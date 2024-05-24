Экскурсии к 33 водопадам из Адлера

Найдено 3 экскурсии в категории «33 Водопада» в Адлере, цены от 650 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Легенды и традиции адыгов (из Адлера)
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Легенды и традиции адыгов (из Адлера)
Путешествие по Черноморскому побережью с акцентом на этнографию
Начало: У вашего отеля в Адлере
«Вас ждёт яркий джиппинг по реке Шахе, прогулка вдоль ущелья ручья Джегош и Годлик, знаменитый комплекс из 33 водопадов и горная купель «Любви и Долголетия»»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
16 800 за всё до 3 чел.
Национальный парк «33 водопада» и шоу-программа с дегустациями
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
14 отзывов
Национальный парк «33 водопада»: дегустации и приключения в Адлере
Погрузитесь в мир природных чудес и культурных открытий во время посещения Национального парка «33 водопада» в Адлере
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
«На пути к водопадам 33 водопада расположены в долине реки Шахе, которая уходит в горы от осёлка Головинка»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 000 за человека
Долина Легенд и 33 Водопада
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
14 отзывов
Долина Легенд и 33 Водопада
Начало: Сириус-Адлер-Хоста-Центральный район
«Что вас ждет Путешествие в Долину Легенд и 33 водопадов — продолжительная, но очень увлекательная и насыщенная экскурсия»
Расписание: каждый день с 10.00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
650 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    24 мая 2024
    Национальный парк «33 водопада» и шоу-программа с дегустациями
    Прекрасная природа Сочинского национального парка, и окрестностей. Гостеприимные хозяева дегустационных залов. Великолепный экскурсовод Тенгиз и водитель Дмитрий. Незабываемые эмоции и великолепное настроение от экскурсии.
  • Т
    Татьяна
    31 марта 2024
    Легенды и традиции адыгов (из Адлера)
    Очень интересная экскурсия, водитель - опытный, гид- профессионал. Спасибо!
  • Е
    Елизавета
    25 августа 2023
    33 водопада и кавказское застолье
    все было очень круто! программа волшебная, застолье супер пупер!!! рекомендую! вы не пожалеете
  • О
    Ольга
    18 августа 2023
    33 водопада и кавказское застолье
    Посетили экскурсию 17.08.2023 г. Понравилось шоу - очень красивая и ненавязчивая программа. Еда в кафе не особо понравилась. Форель на
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    углях была фаршированна луком в майонезе, что в меню не было отражено, лук остался сырым при запекании. Организация посещения водопадов, адекватная. Гид Филипп по пути поделился теми сведениями об объектах которыми владел. На водопады отведено достаточно времени. Впечатление в целом позитивное.

  • Р
    Роман
    30 июня 2023
    Радушный Кавказ - долина «33 водопада»
    Экскурсия отличная по эмоциям и впечатлениям, но рассчитывайте на значительные доп расходы, рассчитывайте на долгий путь к водопадам (около 2-3
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    часов) но времени на самих водопадах хватает, поездка на Газ замечательная, дегустации вкусные можно много чего прикупить, Гид Галина рассказывает хорошо, знает про Сочи очень много. Автобус комфортный забирает на ближайших остановках. Шоу очень очаровывает. Все понравилось!!!

  • Н
    Наталья
    2 апреля 2023
    Долина Легенд и 33 Водопада
    Экскурсия класс! Экскурсовод был хороший.
  • О
    Оксана
    6 января 2023
    Легенды и традиции адыгов (из Адлера)
    Брали индивидуальную экскурсию 5 января 2023 года. Машина подьехала вовремя, сразу оговорили маршрут и наши пожелания. Насыщенная программа на весь
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    день. Анна рассказывала легенды, историю края и обычаи. Экскурсия удобна, если вы не хотите бежать в толпе, слышать все, что говорит гид, разглядывать красоты и неспеша насладиться местной кухней. Для нас индивидуально были проведены дегустации сыров и вина. Спабибо Анне за экскурсию.

    Брали индивидуальную экскурсию 5 января 2023 года. Машина подьехала вовремя, сразу оговорили маршрут и наши пожеланияБрали индивидуальную экскурсию 5 января 2023 года. Машина подьехала вовремя, сразу оговорили маршрут и наши пожеланияБрали индивидуальную экскурсию 5 января 2023 года. Машина подьехала вовремя, сразу оговорили маршрут и наши пожеланияБрали индивидуальную экскурсию 5 января 2023 года. Машина подьехала вовремя, сразу оговорили маршрут и наши пожеланияБрали индивидуальную экскурсию 5 января 2023 года. Машина подьехала вовремя, сразу оговорили маршрут и наши пожеланияБрали индивидуальную экскурсию 5 января 2023 года. Машина подьехала вовремя, сразу оговорили маршрут и наши пожеланияБрали индивидуальную экскурсию 5 января 2023 года. Машина подьехала вовремя, сразу оговорили маршрут и наши пожеланияБрали индивидуальную экскурсию 5 января 2023 года. Машина подьехала вовремя, сразу оговорили маршрут и наши пожеланияБрали индивидуальную экскурсию 5 января 2023 года. Машина подьехала вовремя, сразу оговорили маршрут и наши пожеланияБрали индивидуальную экскурсию 5 января 2023 года. Машина подьехала вовремя, сразу оговорили маршрут и наши пожелания
  • О
    Ольга
    7 ноября 2022
    Легенды и традиции адыгов (из Адлера)
    В последний день октября мы отправились на автомобильную экскурсию с гидом Анной. Несмотря на дождливую погоду, нам все очень понравилось!
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    Нас забрали прямо от отеля, минута в минуту, как и договаривались. Пока добирались до основных природных достопримечательностей, Анна рассказывала про коренное население Сочинского района, про традиции и уклад жизни адыгов, черкесов, упоминала важные исторические события - было интересно и мне, и моим дочкам. Прежде всего, подъехали к старому тюльпанному дереву, ему около 180 лет! Мы увидели Волконский дольмен и узнали его историю, познакомились с сероводородными источниками, полюбовались на скалы "Два брата". После этого отправились в долину реки Шахе. Побывали на сыроварне и посмотрели, как готовят сыр, проехали вдоль реки (по реке не получилось - из-за дождей уровень воды сильно поднялся). И, наконец, полюбовались каскадом "33 водопада". Природа завораживала своей красотой, а полное отсутствие посетителей добавляло чувство спокойствия и единения с природой! Спасибо огромное за чудесную экскурсию! P.S. у меня атрофия мышц и одна нога практически парализована, я с трудом хожу. Но, к счастью, сложные участки маршрута оборудованы перилами, а Анна подстраивалась под наш темп и без тени нетерпения ждала медленную меня, активно помогая при необходимости - за это отдельное спасибо!

  • С
    Станислав
    13 сентября 2022
    Радушный Кавказ - долина «33 водопада»
    Замечательная поездка, советую!

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «33 Водопада»

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  7. Роза Хутор
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Ущелье Ахцу
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июне 2024
Сейчас в Адлере в категории "33 Водопада" можно забронировать 3 экскурсии от 650 до 16 800. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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