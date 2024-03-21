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Авторский тур
8 дней
Тува и горы. Тур комфорт
Начало: Россия, Республика Хакасия, Абакан
«Активный тур в горы Ергаки с радиальными экскурсиями на популярные природные объекты, проживание в комфортном туристическом горном комплексе в тандеме с познавательным трехдневным туром в Туву»
27 июня в 10:00
11 июля в 10:00
от 69 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Ивановские озера
Начало: Россия, Республика Хакасия, Абакан
«Сама дорога к Приисковому не менее живописна, она пролегает через степную и таежную природную зону Хакасии»
20 июня в 10:00
11 июля в 10:00
от 75 000₽ за человека
скидка
5%
Авторский тур
7 дней
Треккинг в Ергаки. Тур на 7 дней
Начало: Республика Хакасия, Абакан
«Переезд на микроавтобусе в природный парк «Ергаки» (около 3,5-4 часов)»
7 июля в 10:00
14 июля в 10:00
5340050 730₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Популярное предложение
Тур на 2 дня - Ивановские озера
Начало: Заберем в пределах города Абакана
«Это место привлекает своей первозданной природой»
Расписание: В любой день в 09:00
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от 35 000₽ за всё до 3 чел.
Авторский тур
7 дней
Треккинг в парк Ергаки: впечатляющее приключение по Саянам
Погрузитесь в мир природной красоты и неповторимых пейзажей западных Саян во время увлекательного треккинга в парк Ергаки
Начало: Г. Абакан (ж/д вокзал, аэропорт)
«Украшением Западных Саян является Природный парк Ергаки, который часто называют «жемчужиной Сибири»»
Расписание: Согласно расписанию
7 июля в 11:00
14 июля в 11:00
53 400₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг налегке по тропам парка «Ергаки» с проживанием в гостинице
Увидеть «жемчужину Сибири» с лазурными озёрами среди кедров, каменным городом и дикой тайгой
Начало: Абакан, аэропорт/ж. - д. вокзал, 11:00-11:30
«В природном парке «Ергаки» на базе отдыха «Ергаки» в 2-3-местных номерах с удобствами в номере»
7 июля в 11:00
14 июля в 11:00
53 400₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Сокровища природного парка «Ергаки»: треккинг с рюкзаками и проживанием в палатках
Увидеть дикие места Сибири, пожить у горных озёр, подняться на вершины, послушать тишину и природу
Начало: Г. АБАКАН.Ж. - д. вокзал, 8:00
«Климат Западных Саян, где расположен природный парк «Ергаки», резко-континентальный»
29 июня в 08:00
31 июля в 08:00
38 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Таёжные водопады парка «Ергаки»: треккинг налегке с проживанием в палатках
Сбежать от цивилизации на 3 дня в край сибирских кедров, пихт, гор и покрытых мхом скал
Начало: Г. АБАКАН.Ж. - д. вокзал, 8:00
«Климат Западных Саян, где расположен природный парк «Ергаки», резко-континентальный»
29 июня в 08:00
27 июля в 08:00
25 000₽ за человека
Авторский тур
12 дней
Продвинутый поход в Ергаки: отвесные скалы и водопады
Покорите непростые тропы Ергаков, где каждый шаг открывает виды на величественные гранитные пики и кристально чистые озера
Начало: Абакан
«Этот природный памятник стоит отдельно от хребта «Ергаки» и обрывается в бескрайний океан сибирской тайги»
15 июня в 08:00
18 авг в 08:00
30 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
В сердце Западных Саян: фантастический поход в «Ергаки», Абакан
Готовы ли вы к приключению в сердце Сибири? Вас ждут впечатляющие скалы, чистейшие озёра и величественные водопады парка «Ергаки»
Начало: Абакан, 10:00
«Возле него находится вход в природный заповедник «Ергаки»»
30 июня в 08:00
12 июля в 08:00
22 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Заповедная земля Сибири: уникальный поход по Ергакам
Откройте для себя красоту сибирской природы в уникальном походе по парку «Ергаки». Завораживающие пейзажи и чистый воздух ждут вас
Начало: Абакан, ж. - д. вокзал, 07:00
«В природном парке работает только оператор «Теле2»»
21 июня в 08:00
28 июня в 08:00
19 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Сказочные Саяны: треккинг в природном парке «Ергаки» в Абакане
Приглашаем на незабываемое приключение по живописным тропам Ергаков, где каждый шаг открывает великолепие природы Саян
Начало: Абакан, ж. - д. вокзал, аэропорт, утро
«В природном парке «Ергаки» на одноимённой базе отдыха: 2- и 3-местные номера категории «стандарт», удобства в номере»
7 июля в 10:00
14 июля в 10:00
53 400₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Природные чудеса Хакасии: урочище Сундуки, Ивановские озёра, Каменный лес и Долина царей
Увидеть причудливые Ширинские столбы, искупаться в озере Шира и побывать у Туимского провала
Начало: Аэропорт Абакана, 09:00 (по местному времени).Ж. -...
«Регион, поражающий своей природой, богатой историей и культурой — Хакасия»
20 июня в 09:00
9 июля в 09:00
58 700₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья21 марта 2024Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но меня любезно подождали, что
- ИИван19 марта 2024Первый раз брал горнолыжный тур и не разу не пожалел, все было организованно хорошо, все вовремя и по расписанию. Отличный
- ДДанетта5 марта 2024Организатор все сделал чтобы нам было хорошо!
- ЕЕлена13 февраля 2024Организация тура безупречна. Прекрасные отели, трансфер, питание в ресторанах национальной и традиционной кухни. Отдельное спасибо водителю- гиду Андрею Анатольевичу за
- ТТатьяна28 августа 2023Организаторы тура - большие молодцы! Всё продуманно и просчитано. Мы получили истинное наслаждение от общения с персоналом и людьми, которые нас сопровождали в течении тура. Горничные, администраторы, официанты, экскурсоводы, водители. Сердечное спасибо всем, кто помогал нам отдохнуть.
- ААнна28 августа 2023Принимающая сторона - волшебные слова в ходе путешествия. Хорошо продуманный маршрут, волшебный гид Станислав.
- ТТатьяна28 августа 2023Только вернулись из тура. Море впечатлений и только со знаком плюс. Отлично и профессионально организован тур. Всё продуманно до мелочей.
- ААндрей16 августа 2022Тур состоял из двух частей. Первая половина - активный трекинг по Ергакам в сопровождении опытного инструктора. Вторая половина - автобусный тур по Тыве. Путешествие интересное, природа шикарная, всё понравилось.
- ООльга9 августа 2022Тур шикарный, горы в Ергаки надо увидеть хотя бы раз в жизни! Большое спасибо нашему инструктору Карцеву Сергею за организованные
- ККонстантин6 июля 2022Из Красноярска - к центру АзииПотрясающий тур. За10 дней увидел такое разнообразие ландшафтов, климатических зон и культур, что трудно поверить что такое вообще возможно. И все это наряду с организацией тура, продуманной до мелочей. В общем, полный восторг
Ответы на вопросы от путешественников по Абакану в категории «Природа и пейзажи»
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