Смешаная: автобусная и пешеходная.
Что взять с собой в путешествие: Документы, необходимые в поездку (оригинал паспорта и свидетельства о рождении для детей до 14 лет, медицинский полис ОМС).
Удобную спортивную обувь Плащ-дождевик Солнцезащитные очки и крем Купальники и наряды для фотосессий Личную аптечку и средство от укусов насекомых (при необходимости) Деньги на личные цели
Что взять с собой в путешествие: Документы, необходимые в поездку (оригинал паспорта и свидетельства о рождении для детей до 14 лет, медицинский полис ОМС).
Удобную спортивную обувь Плащ-дождевик Солнцезащитные очки и крем Купальники и наряды для фотосессий Личную аптечку и средство от укусов насекомых (при необходимости) Деньги на личные цели
Описание тура
Эксклюзивный тур выходного дня с посещением Владикавказа, Грозного и неповторимой горной Ингушетии.
Во Владикавказе вы прогуляетесь по старинным улицам города и побываете Мемориал Военной Славы. В Грозном увидите весь город со смотровой площадки небоскреба в Грозный-Сити, посетите Музей Ахмада Кадырова и мечеть Сердце Чечни;. А также, город встретит вас незабываемой иллюминацией в вечернее время.
Ингушетия, республика необычайных по красоте горных пейзажей, чистейших источников в сочетании с неповторимым архитектурным наследием.
Во Владикавказе вы прогуляетесь по старинным улицам города и побываете Мемориал Военной Славы. В Грозном увидите весь город со смотровой площадки небоскреба в Грозный-Сити, посетите Музей Ахмада Кадырова и мечеть Сердце Чечни;. А также, город встретит вас незабываемой иллюминацией в вечернее время.
Ингушетия, республика необычайных по красоте горных пейзажей, чистейших источников в сочетании с неповторимым архитектурным наследием.
Программа
1 день:
06:30 Выезд во Владикавказ.
Обзорная экскурсия по Владикавказу
-пешеходная прогулка по старинным улицам города
-посещение Мемориала Военной Славы
Обед во Владикавказе (входит в стоимость тура)
Переезд в Ингушетию
- Посещение Таргимской котловины
- Древний башенный комплекс Таргим и Эгикал
- Посещение древнего храма Тхаба – Ерды (пешком 20 минут)
Размещение в гостинице Грозного. Ужин в отеле.
Свободное время.
2 день:
Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Выезд на экскурсию по г. Грозный
- Грозный – Сити.
- Музей Ахмада Кадырова
- Мечеть «Сердце Чечни»
Обед (входит в стоимость тура)
- Мечеть «Гордость Мусульман» г. Шали
- Мечеть «Сердце Матери» г. Аргун
Возвращение в Пятигорск. Свободное время.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мемориал Военной Славы
- Грозный-Сити
- Музей Ахмада Кадырова
- Мечеть Сердце Чечни
Что включено
- Проживание в отеле «Беркат»***
- С человека в 2-х местном номере «Стандарт». Подселения нет. При бронировании одного человека
- Необходимо выбирать доплату за одноместное размещение. 1 завтрак 2 обеда 1 ужин Экскурсионное и транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Доплаты 1 день: 200 рублей с человека - экологический сбор в Ингушетии 100 руб. с человека в день аренда беспроводных наушников 2 день: 400 рублей с человека - подъем на смотровую площадку «Грозный Сити» и вход в музей 100 руб. с человека в день аренда беспроводных наушников Входные билеты Аренда беспроводных наушников Курортный сбор – 100 руб. /взр. /день (при проживании в г. Пятигорске, оплачивается в отеле при заселении). Трансфер А/П Минеральные Воды – г. Пятигорск – 1600 руб. Доплата за одноместное размещение
Когда и сколько длится?
Когда: Пятница в 06:30
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Адлере
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
Тур входит в следующие категории Адлера
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