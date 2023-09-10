На комфортабельных внедорожниках мы отправимся в путешествие в парк Солохаул. Вы полюбуетесь величественными горами и мощными водопадами. Увидите уютную часовню и попробуете ароматные блюда грузинской кухни. А ещё узнаете, что общего у местного монастыря, Сербии и горы Афон.

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Описание

Что вас ожидает

Дагомысские корыта

Первая остановка — Дагомысские корыта — природные бассейны с чистейшей водой. Вы насладитесь атмосферой горных лесов и по желанию искупаетесь. А мы расскажем, почему это место называют также Озёрами любви.

Cмотровая площадка

В экопарке Солохаул вы подниметесь на смотровую площадку «На краю земли». С неё открывается потрясающий вид на гору Фишт и долину реки Шахе. Любители экстрима смогут прокатиться в парке на зиплайне над рекой: высота — около 200 м, протяжённость — 1 км.

Мужской монастырь

Вы увидите монастырь «Крестовая пустынь» и осмотрите окружающие его идиллические предгорья. Узнаете, как он был создан и как стал примером сербско-русского духовного единения. Также неподалёку находится часовня иконы Божией Матери «Троеручица» в неовизантийском стиле.

Красота природы

Водопад Коса Святой Девы Марии, таинственная Ведьмина гора, висячий мост на Шахе, святой источник Пантелеймона с купелью, самшитовый лес — все эти чудеса ожидают вас в парке. По желанию вы сможете окунуться в купель. А ещё мы предложим вам продегустировать грузинские блюда.

Чайная плантация и музей-усадьба Кошмана (по желанию)

По вашему желанию мы заедём на чайную плантацию, где вы прикоснётесь к истории русского чаеводства и прогуляетесь по живописным плантациям. Также вы сможете посетить музей-усадьбу Иуды Кошмана — знаменитого агронома и селекционера.

Организационные детали

Поездка проходит на автомобилях УАЗ Patriot и УАЗ Hunter. Летом путешествуем с открытой крышей.

В стоимость включено: трансфер, дегустации, страховка

Экскурсию для вас проведёт один из гидов-водителей нашей команды

Оплачивается дополнительно