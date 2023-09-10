Волшебный Солохаул: поездка к невероятным водопадам и святому источнику

Познакомиться с природой экопарка, побывать в духовных местах и продегустировать грузинскую кухню

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На комфортабельных внедорожниках мы отправимся в путешествие в парк Солохаул. Вы полюбуетесь величественными горами и мощными водопадами. Увидите уютную часовню и попробуете ароматные блюда грузинской кухни. А ещё узнаете, что общего у местного монастыря, Сербии и горы Афон.
Волшебный Солохаул: поездка к невероятным водопадам и святому источнику
Волшебный Солохаул: поездка к невероятным водопадам и святому источнику
Волшебный Солохаул: поездка к невероятным водопадам и святому источнику
Волшебный Солохаул: поездка к невероятным водопадам и святому источнику
Волшебный Солохаул: поездка к невероятным водопадам и святому источнику
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Дагомысские корыта

Первая остановка — Дагомысские корыта — природные бассейны с чистейшей водой. Вы насладитесь атмосферой горных лесов и по желанию искупаетесь. А мы расскажем, почему это место называют также Озёрами любви.

Cмотровая площадка

В экопарке Солохаул вы подниметесь на смотровую площадку «На краю земли». С неё открывается потрясающий вид на гору Фишт и долину реки Шахе. Любители экстрима смогут прокатиться в парке на зиплайне над рекой: высота — около 200 м, протяжённость — 1 км.

Мужской монастырь

Вы увидите монастырь «Крестовая пустынь» и осмотрите окружающие его идиллические предгорья. Узнаете, как он был создан и как стал примером сербско-русского духовного единения. Также неподалёку находится часовня иконы Божией Матери «Троеручица» в неовизантийском стиле.

Красота природы

Водопад Коса Святой Девы Марии, таинственная Ведьмина гора, висячий мост на Шахе, святой источник Пантелеймона с купелью, самшитовый лес — все эти чудеса ожидают вас в парке. По желанию вы сможете окунуться в купель. А ещё мы предложим вам продегустировать грузинские блюда.

Чайная плантация и музей-усадьба Кошмана (по желанию)

По вашему желанию мы заедём на чайную плантацию, где вы прикоснётесь к истории русского чаеводства и прогуляетесь по живописным плантациям. Также вы сможете посетить музей-усадьбу Иуды Кошмана — знаменитого агронома и селекционера.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобилях УАЗ Patriot и УАЗ Hunter. Летом путешествуем с открытой крышей.
  • В стоимость включено: трансфер, дегустации, страховка
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов-водителей нашей команды

Оплачивается дополнительно

  • Экологический сбор (для путешественников от 10 лет) — 200 руб. /чел.
  • Зиплайн (по желанию) — 2000 руб. /взрослый, 1500 руб. /детский до 14 лет
  • Посещение усадьбы Кошмана (по желанию) — 30 руб. /чел.
  • Обед в кафе по маршруту (по желанию)

ежедневно в 13:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
из Адлера, Сочи и Дагомыса
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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