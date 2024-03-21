Познавательные туры на природе в Абакане

Найдено 13 туров в категории «Природа и пейзажи» в Абакане, цены от 19 000 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тува и горы. Тур комфорт
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Тува и горы. Тур комфорт
Начало: Россия, Республика Хакасия, Абакан
«Активный тур в горы Ергаки с радиальными экскурсиями на популярные природные объекты, проживание в комфортном туристическом горном комплексе в тандеме с познавательным трехдневным туром в Туву»
27 июня в 10:00
11 июля в 10:00
от 69 000 за человека
Ивановские озера
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Ивановские озера
Начало: Россия, Республика Хакасия, Абакан
«Сама дорога к Приисковому не менее живописна, она пролегает через степную и таежную природную зону Хакасии»
20 июня в 10:00
11 июля в 10:00
от 75 000 за человека
Треккинг в Ергаки. Тур на 7 дней
🚶 Пешая
скидка
5%
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Треккинг в Ергаки. Тур на 7 дней
Начало: Республика Хакасия, Абакан
«Переезд на микроавтобусе в природный парк «Ергаки» (около 3,5-4 часов)»
7 июля в 10:00
14 июля в 10:00
5340050 730 за человека
Тур на 2 дня - Ивановские озера
Авторский тур
2 дня
Популярное предложение
Тур на 2 дня - Ивановские озера
Начало: Заберем в пределах города Абакана
«Это место привлекает своей первозданной природой»
Расписание: В любой день в 09:00
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от 35 000 за всё до 3 чел.
Треккинг в парк Ергаки - жемчужина Сибири
Авторский тур
7 дней
Треккинг в парк Ергаки: впечатляющее приключение по Саянам
Погрузитесь в мир природной красоты и неповторимых пейзажей западных Саян во время увлекательного треккинга в парк Ергаки
Начало: Г. Абакан (ж/д вокзал, аэропорт)
«Украшением Западных Саян является Природный парк Ергаки, который часто называют «жемчужиной Сибири»»
Расписание: Согласно расписанию
7 июля в 11:00
14 июля в 11:00
53 400 за человека
Треккинг налегке по тропам парка «Ергаки» с проживанием в гостинице
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Треккинг налегке по тропам парка «Ергаки» с проживанием в гостинице
Увидеть «жемчужину Сибири» с лазурными озёрами среди кедров, каменным городом и дикой тайгой
Начало: Абакан, аэропорт/ж. - д. вокзал, 11:00-11:30
«В природном парке «Ергаки» на базе отдыха «Ергаки» в 2-3-местных номерах с удобствами в номере»
7 июля в 11:00
14 июля в 11:00
53 400 за человека
Сокровища природного парка «Ергаки»: треккинг с рюкзаками и проживанием в палатках
🚶 Пешая
Авторский тур
8 дней
Сокровища природного парка «Ергаки»: треккинг с рюкзаками и проживанием в палатках
Увидеть дикие места Сибири, пожить у горных озёр, подняться на вершины, послушать тишину и природу
Начало: Г. АБАКАН.Ж. - д. вокзал, 8:00
«Климат Западных Саян, где расположен природный парк «Ергаки», резко-континентальный»
29 июня в 08:00
31 июля в 08:00
38 000 за человека
Таёжные водопады парка «Ергаки»: треккинг налегке с проживанием в палатках
🚶 Пешая
Авторский тур
3 дня
Таёжные водопады парка «Ергаки»: треккинг налегке с проживанием в палатках
Сбежать от цивилизации на 3 дня в край сибирских кедров, пихт, гор и покрытых мхом скал
Начало: Г. АБАКАН.Ж. - д. вокзал, 8:00
«Климат Западных Саян, где расположен природный парк «Ергаки», резко-континентальный»
29 июня в 08:00
27 июля в 08:00
25 000 за человека
Продвинутый поход в «Ергаки»: гигантские скалы, обрывы и водопады
🚶 Пешая
Авторский тур
12 дней
Продвинутый поход в Ергаки: отвесные скалы и водопады
Покорите непростые тропы Ергаков, где каждый шаг открывает виды на величественные гранитные пики и кристально чистые озера
Начало: Абакан
«Этот природный памятник стоит отдельно от хребта «Ергаки» и обрывается в бескрайний океан сибирской тайги»
15 июня в 08:00
18 авг в 08:00
30 000 за человека
В сердце Западных Саян: фантастический поход в «Ергаки»
🚶 Пешая
Авторский тур
8 дней
В сердце Западных Саян: фантастический поход в «Ергаки», Абакан
Готовы ли вы к приключению в сердце Сибири? Вас ждут впечатляющие скалы, чистейшие озёра и величественные водопады парка «Ергаки»
Начало: Абакан, 10:00
«Возле него находится вход в природный заповедник «Ергаки»»
30 июня в 08:00
12 июля в 08:00
22 000 за человека
Заповедная земля Сибири: поход по природному парку «Ергаки»
🚶 Пешая
Авторский тур
3 дня
Заповедная земля Сибири: уникальный поход по Ергакам
Откройте для себя красоту сибирской природы в уникальном походе по парку «Ергаки». Завораживающие пейзажи и чистый воздух ждут вас
Начало: Абакан, ж. - д. вокзал, 07:00
«В природном парке работает только оператор «Теле2»»
21 июня в 08:00
28 июня в 08:00
19 000 за человека
Сказочные Саяны: треккинг в природном парке «Ергаки»
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Сказочные Саяны: треккинг в природном парке «Ергаки» в Абакане
Приглашаем на незабываемое приключение по живописным тропам Ергаков, где каждый шаг открывает великолепие природы Саян
Начало: Абакан, ж. - д. вокзал, аэропорт, утро
«В природном парке «Ергаки» на одноимённой базе отдыха: 2- и 3-местные номера категории «стандарт», удобства в номере»
7 июля в 10:00
14 июля в 10:00
53 400 за человека
Природные чудеса Хакасии: урочище Сундуки, Ивановские озёра, Каменный лес и Долина царей
Авторский тур
6 дней
Природные чудеса Хакасии: урочище Сундуки, Ивановские озёра, Каменный лес и Долина царей
Увидеть причудливые Ширинские столбы, искупаться в озере Шира и побывать у Туимского провала
Начало: Аэропорт Абакана, 09:00 (по местному времени).Ж. -...
«Регион, поражающий своей природой, богатой историей и культурой — Хакасия»
20 июня в 09:00
9 июля в 09:00
58 700 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталья
    21 марта 2024
    Треккинг в Ергаки. Тур на 7 дней
    Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но меня любезно подождали, что
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    было очень приятно! Все прошло очень хорошо как на момент приобретения путевки, так и на момент пребывания в туре. Каникулы удались на 100%, спасибо за организацию!

    Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но
  • И
    Иван
    19 марта 2024
    Треккинг в Ергаки. Тур на 7 дней
    Первый раз брал горнолыжный тур и не разу не пожалел, все было организованно хорошо, все вовремя и по расписанию. Отличный
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    гид, Ляля, все разрулит, организаторские способности профессионала, всегда на связи и рядом на склоне. Интересно рассказывает и всегда в отличном настроении. Трансфер на комфортных автобусах Мерседес.

  • Д
    Данетта
    5 марта 2024
    Треккинг в Ергаки. Тур на 7 дней
    Организатор все сделал чтобы нам было хорошо!
    Организатор все сделал чтобы нам было хорошо!Организатор все сделал чтобы нам было хорошо!
  • Е
    Елена
    13 февраля 2024
    Ивановские озера
    Организация тура безупречна. Прекрасные отели, трансфер, питание в ресторанах национальной и традиционной кухни. Отдельное спасибо водителю- гиду Андрею Анатольевичу за
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    безопасную езду и огромное количество информации, которой он часами делился с нами. Безусловно рекомендую съездить в этот тур. Зима придаёт туру особый колорит.

    Организация тура безупречна. Прекрасные отели, трансфер, питание в ресторанах национальной и традиционной кухни. Отдельное спасибо водителю-Организация тура безупречна. Прекрасные отели, трансфер, питание в ресторанах национальной и традиционной кухни. Отдельное спасибо водителю-Организация тура безупречна. Прекрасные отели, трансфер, питание в ресторанах национальной и традиционной кухни. Отдельное спасибо водителю-Организация тура безупречна. Прекрасные отели, трансфер, питание в ресторанах национальной и традиционной кухни. Отдельное спасибо водителю-Организация тура безупречна. Прекрасные отели, трансфер, питание в ресторанах национальной и традиционной кухни. Отдельное спасибо водителю-Организация тура безупречна. Прекрасные отели, трансфер, питание в ресторанах национальной и традиционной кухни. Отдельное спасибо водителю-Организация тура безупречна. Прекрасные отели, трансфер, питание в ресторанах национальной и традиционной кухни. Отдельное спасибо водителю-Организация тура безупречна. Прекрасные отели, трансфер, питание в ресторанах национальной и традиционной кухни. Отдельное спасибо водителю-Организация тура безупречна. Прекрасные отели, трансфер, питание в ресторанах национальной и традиционной кухни. Отдельное спасибо водителю-Организация тура безупречна. Прекрасные отели, трансфер, питание в ресторанах национальной и традиционной кухни. Отдельное спасибо водителю-
  • Т
    Татьяна
    28 августа 2023
    Ивановские озера
    Организаторы тура - большие молодцы! Всё продуманно и просчитано. Мы получили истинное наслаждение от общения с персоналом и людьми, которые нас сопровождали в течении тура. Горничные, администраторы, официанты, экскурсоводы, водители. Сердечное спасибо всем, кто помогал нам отдохнуть.
  • А
    Анна
    28 августа 2023
    Ивановские озера
    Принимающая сторона - волшебные слова в ходе путешествия. Хорошо продуманный маршрут, волшебный гид Станислав.
    Принимающая сторона - волшебные слова в ходе путешествия. Хорошо продуманный маршрут, волшебный гид СтаниславПринимающая сторона - волшебные слова в ходе путешествия. Хорошо продуманный маршрут, волшебный гид СтаниславПринимающая сторона - волшебные слова в ходе путешествия. Хорошо продуманный маршрут, волшебный гид СтаниславПринимающая сторона - волшебные слова в ходе путешествия. Хорошо продуманный маршрут, волшебный гид СтаниславПринимающая сторона - волшебные слова в ходе путешествия. Хорошо продуманный маршрут, волшебный гид СтаниславПринимающая сторона - волшебные слова в ходе путешествия. Хорошо продуманный маршрут, волшебный гид СтаниславПринимающая сторона - волшебные слова в ходе путешествия. Хорошо продуманный маршрут, волшебный гид СтаниславПринимающая сторона - волшебные слова в ходе путешествия. Хорошо продуманный маршрут, волшебный гид СтаниславПринимающая сторона - волшебные слова в ходе путешествия. Хорошо продуманный маршрут, волшебный гид СтаниславПринимающая сторона - волшебные слова в ходе путешествия. Хорошо продуманный маршрут, волшебный гид Станислав
  • Т
    Татьяна
    28 августа 2023
    Тува и горы. Тур комфорт
    Только вернулись из тура. Море впечатлений и только со знаком плюс. Отлично и профессионально организован тур. Всё продуманно до мелочей.
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    Принимающие стороны на высоте. Работают на все 100. Было интересно и разнообразно. В горах нас сопровождали отличная молодёжь. Милейшая Татьяна и замечательный Дмитрий. Питание в ресторане всюду и всегда вкусно и обильно. Особое везение с гидом Станиславом и водителем Игорем. Станислав это ходячая энциклопедия, при этом всё легко и с юмором. С Игорем можно было ехать не беспокоясь о безопасности. Профессионал! Изумительная природа и чудесные люди! Рекомендую тур всем! Не сомневайтесь, не пожалеете.

  • А
    Андрей
    16 августа 2022
    Тува и горы. Тур комфорт
    Тур состоял из двух частей. Первая половина - активный трекинг по Ергакам в сопровождении опытного инструктора. Вторая половина - автобусный тур по Тыве. Путешествие интересное, природа шикарная, всё понравилось.
  • О
    Ольга
    9 августа 2022
    Тува и горы. Тур комфорт
    Тур шикарный, горы в Ергаки надо увидеть хотя бы раз в жизни! Большое спасибо нашему инструктору Карцеву Сергею за организованные
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    переходы по горам. Жили мы в комфортной турбазе. Ужин мы брали за свой счет в кафе, но это намного лучше, так как мы попробовали все, что хотели, еда очень вкусная. Расставаться с горами не хотелось, безумно красивые виды

  • К
    Константин
    6 июля 2022
    Из Красноярска - к центру Азии
    Потрясающий тур. За10 дней увидел такое разнообразие ландшафтов, климатических зон и культур, что трудно поверить что такое вообще возможно. И все это наряду с организацией тура, продуманной до мелочей. В общем, полный восторг

Ответы на вопросы от путешественников по Абакану в категории «Природа и пейзажи»

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