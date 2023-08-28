Приглашаем вас в лёгкое и душевное путешествие по самым популярным и впечатляющим уголкам Абхазии. Вас ждут живописные природные пейзажи, познавательные истории о крае и много фотолокаций. Проживём день в вашем ритме, будем находиться в каждом месте столько, сколько пожелаете, а при необходимости скорректируем маршрут прямо в пути!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Пляж Белые скалы. Одна из самых интересных локаций Абхазии. У кромки моря здесь разместились ярко-белые причудливые скалы. Если включить фантазию, в складках породы можно разглядеть образы подводных существ. Красочный сосновый бор на заднем фоне отлично дополняет пейзаж.

Живописная Гагра. Начнём прогулку со старой части города. Это одно из самых древних поселений в Абхазии. Оно появилось аж в 5 веке до нашей эры. Продолжим экскурсию в Новой Гагре, которая обрела свой современный облик в советское время. Посмотрим на типичную архитектуру того периода. По желанию заглянем на обед в кафе или ресторан.

Озеро Рица. Ещё одно популярное и завораживающее место нашего края. Полюбуетесь на зеркальную гладь, в которой отражаются изумрудные леса, и сделаете много ярких фото в этих живописных природных декорациях.

В поездке расскажем об истории Абхазии, абхазском языке, менталитете коренных жителей и местных легендах.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Поездка пройдёт на автомобиле BMW X5

Забираем из Центрального, Хостинского, Адлерского районов Сочи и из любой точки в Абхазии

В стоимость включены трансфер и сопровождение гида

По пути на озеро Рица можем посетить винный погреб и медовую пасеку. Подробности — в переписке.

Дополнительные расходы (по желанию)