Если выбирать между всеми природными достопримечательностями Абхазии, самым удивительным считается Гегский водопад. Здесь вода как будто появляется из ниоткуда и, пролетев 70 метров, бесследно исчезает. За бурным потоком скрываются пещеры. А рядом — заповедное озеро Рица и ещё несколько водопадов. Готовы покорить горную Абхазию на джипах в мини-группе? Тогда вперёд!
Описание экскурсии
Для вашего удобства и комфорта
Мы знаем, какими утомительными могут быть поездки в Абхазию: пробки на границе, горные дороги, длительные переезды… Наш маршрут спланирован таким образом, чтобы вы получили максимум удовольствия от путешествия:
- Мы формируем небольшие группы (до 8 человек) и собираем гостей по территории Адлера, с автобусных остановок и КПП крупных отелей. Никаких задержек и долгого ожидания!
- Выезд почти в 08:00 позволит не вставать слишком рано и избежать очередей. Мы довезём вас до границы, которую вы пройдёте пешком в сопровождении нашего сотрудника. За КПП вас будут ждать гиды на джипах
- Таким образом, вы попадёте в Абхазию не позже тех, кто выезжает на экскурсию в 6 часов утра с основными туристическими потоками
Что вас ожидает
Вы отправитесь в путь по красивейшим природным местам республики — так называемому «озёрному краю», с водопадами и ущельями. По дороге попробуете настоящие абхазские вина, копчёное мясо и мёд, а также узнаете о местных традициях. Маршрут поездки охватывает следующие объекты:
- Ресторан «Гагрипш» (завтрак по желанию)
- Колоннада и смотровая площадка
- Водопад Девичьи Слёзы
- Водопад Мужские Слёзы
- Пасека и винный погреб
- Подвесной мост через реку Бзыбь
- Голубое озеро
- Юпшарский каньон («Каменный мешок»)
- Чабгарский карниз
- Озеро Рица
- Водопад Влюблённых
- Гегский водопад
Организационные детали
- Лучше иметь при себе наличные, карты принимают не везде
- Дополнительные расходы: экологический сбор — 1000 ₽ за чел., обед от 500 ₽ за чел., экстремальные развлечения по желанию
- С вами будет один из гидов нашей команды
Пересечение границы
- Граница Абхазии открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана
- Перед выездом стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
- Взрослым понадобится внутрироссийский или заграничный паспорт
- Детям до 14 лет — загранпаспорт
- Для детей старше — общегражданский или заграничный паспорт, свидетельство о рождении (можно копию) или отметка в паспорте одного из родителей
- Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности, в которой прописаны: страна Абхазия, дата и сроки поездки
- Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие проблемы с законом и причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной
- Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
ежедневно в 06:45 и 07:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|2090 ₽
|Дети до 11 лет
|1995 ₽
|Дети до 5 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле ближайшей к вам остановки общественного транспорта в Адлере
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:45 и 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 5 часов
Провели экскурсии для 718 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Александр. Занимаюсь туризмом, подбираю и организую экскурсии от моря до гор по Сочи и республике Абхазия. Очень люблю свою профессию. Готов поделиться информацией по туристическим маршрутам и помогу сэкономить деньги. 80% успеха любой экскурсии — это гид. Наши — настоящие виртуозы своего дела. В общем мы классные — докажем это на экскурсии!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 71 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Были в апреле 2026, все прошло прекрасно. За день купили экскурсию, вечером связались и утром уже поехали, за нами заехали в Сириус к отелю, обратно также привезли. Границу прошли быстро,
Александр
Ответ организатора:
Здравствуйте спасибо за обратную связь)
Каждый отзыв для нас это возможность стать лучше 😊 Возвращайтесь снова.
Каждый отзыв для нас это возможность стать лучше 😊 Возвращайтесь снова.
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Добрый день, хотелось оставить очень положительный отзыв организаторам экскурсии 🔥,на таможне все проходит очень быстро и слаженно не каких очередей, машины комфортабельные, гиды веселые 👍очень рекомендую ♥️
Александр
Ответ организатора:
Спасибо вам за выбор и обратную связь 💞 🫶
Вам был полезен этот отзыв?
Всем привет! оставлю свой отзыв о Джиппинге! Мы с подругой были вдвоём в Адлере и решили поехать на джиппинг в Абхазию. Мы не прогадали! Заранее нам написал Александр, всё рассказал
+3
Александр
Ответ организатора:
Спасибо за шикарный отзыв🫶😊 Рады что вам все понравилось возвращайтесь ещё 🤗
Вам был полезен этот отзыв?
Это был наш первый тур с моей девушкой.
Нам безумно все понравилось!!!
Все красоты которые мы увидели, всё что продегустировали, отличная компания и все остальное что у нас было за этот прекрасный день!
Отдельное спасибо хочется сказать нашему гиду и водителю по имени Денис!
Всем советую данный тур, не пожалеете и получите кучу эмоций!
Нам безумно все понравилось!!!
Все красоты которые мы увидели, всё что продегустировали, отличная компания и все остальное что у нас было за этот прекрасный день!
Отдельное спасибо хочется сказать нашему гиду и водителю по имени Денис!
Всем советую данный тур, не пожалеете и получите кучу эмоций!
Вам был полезен этот отзыв?
все понравилось, оз. Рица конечно похожа на базар вокзал лавки сувенирные кафе, особо ничего интересного. Гегский водопад и дорога к нему впечатляет
Вам был полезен этот отзыв?
Спасибо гиду Аресу! Замечательно провели время, лучший день из нашего путешествия👒🥰однозначно рекомендуем! Природа Абхазии великолепна! Несмотря на небольшой дождь, любой кадр выглядел, как сказка братьев Гримм
Александр
Ответ организатора:
Фотографии в студию 😁 Спасибо за отзыв Возвращайтесь снова 🤗
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Адлера
Похожие экскурсии на «Джип-приключение по Абхазии: Гагра, Рица, Гегский водопад»
Групповая
до 20 чел.
Сокровища Абхазии: от Гагры до озера Рица + Новый Афон
Увидеть главные достопримечательности и насладиться природой Апсны
Начало: В Адлере
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
11 авг в 06:00
1800 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Гегский водопад и озеро Рица. Поездка из Адлера в мини-группе
Отправиться на внедорожнике к древнему каньону, Голубому озеру и Рице из Адлера
Начало: Адлер/Сириус
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
11 авг в 06:00
2200 ₽ за человека
Групповая
В солнечную Абхазию на минивэне: Гагра, Рица и Пицунда
Путешествие из Адлера и Сириуса к озеру Рица и главным абхазским достопримечательностям
Начало: В Сочи, Сириусе, Адлере и Красной поляне
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
11 авг в 08:30
1950 ₽ за человека
-
5%
Мини-группа
до 8 чел.
«Абхазский драйв»: озеро Рица и Гегский водопад
Ощутить дух свободы и приключений в горных ущельях, на каменистых дорогах и у водоемов Абхазии
Начало: КПП ПСОУ - Граница, Адлер, Сириус, Сочи, Красная п...
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
11 авг в 07:00
1758 ₽
1850 ₽ за человека
-5%
до 28 августа
2090 ₽ за человека