Ивановские озера считаются одним из самых живописнейших уголков природы в Хакасии. Ивановские озера — замысловатый уголок природы в прямом смысле этого слова.
Укрытые от основного массива Кузнецкого Алатау горным хребтом, они выстроились в каскад и гостеприимно раскинули долину Озерного ручья навстречу посетителям. Потрясающие виды, кристальная вода горных озер и водопадов не оставят вас равнодушными.
Укрытые от основного массива Кузнецкого Алатау горным хребтом, они выстроились в каскад и гостеприимно раскинули долину Озерного ручья навстречу посетителям. Потрясающие виды, кристальная вода горных озер и водопадов не оставят вас равнодушными.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание тура
Об экскурсии Ивановские озера – это каскад четырех водных озер. Потрясающее зрелище, которое предстает перед глазами, захватывает дух. Первая чаша голубого озера, окруженная горами с альпийскими лугами, а сверху — вторая чаша. Из нее вытекает ручей. Она впадает в чашу, образуя при этом ревущий водопад высотой в сорок метров. На склонах гор, окружающих Ивановские озера, даже в самый разгар лета лежит настоящий снег, при сходе которого расцветают подснежники и фиалки. Это место привлекает своей первозданной природой. Яркие краски альпийских лугов, снежники, не тающие даже летом, горные ручьи и водопады, берущие начало в верхних чашах - все это великолепие доступно даже для самого неподготовленного к походным условиям туриста. Организационные моменты • Вы можете выбрать пакетный тур с проживанием в отеле или с проживанием в палатке.
При выборе ночевки в палатках нужно иметь личное снаряжение: рюкзак, коврик, спальник, чашка, ложка, кружка.
В любой день в 09:00
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Ивановские озера. 2 дня. Палатки
|от 35 000 ₽
|Ивановские озера. 2 дня. Отель
|от 43 000 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Шира
- Поселок Приисковый
- Сулекская писанница
- Туимский провал (за дополнительную плату)
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Питание
- Отель (при заказе пакета с отелем)
Что не входит в цену
- Аренда личного снаряжения
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем в пределах города Абакана
Завершение: Доставим откуда взяли
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день в 09:00
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Важная информация
- При выборе ночевки в палатках нужно иметь личное снаряжение: рюкзак
- Коврик
- Спальник
- Чашка
- Ложка
- Кружка
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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