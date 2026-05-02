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и ответил на все вопросы. накануне вечером был звонок, в котором нам сказали время и место встречи. Затем была поездка! Переход через границу быстрый, всё гладко. Дальше нас забрал Джамал на Тойоте. помимо нас с подругой были ещё двое ребят. мы выехали +- в 7:20 утра и все нашу поездку Джамал очень интересно рассказывал об этой замечательной стране. рассказывал про историю, природу и многое другое, короче, заинтересовал нас с первой минуты. Остановки мы делали на произвольное время, так как всего нас была одна машина и четверо человек в общем (это мне и понравилось, что мы не засиживались по часу/два на одной локации). вся программа была как в описании. Границу обратно перешли чуть раньше, так как программу мы освоили быстрее. Также нам понравилась чайная/винная дегустация. Про природу Абхазии даже нет смысла писать - она завораживает и впечатляет своей девственной красотой.

Машина, на которой ездили, оказалась очень комфортной. Джамал отлично водил автомобиль, всё было идеально.

короче, я полностью могу рекомендовать Джиппинг у этих ребят! мы с подругой остались в восторге, хотя она не первый раз была на подобном туре. Ещё раз огромное спасибо Александру и Джамалу. мы очень рады и не пожалели, что выбрали вас!!!

Ниже прикреплю самые яркие фотографии.