читать дальше

Нас забрали прямо от отеля, минута в минуту, как и договаривались. Пока добирались до основных природных достопримечательностей, Анна рассказывала про коренное население Сочинского района, про традиции и уклад жизни адыгов, черкесов, упоминала важные исторические события - было интересно и мне, и моим дочкам. Прежде всего, подъехали к старому тюльпанному дереву, ему около 180 лет! Мы увидели Волконский дольмен и узнали его историю, познакомились с сероводородными источниками, полюбовались на скалы "Два брата". После этого отправились в долину реки Шахе. Побывали на сыроварне и посмотрели, как готовят сыр, проехали вдоль реки (по реке не получилось - из-за дождей уровень воды сильно поднялся). И, наконец, полюбовались каскадом "33 водопада". Природа завораживала своей красотой, а полное отсутствие посетителей добавляло чувство спокойствия и единения с природой! Спасибо огромное за чудесную экскурсию! P.S. у меня атрофия мышц и одна нога практически парализована, я с трудом хожу. Но, к счастью, сложные участки маршрута оборудованы перилами, а Анна подстраивалась под наш темп и без тени нетерпения ждала медленную меня, активно помогая при необходимости - за это отдельное спасибо!