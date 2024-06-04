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Юрий! Тактичный, специалист своего дела! Маршрут немного для меня сложновато, но мой муж, любитель природы, был в восторге! Трижды переходили реку вброд, пробирались сквозь,, джунгли,,, шли по лесу Бабы-Яги и это только малая часть. Если вы любите длительные пешие маршруты (шли около 4 часов) с элементами экстрима, то это точно для Вас. Спасибо организаторам и Юрию!