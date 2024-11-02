1 день:

06:30 Выезд во Владикавказ.

Обзорная экскурсия по Владикавказу

-пешеходная прогулка по старинным улицам города

-посещение Мемориала Военной Славы

Обед во Владикавказе (входит в стоимость тура)

Переезд в Ингушетию

- Посещение Таргимской котловины

- Древний башенный комплекс Таргим и Эгикал

- Посещение древнего храма Тхаба – Ерды (пешком 20 минут)

Размещение в гостинице Грозного. Ужин в отеле.

Свободное время.

2 день:

Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Выезд на экскурсию по г. Грозный

- Грозный – Сити.

- Музей Ахмада Кадырова

- Мечеть «Сердце Чечни»

Обед (входит в стоимость тура)

- Мечеть «Гордость Мусульман» г. Шали

- Мечеть «Сердце Матери» г. Аргун

Возвращение в Пятигорск. Свободное время.