33 водопада — уникальное природное явление

ШиК А.
ШиК А. – Гид из Адлера
На экскурсии 🧭 вы увидите красивейшие 🤩 места долины реки Шахе, чайные плантации, 33 водопада.

На водопады туристы приезжают не только полюбоваться шикарной природой, но и загадать свои самые сокровенный желания, ведь водопады давно считаются настоящими местами силы.

Желаете много денег, отличное здоровье, искреннюю любовь, тогда обязательно загадайте это здесь! Многие верят, что водопады на ручье Джегош исполняют желания.

Вы увидите водопад Любви, водопад Богатства, водопад Удачи и много других.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 💧Водопады
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 31 250 ₽ за экскурсию

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33 водопада — уникальное природное явление
33 водопада — уникальное природное явление

Что вы увидите

  • Уникальный горный ландшафт
  • Чайные плантации
  • Красивейшие места долины реки Шахе
  • 33 водопада
33 водопада на ручье Джегош
Общая длина маршрута — 160 км (из Сочи и обратно), по живописным местам на персональном автомобиле 🚘 с опытным водителем и остановками в любом месте. Маршрут: Адлер — 33 водопада — Долина реки Шахе — Чайные плантации — Адлер.
Лучшее время для посещения с ноября по май. В январе склоны гор ⛰️ утопают в подснежниках, а в апреле приобретают нежный голубой оттенок от моря 🌊 лесных незабудок. Местные варят кофе и делают копчёный сулугуни. Атмосфера — взбитый кислородный коктейль, лёгкие насыщаются до легкого и приятного головокружения.
Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, обед, сувениры и пр. )
Начало
🚩 Адлер, КПП любого отеля
Место завершения
🏁 Мы доставим вас туда, от куда началась экскурсия
33 водопада — уникальное природное явление
33 водопада — уникальное природное явление
33 водопада — уникальное природное явление
33 водопада — уникальное природное явление

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
ШиК А.
ШиК А.
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