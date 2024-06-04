1 чел.
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Мини-группа
7 часов
Незабываемый треккинг к каньону Белые скалы в Адлере
Проведите день в окружении природы, наслаждаясь треккингом к каньону Белые скалы. Прогулка по самшитовому лесу, отдых у горной реки и купание в купели
Начало: У вашего отеля
«Отдохнёте у каньона Белые скалы»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
2 799₽ за человека
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Живописная Абхазия: Белые скалы, Гагра, озеро Рица
Отправляйтесь в душевное путешествие по Абхазии. Белые скалы, Гагра и озеро Рица ждут вас с удивительными пейзажами и интересными историями
Начало: Сочи (Адлер)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 1400011 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Ахштырское ущелье: путешествие по следам древних цивилизаций
Погрузитесь в мир первобытной природы и древних легенд с экскурсией в Ахштырское ущелье. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: поселок Адлер
«После осмотра пещеры вы перейдете по подвесному мосту через бурную Мзымту и, поднимаясь по отвесным Белым Скалам, увидите живописный Ахштырский каньон, Кавказский хребет и панораму сочинского Скайпарка»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 7 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия4 июня 2024Интересный маршрут, но местами было сложно😅 советую пройти такое, эмоции останутся надолго!
- ЕЕлизавета28 мая 2024Море впечатлений после данной экскурсии! Прогулка по лесу, пещере, особенно впечатлил путь по каньону Белые скалы, невероятный вид, куча наикрасивейших
- ВВиктория26 мая 2024Здравствуйте! Хотела сказать немного слов об экскурсии. Мы с мужем были на этом маршруте 19 мая 2024 года. Гидом был
- ТТатьяна21 мая 2024Только вернулась с поездки. Впечатления очень положительные! Индивидуально откорректировали с гидом Цолаком наш маршрут: хотелось больше времени на озере Рица
- яяна16 мая 2024В целом экскурсии как таковой не было, был комфортный автомобиль с вежливым пунктуальным водителем, который выполнял все пожелания и был готов помочь. Потому если нужен комфортный трансфер, рекомендую, если хотелось бы содержательного рассказа, то- нет.
- ССветлана13 мая 2024Долго решали и ждали погоду. И в одно мгновение благодаря Tripster, пал выбор на Организаторов данного направления, достаточно быстро и
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Белые скалы»
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