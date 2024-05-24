1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Легенды и традиции адыгов (из Адлера)
Путешествие по Черноморскому побережью с акцентом на этнографию
Начало: У вашего отеля в Адлере
«Вас ждёт яркий джиппинг по реке Шахе, прогулка вдоль ущелья ручья Джегош и Годлик, знаменитый комплекс из 33 водопадов и горная купель «Любви и Долголетия»»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
16 800₽ за всё до 3 чел.
Групповая
8 часов
Национальный парк «33 водопада»: дегустации и приключения в Адлере
Погрузитесь в мир природных чудес и культурных открытий во время посещения Национального парка «33 водопада» в Адлере
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
«На пути к водопадам 33 водопада расположены в долине реки Шахе, которая уходит в горы от осёлка Головинка»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 000₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Долина Легенд и 33 Водопада
Начало: Сириус-Адлер-Хоста-Центральный район
«Что вас ждет Путешествие в Долину Легенд и 33 водопадов — продолжительная, но очень увлекательная и насыщенная экскурсия»
Расписание: каждый день с 10.00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
650₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна24 мая 2024Прекрасная природа Сочинского национального парка, и окрестностей. Гостеприимные хозяева дегустационных залов. Великолепный экскурсовод Тенгиз и водитель Дмитрий. Незабываемые эмоции и великолепное настроение от экскурсии.
- ТТатьяна31 марта 2024Очень интересная экскурсия, водитель - опытный, гид- профессионал. Спасибо!
- ЕЕлизавета25 августа 202333 водопада и кавказское застольевсе было очень круто! программа волшебная, застолье супер пупер!!! рекомендую! вы не пожалеете
- ООльга18 августа 202333 водопада и кавказское застольеПосетили экскурсию 17.08.2023 г. Понравилось шоу - очень красивая и ненавязчивая программа. Еда в кафе не особо понравилась. Форель на
- РРоман30 июня 2023Радушный Кавказ - долина «33 водопада»Экскурсия отличная по эмоциям и впечатлениям, но рассчитывайте на значительные доп расходы, рассчитывайте на долгий путь к водопадам (около 2-3
- ННаталья2 апреля 2023Экскурсия класс! Экскурсовод был хороший.
- ООксана6 января 2023Брали индивидуальную экскурсию 5 января 2023 года. Машина подьехала вовремя, сразу оговорили маршрут и наши пожелания. Насыщенная программа на весь
- ООльга7 ноября 2022В последний день октября мы отправились на автомобильную экскурсию с гидом Анной. Несмотря на дождливую погоду, нам все очень понравилось!
- ССтанислав13 сентября 2022Радушный Кавказ - долина «33 водопада»Замечательная поездка, советую!
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «33 Водопада»
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