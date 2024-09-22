Об экскурсии Ивановские озера – это каскад четырех водных озер. Потрясающее зрелище, которое предстает перед глазами, захватывает дух. Первая чаша голубого озера, окруженная горами с альпийскими лугами, а сверху — вторая чаша. Из нее вытекает ручей. Она впадает в чашу, образуя при этом ревущий водопад высотой в сорок метров. На склонах гор, окружающих Ивановские озера, даже в самый разгар лета лежит настоящий снег, при сходе которого расцветают подснежники и фиалки. Это место привлекает своей первозданной природой. Яркие краски альпийских лугов, снежники, не тающие даже летом, горные ручьи и водопады, берущие начало в верхних чашах - все это великолепие доступно даже для самого неподготовленного к походным условиям туриста. Организационные моменты • Вы можете выбрать пакетный тур с проживанием в отеле или с проживанием в палатке.

При выборе ночевки в палатках нужно иметь личное снаряжение: рюкзак, коврик, спальник, чашка, ложка, кружка.