Общая длина маршрута — 160 км (из Сочи и обратно), по живописным местам на персональном автомобиле 🚘 с опытным водителем и остановками в любом месте. Маршрут: Адлер — 33 водопада — Долина реки Шахе — Чайные плантации — Адлер.
Лучшее время для посещения с ноября по май. В январе склоны гор ⛰️ утопают в подснежниках, а в апреле приобретают нежный голубой оттенок от моря 🌊 лесных незабудок. Местные варят кофе и делают копчёный сулугуни. Атмосфера — взбитый кислородный коктейль, лёгкие насыщаются до легкого и приятного головокружения.
Что входит
Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
Личные расходы (напитки, обед, сувениры и пр. )
Начало
🚩 Адлер, КПП любого отеля
Место завершения
🏁 Мы доставим вас туда, от куда началась экскурсия
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.