ежедневно в 07:30

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Гегский водопад и озеро Рица. Поездка из Адлера в мини-группе

Отправиться на внедорожнике к древнему каньону, Голубому озеру и Рице из Адлера
Приглашаем в уютное путешествие в группе до 8 человек по живописным уголкам Абхазии.

Здесь столько удивительных мест! Водопады, горная река, Голубое озеро, Юпшарский каньон и Чабгарский карниз по пути к Рице, знаменитый Гегский водопад, древний Бзыбский храм и гостеприимная Гагра. Готовы к знакомству со Страной Души?
4.7
34 отзыва
Гегский водопад и озеро Рица. Поездка из Адлера в мини-группе
Гегский водопад и озеро Рица. Поездка из Адлера в мини-группе
Гегский водопад и озеро Рица. Поездка из Адлера в мини-группе

Описание экскурсии

1 день в Стране Души

Абхазия запомнится вам пейзажами, красоту которых не передать словами. Что мы будем делать?

  • Отправимся на высокогорное озеро Рица, а дорога к нему станет настоящим приключением с ноткой экстрима и остановками в живописных местах
  • С нами вы расшифруете необычные названия местных водопадов, полюбуетесь цветом воды в Голубом озере, проникнетесь мощью Юпшарского каньона
  • Вы побываете на Чабгарском карнизе — обрыве с видом на Юпшарские ворота
  • Острых ощущений прибавит горная дорога вдоль обрыва к величественному Гегскому водопаду, где снимали сцену схватки Холмса с профессором Мориарти и некоторые эпизоды «Рикки-Тикки-Тави»

Подробный маршрут

  • Белые скалы
  • Смотровая «Я люблю Гагру», ресторан «Гагрипш» и смотровая на Новую Гагру
  • Водопад «Девичьи слёзы»
  • Дегустационный зал (вино, коньяк, чача, копчёное мясо, сыр, абхазский чай)
  • Пасека
  • Водопад «Мужские слёзы»
  • Подвесной мост через реку Бзыбь
  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон («Каменный мешок»)
  • Чабгарский карниз (смотровая «Прощай, Родина»)
  • озеро Рица
  • Водопад влюблённых
  • Гегский водопад
  • Закат у колоннады в Гагре и купание в море летом

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер из Адлера/Сириуса. Забираем от ближайших остановок, в Сириусе от крупных отелей. Накануне поездки мы с вами свяжемся для уточнения места встречи и времени отправления, на сайте стоит примерное время.
  • Поездка проходит на УАЗ Патриот, а летом — на УАЗ Патриот или Хантер
  • Рекомендуемый возраст детей — от 10 лет
  • Из-за возможных трудностей на пограничном контроле эта экскурсия недоступна для путешественников не из РФ, Казахстана и Беларуси
  • Экскурсия проходит с сопровождением водителя-гида

Пересечение границы

  • Граница Абхазии открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана
  • Перед выездом стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
  • Взрослым понадобится внутрироссийский или заграничный паспорт
  • Детям до 14 лет — загранпаспорт
  • Для детей старше — общегражданский или заграничный паспорт, свидетельство о рождении (можно копию) или отметка в паспорте одного из родителей
  • Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности, в которой прописаны: страна Абхазия, дата и сроки поездки
  • Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие проблемы с законом и причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной
  • Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией

Дополнительные расходы

  • Экосбор в Рицинском нацпарке: 1000 ₽ — взрослые, 500 ₽ — дети до 12 лет
  • Зиплайн на Голубом озере (по желанию) — 1000 ₽
  • Обед на о. Рица (по желанию) — средний чек 1000 ₽

ежедневно в 06:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник2200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Адлер/Сириус
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леся
Леся — ваша команда гидов в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3083 туристов
Я — гид-организатор экскурсий и туров по самым красивым местам Сочи и Абхазии. Вместе с командой мы отбираем для вас лучшие маршруты — с учётом цены и, самое главное, качества. У нас большой опыт в сочинском туризме, поэтому мы точно знаем, куда и с кем вас отправить, чтобы вы получили незабываемые впечатления и захотели вернуться!

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 34 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Д
В поездке всё очень понравилось, времени на каждой локации предостаточно что огромный плюс, нету этого "галопом по Европам". Гид-водитель из местных, очень хорошо знает традиции, нюансы нахождения и общения с
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местными жителями, если захотите, то обучит любой фразе на столь сложном языке, ему это только в радость. Что касается локаций, всё по порядку объезжается без кругов вокруг одного места. С проходом границы гиды помогают быстрее её пройти, что так же плюс. Трансфер откуда забрал- туда и привезёт назад, что так же очень удобно.
А кому кажется дегустация в 9 и из-за этого снижают оценку- туда отдыхать едут, а не на работу.

В поездке всё очень понравилось, времени на каждой локации предостаточно что огромный плюс, нету этого "галопом
В поездке всё очень понравилось, времени на каждой локации предостаточно что огромный плюс, нету этого "галопом
В поездке всё очень понравилось, времени на каждой локации предостаточно что огромный плюс, нету этого "галопом
В поездке всё очень понравилось, времени на каждой локации предостаточно что огромный плюс, нету этого "галопом
В поездке всё очень понравилось, времени на каждой локации предостаточно что огромный плюс, нету этого "галопом
В поездке всё очень понравилось, времени на каждой локации предостаточно что огромный плюс, нету этого "галопом
В поездке всё очень понравилось, времени на каждой локации предостаточно что огромный плюс, нету этого "галопом
В поездке всё очень понравилось, времени на каждой локации предостаточно что огромный плюс, нету этого "галопом+1
В поездке всё очень понравилось, времени на каждой локации предостаточно что огромный плюс, нету этого "галопом
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Елена
Экскурсия очень интересная и супер-насыщенная, с 6 утра до позднего вечера, будьте готовы к тому, что в конце дня вы будете валиться с ног, но это того стоит, ведь природа
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Абхазии невероятная!

Обязательно берите джип тур, чтобы попасть на Гегский водопад, на обычном автобусе туда не проехать, только на УАЗИках. Но водопад стоит того, чтобы потрястись по горной дороге минут 20, ведь его красота и мощь просто поражают.

Да, в экскурсии присутствуют дегустации - чай, мед, вино, кому-то это может не понравится, но мы же понимаем, что таким образом туризм поддерживает местный бизнес. Кстати, экоферма, а точнее - роскошный замок в горах, куда нас завез гид Стас, и винодельня Агрба - отличные. Нас радушно встретили, напоили вином и чаем, все семейство участвуют в работе с туристами, даже самые молодые. А хозяин вообще красавчик, просто абхазский Зимородок (это для любителей Турецких сериалов будет понятно Купили прекрасное розовое вино, копченый сыр и вкуснейшее мясо прямо из коптильни. Хороший пример, как семейные традиции могут быть прибыльными.

И, конечно, озеро Рица - оно именно такое, как на открытках - невероятная красота, добавить нечего!

Что не очень понравилось?

Обед на Рице (не включен в стоимость экскурсии, но туристов стадом ведут в одно из местных кафе) - дорого и невкусно.

Гагра - море чистое и красивое, народу мало, на пляже есть несколько кафешек, но в остальном там остался Совок, кому-то может и понравится поностальгировать, но отдыхать туда я бы точно не поехала.

В остальном - отлично провели день! Однозначно рекомендую.

Экскурсия очень интересная и супер-насыщенная, с 6 утра до позднего вечера, будьте готовы к тому, что
Экскурсия очень интересная и супер-насыщенная, с 6 утра до позднего вечера, будьте готовы к тому, что
Экскурсия очень интересная и супер-насыщенная, с 6 утра до позднего вечера, будьте готовы к тому, что
Экскурсия очень интересная и супер-насыщенная, с 6 утра до позднего вечера, будьте готовы к тому, что
Экскурсия очень интересная и супер-насыщенная, с 6 утра до позднего вечера, будьте готовы к тому, что
Экскурсия очень интересная и супер-насыщенная, с 6 утра до позднего вечера, будьте готовы к тому, что
Экскурсия очень интересная и супер-насыщенная, с 6 утра до позднего вечера, будьте готовы к тому, что
Экскурсия очень интересная и супер-насыщенная, с 6 утра до позднего вечера, будьте готовы к тому, что+2
Экскурсия очень интересная и супер-насыщенная, с 6 утра до позднего вечера, будьте готовы к тому, что
Экскурсия очень интересная и супер-насыщенная, с 6 утра до позднего вечера, будьте готовы к тому, что
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И
Добрый день!
Понравилось всё: от организации - с нами связались, скоординировали, вовремя забрали, на границе провели буквально за ручку и передали другой стороне и туда и обратно (границу проходили минут по
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10)
до самого путешествия.
Гид-водитель прекрасный, вся поездка прошла легко и весело. С группой тоже повезло)
Про саму Абхазию и говорить нечего. Природа - восторг и только! Пока доехали до Рицы, чуть шею не свернула, куда ни посмотри, везде красота))
Большое спасибо за такое волшебное приключение и возможность познакомиться с такой замечательной Страной Души♥️

Добрый день!
Добрый день!
Добрый день!
Добрый день!
Добрый день!
Добрый день!
Добрый день!
Добрый день!+2
Добрый день!
Добрый день!
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Галина
Классные весёлые покатушки по красивым местам. Не все супер-красиво или интересно, если вы много где бывали. Все места достаточно популярны у экскурсоводов, поэтому маршрут назвать оригинальным нельзя. Тут прикольно что это внедорожники, откуда можно высунуться, поорать песни, хорошо провести время, сделать красивые фото. Всё комфортно, логично и весело, а это самое главное в джип-туре.
Классные весёлые покатушки по красивым местам. Не все супер-красиво или интересно, если вы много где бывали.
Классные весёлые покатушки по красивым местам. Не все супер-красиво или интересно, если вы много где бывали.
Классные весёлые покатушки по красивым местам. Не все супер-красиво или интересно, если вы много где бывали.
Классные весёлые покатушки по красивым местам. Не все супер-красиво или интересно, если вы много где бывали.
Классные весёлые покатушки по красивым местам. Не все супер-красиво или интересно, если вы много где бывали.
Классные весёлые покатушки по красивым местам. Не все супер-красиво или интересно, если вы много где бывали.
Классные весёлые покатушки по красивым местам. Не все супер-красиво или интересно, если вы много где бывали.
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К
Экскурсия очень понравилась, поездка по Абхазии была на УАЗ Патриот мини-группами из 8 человек в машине, атмосфера была уютная, хорошая музыка, красивые виды, впервые попробовал настоящее вкусное вино, а также разные сорта чая и меда, хоть и погода была дождливая, но впечатление от поездки остались только положительные, особенно было прекрасно смотреть на горы в тумане 😍
Экскурсия очень понравилась, поездка по Абхазии была на УАЗ Патриот мини-группами из 8 человек в машине,
Экскурсия очень понравилась, поездка по Абхазии была на УАЗ Патриот мини-группами из 8 человек в машине,
Экскурсия очень понравилась, поездка по Абхазии была на УАЗ Патриот мини-группами из 8 человек в машине,
Экскурсия очень понравилась, поездка по Абхазии была на УАЗ Патриот мини-группами из 8 человек в машине,
Экскурсия очень понравилась, поездка по Абхазии была на УАЗ Патриот мини-группами из 8 человек в машине,
Экскурсия очень понравилась, поездка по Абхазии была на УАЗ Патриот мини-группами из 8 человек в машине,
Экскурсия очень понравилась, поездка по Абхазии была на УАЗ Патриот мини-группами из 8 человек в машине,
Экскурсия очень понравилась, поездка по Абхазии была на УАЗ Патриот мини-группами из 8 человек в машине,+2
Экскурсия очень понравилась, поездка по Абхазии была на УАЗ Патриот мини-группами из 8 человек в машине,
Экскурсия очень понравилась, поездка по Абхазии была на УАЗ Патриот мини-группами из 8 человек в машине,
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Илья
Здравствуйте. Впечатлений полные штаны😄 Маршрут был очень хороший, показали очень много красивых мест. Водитель Алмаз (надеюсь правильно запомнили😅) создал прекрасную обстановку, все объяснял и показывал, спасибо ему огромное)
От видов гор дух захватывало. Спасибо вам за возможность посмотреть на Абхазию с большим комфортом и снова получить впечатлений как в детстве 😄
Здравствуйте. Впечатлений полные штаны😄 Маршрут был очень хороший, показали очень много красивых мест. Водитель Алмаз (надеюсь
Здравствуйте. Впечатлений полные штаны😄 Маршрут был очень хороший, показали очень много красивых мест. Водитель Алмаз (надеюсь
Здравствуйте. Впечатлений полные штаны😄 Маршрут был очень хороший, показали очень много красивых мест. Водитель Алмаз (надеюсь
Здравствуйте. Впечатлений полные штаны😄 Маршрут был очень хороший, показали очень много красивых мест. Водитель Алмаз (надеюсь
Здравствуйте. Впечатлений полные штаны😄 Маршрут был очень хороший, показали очень много красивых мест. Водитель Алмаз (надеюсь
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