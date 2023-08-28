Живописная Абхазия: Белые скалы, Гагра, озеро Рица

Посетить топовые места края в своём темпе

5
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Приглашаем вас в лёгкое и душевное путешествие по самым популярным и впечатляющим уголкам Абхазии. Вас ждут живописные природные пейзажи, познавательные истории о крае и много фотолокаций.

Проживём день в вашем ритме, будем находиться в каждом месте столько, сколько пожелаете, а при необходимости скорректируем маршрут прямо в пути!
Живописная Абхазия: Белые скалы, Гагра, озеро Рица
Живописная Абхазия: Белые скалы, Гагра, озеро Рица
Живописная Абхазия: Белые скалы, Гагра, озеро Рица
Живописная Абхазия: Белые скалы, Гагра, озеро Рица
Живописная Абхазия: Белые скалы, Гагра, озеро Рица
Живописная Абхазия: Белые скалы, Гагра, озеро Рица
Живописная Абхазия: Белые скалы, Гагра, озеро Рица
Живописная Абхазия: Белые скалы, Гагра, озеро Рица
Живописная Абхазия: Белые скалы, Гагра, озеро Рица
Живописная Абхазия: Белые скалы, Гагра, озеро Рица
Живописная Абхазия: Белые скалы, Гагра, озеро Рица
Живописная Абхазия: Белые скалы, Гагра, озеро Рица
Ближайшие даты:
8
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Пляж Белые скалы. Одна из самых интересных локаций Абхазии. У кромки моря здесь разместились ярко-белые причудливые скалы. Если включить фантазию, в складках породы можно разглядеть образы подводных существ. Красочный сосновый бор на заднем фоне отлично дополняет пейзаж.

Живописная Гагра. Начнём прогулку со старой части города. Это одно из самых древних поселений в Абхазии. Оно появилось аж в 5 веке до нашей эры. Продолжим экскурсию в Новой Гагре, которая обрела свой современный облик в советское время. Посмотрим на типичную архитектуру того периода. По желанию заглянем на обед в кафе или ресторан.

Озеро Рица. Ещё одно популярное и завораживающее место нашего края. Полюбуетесь на зеркальную гладь, в которой отражаются изумрудные леса, и сделаете много ярких фото в этих живописных природных декорациях.

В поездке расскажем об истории Абхазии, абхазском языке, менталитете коренных жителей и местных легендах.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Поездка пройдёт на автомобиле BMW X5
  • Забираем из Центрального, Хостинского, Адлерского районов Сочи и из любой точки в Абхазии
  • В стоимость включены трансфер и сопровождение гида
  • По пути на озеро Рица можем посетить винный погреб и медовую пасеку. Подробности — в переписке.

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Входные билеты в Рицинский национальный парк — 700 рублей
  • Прыжок с тарзанки — 1000 руб.
  • Прогулка на катамаране — 1000 руб.
  • Обед — примерно 500 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Э
28 авг 2023
Путешествовали по Абхазии в августе с семьей: 4 взрослых и 5-месячный малыш. Нам был предоставлен комфортабельный автомобиль BMW Х5. Нашим гидом- водителем был Цолак, благодаря ему наша поездка прошла очень комфортно. Мы вместе обсуждали маршрут, количество и продолжительность остановок (что было очень важно, учитывая наличие маленького пассажира). Замечательно провели время, насладились природными красотами Абхазии, попробовали лучшие местные вина, искупались в чистейшем море, посетили дачу Сталина-Хрущева и вкусно поужинали в в кафе с изумительным видом на горную реку.

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На машине
Можно с детьми
Для школьников
Летние
Природа и пейзажи
Выездные
На весь день
Абхазия
Озеро Рица
Популярные места
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