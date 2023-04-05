Джип-тур по Абхазии: Гагра, Рица, Гегский водопад

Проведите день в Абхазии на экскурсии в мини-группе с выездом из Адлера

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Если выбирать между всеми природными достопримечательностями Абхазии, самым удивительным считается Гегский водопад. Здесь вода как будто появляется из ниоткуда и, пролетев 70 метров, бесследно исчезает. За бурным потоком скрываются пещеры. А рядом — заповедное озеро Рица и ещё несколько водопадов. Готовы покорить горную Абхазию на джипах в мини-группе? Тогда вперёд!
Джип-тур по Абхазии: Гагра, Рица, Гегский водопад
Джип-тур по Абхазии: Гагра, Рица, Гегский водопад
Джип-тур по Абхазии: Гагра, Рица, Гегский водопад
Джип-тур по Абхазии: Гагра, Рица, Гегский водопад
Джип-тур по Абхазии: Гагра, Рица, Гегский водопад
Джип-тур по Абхазии: Гагра, Рица, Гегский водопад
Джип-тур по Абхазии: Гагра, Рица, Гегский водопад
Джип-тур по Абхазии: Гагра, Рица, Гегский водопад
Джип-тур по Абхазии: Гагра, Рица, Гегский водопад
Джип-тур по Абхазии: Гагра, Рица, Гегский водопад
Джип-тур по Абхазии: Гагра, Рица, Гегский водопад
Джип-тур по Абхазии: Гагра, Рица, Гегский водопад
Джип-тур по Абхазии: Гагра, Рица, Гегский водопад
Джип-тур по Абхазии: Гагра, Рица, Гегский водопад
Джип-тур по Абхазии: Гагра, Рица, Гегский водопад
Джип-тур по Абхазии: Гагра, Рица, Гегский водопад
Джип-тур по Абхазии: Гагра, Рица, Гегский водопад
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Для вашего удобства и комфорта

Мы знаем, какими утомительными могут быть поездки в Абхазию: пробки на границе, горные дороги, длительные переезды… Наш маршрут спланирован таким образом, чтобы вы получили максимум удовольствия от путешествия:

  • Мы формируем небольшие группы (до 8 человек) и собираем гостей по территории Адлера, с автобусных остановок и КПП крупных отелей. Никаких задержек и долгого ожидания!
  • Поздний выезд почти в 08:00 позволит выспаться и избежать очередей. Мы довезём вас до границы, которую вы пройдёте пешком в сопровождении нашего сотрудника. За КПП вас будут ждать гиды на джипах.
  • Таким образом, вы попадёте в Абхазию не позже тех, кто выезжает на экскурсию в 6 часов утра с основными туристическими потоками.

Что вас ожидает

Вы отправитесь по красивейшим природным местам республики — так называемому «озёрному краю», с водопадами и ущельями. По дороге попробуете настоящие абхазские вина, копчёное мясо и мёд, а также узнаете о местных традициях. Маршрут поездки охватывает следующие объекты:

🔸Ресторан «Гагрипш» (завтрак по желанию)
🔸Колоннада и смотровая площадка
🔸Водопад «Девичьи слёзы»
🔸Водопад «Мужские слёзы»
🔸Пасека и винный погреб
🔸Подвесной мост через р. Бзыбь
🔸Голубое озеро
🔸Юпшарский каньон («Каменный мешок»)
🔸Чабгарский карниз
🔸Озеро Рица
🔸Водопад Влюблённых
🔸Гегский водопад

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства
  • Обязательно возьмите с собой документы для прохождения пограничного контроля (паспорт РФ, свидетельство о рождении)
  • Лучше иметь при себе наличные, карты принимают не везде
  • Дополнительные расходы: экологический сбор – 700 руб. /чел., обед от 500 руб. /чел, экстремальные развлечения по желанию

ежедневно в 07:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле ближайшей остановки общественного транспорта в Адлере
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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