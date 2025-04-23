ежедневно в 07:30

Приглашаем в уютное путешествие в группе до 8 человек по живописным уголкам Абхазии.
Здесь столько удивительных мест! Водопады, горная река, Голубое озеро, Юпшарский каньон и Чабгарский карниз по пути к Рице, знаменитый Гегский водопад, древний Бзыбский храм и гостеприимная Гагра. Готовы к знакомству со Страной Души?
Здесь столько удивительных мест! Водопады, горная река, Голубое озеро, Юпшарский каньон и Чабгарский карниз по пути к Рице, знаменитый Гегский водопад, древний Бзыбский храм и гостеприимная Гагра. Готовы к знакомству со Страной Души?
Описание экскурсии
1 день в Стране Души
Абхазия запомнится вам пейзажами, красоту которых не передать словами. Что мы будем делать?
- Отправимся на высокогорное озеро Рица, а дорога к нему станет настоящим приключением с ноткой экстрима и остановками в живописных местах
- С нами вы расшифруете необычные названия местных водопадов, полюбуетесь цветом воды в Голубом озере, проникнетесь мощью Юпшарского каньона
- Вы побываете на Чабгарском карнизе — обрыве с видом на Юпшарские ворота
- Острых ощущений прибавит горная дорога вдоль обрыва к величественному Гегскому водопаду, где снимали сцену схватки Холмса с профессором Мориарти и некоторые эпизоды «Рикки-Тикки-Тави»
Подробный маршрут
- Белые скалы
- Смотровая «Я люблю Гагру», ресторан «Гагрипш» и смотровая на Новую Гагру
- Водопад «Девичьи слёзы»
- Дегустационный зал (вино, коньяк, чача, копчёное мясо, сыр, абхазский чай)
- Пасека
- Водопад «Мужские слёзы»
- Подвесной мост через реку Бзыбь
- Голубое озеро
- Юпшарский каньон («Каменный мешок»)
- Чабгарский карниз (смотровая «Прощай, Родина»)
- озеро Рица
- Водопад влюблённых
- Гегский водопад
- Закат у колоннады в Гагре и купание в море летом
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер из Адлера/Сириуса. Забираем от ближайших остановок, в Сириусе от крупных отелей. Накануне поездки мы с вами свяжемся для уточнения места встречи и времени отправления, на сайте стоит примерное время.
- Поездка проходит на УАЗ Патриот, а летом — на УАЗ Патриот или Хантер
- Рекомендуемый возраст детей — от 10 лет
- Из-за возможных трудностей на пограничном контроле эта экскурсия недоступна для путешественников не из РФ, Казахстана и Беларуси
- Экскурсия проходит с сопровождением водителя-гида
Пересечение границы
- Граница Абхазии открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана
- Перед выездом стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
- Взрослым понадобится внутрироссийский или заграничный паспорт
- Детям до 14 лет — загранпаспорт
- Для детей старше — общегражданский или заграничный паспорт, свидетельство о рождении (можно копию) или отметка в паспорте одного из родителей
- Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности, в которой прописаны: страна Абхазия, дата и сроки поездки
- Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие проблемы с законом и причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной
- Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
Дополнительные расходы
- Экосбор в Рицинском нацпарке: 1000 ₽ — взрослые, 500 ₽ — дети до 12 лет
- Зиплайн на Голубом озере (по желанию) — 1000 ₽
- Обед на о. Рица (по желанию) — средний чек 1000 ₽
ежедневно в 06:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|2200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Адлер/Сириус
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леся — ваша команда гидов в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3083 туристов
Я — гид-организатор экскурсий и туров по самым красивым местам Сочи и Абхазии. Вместе с командой мы отбираем для вас лучшие маршруты — с учётом цены и, самое главное, качества. У нас большой опыт в сочинском туризме, поэтому мы точно знаем, куда и с кем вас отправить, чтобы вы получили незабываемые впечатления и захотели вернуться!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 34 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
В поездке всё очень понравилось, времени на каждой локации предостаточно что огромный плюс, нету этого "галопом по Европам". Гид-водитель из местных, очень хорошо знает традиции, нюансы нахождения и общения с
+1
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Экскурсия очень интересная и супер-насыщенная, с 6 утра до позднего вечера, будьте готовы к тому, что в конце дня вы будете валиться с ног, но это того стоит, ведь природа
+2
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И
Добрый день!
Понравилось всё: от организации - с нами связались, скоординировали, вовремя забрали, на границе провели буквально за ручку и передали другой стороне и туда и обратно (границу проходили минут по
Понравилось всё: от организации - с нами связались, скоординировали, вовремя забрали, на границе провели буквально за ручку и передали другой стороне и туда и обратно (границу проходили минут по
+2
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Классные весёлые покатушки по красивым местам. Не все супер-красиво или интересно, если вы много где бывали. Все места достаточно популярны у экскурсоводов, поэтому маршрут назвать оригинальным нельзя. Тут прикольно что это внедорожники, откуда можно высунуться, поорать песни, хорошо провести время, сделать красивые фото. Всё комфортно, логично и весело, а это самое главное в джип-туре.
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К
Экскурсия очень понравилась, поездка по Абхазии была на УАЗ Патриот мини-группами из 8 человек в машине, атмосфера была уютная, хорошая музыка, красивые виды, впервые попробовал настоящее вкусное вино, а также разные сорта чая и меда, хоть и погода была дождливая, но впечатление от поездки остались только положительные, особенно было прекрасно смотреть на горы в тумане 😍
+2
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Здравствуйте. Впечатлений полные штаны😄 Маршрут был очень хороший, показали очень много красивых мест. Водитель Алмаз (надеюсь правильно запомнили😅) создал прекрасную обстановку, все объяснял и показывал, спасибо ему огромное)
От видов гор дух захватывало. Спасибо вам за возможность посмотреть на Абхазию с большим комфортом и снова получить впечатлений как в детстве 😄
От видов гор дух захватывало. Спасибо вам за возможность посмотреть на Абхазию с большим комфортом и снова получить впечатлений как в детстве 😄
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