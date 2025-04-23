ежедневно в 07:30

читать дальше уменьшить

Абхазии невероятная!



Обязательно берите джип тур, чтобы попасть на Гегский водопад, на обычном автобусе туда не проехать, только на УАЗИках. Но водопад стоит того, чтобы потрястись по горной дороге минут 20, ведь его красота и мощь просто поражают.



Да, в экскурсии присутствуют дегустации - чай, мед, вино, кому-то это может не понравится, но мы же понимаем, что таким образом туризм поддерживает местный бизнес. Кстати, экоферма, а точнее - роскошный замок в горах, куда нас завез гид Стас, и винодельня Агрба - отличные. Нас радушно встретили, напоили вином и чаем, все семейство участвуют в работе с туристами, даже самые молодые. А хозяин вообще красавчик, просто абхазский Зимородок (это для любителей Турецких сериалов будет понятно Купили прекрасное розовое вино, копченый сыр и вкуснейшее мясо прямо из коптильни. Хороший пример, как семейные традиции могут быть прибыльными.



И, конечно, озеро Рица - оно именно такое, как на открытках - невероятная красота, добавить нечего!



Что не очень понравилось?



Обед на Рице (не включен в стоимость экскурсии, но туристов стадом ведут в одно из местных кафе) - дорого и невкусно.



Гагра - море чистое и красивое, народу мало, на пляже есть несколько кафешек, но в остальном там остался Совок, кому-то может и понравится поностальгировать, но отдыхать туда я бы точно не поехала.



В остальном - отлично провели день! Однозначно рекомендую.