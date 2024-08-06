Джип-тур в Абхазию: перевал Пыв, мандариновый сад из Красной поляны

Увлекательный джиппинг к перевалу Пыв (высота 2350 м.) с посещением озеро Рица и Голубого озера. Посетите главные достопримечательности Абхазии за один день. Попробуете местные деликатесы и насладитесь потрясающими видами.
5
1 отзыв
Джип-тур в Абхазию: перевал Пыв, мандариновый сад из Красной поляны
Джип-тур в Абхазию: перевал Пыв, мандариновый сад из Красной поляны
Джип-тур в Абхазию: перевал Пыв, мандариновый сад из Красной поляны
Ближайшие даты:
7
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Время начала: 06:00

Описание экскурсии

Эта экскурсия предлагает вам посетить главные достопримечательности Абхазии за один день. Вы увидите знаменитый ресторан Гагрипш и Колоннаду в Гагре, сделаете потрясающие фотографии у водопада, голубого озера и озера Рица. Также у вас будет возможность попробовать местные деликатесы на дегустациях и прыгнуть с тарзанкой. <ПРОГРАММА ДЖИП-ТУРА В ЛЕТНИЙ СЕЗОН: - Гагрская колоннада - Смотровая площадка над городом Гагра - Бесплатные дегустации - Горная пасека - Винный погреб - Водопад Девичьи Слёзы. - Остановка у подвесного моста+ тарзанка - Голубое Озеро -"Юпшарский" каньон - Водопад Мужские Слезы - Озеро "Рица" - Водопад Птичий Клюв - Вид на озеро Рица с высоты птичьего полёта. Минеральный источник Ауадхара - Пьем целебную воду Перевал "ПЫВ" - Высота 2200м над уровнем моря. - Вид на Главный Кавказский Хребет. - Долина Черных Тюльпанов. ----------------- ОБЗОРНАЯ ЧАСТЬ ЭКСКУРСИЙ БЕЗ ОСТАНОВОК‼️☝️: - Парк Принца Ольденбургского - Приморский бульвар в Гагре -"Бзыбьская" крепость Х века -"Каменные столбы" - Калдахуарский грот - Башня Хасан Абаа - Кедровая роща - Чабгарский карниз (Прощай Родина) <ПРОГРАММА ДЖИП-ТУРА В ЗИМНИЙ СЕЗОН: - Белые скалы - ресторан Гагрипш - Смотровая площадка над городом Гагра - Бесплатные дегустации - Горная пасека - Винный погреб - Водопад Девичьи Слёзы. - Остановка у подвесного моста+ тарзанка - Голубое Озеро -"Юпшарский" каньон - Водопад Мужские Слезы - Озеро "Рица" - Водопад Влюбленных - Чабгарский карниз (Прощай Родина) - Гегский водопад - Мандариновый сад Важная информация: Что взять с собой:
  • полотенце;
  • купальные принадлежности (летний сезон), удобную обувь;
  • солнцезащитный крем;
  • наличные деньги;
  • заряженные гаджеты;
  • питьевую воду;
  • водонепроницаемый чехол для телефона. Обратите внимание, что некоторые услуги и входные билеты могут быть платными.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (Курортный городок Адлера, Сириус, Адлер)5500 ₽
Детский (Курортный городок Адлера, Сириус, Адлер)5000 ₽
Взрослый (центр Сочи, Хоста, Мацеста)6000 ₽
Детский (центр Сочи, Хоста, Мацеста)5500 ₽
Взрослый (Красная поляна, Роза хутор, Газпром Лаура)7000 ₽
Детский (Красная поляна, Роза хутор, Газпром Лаура)6500 ₽
Взрослый (Лазаревское, Лоо, Дагомыс)12 000 ₽
Детский (Лазаревское, Лоо, Дагомыс)11 500 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • ОБЗОРНАЯ ЧАСТЬ ЭКСКУРСИЙ БЕЗ ОСТАНОВОК‼️:
  • Парк Принца Ольденбургского
  • Приморский бульвар в Гагре
  • «Бзыбская» крепость Х века
  • Каменные столбы
  • Калдахуарский грот
  • Башня Хасан Абаа
  • Кедровая роща
  • Чабгарский карниз (Прощай Родина)
Что включено
  • Завтрак
  • Дегустации
  • Сопровождение гида
  • Фотосессия в мандариновом саду (на личный гаджет)
Что не входит в цену
  • Трансфер до пограничного контроля (500 руб.)
  • Экологический сбор на озеро Рица (700 руб.)
  • Тарзанка над горной рекой (1000 руб.)
  • Комплексный обед (800 руб.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы забираем гостей курорта с места проживания
Завершение: После завершения экскурсии мы развозим гостей курорта по местам их посадки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Экскурсионное бюро, именуемое в дальнейшем Фирма, предоставляет клиенту услуги бронирования мест в транспорте партнёров организующим перевозки по экскурсионным маршрутам перечисленным в каталоге
  • Экскурсия считается забронированной после получения Фирмой предоплаты в размере в зависимости от маршрута
  • ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
  • Экскурсия не отменяется из-за дождя или грома (кроме экскурсий связанных с морем)
  • Фирма обязана:
  • Предоставить услуги по безопасности и качеству, соответствующие требованиям стандартов
  • Предоставить клиенту полную и достоверную информацию об экскурсионных маршрутах
  • Предоставить рекомендации по мерам безопасности на маршрутах
  • Клиент обязан:
  • Сохранять окружающую среду, бережно относиться к памятникам природы
  • Соблюдать правила личной безопасности, придерживаясь рекомендаций полученных от представителя Фирмы
  • Явиться к месту и ко времени начала экскурсии без опоздания
  • Клиент имеет право:
  • 1. На получение необходимой и достоверной информации об экскурсиях
  • 2. На обеспечение личной безопасности, своих потребительских прав
  • 3. Расторгнуть договор купли-продажи экскурсионных услуг в любой момент до ее начала, возместив при этом Фирме ее фактические затраты и убытки, причиненные расторжением договора, что составляет при отказе:
  • За 3 и более дней до начала - 0 % стоимости бронирования
  • Менее чем за 3 дня до начала - 100 % от стоимости бронирования
  • Фирма не несет ответственности:
  • За частичное или полное невыполнение обязательств, возникшие по причине форс-мажорных обстоятельств
  • За вред, причиненный клиентам третьими лицами
  • В случае отказа в пропуске перехода через российско-абхазскую границу
  • За совершение клиентом противоправных действий
  • Предоплата не подлежит возврату в случае неявки или опоздания клиента к месту и времени отправления экскурсии
  • Фирма вправе отказать в предоставлении экскурсионных услуг в случае явки экскурсанта в нетрезвом состоянии к началу экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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6 авг 2024
Покупали джип-тур на Рицу + перевал Пыв, в день бронирования с нами оперативно связался Владимир, ответил на все вопросы и забронировал нужную дату.
Выезд был 3.08.2024. По организационным моментам: лучше уточняйте
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у транспортного диспетчера и у водителей, которые встретят вас на границе, что джиппинг именно на Пыв, так как они в большом потоке людей могут запутаться.
Нам достался отличный водитель Тристан, но его все называли Батик Братик. Долго на дегустациях не останавливался, так как мы все уже были в Абхазии, давал достаточное количество времени на остановки, водил драйвово, но в меру))
По наполнению экскурсии всё, что перечислено в программе, было. На Рице сначала была короткая остановка с видом на озеро и затем мы поднимались 60-70 минут на Пыв, на вершине нам дали час на прогулку и затем был опять спуск на Рицу, но уже с более продолжительной остановкой 40-50 минут. Водитель нам показал безлюдный пляж, где мы взяли катамаран по Рице (500 р с человека), а затем повёз нас на самую загруженную площадку с противоположной стороны.
Из минусов:
- места, в которые возят туристов обедать, откровенно слабые, особенно для тех, кто уже пробовал местную еду.
Из плюсов:
- безумно красивая природа, Рица и горы - потрясающее сочетание. Мы объездили всю Абхазию, и это 100% одно из лучших впечатлений.
- остановка для купания в море, нас привезли на тихий пляж.
- комфортное вождение водителя.
Точно советую к посещению!)

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