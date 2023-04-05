Если выбирать между всеми природными достопримечательностями Абхазии, самым удивительным считается Гегский водопад. Здесь вода как будто появляется из ниоткуда и, пролетев 70 метров, бесследно исчезает. За бурным потоком скрываются пещеры. А рядом — заповедное озеро Рица и ещё несколько водопадов. Готовы покорить горную Абхазию на джипах в мини-группе? Тогда вперёд!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Для вашего удобства и комфорта

Мы знаем, какими утомительными могут быть поездки в Абхазию: пробки на границе, горные дороги, длительные переезды… Наш маршрут спланирован таким образом, чтобы вы получили максимум удовольствия от путешествия:

Мы формируем небольшие группы (до 8 человек) и собираем гостей по территории Адлера, с автобусных остановок и КПП крупных отелей. Никаких задержек и долгого ожидания!

Поздний выезд почти в 08:00 позволит выспаться и избежать очередей. Мы довезём вас до границы, которую вы пройдёте пешком в сопровождении нашего сотрудника. За КПП вас будут ждать гиды на джипах.

Таким образом, вы попадёте в Абхазию не позже тех, кто выезжает на экскурсию в 6 часов утра с основными туристическими потоками.

Что вас ожидает

Вы отправитесь по красивейшим природным местам республики — так называемому «озёрному краю», с водопадами и ущельями. По дороге попробуете настоящие абхазские вина, копчёное мясо и мёд, а также узнаете о местных традициях. Маршрут поездки охватывает следующие объекты:

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🔸Ресторан «Гагрипш» (завтрак по желанию)

🔸Колоннада и смотровая площадка

🔸Водопад «Девичьи слёзы»

🔸Водопад «Мужские слёзы»

🔸Пасека и винный погреб

🔸Подвесной мост через р. Бзыбь

🔸Голубое озеро

🔸Юпшарский каньон («Каменный мешок»)

🔸Чабгарский карниз

🔸Озеро Рица

🔸Водопад Влюблённых

🔸Гегский водопад

Организационные детали