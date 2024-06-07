Отвлекитесь от суеты курорта и проведите день среди водопадов, скал и горных рек. Увлекательные истории и живописные виды ждут вас

Начало: Находится в 10-15 минут езды без пробок от Адлера ...

«Далее мы отправимся к Агурским водопадам и одноименному ущелью»