33 водопада на ручье Джегош

Общая длина маршрута — 160 км (из Сочи и обратно), по живописным местам на персональном автомобиле 🚘 с опытным водителем и остановками в любом месте. Маршрут: Адлер — 33 водопада — Долина реки Шахе — Чайные плантации — Адлер.

Лучшее время для посещения с ноября по май. В январе склоны гор ⛰️ утопают в подснежниках, а в апреле приобретают нежный голубой оттенок от моря 🌊 лесных незабудок. Местные варят кофе и делают копчёный сулугуни. Атмосфера — взбитый кислородный коктейль, лёгкие насыщаются до легкого и приятного головокружения.