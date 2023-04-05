Проведите день в Абхазии на экскурсии в мини-группе с выездом из Адлера
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даты
Описание
Для вашего удобства и комфорта
Мы знаем, какими утомительными могут быть поездки в Абхазию: пробки на границе, горные дороги, длительные переезды… Наш маршрут спланирован таким образом, чтобы вы получили максимум удовольствия от путешествия:
- Мы формируем небольшие группы (до 8 человек) и собираем гостей по территории Адлера, с автобусных остановок и КПП крупных отелей. Никаких задержек и долгого ожидания!
- Поздний выезд почти в 08:00 позволит выспаться и избежать очередей. Мы довезём вас до границы, которую вы пройдёте пешком в сопровождении нашего сотрудника. За КПП вас будут ждать гиды на джипах.
- Таким образом, вы попадёте в Абхазию не позже тех, кто выезжает на экскурсию в 6 часов утра с основными туристическими потоками.
Что вас ожидает
Вы отправитесь по красивейшим природным местам республики — так называемому «озёрному краю», с водопадами и ущельями. По дороге попробуете настоящие абхазские вина, копчёное мясо и мёд, а также узнаете о местных традициях. Маршрут поездки охватывает следующие объекты:
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🔸Ресторан «Гагрипш» (завтрак по желанию)
🔸Колоннада и смотровая площадка
🔸Водопад «Девичьи слёзы»
🔸Водопад «Мужские слёзы»
🔸Пасека и винный погреб
🔸Подвесной мост через р. Бзыбь
🔸Голубое озеро
🔸Юпшарский каньон («Каменный мешок»)
🔸Чабгарский карниз
🔸Озеро Рица
🔸Водопад Влюблённых
🔸Гегский водопад
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства
- Обязательно возьмите с собой документы для прохождения пограничного контроля (паспорт РФ, свидетельство о рождении)
- Лучше иметь при себе наличные, карты принимают не везде
- Дополнительные расходы: экологический сбор – 700 руб. /чел., обед от 500 руб. /чел, экстремальные развлечения по желанию
ежедневно в 07:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле ближайшей остановки общественного транспорта в Адлере
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 07:30Экскурсия длится около 12 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.