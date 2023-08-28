Посетить топовые места края в своём темпе
Проживём день в вашем ритме, будем находиться в каждом месте столько, сколько пожелаете, а при необходимости скорректируем маршрут прямо в пути!
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Описание
Что вас ожидает
Пляж Белые скалы. Одна из самых интересных локаций Абхазии. У кромки моря здесь разместились ярко-белые причудливые скалы. Если включить фантазию, в складках породы можно разглядеть образы подводных существ. Красочный сосновый бор на заднем фоне отлично дополняет пейзаж.
Живописная Гагра. Начнём прогулку со старой части города. Это одно из самых древних поселений в Абхазии. Оно появилось аж в 5 веке до нашей эры. Продолжим экскурсию в Новой Гагре, которая обрела свой современный облик в советское время. Посмотрим на типичную архитектуру того периода. По желанию заглянем на обед в кафе или ресторан.
Озеро Рица. Ещё одно популярное и завораживающее место нашего края. Полюбуетесь на зеркальную гладь, в которой отражаются изумрудные леса, и сделаете много ярких фото в этих живописных природных декорациях.
В поездке расскажем об истории Абхазии, абхазском языке, менталитете коренных жителей и местных легендах.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Поездка пройдёт на автомобиле BMW X5
- Забираем из Центрального, Хостинского, Адлерского районов Сочи и из любой точки в Абхазии
- В стоимость включены трансфер и сопровождение гида
- По пути на озеро Рица можем посетить винный погреб и медовую пасеку. Подробности — в переписке.
Дополнительные расходы (по желанию)
- Входные билеты в Рицинский национальный парк — 700 рублей
- Прыжок с тарзанки — 1000 руб.
- Прогулка на катамаране — 1000 руб.
- Обед — примерно 500 руб.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.