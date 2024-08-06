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у транспортного диспетчера и у водителей, которые встретят вас на границе, что джиппинг именно на Пыв, так как они в большом потоке людей могут запутаться.

Нам достался отличный водитель Тристан, но его все называли Батик Братик. Долго на дегустациях не останавливался, так как мы все уже были в Абхазии, давал достаточное количество времени на остановки, водил драйвово, но в меру))

По наполнению экскурсии всё, что перечислено в программе, было. На Рице сначала была короткая остановка с видом на озеро и затем мы поднимались 60-70 минут на Пыв, на вершине нам дали час на прогулку и затем был опять спуск на Рицу, но уже с более продолжительной остановкой 40-50 минут. Водитель нам показал безлюдный пляж, где мы взяли катамаран по Рице (500 р с человека), а затем повёз нас на самую загруженную площадку с противоположной стороны.

Из минусов:

- места, в которые возят туристов обедать, откровенно слабые, особенно для тех, кто уже пробовал местную еду.

Из плюсов:

- безумно красивая природа, Рица и горы - потрясающее сочетание. Мы объездили всю Абхазию, и это 100% одно из лучших впечатлений.

- остановка для купания в море, нас привезли на тихий пляж.

- комфортное вождение водителя.

Точно советую к посещению!)