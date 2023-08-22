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Авторский тур
8 дней
Снежное ожерелье Саян
Начало: г. Красноярск
18 фев в 10:00
28 фев в 10:00
238 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Популярное предложение
Тур на 2 дня - Ивановские озера
Начало: Заберем в пределах города Абакана
Расписание: В любой день в 09:00
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от 35 000₽ за всё до 3 чел.
Авторский тур
2.5 дня
Групповой тур Легенды Хакасии + Ергаки: путешествие к местам силы
Вас ждет уникальное путешествие по местам силы Хакасии и загадочным Ергакам. Откройте для себя волшебство древних традиций и природы
Начало: Абакан, железнодорожный вокзал
Расписание: 8.00
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
52 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Ергаки - жемчужина Саян: незабываемое 7-дневное приключение
Погрузитесь в мир неповторимых ландшафтов Ергаков, где каждый день - это новое открытие. Приключение, полное красоты и вдохновения, ждет вас
Начало: Стоянка Абаканского Дворца молодежи
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
48 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг в парк Ергаки: впечатляющее приключение по Саянам
Погрузитесь в мир природной красоты и неповторимых пейзажей западных Саян во время увлекательного треккинга в парк Ергаки
Начало: Г. Абакан (ж/д вокзал, аэропорт)
Расписание: Согласно расписанию
7 июля в 11:00
14 июля в 11:00
53 400₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССергей22 августа 2023Организован тур на высшем уровне! Все прошло четко, без накладок. У нас была проблема с рейсом, мы прилетели не утром,
- ЮЮрий21 августа 2023Всё прекрасно. Отличная программа - насыщенная и разнообразная. К экскурсоводам и проводникам также никаких вопросов нет, всё на уровне. Какие-то мелкие шероховатости были, но совершенно незначительные.
- ППолина15 августа 2023Прекрасный индивидуальный тур по Красноярску и окрестностям. Водитель Олег - самый лучший гид, показал много интересных мест по пути к
Ответы на вопросы от путешественников по Абакану в категории «Выездные»
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Сколько стоит тур в Абакане в июне 2024
Сейчас в Абакане в категории "Выездные" можно забронировать 5 авторских туров от 35 000 до 238 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Туры по окрестностям Абакана и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август