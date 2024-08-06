Увлекательный джиппинг к перевалу Пыв (высота 2350 м.) с посещением озеро Рица и Голубого озера. Посетите главные достопримечательности Абхазии за один день. Попробуете местные деликатесы и насладитесь потрясающими видами.
Описание экскурсииЭта экскурсия предлагает вам посетить главные достопримечательности Абхазии за один день. Вы увидите знаменитый ресторан Гагрипш и Колоннаду в Гагре, сделаете потрясающие фотографии у водопада, голубого озера и озера Рица. Также у вас будет возможность попробовать местные деликатесы на дегустациях и прыгнуть с тарзанкой. <ПРОГРАММА ДЖИП-ТУРА В ЛЕТНИЙ СЕЗОН: - Гагрская колоннада - Смотровая площадка над городом Гагра - Бесплатные дегустации - Горная пасека - Винный погреб - Водопад Девичьи Слёзы. - Остановка у подвесного моста+ тарзанка - Голубое Озеро -"Юпшарский" каньон - Водопад Мужские Слезы - Озеро "Рица" - Водопад Птичий Клюв - Вид на озеро Рица с высоты птичьего полёта. Минеральный источник Ауадхара - Пьем целебную воду Перевал "ПЫВ" - Высота 2200м над уровнем моря. - Вид на Главный Кавказский Хребет. - Долина Черных Тюльпанов. ----------------- ОБЗОРНАЯ ЧАСТЬ ЭКСКУРСИЙ БЕЗ ОСТАНОВОК‼️☝️: - Парк Принца Ольденбургского - Приморский бульвар в Гагре -"Бзыбьская" крепость Х века -"Каменные столбы" - Калдахуарский грот - Башня Хасан Абаа - Кедровая роща - Чабгарский карниз (Прощай Родина) <ПРОГРАММА ДЖИП-ТУРА В ЗИМНИЙ СЕЗОН: - Белые скалы - ресторан Гагрипш - Смотровая площадка над городом Гагра - Бесплатные дегустации - Горная пасека - Винный погреб - Водопад Девичьи Слёзы. - Остановка у подвесного моста+ тарзанка - Голубое Озеро -"Юпшарский" каньон - Водопад Мужские Слезы - Озеро "Рица" - Водопад Влюбленных - Чабгарский карниз (Прощай Родина) - Гегский водопад - Мандариновый сад Важная информация: Что взять с собой:
- полотенце;
- купальные принадлежности (летний сезон), удобную обувь;
- солнцезащитный крем;
- наличные деньги;
- заряженные гаджеты;
- питьевую воду;
- водонепроницаемый чехол для телефона. Обратите внимание, что некоторые услуги и входные билеты могут быть платными.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (Курортный городок Адлера, Сириус, Адлер)
|5500 ₽
|Детский (Курортный городок Адлера, Сириус, Адлер)
|5000 ₽
|Взрослый (центр Сочи, Хоста, Мацеста)
|6000 ₽
|Детский (центр Сочи, Хоста, Мацеста)
|5500 ₽
|Взрослый (Красная поляна, Роза хутор, Газпром Лаура)
|7000 ₽
|Детский (Красная поляна, Роза хутор, Газпром Лаура)
|6500 ₽
|Взрослый (Лазаревское, Лоо, Дагомыс)
|12 000 ₽
|Детский (Лазаревское, Лоо, Дагомыс)
|11 500 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- ОБЗОРНАЯ ЧАСТЬ ЭКСКУРСИЙ БЕЗ ОСТАНОВОК‼️:
- Парк Принца Ольденбургского
- Приморский бульвар в Гагре
- «Бзыбская» крепость Х века
- Каменные столбы
- Калдахуарский грот
- Башня Хасан Абаа
- Кедровая роща
- Чабгарский карниз (Прощай Родина)
Что включено
- Завтрак
- Дегустации
- Сопровождение гида
- Фотосессия в мандариновом саду (на личный гаджет)
Что не входит в цену
- Трансфер до пограничного контроля (500 руб.)
- Экологический сбор на озеро Рица (700 руб.)
- Тарзанка над горной рекой (1000 руб.)
- Комплексный обед (800 руб.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы забираем гостей курорта с места проживания
Завершение: После завершения экскурсии мы развозим гостей курорта по местам их посадки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Экскурсионное бюро, именуемое в дальнейшем Фирма, предоставляет клиенту услуги бронирования мест в транспорте партнёров организующим перевозки по экскурсионным маршрутам перечисленным в каталоге
- Экскурсия считается забронированной после получения Фирмой предоплаты в размере в зависимости от маршрута
- ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
- Экскурсия не отменяется из-за дождя или грома (кроме экскурсий связанных с морем)
- Фирма обязана:
- Предоставить услуги по безопасности и качеству, соответствующие требованиям стандартов
- Предоставить клиенту полную и достоверную информацию об экскурсионных маршрутах
- Предоставить рекомендации по мерам безопасности на маршрутах
- Клиент обязан:
- Сохранять окружающую среду, бережно относиться к памятникам природы
- Соблюдать правила личной безопасности, придерживаясь рекомендаций полученных от представителя Фирмы
- Явиться к месту и ко времени начала экскурсии без опоздания
- Клиент имеет право:
- 1. На получение необходимой и достоверной информации об экскурсиях
- 2. На обеспечение личной безопасности, своих потребительских прав
- 3. Расторгнуть договор купли-продажи экскурсионных услуг в любой момент до ее начала, возместив при этом Фирме ее фактические затраты и убытки, причиненные расторжением договора, что составляет при отказе:
- За 3 и более дней до начала - 0 % стоимости бронирования
- Менее чем за 3 дня до начала - 100 % от стоимости бронирования
- Фирма не несет ответственности:
- За частичное или полное невыполнение обязательств, возникшие по причине форс-мажорных обстоятельств
- За вред, причиненный клиентам третьими лицами
- В случае отказа в пропуске перехода через российско-абхазскую границу
- За совершение клиентом противоправных действий
- Предоплата не подлежит возврату в случае неявки или опоздания клиента к месту и времени отправления экскурсии
- Фирма вправе отказать в предоставлении экскурсионных услуг в случае явки экскурсанта в нетрезвом состоянии к началу экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Валентина
6 авг 2024
Покупали джип-тур на Рицу + перевал Пыв, в день бронирования с нами оперативно связался Владимир, ответил на все вопросы и забронировал нужную дату.
Выезд был 3.08.2024. По организационным моментам: лучше уточняйте
Выезд был 3.08.2024. По организационным моментам: лучше уточняйте
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