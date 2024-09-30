В республике Хакасия в Абакане находится гостиница «Персона».

Разнообразие услуг, а также качественное обслуживание на протяжении уже многих лет, послужили залогом успеха, для того, чтобы наработать большое количество постоянных клиентов, а также хорошие отзывы.

Гости могут воспользоваться такими услугами как парковка, трансфер или вызов такси.

Номерной фонд представляет собой категории, которые поделены в зависимости от вместимости человек, комфортности и соответственно стоимости.

В любом случае, каждый из них чист, комфортен и обустроен так, что чувствуется домашний уют. Все это для того, чтобы даже при длительном проживании, каждый постоялец остался доволен.

В ресторане подаются изысканные блюда, приготовленные квалифицированными поварами, которые трудятся для того, чтобы Вы были сыты в течение дня.

Поблизости находятся несколько театров, достопримечательности, церкви, магазины и сувенирные лавки. До многих известных мест Вы сможете добраться вызвав такси или сев на автобус.