края. С 2003 года база отдыха «Ергаки» дарит новые впечатления и позитивные эмоции любителям экстремального отдыха. Красивая и экологически чистая местность, хвойная тайга, великолепные горы с различными перепадами высот, хрустальные ручьи, реки - все это живописный уголок Западного Саяна.
Инфраструктура базы:
- Для проживания гостей предлагаются отдельно стоящие домики, коттеджи, таунхаус, три корпуса гостиничного типа и комфортабельные гостиницы. Все постройки оснащены централизованным отоплением, канализацией и водоснабжением. На базе «Ергаки» одновременно могут проживать около 450 человек;
- Кафе и рестораны
- Русские бани, фитобочка, массаж.
- Кальян-бар «Храм дыма»;
- SPA-комплекс с бассейном, сауной, джакузи, пантовыми ваннами и турецкой баней;
- Беседки для пикника, мангалы;
- На территории базы отдыха доступны услуги оператора мобильной связи "TELE2", услуги других операторов сотовой связи пока не доступны.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание, в том числе трансферы из/в аэропорт
- Проживание: двухместное размещение в гостинице "Novotel" 4* номер стандарт (3 ночи + ранний заезд), в комплексе "Новая деревня" Шушенское (1 ночь), на турбазе "Ергаки" гостиничный номер категории стандарт (2 ночи), в гостинице "Азия" 4* номер стандарт (1 ночь)
- Питание по программе:1 день - завтрак, обед2 день - завтрак, обед3 день - завтрак4 день - завтрак, обед, ужин5 день - завтрак, обед6 день - завтрак7 день - завтрак, обед, ужин
- 1 день - завтрак, обед
- 2 день - завтрак, обед
- 3 день - завтрак
- 4 день - завтрак, обед, ужин
- 5 день - завтрак, обед
- 6 день - завтрак
- 7 день - завтрак, обед, ужин
- Услуги гида на тур
- Входные билеты в музеи
- Посещение банного комплекса в Красноярске
- Услуги парильщика
- Страховка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Красноярска и обратно из г. Абакана
- Питание, которое указано как самостоятельное
- Горнолыжное снаряжение
- Билеты на канатные дороги
- Аренда бани в Шушенском и в Ергаках
- Выступление национального ансамбля в Хакасии
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Документы (паспорт, медицинская страховка, путевка или договор). Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что Вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха.
- термобелье;
- флис или полартек – штаны и свитер;
- утепленные штаны или полукомбинезон;
- теплая куртка (желательно пуховик);
- шерстяные носки 2 пары;
- свободная обувь с высоким голенищем;
- шапка с ушами или наушники (дополнительно желательно маску-балаклаву);
- перчатки + теплые рукавицы;
- купальник для бани.
Какие требования к уровню физической подготовки участников тура?
Тур не требует специальной физической подготовки.
Какое предусмотрено питание во время тура?
Таёжная кухня является неотъемлемой частью нашей программы, в меню входят блюда из мяса марала, деликатесной рыбы - хариуса, фирменный брусничный пирог, папоротник и пр. Мы включили лучшие рестораны Красноярска, вошедшие в Топ-10 ресторанов Сибири по версии WHERETOEAT Siberia 2022. Мы также учитываем пожелания людей, соблюдающих диету, вегетарианцев. Для этого Вам необходимо заблаговременно (минимум за 10 рабочих дней до тура) известить нас об этом.
Как обеспечивается безопасность на маршруте?
В каждом транспортном средстве имеется аптечка. Водители и гиды, сопровождающие группу, прослушали курс по оказанию первой медицинской помощи. В стоимость тура входит страховка от несчастного случая.
Будет ли доступна сотовая связь на маршруте?
На большей части маршрута есть сотовая связь операторов МТС, Теле2, Билайн, Мегафон, которая работает без перебоев. Просим обратить внимание, что на территории базы «Ергаки» работает только связь оператора Теле2.
Возможна ли отмена тура?
Изменение или отмена тура может произойти по следующим причинам: тяжелые погодные условия, такие, как мороз ниже -30С, сильный штормовой ветер или гололед.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.