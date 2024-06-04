Экскурсии в каньон «Белые скалы» из Адлера

Найдено 6 экскурсий в категории «Белые скалы» в Адлере, цены от 2 799 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Треккинг к каньону Белые скалы: в мини-группе из Адлера
🚶 Пешая
Мини-группа
7 часов
22 отзыва
Незабываемый треккинг к каньону Белые скалы в Адлере
Проведите день в окружении природы, наслаждаясь треккингом к каньону Белые скалы. Прогулка по самшитовому лесу, отдых у горной реки и купание в купели
Начало: У вашего отеля
«Отдохнёте у каньона Белые скалы»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
2 799 за человека
Живописная Абхазия: Белые скалы, Гагра, озеро Рица
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
9 отзывов
Живописная Абхазия: Белые скалы, Гагра, озеро Рица
Отправляйтесь в душевное путешествие по Абхазии. Белые скалы, Гагра и озеро Рица ждут вас с удивительными пейзажами и интересными историями
Начало: Сочи (Адлер)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 1400011 900 за всё до 6 чел.
Ахштырское ущелье: по следам древних
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Ахштырское ущелье: путешествие по следам древних цивилизаций
Погрузитесь в мир первобытной природы и древних легенд с экскурсией в Ахштырское ущелье. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: поселок Адлер
«После осмотра пещеры вы перейдете по подвесному мосту через бурную Мзымту и, поднимаясь по отвесным Белым Скалам, увидите живописный Ахштырский каньон, Кавказский хребет и панораму сочинского Скайпарка»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 7 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    4 июня 2024
    Треккинг к каньону Белые скалы: в мини-группе из Адлера
    Интересный маршрут, но местами было сложно😅 советую пройти такое, эмоции останутся надолго!
  • Е
    Елизавета
    28 мая 2024
    Треккинг к каньону Белые скалы: в мини-группе из Адлера
    Море впечатлений после данной экскурсии! Прогулка по лесу, пещере, особенно впечатлил путь по каньону Белые скалы, невероятный вид, куча наикрасивейших
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    локаций!!! Остановка на смотровой точке тоже оставила кучу эмоций. Отдельные спасибо Юрию, на протяжении всего маршрута рассказал нам множество интересных фактов и историй. Остались с мужем в полном восторге, всем советуем, точно не пожалеете!!!

    Море впечатлений после данной экскурсии! Прогулка по лесу, пещере, особенно впечатлил путь по каньону Белые скалыМоре впечатлений после данной экскурсии! Прогулка по лесу, пещере, особенно впечатлил путь по каньону Белые скалыМоре впечатлений после данной экскурсии! Прогулка по лесу, пещере, особенно впечатлил путь по каньону Белые скалы
  • В
    Виктория
    26 мая 2024
    Треккинг к каньону Белые скалы: в мини-группе из Адлера
    Здравствуйте! Хотела сказать немного слов об экскурсии. Мы с мужем были на этом маршруте 19 мая 2024 года. Гидом был
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    Юрий! Тактичный, специалист своего дела! Маршрут немного для меня сложновато, но мой муж, любитель природы, был в восторге! Трижды переходили реку вброд, пробирались сквозь,, джунгли,,, шли по лесу Бабы-Яги и это только малая часть. Если вы любите длительные пешие маршруты (шли около 4 часов) с элементами экстрима, то это точно для Вас. Спасибо организаторам и Юрию!

    Здравствуйте! Хотела сказать немного слов об экскурсии. Мы с мужем были на этом маршруте 19 маяЗдравствуйте! Хотела сказать немного слов об экскурсии. Мы с мужем были на этом маршруте 19 маяЗдравствуйте! Хотела сказать немного слов об экскурсии. Мы с мужем были на этом маршруте 19 маяЗдравствуйте! Хотела сказать немного слов об экскурсии. Мы с мужем были на этом маршруте 19 маяЗдравствуйте! Хотела сказать немного слов об экскурсии. Мы с мужем были на этом маршруте 19 мая
  • Т
    Татьяна
    21 мая 2024
    Живописная Абхазия: Белые скалы, Гагра, озеро Рица
    Только вернулась с поездки. Впечатления очень положительные! Индивидуально откорректировали с гидом Цолаком наш маршрут: хотелось больше времени на озере Рица
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    провести. Всё было учтено) Гид на все вопросы занимательно отвечал, показал по пути и малоизвестные места. Маршрут рассчитал так, что таможню проскочили без задержек. Обед на маршруте в очень атмосферном месте) Короче, теперь мы влюблены в Абхазию) Поедем еще)

    Только вернулась с поездки. Впечатления очень положительные! Индивидуально откорректировали с гидом Цолаком наш маршрут: хотелось большеТолько вернулась с поездки. Впечатления очень положительные! Индивидуально откорректировали с гидом Цолаком наш маршрут: хотелось большеТолько вернулась с поездки. Впечатления очень положительные! Индивидуально откорректировали с гидом Цолаком наш маршрут: хотелось большеТолько вернулась с поездки. Впечатления очень положительные! Индивидуально откорректировали с гидом Цолаком наш маршрут: хотелось большеТолько вернулась с поездки. Впечатления очень положительные! Индивидуально откорректировали с гидом Цолаком наш маршрут: хотелось большеТолько вернулась с поездки. Впечатления очень положительные! Индивидуально откорректировали с гидом Цолаком наш маршрут: хотелось большеТолько вернулась с поездки. Впечатления очень положительные! Индивидуально откорректировали с гидом Цолаком наш маршрут: хотелось большеТолько вернулась с поездки. Впечатления очень положительные! Индивидуально откорректировали с гидом Цолаком наш маршрут: хотелось большеТолько вернулась с поездки. Впечатления очень положительные! Индивидуально откорректировали с гидом Цолаком наш маршрут: хотелось большеТолько вернулась с поездки. Впечатления очень положительные! Индивидуально откорректировали с гидом Цолаком наш маршрут: хотелось больше
  • я
    яна
    16 мая 2024
    Живописная Абхазия: Белые скалы, Гагра, озеро Рица
    В целом экскурсии как таковой не было, был комфортный автомобиль с вежливым пунктуальным водителем, который выполнял все пожелания и был готов помочь. Потому если нужен комфортный трансфер, рекомендую, если хотелось бы содержательного рассказа, то- нет.
  • С
    Светлана
    13 мая 2024
    Живописная Абхазия: Белые скалы, Гагра, озеро Рица
    Долго решали и ждали погоду. И в одно мгновение благодаря Tripster, пал выбор на Организаторов данного направления, достаточно быстро и
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    четко обсужден максимальный план "захвата" Абхазии и уже на следующее утро проходили границу) Спасибо Цолак за комфорт, четкость, заботу и внимание,и фото(видео) моменты) И отдельное спасибо за обед в "Абхазский двор". Рекомендуем)

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Белые скалы»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Треккинг к каньону Белые скалы: в мини-группе из Адлера
  2. Живописная Абхазия: Белые скалы, Гагра, озеро Рица
  3. Ахштырское ущелье: по следам древних
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Набережная
  7. Роза Хутор
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Ущелье Ахцу
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июне 2024
Сейчас в Адлере в категории "Белые скалы" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 2 799 до 11 900 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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