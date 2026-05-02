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Джип-приключение по Абхазии: Гагра, Рица, Гегский водопад

Проведите день в Абхазии на экскурсии в мини-группе с выездом из Адлера
Если выбирать между всеми природными достопримечательностями Абхазии, самым удивительным считается Гегский водопад. Здесь вода как будто появляется из ниоткуда и, пролетев 70 метров, бесследно исчезает. За бурным потоком скрываются пещеры. А рядом — заповедное озеро Рица и ещё несколько водопадов. Готовы покорить горную Абхазию на джипах в мини-группе? Тогда вперёд!
5
71 отзыв
Джип-приключение по Абхазии: Гагра, Рица, Гегский водопад
Джип-приключение по Абхазии: Гагра, Рица, Гегский водопад
Джип-приключение по Абхазии: Гагра, Рица, Гегский водопад

Описание экскурсии

Для вашего удобства и комфорта

Мы знаем, какими утомительными могут быть поездки в Абхазию: пробки на границе, горные дороги, длительные переезды… Наш маршрут спланирован таким образом, чтобы вы получили максимум удовольствия от путешествия:

  • Мы формируем небольшие группы (до 8 человек) и собираем гостей по территории Адлера, с автобусных остановок и КПП крупных отелей. Никаких задержек и долгого ожидания!
  • Выезд почти в 08:00 позволит не вставать слишком рано и избежать очередей. Мы довезём вас до границы, которую вы пройдёте пешком в сопровождении нашего сотрудника. За КПП вас будут ждать гиды на джипах
  • Таким образом, вы попадёте в Абхазию не позже тех, кто выезжает на экскурсию в 6 часов утра с основными туристическими потоками

Что вас ожидает

Вы отправитесь в путь по красивейшим природным местам республики — так называемому «озёрному краю», с водопадами и ущельями. По дороге попробуете настоящие абхазские вина, копчёное мясо и мёд, а также узнаете о местных традициях. Маршрут поездки охватывает следующие объекты:

  • Ресторан «Гагрипш» (завтрак по желанию)
  • Колоннада и смотровая площадка
  • Водопад Девичьи Слёзы
  • Водопад Мужские Слёзы
  • Пасека и винный погреб
  • Подвесной мост через реку Бзыбь
  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон («Каменный мешок»)
  • Чабгарский карниз
  • Озеро Рица
  • Водопад Влюблённых
  • Гегский водопад

Организационные детали

  • Лучше иметь при себе наличные, карты принимают не везде
  • Дополнительные расходы: экологический сбор — 1000 ₽ за чел., обед от 500 ₽ за чел., экстремальные развлечения по желанию
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Пересечение границы

  • Граница Абхазии открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана
  • Перед выездом стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
  • Взрослым понадобится внутрироссийский или заграничный паспорт
  • Детям до 14 лет — загранпаспорт
  • Для детей старше — общегражданский или заграничный паспорт, свидетельство о рождении (можно копию) или отметка в паспорте одного из родителей
  • Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности, в которой прописаны: страна Абхазия, дата и сроки поездки
  • Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие проблемы с законом и причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной
  • Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией

ежедневно в 06:45 и 07:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет2090 ₽
Дети до 11 лет1995 ₽
Дети до 5 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле ближайшей к вам остановки общественного транспорта в Адлере
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:45 и 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 5 часов
Провели экскурсии для 718 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Александр. Занимаюсь туризмом, подбираю и организую экскурсии от моря до гор по Сочи и республике Абхазия. Очень люблю свою профессию. Готов поделиться информацией по туристическим маршрутам и помогу сэкономить деньги. 80% успеха любой экскурсии — это гид. Наши — настоящие виртуозы своего дела. В общем мы классные — докажем это на экскурсии!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 71 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
63
4
6
3
2
2
1
Н
Были в апреле 2026, все прошло прекрасно. За день купили экскурсию, вечером связались и утром уже поехали, за нами заехали в Сириус к отелю, обратно также привезли. Границу прошли быстро,
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все организовано. Автомобиль комфортный, водитель приятный, узнали много интересного. Дорога до водопада конечно очень экстремальная, водопад мощный, однозначно стоит такой дороги. Хочется часами сидеть и смотреть на силу воды и наслаждаться видами вокруг.
Много времени провели на дегустации: вино, сыр, чай, мед. Все конечно понимаю, но желательно чуть сократить и больше времени уделить водопаду и Рице. Купили сок виноградный, разбавлен 1/3, хотя на дегустации был нормальный.

Были в апреле 2026, все прошло прекрасно. За день купили экскурсию, вечером связались и утром уже
Были в апреле 2026, все прошло прекрасно. За день купили экскурсию, вечером связались и утром уже
Были в апреле 2026, все прошло прекрасно. За день купили экскурсию, вечером связались и утром уже
Были в апреле 2026, все прошло прекрасно. За день купили экскурсию, вечером связались и утром уже
Были в апреле 2026, все прошло прекрасно. За день купили экскурсию, вечером связались и утром уже
Александр
Александр
Ответ организатора:
Здравствуйте спасибо за обратную связь)
Каждый отзыв для нас это возможность стать лучше 😊 Возвращайтесь снова.
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Т
Добрый день, хотелось оставить очень положительный отзыв организаторам экскурсии 🔥,на таможне все проходит очень быстро и слаженно не каких очередей, машины комфортабельные, гиды веселые 👍очень рекомендую ♥️
Добрый день, хотелось оставить очень положительный отзыв организаторам экскурсии 🔥,на таможне все проходит очень быстро и
Добрый день, хотелось оставить очень положительный отзыв организаторам экскурсии 🔥,на таможне все проходит очень быстро и
Добрый день, хотелось оставить очень положительный отзыв организаторам экскурсии 🔥,на таможне все проходит очень быстро и
Добрый день, хотелось оставить очень положительный отзыв организаторам экскурсии 🔥,на таможне все проходит очень быстро и
Добрый день, хотелось оставить очень положительный отзыв организаторам экскурсии 🔥,на таможне все проходит очень быстро и
Александр
Александр
Ответ организатора:
Спасибо вам за выбор и обратную связь 💞 🫶
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Елизавета
Всем привет! оставлю свой отзыв о Джиппинге! Мы с подругой были вдвоём в Адлере и решили поехать на джиппинг в Абхазию. Мы не прогадали! Заранее нам написал Александр, всё рассказал
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и ответил на все вопросы. накануне вечером был звонок, в котором нам сказали время и место встречи. Затем была поездка! Переход через границу быстрый, всё гладко. Дальше нас забрал Джамал на Тойоте. помимо нас с подругой были ещё двое ребят. мы выехали +- в 7:20 утра и все нашу поездку Джамал очень интересно рассказывал об этой замечательной стране. рассказывал про историю, природу и многое другое, короче, заинтересовал нас с первой минуты. Остановки мы делали на произвольное время, так как всего нас была одна машина и четверо человек в общем (это мне и понравилось, что мы не засиживались по часу/два на одной локации). вся программа была как в описании. Границу обратно перешли чуть раньше, так как программу мы освоили быстрее. Также нам понравилась чайная/винная дегустация. Про природу Абхазии даже нет смысла писать - она завораживает и впечатляет своей девственной красотой.
Машина, на которой ездили, оказалась очень комфортной. Джамал отлично водил автомобиль, всё было идеально.
короче, я полностью могу рекомендовать Джиппинг у этих ребят! мы с подругой остались в восторге, хотя она не первый раз была на подобном туре. Ещё раз огромное спасибо Александру и Джамалу. мы очень рады и не пожалели, что выбрали вас!!!
Ниже прикреплю самые яркие фотографии.

Всем привет! оставлю свой отзыв о Джиппинге! Мы с подругой были вдвоём в Адлере и решили
Всем привет! оставлю свой отзыв о Джиппинге! Мы с подругой были вдвоём в Адлере и решили
Всем привет! оставлю свой отзыв о Джиппинге! Мы с подругой были вдвоём в Адлере и решили
Всем привет! оставлю свой отзыв о Джиппинге! Мы с подругой были вдвоём в Адлере и решили
Всем привет! оставлю свой отзыв о Джиппинге! Мы с подругой были вдвоём в Адлере и решили
Всем привет! оставлю свой отзыв о Джиппинге! Мы с подругой были вдвоём в Адлере и решили
Всем привет! оставлю свой отзыв о Джиппинге! Мы с подругой были вдвоём в Адлере и решили
Всем привет! оставлю свой отзыв о Джиппинге! Мы с подругой были вдвоём в Адлере и решили+3
Всем привет! оставлю свой отзыв о Джиппинге! Мы с подругой были вдвоём в Адлере и решили
Всем привет! оставлю свой отзыв о Джиппинге! Мы с подругой были вдвоём в Адлере и решили
Всем привет! оставлю свой отзыв о Джиппинге! Мы с подругой были вдвоём в Адлере и решили
Александр
Александр
Ответ организатора:
Спасибо за шикарный отзыв🫶😊 Рады что вам все понравилось возвращайтесь ещё 🤗
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Сергей
Это был наш первый тур с моей девушкой.
Нам безумно все понравилось!!!
Все красоты которые мы увидели, всё что продегустировали, отличная компания и все остальное что у нас было за этот прекрасный день!
Отдельное спасибо хочется сказать нашему гиду и водителю по имени Денис!
Всем советую данный тур, не пожалеете и получите кучу эмоций!
Это был наш первый тур с моей девушкой.
Это был наш первый тур с моей девушкой.
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Яна
все понравилось, оз. Рица конечно похожа на базар вокзал лавки сувенирные кафе, особо ничего интересного. Гегский водопад и дорога к нему впечатляет
все понравилось, оз. Рица конечно похожа на базар вокзал лавки сувенирные кафе, особо ничего интересного. Гегский водопад и дорога к нему впечатляет
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Дарья
Спасибо гиду Аресу! Замечательно провели время, лучший день из нашего путешествия👒🥰однозначно рекомендуем! Природа Абхазии великолепна! Несмотря на небольшой дождь, любой кадр выглядел, как сказка братьев Гримм
Спасибо гиду Аресу! Замечательно провели время, лучший день из нашего путешествия👒🥰однозначно рекомендуем! Природа Абхазии великолепна! Несмотря
Спасибо гиду Аресу! Замечательно провели время, лучший день из нашего путешествия👒🥰однозначно рекомендуем! Природа Абхазии великолепна! Несмотря
Спасибо гиду Аресу! Замечательно провели время, лучший день из нашего путешествия👒🥰однозначно рекомендуем! Природа Абхазии великолепна! Несмотря
Спасибо гиду Аресу! Замечательно провели время, лучший день из нашего путешествия👒🥰однозначно рекомендуем! Природа Абхазии великолепна! Несмотря
Спасибо гиду Аресу! Замечательно провели время, лучший день из нашего путешествия👒🥰однозначно рекомендуем! Природа Абхазии великолепна! Несмотря
Спасибо гиду Аресу! Замечательно провели время, лучший день из нашего путешествия👒🥰однозначно рекомендуем! Природа Абхазии великолепна! Несмотря
Спасибо гиду Аресу! Замечательно провели время, лучший день из нашего путешествия👒🥰однозначно рекомендуем! Природа Абхазии великолепна! Несмотря
Александр
Александр
Ответ организатора:
Фотографии в студию 😁 Спасибо за отзыв Возвращайтесь снова 🤗
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